Jeśli zastanawiacie się, czy nowa przystawka Android TV od Xiaomi, czyli Mi TV Stick to dobry wybór, dobrze trafiliście. Oto powody, dla których warto przedłożyć ten produkt nad Mi Box S.

Xiaomi weszło odważnie na nasz rynek z 65 calowym telewizorem 4K i produktami o mniejszej przekątnej, które pojawiły się już wcześniej w tym roku. Jednak wciąż oferuje proste akcesoria, które pozwalają zrobić z dowolnego urządzenia z portem HDMI, telewizor z Android TV, do którego można bezprzewodowo przesyłać obraz. To Mi Box S TV 4K oraz Mi TV Stick.



Mi Box S 4K po lewej, Mi TV Stick po prawej

To pierwsze obecne już na naszym rynku od dawna. Czasem określamy tylko jako Mi Box S, bo to wystarczy by jednoznacznie zidentyfikować produkt. To pudełeczko przypominające dużą puderniczkę, do którego podłączymy z jednej strony zasilacz (niestety nie USB), z drugiej strony dołączony kabelek HDMI. Po połączeniu z telewizorem, monitorem czy projektorem zamieniamy to urządzenie w sprzęt smart z Android TV. Z Wi-Fi oraz Bluetooth, który pozwala podłączyć klawiaturę, słuchawki i głośniki.



Tak wygląda Mi Box S 4K - zestaw z zasilaczem i pilotem

Najfajniejsza opcją w tym przypadku jest połączenie z projektorem, bo najczęściej to te urządzenia nie maja funkcjonalności Smart, ale może okazać się, że i nasz telewizor zyska, gdy nie pozwala na instalowanie tak wielu aplikacji jak Android TV. A to nie muszą być tylko narzędzia dostępowe do Netflixa czy Amazon Prime Video. Zainstalujemy też takie praktyczne programy jak opisywany przez nas VPN CyberGhost.

Mi Box S to już stare akcesorium, następca starszego urządzenia z serii Box, ale lepiej współpracuje z sygnałem 4K, dostaje też ciągle aktualizacje Androida i zabezpieczeń (obecnie pracuje na wersji 9).



Mi TV Stick

Tymczasem Mi TV Stick to nowe akcesorium w portfolio Xiaomi, które od razu daje się polubić jako alternatywa dla Mi Box S. Oto powody, które i do Was mogą przemówić.

1 Jest sporo tańszy od Boxa

Cena Xiaomi Mi Box S w sklepach oscyluje w granicach 300 złotych. To sporo więcej niż kosztuje Mi TV Stick. Nawet biorąc pod uwagę obecne promocje, w których Box można znaleźć za około 230 złotych, to Stick w regularnej cenie nie przekraczającej 200 złotych, przy praktycznie tej samej funkcjonalności, jest atrakcyjną ofertą.



Zawartość zestawu Mi TV Stick

2 Choć nie ma 4K to jakość obrazu FullHD będzie taka sama

Jakość obrazu w obu porównywanych urządzeniach w rozdzielczości FullHD jest identyczna. Istotnie nie mamy tutaj na wyjściu HDMI sygnału 4K (dotyczy to modelu dostępnego w Polsce), ale nie wszyscy muszą jej potrzebować.

Między innymi z tego powodu, że wiele treści wciąż świetnie wygląda w FullHD, a w 4K nie jest dostępna lub wygląda nieznacznie lepiej. Jeśli już mamy telewizor, czy też projektor 4K, to mechanizmy skalujące powinny dobrze sobie poradzić z przetworzeniem FullHD na rozdzielczość 4K, tak by efekt był zadowalający. A jeśli sprzęt wciąż ograniczony jest rozdzielczością FullHD to odpowiedź nasuwa się sama. Poza tym to właśnie te ostatnie urządzenia najbardziej potrzebują zastrzyku świeżości.

3 Jest wygodniejszy niż Box, można go zasilić z portu USB

W Mi Box S musiałem korzystać z dodatkowego zasilacza, co zwiększało plątaninę kabli wokół urządzenia, które w teorii ma dawać bezprzewodową swobodę. W Mi TV Stick wpinam adapter bezpośrednio do portu HDMI (jedynym problemem może być trudna dostępność tego złącza, ale robi się to raz), zasilać mogę poprzez port microUSB. To oznacza, że mogę albo zastosować zwykły zasilacz USB, albo zasilić Stick z portu USB z zasilaniem w telewizorze, komputerze czy projektorze.



Zasilanie MI TV Stick z portu USB w projektorze

Mniej kabli, mniejsze urządzenie to mniej kłopotów i większa estetyka instalacji. Ale też nie znajdziemy tu dodatkowego portu USB, by podłączyć zewnętrzny dysk. Dla mnie to nie był problem, bo

4 Zainstalujemy na nim to samo oprogramowanie co na Boxie

Jako nowe urządzenie Mi TV Stick zapewnia nam dostęp do najnowszego oprogramowania i aktualizacji Androida. Aplikacje, które możemy zainstalować na tym akcesorium są takie same jak w Boxie. Dodatkowo bardziej może wam spodobać się pilot (większy niż sam Stick), w którym zamiast przycisku dostępowego do kanałów telewizyjnych/wideo, mamy przycisk Amazon Prime Video. Ale to już detal.



Interfejs Android TV w Mi TV Stick

Jest tylko jedno ale….

Na tym całym pięknym obrazie Xiaomi Mi TV Stick pojawia się drobna rysa. Zresztą to nawet nie wada produktu Xiaomi, prędzej za odpowiedzialnego uznałbym urządzenie do którego podłączam Stick. Poszkodowanych też nie powinno być tak wielu, ale warto mieć poniższe na względzie. Ten sam problem dotyczy użytkowników podobnego produktu marki Amazon.



Zakończenie Mi TV Sticka i zwykłego przewodu HDMI - ten pierwszy potrzebuje więcej miejsca wokół portu, by prawidłowo być podłączonym. Złącze musi wejść na cała długość.

Otóż złącze HDMI w Sticku jest osadzone w szerokiej obudowie w porównaniu z osłoną złącza w kabelku. Dlatego może się zdarzyć tak, że wokół portu HDMI w odbiorniku będzie za mało miejsca lub będą wystające elementy (np. wkręt), które utrudnią prawidłowe wpięcie akcesorium.

Problem można obejść stosując krótką przedłużkę kabla HDMI, ale to znowu wydatek, którego chcielibyśmy uniknąć.

