Dobry prezent dla kierowcy pod choinkę w 2021 roku? Nie ma problemu. Oto 3 wideorejestratory do nagrywania trasy, jeden jump starter, który pozwala odpalić samochód zimą oraz smartwatch, który docenią nie tylko kierowcy. Wszystko od znanej i lubianej marki 70mai.

Prezent dla kierowcy od 70mai

Który kierowca w Polsce nie zna marki 70mai? Mamy wrażenie, że kojarzą ją już wszyscy i w zasadzie nie ma w tym nic dziwnego. Każdy kto rozważa zakup niedrogiego i dobrego wideorejestratora szybko trafi na 70mai. Ich kamery samochodowe są bardzo lubiane ze względu na optymalne połączenie jakości wideo, funkcjonalności i ceny. Ujmując rzecz krótko: są opłacalne w zakupie. W naszym wideo prezentujemy 5 pomysłów na prezent pod choinkę dla kierowcy i nie tylko. Martyna zaprasza! :)

70mai M300 kosztuje mniej niż 240 złotych, więc jest doskonałym wideorejestratorem na prezent. Oferuje dobrą jakość nagrań w dzień, aktywny tryb parkingowy i komunikaty głosowe po polsku. Nie ma wyświetlacza, więc jest mały i można go łatwo ukryć za lusterkiem. Oczywiście podgląd obrazu możemy wyświetlić na telefonie, przez Wi-Fi.

A jeśli chcesz niedrogi wideorejestrator z kamerą tylną w komplecie, to jednym z ciekawszych jest 70mai A400 + RC09. Nagrywa filmy o rozdzielczości 2,5K, zapewnia lepszą jakość wideo w nocy i rejestruje to co dzieje się za samochodem. Ma tryb parkingowy, komunikaty głosowe po polsku, długie przewody i można go łatwo zamontować bez dodatkowego uchwytu. Jest dobry, a kosztuje mniej niż 400 zł.

Jeszcze lepszy jest 70mai A500S w zestawie z kamerą tylną RC06. Filmy z kamery przedniej są dobre nie tylko w dzień, ale też w nocy. Jest to wideorejestrator z GPS, który pozwala zapisać dokładne miejsce zdarzenia oraz opcjonalnie również prędkość pojazdu (można to wyłączyć). Kamerą łączy się z telefonem, a po podłączeniu stałego zasilania można używać trybu parkingowego.

Rozruch auta zimą bywa utrudniony. Jeśli akumulator padnie i samochód nie odpala, to pomocny będzie 70mai Jump Starter. Taki powerbank, ale konkretnie przypakowany. Cechuje się potężnym natężeniem 250 A, a w szczycie nawet 600 A. Ma szereg różnych zabezpieczeń, mieści się w torbie, plecaku lub dużej kieszeni i pozwala odpalić auto kilkadziesiąt razy. Ma też latarkę i może naładować telefon. Akurat kolega Marcin zostawił auto na światłach i mu padł akumulator. Podłączyliśmy 70mai Jump Starter i odpalił bez problemu. Także sprawdzone!

Piąty prezent jest dobry dla każdego, nie tylko kierowcy. To niedrogi smartwatch 70mai Maimo. Kosztuje około 200 zł, ale jest funkcjonalny. Ma pomiar tętna i poziomu tlenu we krwi, monitoruje sen, przydaje się do ćwiczeń sportowych, wyświetla powiadomienia, liczy kroki i dystans, pozwala sterować muzyką na telefonie, ma budzik i jest wodoszczelny do głębokości 50 metrów. A do tego dostępny w kilku kolorach.

Zobacz nasze wideo i daj znać w komentarzu, który z powyższych prezentów 70mai byłby dobry dla Ciebie.

Artykuł powstał we współpracy z 70mai.