Oto Poly Studio - zaawansowany videobar łączący kamerę 4K, 6 mikrofonów kierunkowych, solidne głośniki oraz kilka bardzo przydatnych funkcji, a wszystko to sterowane zdalnie za pomocą pilota. Zapraszam do recenzji!

Poly Studio to videobar dla nauczycieli, wykładowców oraz do małych i średnich sal konferencyjnych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by używać go w domu, ale ma kilka cech, które idealnie pasują do nauczania zdalnego oraz wideokonferencji. Chodzi przede wszystkim o szerokie pole widzenia wynoszące aż 120 stopni, wysoką rozdzielczość 4K, zestaw czułych mikrofonów kierunkowych oraz dobrej jakości głośniki. A wszystko to wzbogacone o bardzo przydatną funkcję automatycznego przybliżania i podążania kadru za osobą mówiącą. Możliwe jest też ręczne sterowanie za pomocą pilota dołączonego do kompletu.

Zobacz także:Programy do nauczania zdalnego i aplikacje do wideokonferencji.

Jeśli sądzicie, że taki sprzęt przydałby się Wam w pracy, to zapraszam do recenzji Poly Studio.

Jakość obrazu i funkcjonalność stoją na wysokim poziomie. Na szczęście dźwięk również nie zawodzi. Poly Studio wyposażony jest w głośniki, które już w okolicy połowy skali głośności generują 90 dB. Taki poziom jest bardziej niż wystarczający w małej i średniej sali konferencyjnej. Ponadto są to głośniki pokrywające szerokie pasmo, od 100 do 20000 Hz, więc głos jest głęboki, a nawet muzyka brzmi atrakcyjnie.

Ponadto gdy prowadzimy lekcję zdalną, wykład, szkolenie lub prezentację, chcemy by nasz głos był mocny i czysty i wyraźny. Poly Studio ma 6 mikrofonów kierunkowych, co oznacza, że jest w stanie rozpoznać kierunek, z którego dobiega dźwięk. Innymi słowy uczeń lub uczestnik wideokonferencji nie tylko widzi, że się poruszamy, ale też wraz z nami porusza się głos w systemie stereo. Mikrofony mają funkcję redukcji szumu i hałasu z otoczenia. Jest ona już wbudowana w sprzęt, a nie oprogramowanie. Dodatkowo niezależnie od tego jakiej aplikacji do rozmów używacie, jakość głosu będzie równie wysoka. Poly Studio zbiera głos bez problemu nawet z odległości około 4 metrów, co jest ważne w przypadku wieloosobowych spotkań online.

Poly Studio pozwala odtwarzać dźwięk nie tylko przez USB, ale też przewodowo przez mini jack 3,5 mm oraz bezprzewodowo przez Bluetooth. Innymi słowy jeśli trzeba podłączyć telefon czy tablet, to nie ma z tym problemu.

Tym videobarem mogą zdalnie zarządzać administratorzy IT. Mają możliwość podłączenia go do sieci bezprzewodowej Wi-Fi, dzięki czemu Poly Studio może zostać zarejestrowane do darmowego, centralnego serwera zarządzania Poly Lens. Dzięki tej funkcji, administratorzy będą mogli z jednego miejsca zmieniać ustawienia, aktualizować oraz monitorować status pracy urządzenia.

Cena Poly Studio to około 3799 zł. Dajcie znać w komentarzach jaka jest Wasza opinia o tym sprzęcie i czy ma on zastosowanie w Waszej firmie, szkole lub uczelni.



Materiał powstał we współpracy z Veracomp - Exclusive Networks