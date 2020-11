Obok Huawei x Gentle Monster nie można przejść obojętnie. Lubicie być zawsze ze swoją muzyką, która płynie do uszu z telefonu i nie przeszkadza otoczeniu?

Jeśli tak, to na pewno korzystacie ze słuchawek Bluetooth. Co jednak powiecie, na okulary, które pełnią podobna rolę. Podobną, bo jednak nic nie musicie wkładać do uszu.

Recenzja okularów Huawei x Gentle Monster II

Huawei w swoim szerokim portfolio produktowym ma także okulary x Gentle Monster. Ale nie byle jakie, bo to okulary, które mogą nam zastąpić nagłowny zestaw słuchawkowy Bluetooth, także taki prawdziwie bezprzewodowy lub przeznaczony do rozmów. Pojawiła się już druga generacja tego produktu, która trafi niebawem do sprzedaży także w Polsce. Skąd taki wniosek? Jakże mogłoby być inaczej, skoro dostaliśmy parę Huawei x Gentle Monster II do sprawdzenia. Dla przypomnienia, Gentle Monster to marka południowokoreańskiego producenta okularów.





Huawei x Gentle Monster II to produkt bardzo prosty, tak jak proste mogą być każde słuchawki douszne. Są tu technologie, które kryją się w zausznikach, ale zasada działania jest oczywista. Mamy głośniki stereo, mikrofony, które rejestrują nasz głos w trakcie rozmów lub gdy chcemy skorzystać z asystenta głosowego Celia.

Dla kogo są przeznaczone okulary Huawei x Gentle Monster II

Huawei kieruje okulary Huawei x Gentle Monster II do osób, które zwracają uwagę na swój wizerunek, lubią otaczać się wysokiej jakości produktami, a także technologią typu smart. Tłumacząc to na bardziej jasny dla konsumenta język, Huawei x Gentle Monster II to okulary dla tych użytkowników, którzy:

nie lubią nosić słuchawek dousznych lub dokanałowych (mimo że pozwalają one zanurzyć się w świat muzyki, nie zawsze są tolerowane przez nasze uszy), ale tolerują okulary,

chcą jednocześnie mieć możliwość słuchania dźwięku z telefonu, który dobiera z okolic uszu,

oczekują dobrego kontaktu ze światem, pomimo słuchania muzyki, nie jest dla nich kluczowa funkcja redukcji szumów,

gustują w słuchawkach półotwartych, ale w podróży nie akceptują dużego balastu na głowie,

nie przepadają za słuchawkami telefonicznymi z Bluetooth, a jednocześnie zależy im na możliwości szybkiego odbierania połączeń telefonicznych bez sięgania po smartfon.

Huawei x Gentle Monster II pełnią także rolę akcesorium przydatnego w trakcie spaceru, jazdy samochodem lub na rowerze, a także w trakcie domowych chwil relaksu. Mogą teoretycznie być używane tylko jako okulary, ale to byłyby wtedy bardzo drogie okulary.

W połączeniu z funkcjami multimedialnymi dostajemy produkt, na który należy spojrzeć się nieco inaczej, co nie oznacza, że pobłażliwie.

Technologia wewnątrz zauszników

Okulary Huawei x Gentle Monster II wyposażono w akumulator litowo-jonowy, który ma 85 mAh pojemności. Zgodnie z metryczką produktu wystarczy on na około 5 godzin pracy z odtwarzaniem muzyki lub 3,5 godziny rozmów telefonicznych. Transmisja dźwięku wykorzystuje technologię Bluetooth 5.2. Okulary wyposażono też w mechanizm ładowania za pomocą NFC. W ten sposób naładujemy je od 0 do 100% w około 90 minut. Krótkie piętnastominutowe ładowanie wystarczy na godzinę pracy.

W informacjach o okularach znajdziemy tez informacje o doskonałym wyważeniu oprawek, które minimalizuje nacisk na uszy. Środek ciężkości znajduje się w mostku. Kształt i umieszczenie otworów głośnikowych został zoptymalizowane tak, by jak najmniej dźwięku uciekało od słuchacza.

Każdy zausznik ma wbudowany mikrofon o paśmie przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz (w telefonach bez EMUI 11, jest to pasmo mniejszej szerokości) i płaski głośnik o długości 128 mm i skoku membrany 0,5 mm.

Oprawki zależnie od modelu ważą od około 44 do 48 gramów, teoretycznie spełniają kryteria ochrony przed zachlapaniem i zabrudzeniem IP54. Producent zaleca, by nie używać ich w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza, a także gdy przekracza ona 35 stopni.

Huawei x Gentle Monster II w praktyce

Słuchawki, przepraszam, okulary dostajemy w etui, które służy nam za bazę do ładowania (samo etui jednak nie potrafi ładować). Należy ją podłączyć do zasilania za pomocą dołączonego kabelka USB typu A - USB typu C. Na etui poniżej portu USB typu C mamy oznaczony piktogramem przycisk, który aktywuje okulary.







Przed pierwszym użyciem podobnie jak niedawno opisywane słuchawki Huawei FreeBuds Pro należy połączyć z telefonem poprzez aplikację AiLife dla Androida lub EyeWear dla iOS. Po rozpoznaniu okularów będziemy mieli dostęp do następujących funkcji (w większości aktywnych po włączeniu):

zmiana języka powitań głosowych po założeniu okularów – to akurat mało praktyczne bo tylko język Angielski z dostępnych nie zawiera w swojej pisowni uroczych krzaczków,

dynamiczna głośność połączenia – służy dostosowywaniu głośności w trakcie odbierania połączeń telefonicznych, tak byśmy mieli komfort prywatności rozmowy,

wykrycie założenia – wyłącza odtwarzanie i aktywność okularów po ich zdjęciu, gdy złożymy nauszniki okulary dodatkowo przerwą połączenie z telefonem,

znajdź moje okulary – tutaj chyba coś nie zadziałało, bo aktywuje się funkcja znajdowania telefonów, poza tym zdjęcie przez dłuższą chwilę okularów również prowadzi do ich uśpienia,

nagranie wysokiej jakości – dla lepszego brzmienia rejestrowanego przez wbudowane mikrofony dźwięku (działa tylko w EMUI 11),

tryb parowania – pomocne przy parowaniu, ale na razie też nie jest to funkcja przydatna.

Oprócz tego mamy ustawienia skrótów. Możemy stukać w zausznik w miejscu gdzie znajduje się czerwony pasek, albo przesuwać palcem wzdłuż. Dla każdego zausznika można zdefiniować oddzielne funkcje. W przyszłości pojawią się też gesty związane ze ściskaniem, ale jeszcze takie aktualizacji nie dostałem.

Obecnie wspierane przez gesty dotykowe funkcje to:

odtwórz/wstrzymaj lub odbierz/zakończ połączenie

aktywuj aplikację AI Voice

zmień głośność

przełącz utwór na kolejny

Gesty działają niezawodnie, ale trzeba uważać, by ktoś niepożądany nie zinterpretował naszego stukania w oprawkę jako uwagi innego rodzaju.

Ze względu na konstrukcję dźwięk jest inny niż w przypadku zwykłych słuchawek. Przypomina dźwięki, które docierają z głośników w smartfonie, ale dobiegających z okolicy naszych uszu. Na dodatek jest to dźwięk dużo, dużo wyższej jakości, który nas usatysfakcjonuje. Okulary poradziły sobie zarówno z muzyką wokalną, jak i ciężką instrumentalną. Świetnie wypadły przy filmach lub grach na telefonie. Jest tu pewien haczyk, o którym za chwilę. Okulary oferują czysty dźwięk, także w trakcie rozmów telefonicznych.

Plusem x Gentle Monster II w czasie jesienno-zimowym jest wygoda ich użycia wraz z czapką. Nic tu nam bowiem nie przeszkadza. A jeśli ktoś ma nauszniki to po założeniu ich wraz z okularami poczujemy się jakbyśmy mieli zwykłe słuchawki (choć brzmiące dość głucho). Także przysłaniając dłonią ucho sprawimy, że dźwięk ulegnie znacznemu wzmocnieniu.

Mimo zapewnień o zredukowaniu nawet o 12 dB w stosunku do poprzednika upływności dźwięku w niepożądanym kierunku, dźwięk dobiegający do uszu użytkownika będzie słyszeć także osoba, która znajduje się w pobliżu jeśli ustawimy głośność na wyższym poziomie. Na szczęście z x Gentle Monster II można komfortowo korzystać także przy bardzo niewielkiej sile nagłośnienia w stosunku do otoczenia, a wtedy zapewnimy sobie już prywatność.

Coś za coś, czyli albo przeciwsłoneczne, albo zwykłe okulary

Testowane przez nas Huawei x Gentle Monster II to wersja MYMA, czyli okulary przeciwsłoneczne. Drugi przeciwsłoneczny model ma nazwę LANG. Zastosowano w nich soczewki ZEISS co od razu rzuca się w oczy, ze względu na dobrze widoczne logo Z producenta. Szkoda, że nie są to okulary z polaryzacją.

Wariant przeciwsłoneczny klasyfikowany jest jako kategoria 3, czyli blokuje ponad 80% docierającego do naszych oczu światła. Oznacza to, że choć można je używać i na dworze i w pomieszczeniach, w tym drugim przypadku trudniej będzie połączyć słuchanie z oglądaniem, na przykład filmów na ekranie telefonu czy tabletu. Inaczej ma się sprawa w przypadku rozmowy telefonicznej, bo ciemne szkła pozwalają na poczucie większej prywatności w takiej sytuacji. Tylko kto będzie zakładał okulary, bo telefon dzwoni.

Tego problemu nie ma w przypadku okularów z jasnymi soczewkami, a w przypadku Huawei Gentle Monster II to modele HAVANA i KUBO.

W przypadku testowanego modelu MYMA poradziłem sobie ustawiając w pomieszczeniu jasność ekranu w telefonie na maksymalną. Podobnie radziliśmy sobie ze spadkiem jasności obrazu przy okularach 3D, ale w obu przypadkach to rozwiązanie połowiczne.

Dlatego pomimo atrakcyjności dla miłośnika dźwięków sączących się do niczym nie przesłoniętego/zablokowanego ucha (moim zdaniem), Huawei x Gentle Monster II nie jest tak uniwersalne jak byśmy tego oczekiwali. Bo jeśli zdecydujecie się na model z jasnymi soczewkami, to wtedy stracicie przyjemność ochrony w słoneczny dzień.

W Huawei x Gentle Monster II można zamocować korekcyjne soczewki

Przydatność testowanych okularów nie ogranicza się do osób z dobrym wzrokiem. I to jest dobra wiadomość. Gdy korzystacie z korekcji będą jednak potrzebne dodatkowe inwestycje. Ramkę Huawei x Gentle Monster II można wykorzystać bowiem jako podstawę, w której standardowo zainstalowane soczewki wymienimy na takie z korekcją.

Wciąż będziemy musieli zdecydować się, czy chcemy mieć wersję przeciwsłoneczną czy nie, ewentualnie fotochromy, ale to dobrze, że x Gentle Monster II nie są gadżetem dla wybranych. Mam tylko wątpliwości, czy każdy zakład optyczny podoła wymianie soczewek w oprawkach z elektroniką, z którymi trzeba obchodzić się delikatniej niż ze standardowym masowym produktem.

Huawei x Gentle Monster II mają zadatki na niezły gadżet, ale czy są wyjątkowe?

Czy Huawei to produkt unikalny na scenie produktów audio z Bluetooth? Otóż nie, istnieją podobne okularo-słuchawki. Nie mówię tylko otwartych konstrukcjach, gdzie głośniki umieszczone są na pałąku opasającym głowę, ale o urządzeniu takim jak x Gentle Monster II czyli Bose Frames.

Czym produkt Huawei odróżnia się od takich Bose Frames (mamy kilka wariantów tych okularów)? Trudno mi wypowiadać się akustyce, bo nie miałem okazji testować produktu Bose, ale okulary Huawei mają bardziej zwartą konstrukcję zauszników, która w mniejszym stopniu zwraca na siebie uwagę. Inaczej też rozwiązano ładowanie. Zamiast styków mamy ładowanie bezprzewodowe z wykorzystaniem technologii NFC. Za to Bose Frames wspiera funkcje głosowego AR, czego Huawei nie ofertuje (na razie).

Jak dla mnie, żadne słuchawki nie są tak wygodne jak Huawei x Gentle Monster II, ale zastanawiam się, czy to mi wystarczy

Co do jakości dźwięku płynącego z x Gentle Monster II nie oczekiwałem wiele i pewnie dlatego jestem bardzo mile rozczarowany. Poza tym moje uszy były znacznie mniej zmęczone niż w jakichkolwiek słuchawkach, choć trzeba pamiętać, że w tym przypadku nie ma szans na całkowitą izolację od otoczenia. Konieczność wyboru pomiędzy wersją przeciwsłoneczną i zwykłymi okularami nakłada ograniczenia na scenariusze, w jakich x Gentle Monster II da się wygodnie używać.

Cechy, które wpłyną na popularność okularów? - wygląd, cena i nasze przyzwyczajenia

Istotną cechą, która wpłynie na popularność produktu Huawei będzie ich wygląd. Bo okulary to element naszej odzieży, który dobieramy ze szczególną uwagą. O wsparcie telefonów innych marek nie musimy się obawiać, trzeba tylko zainstalować aplikację, bo bez niej smartfon ich nie wykryje. Ważna będzie też cena, ale tej dla polskiego rynku producent jeszcze nie zdecydował się ujawnić.

Spodziewamy się kwoty stanowiącej równowartość około 300 euro, a to oznacza, że nawet słuchawki Huawei FreeBuds Pro są tutaj dużo tańszą propozycją, choć o innym charakterze. W cenie okularów dostaniemy nawet komplet z zegarkiem Watch GT2, z kolei zestaw Watch GT2 Pro i tańsze FreeBuds 3 lub 3i nie będzie wiele droższy. Bose Frames też prawdopodobnie będą sporo tańsze, a mają soczewki z polaryzacją.

Cenowe rozterki pewnie nie staną się udziałem osób, które przedkładają wygodne okulary nad słuchawki dokanałowe i funkcje redukcji szumów otoczenia.

Coś co by sprawiło, że Huawei x Gentle Monster II byłyby hitem

Huawei x Gentle Monster II mogłyby stać się totalnym hitem, gdyby producentowi udało się zaprząc do pomocy np. technologię ciekłych kryształów lub inne materiały, których przepuszczalność światła daje się elektronicznie regulować. Podobnie jak w okularach do filmów 3D, ale dużo lepiej. Wtedy mielibyśmy nie tylko słuchawki w okularach, ale na dodatek okulary, które zależnie od potrzeb byłyby albo przeciwsłoneczne, albo zwykłe, ewentualnie korekcyjne. Ile jednak kosztowałyby takie okulary przy zachowaniu wysokiej użyteczności? Prawdopodobnie znacznie więcej niż jesteśmy skorzy wydać na ten element ubieralnej elektroniki.

Inny pomysł jaki przyszedł mi do głowy, to wymienne oprawki przy zachowaniu tych samych zauszników z elektroniką, bo to one są tutaj kluczowym elementem. Dałoby to nam większą swobodę w doborze odpowiadających naszym gustom i kształtowi twarzy oprawek.

Huawei x Gentle Monster II - ocena

wysoka jakość wykonania,

zwarta konstrukcja zauszników,

soczewki Zeiss w komplecie,

nie męczą uszu,

przyjemny dźwięk stereo,

nadają się do rozmów jak i odsłuchu różnorodnej muzyki,

można je wygodnie używać w czapce,

da się zainstalować soczewki korekcyjne,

obsługa gestów,

ładowanie poprzez NFC,

dynamiczne dostosowanie głośności do dźwięków otoczenia.



etui do ładowania wymaga zewnętrznego zasilania,

wersja przeciwsłoneczna bez polaryzacji,

konieczność wybierania pomiędzy ciemnymi, a jasnymi soczewkami,

nie izolują od otoczenia tak jak słuchawki dokanałowe czy nauszne,

dźwięk choć cichy i przytłumiony, może usłyszeć także osoba w poblizu,

spora spodziewana cena czyni z nich przede wszystkim gadżet.

84% 4.2/5

Więcej na temat produktów związanych z dźwiękiem: