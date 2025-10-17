realme szaleje z wyspą aparatów. Czegoś takiego jeszcze nie grali

Projektanci realme odpięli wrotki. System wymiennych wysp aparatów w GT 8 Pro jest bardziej szalony niż się pierwotnie wydawało.

Producent już wcześniej ogłosił, że realme GT 8 Pro pozwoli wymienić fotograficzną wyspę, ale przez pierwsze zapowiedzi przewijały się jedynie proste kształty. Teraz chiński oddział realme zapowiedział cały arsenał mocno zróżnicowanych modułów.

Wyspy mają być dostępne w różnych kształtach, kolorach i materiałach wykończeniowych. Firma szykuje wersje kwadratowe, okrągłe, srebrne, kolorowe, futrzaste czy nawet o kształcie… kromki chleba.

Z materiałów promocyjnych wynika, że wymienne wyspy będą mocowane za pomocą magnesów i dwóch śrubek.

Globalny oddział realme ogłosił z kolei ostatnio, że GT 8 Pro będzie pierwszym owocem współpracy z producentem aparatów Ricoh GR. Firma zapowiada odwrót od "nadmiernej ingerencji algorytmów" i skupienie się na autentyczności zdjęć.

Premierę realme GT 8 Pro w Chinach zaplanowano na 21 października, ale do Europy smartfon trafi najpewniej kilka tygodni później.