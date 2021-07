Ostatnimi czasy nowe procesory AMD zdają się przełamywać monopol Intela w branży NAS. Okazuje się jednak, że nie tylko one czają się na ten kawałek rynkowego tortu – najnowsza odsłona NAS QNAP TVS-675 została właśnie w taki procesor wyposażona – jak sprawdza się w praktyce?

Aby nie utrzymywać Was dłużej w niepewności, od razu zdradzimy, co skrywa opisywany dziś serwer – jest to procesor Zhaoxin KaiXian KX-U6580. Firma ta powstała z połączenia średnio wcześniej radzącego sobie producenta procesorów VIA Technologies z chińskim rządem. Mimo blisko 10-letniej historii, nie jest to szczególnie rozpoznawalna marka poza rodzimym rynkiem. My w zeszłym roku informowaliśmy Was o testach Zhaoxin KaiXian KX-U6780, czyli wyżej taktowanego modelu. Nawet wtedy procesory te nie były oszałamiająco szybkie, ale możliwe, że dobrze spiszą się w NAS.



Czarna powierzchnia nad kieszeniami na dyski niestety nie jest wyświetlaczem. Tradycyjnie dla nowszych NAS od QNAP ten komunikuje się z nami tylko diodami oraz wbudowanym głośnikiem.

Konstrukcja QNAP TVS-675 należy raczej do tych standardowych

Wyjątkowo NAS dotarł do nas w formie sampla inżynieryjnego, zatem bez sklepowego opakowania i wyposażenia, ale to nie powinno odbiegać od innych testowanych NAS QNAP, jak TS-351 – z tą różnicą, że otrzymamy tu dodatkowo dwa radiatory dla dysków M.2. Przejdźmy zatem od razu do prezentacji tego modelu. Z przodu poza sześcioma kieszeniami dla dysków SATA 3,5” (z możliwością montażu również dysków 2,5”) znajdziemy przycisk zasilania oraz szybkiego kopiowania, powiązany z jednym z dwóch portów USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps).



Aluminiowa wstawka informuje nas o możliwości dołożenia karty sieciowej 10 GbE, fabrycznie jednak tak szybkie połączenie nie jest dostępne.

Po lewej na górze znajdziemy diody informacyjne. QNAP ograniczył się tylko do trzech, odpowiadających kolejno za zasilanie/status, sieć LAN oraz aktywność portów USB. Cały front wykonano z plastiku, przy czym pasek nad dyskami jest gładki, podczas gdy reszta, włącznie z samymi kieszeniami, posiada już bardziej klasyczną dla plastiku fakturę.



Po wyjęciu wszystkich dysków widać, że za ich wentylację odpowiadają dwa z trzech dużych wentylatorów, jakie QNAP TVS-675 posiada.

Same kieszenie posiadają wygodny mechanizm pozwalający na wyjmowanie dysków w czasie pracy urządzenia (przed czym można się zabezpieczyć dzięki uniwersalnemu kluczowi – ten, w przeciwieństwie do samego mechanizmu, jest metalowy). Mocowanie dysków 3,5” odbywa się przez zatrzaski szybkiego montażu, a dyski 2,5” trzeba przykręcić (zakładamy, że) dołączonymi w zestawie śrubkami. Każdy z dysków ma własną diodę informującą o statusie jego działania.



Załadowanie całego serwera kompletem dysków nie zajmuje więcej niż 2 minuty, a w razie potrzeby można szybko podmienić uszkodzony dysk macierzy RAID.

Co można podłączyć do QNAP TVS-675?

Z tyłu oczekuje na nas reszta portów, a tych jest całkiem dużo:

1x HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz)

2x RJ45 (2,5 GbE)

2x USB 3.2 Gen 1 (5 Mbps)

1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps, drugi port na froncie)

Ponadto oczywiście mamy złącze zasilania (zasilacz o mocy 240 W jest wbudowany), ale nie zapomniano również o mocowaniu blokady typu Kensington Lock.



Trzeci z wentylatorów przeznaczono na chłodzenie reszty podzespołów, z wyjątkiem potencjalnie dołożonych kart rozszerzeń.

Zaskakująco interesujące wnętrze QNAP TVS-675

Aby otworzyć obudowę, wystarczy odkręcić trzy śrubki i zsunąć metalową jej część. W środku widać, że całość podzielono na dwie komory – pierwsza z dyskami, zasilaczem i kartami rozszerzeń oraz druga niezależnie chłodzona z układem logiki oraz dyskami M.2.



Miejsce między wentylatorami a dyskami można spożytkować w formie skrytki na cenne przedmioty – miejsca jest całkiem sporo :)

Procesor wraz z sekcją jego zasilania ukryto pod całkiem masywnym aluminiowym radiatorem. Obok znajdziemy dwa sloty SODIMM DDR4 (fabrycznie oba zajęte) oraz dwa złącza M.2 PCI-E Gen 3 x1 z wygodnym mocowaniem dysków przez plastikową zawleczkę. Trochę tylko szkoda, że nie są to sloty o pełnej przepustowości x4 – te oczywiście można dołożyć przez karty rozszerzeń, które właśnie w portach PCI-E o takiej przepustowości można osadzać.



Całkiem sprytnie rozwiązano izolację tej komory od reszty NAS – wtyczka zasilania oraz sloty PCI-E zostały wyprowadzone z drugiej strony płyty głównej.

Specyfikacja QNAP TVS-675

System: QuTS hero 4.5 lub QTS 4.5.3 Procesor: Zhaoxin KaiXian KX-U6580;

8 rdzeni / 8 wątków;

64-bit x86, taktowanie 2,5 GHz;

szyfrowanie AES-NI Pamięć: 8 GB DDR4 SO-DIMM (2 x 4 GB);

2666MHz CL22;

rozbudowa do 64 GB;

dostępne warianty: 8 GB lub 32 GB Ilość zatok dysków: 6 x 3.5" lub 2,5" SATA I/II/III, hot-swap;

2x M.2 PCI-E x1 NVMe Sieć: 2 x RJ45 10/100/1000/2500 Mbps;

funkcja agregacji Złącza dodatkowe: 2x USB 3.2 gen.2 Typu A;

2x USB 3.2 gen.1 Typu A;

1x HDMI 2.0 Wskaźniki LED: zasilanie, status, dyski, LAN Wyświetlacz LCD: nie Obsługa trybów RAID: JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60;

RAIDZ, RAIDZ-2, RAIDZ-3;

możliwość rozszerzenia powierzchni (e-sata/USB) Przyciski: zasilanie, szybkie kopiowanie, reset Wymiary: 188,2 × 263,9 × 280,8 mm Waga: 6,2 kg Środowisko pracy: 0-40 st. C Zasilanie: zasilacz wewnętrzny 240 W Pobór mocy: Hibernacja 2 W;

Uśpione HDD 41,9 W;

Praca typowa 60,8 W Wake on LAN: tak Współpraca z systemem operacyjnym: Windows, Mac OSX, Linux, Unix Protokoły sieciowe: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI;

Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN) System plików: ZFS, EXT4, EXT3, FAT (tylko dysk zewnętrzny);

NTFS (tylko dysk zewnętrzny), HFS+ (tylko do odczytu) Konfiguracja sieci: TCP / IP, stały lub dynamiczny adres Serwer DHCP, dyn. DNS: tak Jumbo Frame: tak Wirtualizacja: tak - certyfikat Citrix, Microsoft, Vmware;

Virtualisation Station, Linux Station, Container Station Usługa Network Discovery: UPnP, SNMP, Bonjour Windows Active Directory: tak oraz LDAP, praca jako kontroler domeny Inne usługi: iSCSI target, serwer poczty, serwery multimediów;

serwer kamer sieciowych, serwer VPN;

klient VPN, DHCP, druku, WWW, PHP/MySQL;

serwer druku, chmura, pakiet APP Center Serwer plików i FTP: FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP, TFTP Kopie zapasowe: kopia na nośnik zewnętrzny, kopia na inny serwer QNAP;

kopia na inny serwer NAS, obsługa Time Machine Powiadomienie awaryjne: e-mail, SMS, komunikatory Inne usługi: kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył Zarządzanie systemem: poprzez przeglądarkę internetową, Qfidner oraz aplikację mobilną

System można wybrać na etapie pierwszej konfiguracji

Bardzo ciekawym aspektem funkcjonowania QNAP TVS-675 jest jego zgodność zarówno z QTS 4.5, jak i QuTS hero. O tym drugim sporo napisaliśmy przy okazji recenzji QNAP TS-h973AX, więc tam odsyłamy zainteresowanych tą stroną modelu TVS-675. W skrócie można to opisać tak, że do wyboru mamy bardziej domowy system QTS z obsługą standardowych systemów plików oraz gotowy na znacznie większe obciążenie system QuTS hero, operujący na systemie plików ZFS.



Do dyspozycji mamy praktycznie identyczny zestaw aplikacji, co na procesorach Intel oraz AMD w architekturze x86.

O systemie QTS 4.5 z kolei całkiem sporo napisaliśmy przy recenzji budżetowego QNAP TS-231P3, więc jeżeli takie bardziej domowe lub w niedużej organizacji zastosowanie Was interesuje, to do tej recenzji Was odsyłamy.

TVS-675 możemy zarządzać również bezpośrednio

Poza możliwością klasycznego sterowania systemem przez sieć (tzn. przez przeglądarkę zdalnego komputera), możemy również podpiąć do samego serwera monitor, klawiaturę i myszkę, a następnie bezpośrednio na nim sterować używanymi aplikacjami, monitorować status pracy VM, kamer monitoringu czy nawet zwyczajnie odtwarzać na podłączonym TV przechowywane na nim multimedia.



Biorąc pod uwagę bardzo cichą pracę (w połączeniu z dyskami SSD...), taki NAS z HDMI z powodzeniem może stać w salonie obok TV.

Jak sprawdza się 8-rdzeniowy ZhaoXin KX-U6580 w porównaniu do 4-rdzeniowego Celerona?

Testy wydajności nietypowo zaczniemy od nowej pozycji w naszej procedurze testowej – wydajność wirtualizacji, którą mierzymy poprzez uruchomienie testu wydajności na wirtualizowanym systemie. Obecnie do porównania mamy jedynie model QNAP TS-253D, ale w przyszłości listę będziemy rozbudowywać o kolejne testowane NASy.

Pomiar wydajności wielowątkowej [pkt]

VM Windows 10, więcej = lepiej

Legenda QNAP TVS-675 8 GB (6-core, 2,5 GHz)

QNAP TS-253D 8 GB (2-core, 2 GHz) Cinebench R20: 586

271 GeekBench 5: 1411

671

Nasza procedura zakłada pozostawienie 2 rdzeni dla hosta (NAS) oraz udostępnienie 6 GB pamięci RAM dla sprawnego działania systemu Windows 10 na potrzeby testów. Obraz oczywiście znajduje się na dysku M.2. Porównanie ZhaoXin KX-U6580 do umiarkowanie wydajnego, 4-rdzeniowego Intel Celeron J4125 wypada całkiem korzystnie, dzięki przewadze 4 rdzeni (200% więcej) w przypadku wirtualnego środowiska. O ile w przypadku 100% obciążenia przewaga ta zachowa się, nawet jeśli do porównania weźmiemy nowszy, 8-wątkowy procesor AMD Ryzen™ V1500B, tak w mniej obciążających zadaniach pewnie już nowsze jednostki wyszłyby na prowadzenie (przy tej samej ilości wątków).

Pomiar wydajności jednowątkowej [pkt]

VM Windows 10, więcej = lepiej

Legenda QNAP TVS-675 8 GB (6-core, 2,5 GHz)

QNAP TS-253D 8 GB (2-core, 2 GHz) Cinebench R20: 105

146 GeekBench 5: 279

372

Tutaj dokładnie widać, na czym polega problem chińskiego procesora – jego IPC stoi na poziomie znacznie poniżej tego, jaki oferują współczesne modele od Intela lub AMD. Oczywiście jest on w związku z tym odpowiednio tańszy (co przekłada się na cenę całego serwera), ale w niektórych zastosowaniach będzie to miało istotne znaczenie.

Pomiar wydajności ogólnej (Passmark 9.0)

VM Windows 10, więcej = lepiej

Legenda QNAP TVS-675 8 GB

QNAP TS-253D 8 GB Wydajność CPU: 3422

1357 Wydajność 2D: 165

214 Wydajność RAM: 866

798 Wynik ogólny: 998

910

Na koniec zostawiliśmy bardziej ogólny test, w którym różnice się w sumie zacierają (z wyjątkiem oczywiście wydajności CPU), ale jednak ze wskazaniem na (znacznie droższy) QNAP TVS-675. Niestety, na czas testów, nie udało nam się uruchomić wirtualizacji procesora graficznego zastosowanego omawianym NAS.

Bardziej klasyczne testy NAS

QNAP TVS-675 oferuje możliwość agregacji obu złączy Ethernet, co pozwala sumarycznie osiągnąć do 5 Gbps przepustowości (na kompatybilnym przełączniku/routerze). Jeżeli to jednak dla nas zbyt mało, to można dokupić kartę 10 GbE – również taką jak QM2-2P10G1TA, oferującą poza 10 GbE również możliwość dołożenia dwóch dysków M.2.

Pomiar przepustowości złączy Ethernet [Mbps]

Legenda Upload

Download 2x2,5 GbE: 471

547 2,5 GbE: 262

282 1 GbE: 111

112

Niespodzianki brak – zastosowane przez nas dyski SSD zostały faktycznie ograniczone pod względem przepustowości przez kartę sieciową serwera. W zasadzie nawet macierz z 3-4 dysków HDD będzie pracować na granicy tego limitu przepustowości - trochę szkoda, że jednak nie ma natywnie 10 GbE.

Pomiar przepustowości USB [Mbps]

Legenda Upload

Download USB-A 3.2 Gen.2: 874

891 USB-A 3.2 Gen.1: 457

461

Porty USB są dokładnie tak szybkie, jak obiecuje ich specyfikacja – to nieczęsty widok w serwerach NAS, więc spory plus dla QNAP za utrzymanie tego poziomu wydajności.

Czas rozruchu i zamykania QNAP TVS-675 8GB [minuty]

czysty system + Hybrid Desk + Virtual Station, mniej = lepiej

Start do momentu

logowania: 9:41 Start do momentu

logowania HybridDesk: 16:47 Start do uruchomienia

wszystkich 18 aplikacji: 17:30 Zamykanie systemu

(18 aplikacji): 4:05 Pełen restart

(18 aplikacji): 21:30

To oczywiście nie jest czynność wykonywana często, ale jeżeli akurat w czasie pracy zajdzie taka potrzeba, to czeka nas całkiem długa przerwa na kawę, zanim NAS będzie gotowy do pracy. Nie jest to oczywiście nic nadzwyczajnego, bo większość serwerów tak wolno startuje. QNAP TVS-675 jest tu niestety wolniejszy od swoich tańszych braci na 4-rdzeniowych procesorach - pełen restart systemu zajmuje powtarzalnie ponad 4 minuty dłużej niż TS-253D oraz niecałe 2 minuty dłużej niż TS-231P3 (choć ten ostatni akurat nie uruchamiał HybridDesk Station, więc wynik pewnie byłby tu podobny).

Pomiar zużycia energii przez QNAP TVS-675 8GB [W]

6 x 8 TB HDD + 2x M.2 SSD 512 GB

Obciążenie maksymalne: 74 Obciążenie typowe: 54 Spoczynek: 44 Spoczynek z uśpieniem dysków: 18

Zmiana procesora nie wpłynęła znacząco na apetyt na energię – ten generują głównie dyski, więc nie odnotujemy większych różnic między różnymi serwerami. Niemniej ponownie QNAP TVS-675 plasuje się raczej w słabszej części tego bardzo wąskiego spektrum wyników.

Nasza opinia o QNAP TVS-675

Testowany serwer wyceniono na 5500 zł, czyli 1000 zł więcej niż bardzo dobrze przez nas oceniony QNAP TS-h973AX. Dopłacamy w tym przypadku do możliwości rozbudowy przez dwa sloty PCI-E oraz fabrycznie dostępne złącza M.2. Dysków 3,5” również zmieścimy o jeden więcej, co może mieć znaczenie, jeżeli interesują nas macierze typu RAID 10 (z parzystą liczbą dysków). Jak na serię TVS przystało, mamy tu również wyjście HDMI - co ciekawe, w wyższym niż zwykle standardzie - HDMI 2.0.



Nawet mimo takiej ilości wentylatorów, serwer pracuje nawet pod pełnym obciążeniem bardzo cicho i bez obaw można go postawić na biurku obok miejsca pracy (o ile dyski też wybierzemy ciche).

Niestety gdzieś zawieruszył się port 10 GbE i dla QNAP TVS-675 zostały tylko dwa złącza o przepustowości 2,5 Gbps. Nieco też doskwiera limit przepustowości dla dysków M.2, a dla bardziej wymagających zastosowań, związanych z wirtualizacją, ograniczeniem może być również limit 64 GB RAM. Sam procesor rozczarowuje wydajnością jednowątkową, ale nadrabia ilością tych wątków.



Z daleka nawet nie widać, że w środku siedzi coś tak rzadko spotykanego!

Finalnie urządzenie uważamy za całkiem udane i z pewnością znajdzie ono swoje grono odbiorców, którzy stawiają głównie na wielozadaniowość, aniżeli na wydajność w pojedynczych zastosowaniach. Cenowo mimo wszystko wypada dosyć dobrze (zwłaszcza w porównaniu do modeli z 8-rdzeniowymi procesorami AMD, czy tym bardziej Intela), choć nie na tyle, aby załapać się na odznaczenie z tego tytułu.

Nasza ocena NAS QNAP TVS-675 8GB 86% 4.3/5