W czasach, gdy praca z video 8K staje się normą, a do drzwi pukają jeszcze większe rozdzielczości, kwestia przejścia na szybszą sieć lokalną nie podlega pytaniu „Czy warto?”, tylko „Co wybrać?”. I tutaj bardzo korzystnie jawi się zarządzalny switch QNAP QSW-M1208-8C.

Marka QNAP kojarzy się raczej z bardzo dobrymi serwerami NAS. Sami zresztą kilka już ich przetestowaliśmy, jak chociażby nadal bardzo świeży model TS-253D, o którym wspominamy tutaj zupełnie nieprzypadkowo – to pierwszy z NAS, jaki testowaliśmy wyposażony w dwa złącza 2,5 Gbit Ethernet – a przypominamy, że to całkowicie domowa konstrukcja (która oczywiście sprawdzi się też w małych firmach). Podobnie w domu można powszechnie już spotkać karty sieciowe w tym standardzie (tak w PC, jak i w laptopach). Jedyne, czego zwykle brakuje, to właśnie przełącznika, który taki standard obsłuży.

Konstrukcja, którą postanowiliśmy sprawdzić, nie jest kierowana do użytkowników domowych oraz wbrew pozorom nie jest niczym nowym, bo liczy sobie już prawie rok obecności na rynku, ale uznaliśmy, że czas uświadomić większe grono naszych czytelników o istnieniu takich rozwiązań :) Już przy okazji testu rewelacyjnego routera QNAP QHora-301W mocno podkreślaliśmy, jak bardzo ta przepustowość Ethernet została zaniedbana przez większość producentów sprzętu sieciowego, a jak pokazuje choćby podstawowy niezarządzalny przełącznik QNAP QSW-1105-5T, takie rozwiązania wcale nie muszą być drogie!

Po tym przydługim wstępie czas w końcu zabrać się za dzisiejszą gwiazdę. Kupując QNAP QSW-M1208-8C otrzymacie, klasycznie dla tego producenta, ekologiczny karton z dobrze zabezpieczoną przez (mniej ekologiczne) piankowe wytłoczki zawartością. Do tej zawartości, poza przełącznikiem, należy zaliczyć:

przewód zasilający;

4 gumowe nóżki do wolnostojącego „montażu”;

2 uchwyty do montażu w szafie RACK (lub bezpośrednio na ścianie);

zestaw śrubek.

Producent dołącza również instrukcję szybkiej instalacji oraz kartę gwarancyjną – normalnie byśmy o tym nie pisali, ale w przypadku takiej klasy sprzętu musimy zaznaczyć, że jedynie 2 lata gwarancji nieco nas (negatywnie) zaskoczyły.



Nóżki do zdjęcia już założone, a jak śrubki wyglądają, to każdy wie ;)

Sam przełącznik od przodu wygląda identycznie, co mająca już ponad 2 lata konstrukcja QSW-1208-8C – czyli wariant niezarządzalny. I jest to zdecydowanie zaleta, gdyż oznacza to, że mimo dodania całej warstwy zarządzania, sprzęt nie urósł i nadal jest bardzo kompaktowy! Wysokość 1U (4,7cm) i 28,5 x 23,7 cm w pozostałych wymiarach sprawiają, że jest to jeden z najmniejszych tego typu sprzętów, jakie można obecnie nabyć.



O ile model niezarządzalny dużo wentylacji nie potrzebował, tak tym razem zdecydowanie radzimy tego wlotu nie zasłaniać!

Jak na dwunastoportowy przełącznik przystało, do dyspozycji mamy 20 gniazd. Zaraz, zaraz – coś tu się nie zgadza! Taki stan rzeczy wynika oczywiście z zastosowania aż 8 portów typu Combo, czyli takich, w których możemy wybrać, czy chcemy używać bardziej biurowej skrętki w gnieździe RJ45, czy serwerowego światłowodu przy pomocy gniazd SFP+.

QNAP QSW-M1208-8C obsługuje również kable DAC - specjalne połączenie optyczne zoptymalizowane do współpracy z NAS QNAP wyposażonymi w złącza SFP+

Do tego dochodzą jeszcze cztery porty SFP+ bez możliwości zamiany na RJ45. I tak – wszystkie te złącza obsługują cały zakres prędkości od 10 GbE w dół, włącznie z tymi „domowymi”, jak 2,5 oraz 5 GbE.



Jak każdy szanujący się 12-portowy przełącznik, QNAP QSW-M1208-8C posiada 20 portów.

Na przednim panelu znajdziemy również panel z diodami ukryty za plastikową osłonką (co nawet dobrze kontrastuje z całkowicie metalową konstrukcją). Diody kolorem sygnalizują prędkość połączenia, choć oczywiście nie mamy tu całej gamy kolorów dla każdego wariantu – na zielono świeci 10 GbE, a wszystko poniżej używa koloru pomarańczowego.



Zielona jest również dioda zasilania, co oznacza, że prąd w gniazdku również operuje z prędkością 10 Gbps ;)

Pierwsza nowość, jaką napotkamy, to dwa dodatkowe porty (RJ45 i RS-232) z tyłu urządzenia, służące do wpięcia nadrzędnego urządzenia zarządzającego (opcjonalnego, ponieważ przełącznikiem można też zarządzać lokalnie z portów na przednim panelu!).



Tu również wpinamy zasilanie.

Z boku przełącznika znajdziemy otwory wentylacyjne (po prawej) i dwa nieduże (w końcu to 1U) wentylatory, które początkowo nas trochę przestraszyły, ale w testach okazało się, że nawet pod obciążeniem nie postanowiły wydawać z siebie rejestrowalnych w typowym biurze dźwięków.



Wentylatory 40x40 mm kojarzą się ze znacznym hałasem, tymczasem w tym przypadku ledwo je słychać.

Od spodu mamy miejsce na przyklejenie gumowych nóżek lub przykręcenie dołączonych uchwytów. Ogólnie cała obudowa jest bardzo sztywna i dopełnia swoim metalowym charakterem system chłodzenia aktywnego (o tym więcej w sekcji testów).

Specyfikacja przełącznika zarządzalnego QNAP QSW-M1208-8C

Typ zarządzania: Zarządzalny (L2) przez sieć Web;

System QuNetSwitch Liczba portów: 8 x RJ45 ekranowane zamiennie z SFP+;

4 x SFP+;

1x RJ45 GbE (do zarządzania);

1x RS 232 (do zarządzania) Prędkość portów: 10 Gbps Tabela z adresami MAC: 16 000 Łączna przepustowość

nieblokująca 120 Gbps Zdolność przełączania: 240 Gbps Obsługiwane normy: IEEE 802.3 Ethernet;

IEEE 802.3u 100BASE-T;

IEEE 802.3ab 1000BASE-T;

IEEE 802.3bz 2,5G/5GBase-T;

IEEE 802.3an 10G BASE-T;

IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX;

IEEE 802.3ae 10G Fiber;

IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex;

IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN;

IEEE 802.1w RSTP;

IEEE 802.3ad LACP;

IEEE 802.1AB LLDP;

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet;

(Klasa usługi IEEE 802.1p) Przyciski: Reset Wentylatory: 2x 40 mm (12 V) Wskaźnik LED: Dla każego portu: Prędkość/Link/Aktywność;

Zasilanie/stan Zasilanie: AC, wbudowany zasilacz 50 W Maksymalny pobór energii: 70 W (Klasa A) Wymiary: 46,65 x 285 x 236,6 mm Waga: 2,2 kg Ramki Jumbo: 9 K Gwarancja:: 2 lata Cena: 2890 zł

Interfejs zarządzania to aspekt, w którym QNAP wyprzedza konkurencję. I to znacznie

Można zaryzykować stwierdzeniem, że przełącznikom zarządzalnym bliżej do zaawansowanych routerów niż zwykłych przełączników. Oczywiście nie uświadczymy tutaj funkcji modemu ani NAT, którymi odznaczają się routery, ale w kwestii zarządzania siecią lokalną takie przełączniki zawstydzają większość typowych routerów – a QSW-M1208-8C robi to bardzo dosadnie.



Dwa górne okienka można w każdym innym miejscu interfejsu podejrzeć przez rozwinięcie paska "Dashboard" (co widać poniżej przy zdjęciu z konfiguracji LLDP).

Zacznijmy może od tego, że sam przełącznik jest bajecznie prosty w instalacji – podpinamy go do prądu i w zasadzie już działa. Po podpięciu się przez dowolne gniazdo, możemy zalogować się do interfejsu w przeglądarce, aby dokończyć konfigurację (czyli zmienić hasło) i przystąpić do właściwego zarządzania. Ewentualnie można jeszcze wcześniej sprawdzić, czy nie ma aktualizacji do oprogramowania – w tym przypadku jest to system QNAP QSS Management.



Po podpięciu i skonfigurowaniu dostępu do Internetu, można korzystać z aktualizacji online.

System ten, jak widać już na powyższych zdjęciach, znacząco różni się od tego, co zwykle kojarzymy z zarządzalnymi przełącznikami (czyli wiersz poleceń lub w najlepszym przypadku tabelki i formularze rodem z Windows 2000). Czy to dobra cecha? Naszym zdaniem tak – przejrzysty i funkcjonalny interfejs przyspiesza pracę w każdym przypadku (a w razie potrzeby i tak można switchem zarządzać „po staremu”).



Graficzne przedstawienie aktywnych portów pozwala szybko zorientować się w sytuacji, a w razie potrzeby można dla wybranych gniazd przyciąć dostępny transfer.

Pod względem funkcjonalności to w zasadzie wszystko widzicie na zdjęciach i nie będziemy ich dodatkowo opisywać. Z istotnych cech należy wymienić możliwość tworzenia sieci wirtualnych, agregacje portów (do 4 na grupę!) oraz funkcję QoS (tak wydajną, jak i prostą w obsłudze).

Finalnie przypominamy (bo podane to zostało już w tabelce), że jest to przełącznik drugiej warstwy, zatem nie nada się do zarządzania ogromną siecią z wieloma podrzędnymi przełącznikami (choć umożliwia taką konfigurację). Świetnie natomiast sprawdzi się w takich dużych infrastrukturach jako punkt pośredni, zarządzany przez przełącznik warstwy trzeciej.

Testy wydajności, przepustowość i stabilność

Nie będziemy udawać, że byliśmy w stanie w pełni tak wydajny przełącznik obciążyć. Niemniej wykonaliśmy kilka bardzo życiowych testów, z użyciem czterech komputerów wyposażonych w porty 2,5 GbE (SSD M.2 NVMe), NAS (RAID 0 z 12x SATA SSD) z dwoma portami 10 GbE oraz dodatkowo stacją roboczą z również dwoma portami 10 GbE (RAID 0 z 2x SSD NVMe). Wszystkie urządzenia zostały podpięte przez złącza RJ45 (niestety nie posiadaliśmy niczego na SFP+) z wykorzystaniem przewodów kat. 6 (odległości poniżej 20 m, więc nie było potrzeby korzystać z kat. 6A).

Pomiar podstawowych prędkości transferu między dwoma urządzeniami [Mbps]

Link 1 Gbps 951 Link 2,5 Gbps 2339 Link 5 Gbps 4670 Link 10 Gbps 9137

Wyniki są bardzo dobre, choć dla 5 i 10 GbE mogłyby być lepsze (w teorii, bo w praktyce to nawet znacznie droższe przełączniki mają problem, aby utrzymać stabilnie takie transfery). Kolejne, co sprawdziliśmy, to działanie agregacji portów – tu maksymalnie mogliśmy utworzyć łącze 20 Gbps z naszym NAS. Taka konfiguracja pozwoliła na sumaryczny transfer rzędu 1780 MB/s podczas kopiowania plików z dwóch PC podpiętych przez 10 GbE. To przyzwoity wynik i możliwe, że limitowany przez nasz NAS.

Taki szybki przełącznik w sieci lokalnej to marzenie każdego zespołu edycji video – praca bezpośrednio na dysku sieciowym nie różni się niczym od tej na lokalnym SSD!

Sprawdziliśmy jeszcze, jak przełącznik poradzi sobie z większym ruchem przekierowanym na NAS, podpięty zagregowanym łączem. Kopiowanie na serwer plików jednocześnie z czterech PC, podpiętych z prędkością 2,5 Gbps oraz równolegle przesyłanie danych między dwoma PC z łączem 10 GbE, nie stanowiło żadnego wyzwania dla testowanego przełącznika. Transfer na każdym z urządzeń był limitowany przez jego układ sieciowy.

Pomiar kopiowania bardzo małych danych [Mbps]

Legenda: 2,5 GbE LAN QSW-M1208-8C

2,5 GbE LAN QHora-301W Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 2339

2256 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 2144

2088 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 220

190 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 68

60

Ostatnie, co jeszcze mogliśmy w naszych ograniczonych warunkach sprawdzić, to szybkość działania przełącznika w sytuacji, gdy kopiowane są bardzo małe dane. Wyniki są, jak widać, lepsze niż w przypadku najlepszego (w tej kwestii) routera, jaki mieliśmy okazję dotychczas testować. Choć niczego innego nie oczekiwaliśmy, podobnie jak nie zaskoczyło nas, że przełącznik ani razu nie utracił stabilności działania.

Pomiar zużycia energii oraz głośność i temperatury pracy

Po tych raczej pobieżnych testach wydajności przechodzimy do testów środowiskowych. Pod względem poboru energii przełącznik jest dosyć przyjazny dla środowiska. Z gniazdka potrzebuje około 40 W pod największym obciążeniem, jakie byliśmy w stanie wygenerować (bez użycia kabli optycznych) oraz połowa tego, gdy sieć nie jest obciążona.

Mimo kompaktowych rozmiarów oraz relatywnie dużego poboru energii, QSW-M1208-8C pozostaje praktycznie bezgłośny – niestety robi to kosztem znacznego nagrzewania się

Obudowa urządzenia podczas spoczynku osiąga nawet 40°C (średnio w okolicy 35°C). Gdy sprzęt obciążymy, potrafi zbliżyć się do 50°C, ale nawet wtedy wentylatory jedynie lekko szumią (co bez problemu zagłusza praca dowolnego laptopa, a nawet PC). Zaznaczamy jednak, że pomiary i testy wykonywaliśmy wtedy, gdy przełącznik leżał na biurku przy około 26°C temperatury otoczenia (to znacznie cieplej niż zwykła temperatura pokojowa).

Czy potrzebujesz zmieć swój przełącznik na QNAP QSW-M1208-8C?

Podsumowanie możemy rozpocząć od odpowiedzi na powyższe pytanie. Przełączniki sieciowe to tego typu sprzęt, który może bardzo wiele w działaniu całej firmowej sieci zmienić, a jest ostatnim elementem, który się o to posądza. I jeżeli Twój obecny switch oferuje tylko 1 GbE to powoli jego czas dobiega końca. Wszystko oczywiście zależy od zastosowań i tu z pewnością możemy testowany sprzęt polecić do obsługi małych i średnich zespołów, odpowiedzialnych za edycję video. Porządny NAS, podpięty zagregowanym do 40 Gbps łączem, bez problemu obsłuży 5-6 stanowisk wpiętych w porty RJ45 z przepustowością 10 Gbps.



Taki niepozorny, a tak szybki i elastyczny!

Sam przełącznik bardzo nam się spodobał i to praktycznie pod każdym względem, może z wyjątkiem gwarancji, której długość bardziej przystoi produktom do użytku domowego niż biznesowego. Jest solidnie wykonany, cichy (choć nieco się grzeje) i oferuje ogromne możliwości względem swojej ceny. W średnich sieciach może nawet być użyty jako jedyny zarządzalny przełącznik do obsługi wielu sieci wirtualnych, a dzięki możliwości elastycznego przełączania się miedzy RJ45 a SFP+, można z jego pomocą połączyć ze sobą nawet bardzo (fizycznie) od siebie oddalone lokalizacje (wyposażone np. w niezarządzalne przełączniki z wejściem SFP+ 10 Gbps).



Jakość wykonania stoi na znacznie wyższym poziomie niż tego wymaga typowe środowisko sieci strukturalnych.

Cena to ostania rzecz, jaką chcemy poruszyć – 2900 zł to dosyć rozsądna kwota jak na przełącznik z 12 złączami 10 GbE. Kwota ta jednak staje się wręcz atrakcyjna, gdy weźmiemy poprawkę na kilka czynników. Po pierwsze na to, że wszystkie złącza obsługują nie tylko 1 i 10 Gbps, ale również pośrednie, bardziej biurowe standardy 2,5 i 5 GbE, a do tego jeszcze aż 8 z nich jest typu Combo. Po drugie, nie można obojętnie przejść obok łatwości obsługi, której obecnie praktycznie żaden konkurent nie oferuje. W naszym odczuciu przysługuje w tym przypadku odznaczenie za Super Opłacalność, a sam produkt oceniamy równie wysoko.

Ocena QNAP QSW-M1208-8C

8 z 12 portów typu Combo (RJ45/SFP+)

Obsługa pośrednich prędkości (2,5 i 5 GbE)

Agregacja do 4 portów

Bardzo rozbudowane funkcje, jak na przełącznik L2

Instalacja Plug & Play i bardzo przyjazny interfejs

Bezgłośna praca,…



ale wysokie temperatury obudowy

Tylko 2-letnia gwarancja

