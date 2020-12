Wysoka jakość, funkcjonalność i szybkość to najważniejsze cechy prezentowanych laptopów Lenovo. Każdy z nich będzie dobrym narzędziem pracy oraz zapewni tonę rozrywki w domu i poza nim. To prawdziwie imponujące prezenty na Gwiazdkę 2020.

Laptop na prezent? Oto trzy propozycje od Lenovo

Miło jest dostać prezent, ale najlepiej jest wtedy, gdy ten prezent jest bardzo użyteczny. Do tej kategorii z całą pewnością zaliczają się laptopy. Dla wielu osób to podstawowe narzędzie, z którego korzystają na co dzień w biurze, w domu i podczas podróży. Przedstawiamy Wam trzy nowoczesne, szybkie i funkcjonalne laptopy Lenovo, które warto sprezentować bliskim albo sobie.

Wśród nich znajdziecie modele z świetną baterią, miejscem na dwa dyski, a nawet dwoma wyświetlaczami. Każdy ma inne możliwości, ale wszystkie są warte uwagi. Kliknijcie w film poniżej i przekonajcie się.

