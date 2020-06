Zastanawiasz się jaką dobrą płytę główną kupić pod procesor firmy AMD? W naszym zestawieniu TOP 5 znajdziesz najlepsze płyty główne AMD - zarówno z podstawką AM4, jak i sTRX4.

Sytuacja na rynku płyt głównych AMD jest obecnie znacznie ciekawsza niż w przypadku płyt głównych Intela. Płyty główne AM4 mają bardzo długi okres życia i nawet płyty B450 mają otrzymać aktualizację do obsługi nadchodzących procesorów Ryzen opartych na architekturze Zen 3. Tymczasem najbardziej interesującą nowością są modele B550, które umożliwią obsługę urządzeń PCI Express 4.0 przy znacznie niższej cenie niż topowe płyty X570.

Jaka płyta główna pod AMD? Oto polecane modele:

W najnowszym zestawieniu usunęliśmy model z chipsetem A320 - bowiem są już one całkowicie nieopłacalne na tle tańszych płyt B450, a wkrótce również zostaną zastąpione przez modele z chipsetem A520. Trudno dostępne modele X470 zastąpiliśmy przez najnowszy B550 - tańszy od X570, a równocześnie oferujący obsługę PCI Express 4.0 (pod warunkiem instalacji procesorów Ryzen serii 3xxx - wyłączając modele G).

Płyty główne AM4 i sTRX4

Jaka płyta główna AMD socket AM4? Dobra płyta główna AM4 kosztuje więcej niż 200 zł. Najtańsza polecana płyta główna w naszym zestawieniu kosztuje około 275 zł (i jest wyposażona w chipset B450). Lepiej wyposażone modele B450 (które to przypomnijmy, po aktualizacji BIOS mają udostępnić obsługę nadchodzących Ryzen serii 4xxx) kosztują już około 400-500 złotych. Jeśli kusi was PCI Express 4.0, a równocześnie nie stać was na drogie płyty X570, warto zwrócić uwagę na modele B550 - które już wkrótce będą dostępne w sklepach.

Często pytacie o wybór płyty głównej pod konkretny model procesora. Wiele tu znaczą chipsety AMD. Jaka płyta główna pod Ryzen 5 3600? Polecamy modele B550, ewentualnie tańsze B450. Jaka płyta główna do Ryzen 7 3700X? Tutaj polecamy X570, ewentualnie tańszą B550. Zerknijcie na nasze zestawienie ciekawych modeli - jest to w zasadzie ranking płyt głównych AM4, chociaż znalazł się tu jeden model dla procesorów Threadripper.

Jaka płyta główna do Threadrippera? AMD Ryzen Threadripper, czyli jednostki z segmentu high-end obsługiwane są przez płyty z podstawką TR4 i chipsetem X399 oraz (nowsze modele) przez płyty sTRX4 z chipsetem TRX40. Mówiąc krótko - nic wydajniejszego niż nowe Threadrippery na rynku nie znajdziecie.

Dobra płyta TR4 (X399) może kosztować około 1500 złotych, natomiast do najwydajniejszych (najnowszych) modeli Ryzen Threadripper takich jak 3990X (64 rdzenie i 128 wątków) nie ma co już oszczędzać i trzeba się liczyć z wysokimi cenami (które wciąż nie straszą na tle cen najwydajniejszych procesorów - bowiem wspomniany Ryzen Threadripper 3990X kosztuje prawie 18 tysięcy złotych).

Tania płyta główna AMD AM4

ASRock B450M-HDV R4.0









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niewielka i niedroga, ale... wciąż z chipsetem B450, a nie budżetowym A320. Cudów nie należy oczekiwać, ale to bardzo atrakcyjna pod względem cenowym płyta o przyzwoitych możliwościach. Znajdziecie tu podstawowe wyposażenie, które powinno zadowolić większość użytkowników. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD B450

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format mATX Pokaż produkt

Optymalna płyta główna AMD

MSI B450 Tomahawk MAX









4,7/5 Ocena benchmark.pl Dobrze wyposażona płyta B450 (chipset umożliwia podkręcanie, chociaż nie w takim zakresie jak X470, czy X570) to wciąż niezły wybór, zwłaszcza, jeśli nie interesuje cię sprzęt pod PCI Express 4.0. Ulepszony model MAX oferuje większą pojemność BIOS, dzięki czemu z pewnością otrzyma on aktualizację do obsługi procesorów Ryzen serii 4xxx (nie tylko modeli G, ale i zwykłych). Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD B450

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 4 (2)

Format ATX Zobacz recenzję Pokaż produkt

Wydajna płyta główna AMD dla entuzjastów

Gigabyte B550 Aorus Elite









4,5/5 Ocena benchmark.pl Gigabyte B550 Aorus Elite oddaje nam do dyspozycji PCI Express 4.0 (wybrane sloty i gniazdka M.2) czy też LAN 2,5 Gb. To z pewnością przyszłościowa konstrukcja dla wszystkich chętnych do inwestycji w szybkie SSD PCIe 4.0, czy też nowe karty graficzne. Na pewno warto po nią sięgnąć, zamiast po starsze modele X470, które zresztą wcale nie są już łatwe do kupienia. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD B550

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX Pokaż produkt

ASUS TUF Gaming X570-PLUS (Wi-Fi)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Za płytę główną ASUS TUF Gaming X570-PLUS zapłacimy aktualnie nieco ponad 1000 zł, ale w zamian otrzymujemy dobre wyposażenie i Wi-Fi ac w standardzie. Płyta została również wyposażona w dwa gniazdka M.2, do których możemy podłączyć SSD wykorzystujące PCI Express w wersji 4.0. Przypomnijmy, że TUF Gaming to seria sprzętu ASUSa dla graczy, która charakteryzuje się niższymi cenami niż topowa seria ROG. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD X570

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 8

Format ATX Pokaż produkt

Płyta główna AMD dla profesjonalistów

ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha









4,5/5 Ocena benchmark.pl Celujecie w najwydajniejsze modele Ryzen Threadripper? W takim wypadku to cena tej płyty na pewno was nie odstraszy. Warto zauważyć, że została ona specjalnie przystosowana do obsługi króla wydajności, czyli modelu 3990X (64 rdzenie/128 wątków). Warto zwrócić uwagę na obecność Wi-Fi 6 i LAN 10 Gb. Najważniejsze cechy: Podstawka sTRX4

Chipset AMD TRX40

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Nie

Sloty RAM 8 x DDR4 (Quad Channel)

Sloty PCIe x16 4

Porty SATA III (6 Gb/s) 8

USB 3.0 (tylny panel) 8 (4)

Format E-ATX Pokaż produkt

Najlepsza płyta AMD - którą wybrać?

Dla osób poszukujących najnowszych rozwiązań technicznych z pewnością wpadnie w oko Gigabyte B550 Aorus Elite, ale jeśli nie jesteście zainteresowani PCIe 4.0 to solidne modele B450 - takie jak MSI B450 Tomahawk MAX - są wciąż godne uwagi. Dla entuzjastów polecamy modele X570 takie jak ASUS TUF Gaming X570-PLUS.

