Mobile

realme szaleje z wyspą aparatów. Czegoś takiego jeszcze nie grali

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
2 komentarzeDyskutuj z nami

Projektanci realme odpięli wrotki. System wymiennych wysp aparatów w GT 8 Pro jest bardziej szalony niż się pierwotnie wydawało.

Producent już wcześniej ogłosił, że realme GT 8 Pro pozwoli wymienić fotograficzną wyspę, ale przez pierwsze zapowiedzi przewijały się jedynie proste kształty. Teraz chiński oddział realme zapowiedział cały arsenał mocno zróżnicowanych modułów. 

Wyspy mają być dostępne w różnych kształtach, kolorach i materiałach wykończeniowych. Firma szykuje wersje kwadratowe, okrągłe, srebrne, kolorowe, futrzaste czy nawet o kształcie… kromki chleba. 

Z materiałów promocyjnych wynika, że wymienne wyspy będą mocowane za pomocą magnesów i dwóch śrubek. 

Globalny oddział realme ogłosił z kolei ostatnio, że GT 8 Pro będzie pierwszym owocem współpracy z producentem aparatów Ricoh GR. Firma zapowiada odwrót od "nadmiernej ingerencji algorytmów" i skupienie się na autentyczności zdjęć. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Premierę realme GT 8 Pro w Chinach zaplanowano na 21 października, ale do Europy smartfon trafi najpewniej kilka tygodni później. 

Przeczytaj także:

Komentarze

3
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Kenjiro
    0
    Niby od przybytku głowa nie boli, ale w tym przypadku może jednak rozboleć. ;-)
    • avatar
      metalmorphosis
      0
      Potem weź do tego dobierz jakieś plecy ochronne na telefon.
      • avatar
        GejzerJara
        0
        realme jak podniosło ceny, wyrównało się z konkurencją i przestało być atrakcyjną marką.

        Witaj!

        Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
        Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

        Połącz konto już teraz.

        Zaloguj przez 1Login