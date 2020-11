Oto recenzja 70mai Saphir Watch, który już możecie kupić w Polsce. Znany producent akcesoriów do samochodów, w tym rejestratorów wideo, próbuje sił na polu akcesoriów ubieralnych. I to bardzo udanie.

Niedawno prezentowaliśmy wam nasz test samochodowego rejestratora marki 70mai. Teraz przyszła pora na kolejny produkt tego samego producenta, ale z kompletnie innej kategorii. Popularnej, bo to smartwatch 70mai Saphir Watch. Już od momentu, gdy go zapowiedziano pojawiały się pytania, czy taki produkt ma sens. Przede wszystkim jako rzecz, która wyszła spod rąk producenta specjalizującego się w akcesoriach samochodowych w tym rejestratorach wideo.

Czy również w branży zegarkowej, 70mai poradzi sobie i zaskoczy nas atrakcyjną ceną, a także stanie się godnym TOP najlepszych smartwatchy? Sprawdziliśmy to dla was.





Zegarek, ładowarka i broszurka - zawartość pudełka

Początkowo pomyślałem sobie, że mam dużo łatwiejsze zadanie, bo w kamerce internetowej można łatwo zawalić sprawę poprzez niedobrą jakość obrazu. A co w zegarku może źle zadziałać? No przecież będzie dokładnie wskazywał godzinę i datę. Puls i tym podobne parametry naszej aktywności też powinien mierzyć precyzyjnie. A więc może czas pracy na baterii? Jakość wykonania? Niespotykane gdzie indziej funkcje? O tak, to cechy, które mogą bardzo wpłynąć na atrakcyjność sprzętu, ale przecież poprzeczka już jest wysoko zawieszona. Zapraszamy do pierwszej w Polsce recenzji smartwatcha 70mai Saphir Watch.

Aplikacja 70mai Health czyli mała powtórka z angielskiego

Zegarki, które trafią do klientów posiadają najnowszą wersję oprogramowania układowego, którą potem będzie można zaktualizować poprzez aplikację 70mai Health.

Można ją pobrać ze sklepu Google Play oraz AppStore podobnie jak narzędzia przeznaczone dla rejestratorów samochodowych tej marki.

Z 70mai będziemy funkcjonować po angielsku. Dopóki nie opanujemy obsługi na pamięć, a to przyjdzie bardzo szybko

Aplikacja 70mai Health przypomina programy innych producentów. Mamy tu zakładkę z podsumowaniem naszej aktywności, której zawartośc jest synchronizowana z zegarkiem. Otwierając podsumowanie dla tętna, snu, stresu czy ćwiczenia wyświetlimy dokładniejsze dane niż te, które można obejrzeć w zegarku. Dane poza aplikację na razie można wyeksportować jedynie do Google Fit.





Ciekawym parametrem, który ewaluuje zegarek 70mai, jest tzw. Energia. W ten sposób oceniana jest nasza witalność na podstawie danych dotyczących snu, aktywności. Im wyższy wynik (od 0 do 100) tym bardziej jesteśmy naładowani.

Druga z zakładek służy konfiguracji połączenia z zegarkiem. Na razie jest tylko jeden produkt na liście, bo to pierwszy zegarek 70mai. Po sparowaniu zegarka ze smartfonem możemy:

zmieniać tarcze w zegarku, na razie wybór jest bardzo ubogi, tylko 6 tarcz

konfigurować układ przewijanego zestawu kart z informacjami, jedną z kart jest muzyka, jednak możemy sterować tylko odtwarzaniem w smartfonie

dostosować funkcje drugiego z przycisków na obudowie, pierwszy służy wywołaniu menu z narzędziami, aktywacji Amazon Alexa (po dłuższym naciśnięciu) i wyświetleniu menu wyłączania (po bardzo długim naciśnięciu)

sortować listę aktywności, na razie zegarek wspiera 17 różnych sportów, umożliwia też ich wykrywanie lub przerywanie pomiaru w przypadku wykrycia okresu bezczynności, po wznowieniu ćwiczenia ponawiany jest również pomiar

przyznawać uprawnienia do wyświetlania powiadomień z wybranych aplikacji

aktualizować oprogramowanie, ustawiać blokadę hasłem i szukać zegarka (zegarek daje o sobie znać wibracjami, co docenią przede wszystkim osoby o wrażliwym słuchu)

W pudełku znajdziemy także dość dokładną instrukcję użytkownika, która spisana została po angielsku. Na szczęście na przekór wychodzi sprzedawca, który na życzenie klienta może dostarczyć w PDF przygotowaną przez siebie przetłumaczoną na język polski wspomnianą instrukcję. W praktyce szybko przyzwyczaimy się do obsługi aplikacji 70mai Health jak i zegarka. Bo w nim również menu będzie angielskie. No chyba, że znacie hiszpański, rosyjski lub chiński. Wtedy macie wybór.

Mnie bardziej niż brak tłumaczenia interfejsu doskwierał brak polskich liter w powiadomieniach wyświetlanych na ekranie zegarka. Co prawda i tak wiadomo o co chodzi w komunikacie z Messengera, tytule e-maila czy nazwie dzwoniącego kontaktu. Otrzymałem jednak gwarancję od producenta, że zostanie to poprawione w kolejnych aktualizacjach oprogramowania.

Wykonanie i materiały - bez dwóch zdań klasa pro

Jeśli językowa bariera nie stanowi dla was problemu, dalej powinno być coraz lepiej. Sam zegarek przypomina wyglądem Apple Watch, albo niedawno recenzowany przeze mnie Oppo Watch. Z tą różnicą, że bliżej mu do Huawei Watch GT2 Pro i mówię to nie bezpodstawnie.

Inni za wykończenie pro każą sobie słono dopłacać, 70mai nie ma takich ambicji, a i tak nie oszczędza na materiałach

zegarek został wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów. Ma aluminiową ramkę koperty o satynowym wykończeniu, wyświetlacz przesłonięty jest szafirowym szkłem z delikatną fazą na krawędzi, a spód jest ceramiczny. Prawdziwe pro, jak się przekonacie na końcu recenzji za nie takie duże pieniądze.







Wszystko zostało doskonale spasowane i pod tym względem nie mam tu nic do zarzucenia. Nawet pasek jest superwygodny, z klasycznym zapięciem i wymienny. Obecnie będą trzy kolory zegarka, a ten kolor, to właśnie kolor dołączonego elastycznego paska i satynowej ramki. Mi trafił się wariant z białym paskiem i srebrną ramką. Pozostałe, to zegarek z beżowym paskiem i złotą ramką oraz wariant w całości czarny.

Zegarek ładujemy przewodowo, w praktyce przewodowość oznacza to, że mamy na tylnej ściance dwa styki, które łączą się z dołączoną do zestawu ładowarką.

Po prawej stronie koperty znajdują się dwa przyciski i mikrofon. Na razie jego użyteczność jest ograniczona do obsługi Amazon Alexa, ale może zmienią to kolejne wersje oprogramowania.

Interfejs użytkownika w 70mai Saphir Watch

Używanie zegarka, funkcje jak w Huawei Watch, interfejs jak w OppoWatch. Produkt 70mai jest zegarkiem z własnym systemem producenta, a nie Android Wear, co ma swoje plusy i minusy. Do plusów zaliczyć należy bardzo długi czas pracy na baterii niezależnie od scenariusza użytkowania.

Wydaje się że to Android Wear, a to własne oprogramowanie producenta

Sama obsługa interfejsu jest podobna jak Android Wear. W menu z aplikacjami mamy kafelkową listę narzędzi. Wysuwane z dołu menu przypomina to w telefonie, z góry wysuwamy listę powiadomień, a przewijając ekran na boki zmieniamy ekrany z danymi. Na razie możliwość dostosowania typu tych ekranów jest ograniczona. Nie wyświetlimy w ten sposób na przykład wskazań barometru czy kompasu, choć można je zdefiniować pod dolnym przyciskiem. To jednak zawsze zabiera nam jedną możliwość dostępu.







Podręczne menu zegarkowe pozwala na:

włączenie ekranu na stałe na 5 minut,

włączanie trybu nie przeszkadzać, latarki (świeci ekran), alarmu

ustawień, w nich możemy dodatkowo

zmianę tarcz zegarka

regulację jasności, włączyć ekran na stałe (wyświetla się analogowa tarcza), deaktywować funkcję wyłączania ekranu po jego zakryciu lub włączania po uniesieniu dłoni

skonfigurować tryb nie przeszkadzać, określić tryb pracy pulsometru i alert maksymalnego tętna

włączyć przypominacz aktywności i detektor jej rozpoczęcia (bardzo przydatny, pauzuje także pomiar)

zablokować dostęp czterocyfrowym kodem

wybrać jedną z dwóch sił wibracji (wibracje to podstawy sposób po wizualnym, komunikacji z użytkownikiem)

zrestartować, wyłączyć lub zresetować zegarek,

zmienić język

wyświetlić metryczkę zegarka

Lista funkcji nie jest tak bogata jak u doświadczonych w zegarkach producentów, ale zważywszy, że jest to pierwszy zegarek 70mai, dobrano ją bardzo roztropnie.

A czy są tu jakieś aplikacje?

Jeśli aplikacją nazwać narzędzie, to owszem zegarek takimi dysponuje. Jeśli myślicie o aplikacjach instalowanych dodatkowo, to na to jest jeszcze za wcześnie (ale zauważcie, czy konkurencyjne i droższe zegarki z Android Wear oferują więcej). Zegarek jak i jego oprogramownie są na etapie docierania się z użytkownikami i w tej chwili najważniejsze będą te podstawowe smartwatchowe funkcje.

Są to kolejno:

lista aktywności (bieganie, bieżnia, spacer, jazda na rowerze, wspinaczka górska, bieg przełajowy, wędrówka, triatlon, pływanie w basenie, pływanie na otwartych wodach, jazda w hali, ergometr, wiosłowanie, skakanka, wchodzenie pod górę, joga i ćwiczenia dowolne)

zestawienie aktywności (lista zawiera dokładne podsuwanie każdej z nich, w połączeniu z wykresami, na smartfonie zobaczymy dodatkowo mapkę z danymi z wbudowanego GPSu, który działa bardzo precyzyjnie)

sześciokąt aktywności - podsumowanie na jednym ekranie

czujnik tętna i podsumowanie gromadzonych danych

podsumowanie danych z czujnika snu, wygląda to tak samo jak w opaskach i zegarkach innych producentów

wykres naszej witalności w ciągu dnia

wskazania pomiaru stresu, wraz z wykresem za ostatnie 30 dni

ćwiczenia oddechowe

dostęp do sterowania Alexą - wymaga konfiguracji i zmiany regionu (Polska nie jest na razie obsługiwana)

zegarek z alarmami, budzik, stoper

sterowanie muzyką w smartfonie (zmiana utworów, głosność)

wskazania pogodowe

wysokościomierz i barometr

kompas

powiadomienia

funkcja znajdź telefon

latarka

link do pomocy

ustawienia zegarka







Faktem jest, że część tych funkcji można wywołać inaczej, a umieszczanie ich w menu z narzędziami raczej miało pozwolić ładnie zapełnić ekran ikonkami. Faktem jest też to, że jak na pierwszą iterację inteligentnego zegarka 70mai, jest dobrze, a już na pewno wygodnie.

Specyfikacja 70mai Saphir Watch

Zanim podzielę się wrażeniami z użytkowania, uzupełnijmy sobie informacje o specyfikacji zegarka.

procesor i pamięć RAM: Apollo3&STM32L4R9 / 128 MB

ekran AMOLED 1,78” / 368 x 448 pikseli / jasność 500 nit / szafirowe szkło 2.5D z powłoką antyodciskową

obudowa wodoodporna 5 ATM

wymiary i waga: 50,1 x 37,3 x 9,8 mm / 32,2 grama (bez paska)

GPS (GLONASS), Bluetooth 5 BLE

akumulator: 320 mAh Li-Po / ładowarka z magnetycznym złączem

sensory: tętno, akcelerometr, żyroskop, kompas cyfrowy, ciśnieniomierz, oświetlenie, dotyk

pasek: fluoroelastomer, 18mm, wymienny

Zegarek w praktyce i realny czas pracy

Najpierw kilka słów o tym, czego mi zabrakło. Z funkcji, które znam z innych zegarków w podobnej cenie, zabrakło mi tutaj pomiaru SpO2 (fachowcy poddają w wątpliwość jakość takich pomiarów w konsumenckich urządzeniach) a także zdalnego spustu migawki. No i możliwości wgrania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych przez Bluetooth, ale nie wymagajmy od pierwszej generacji wszystkiego. W końcu taki Huawei musiał zaprezentować kilka wersji swojego Watcha zanim część z tych funkcji stała się standardem.



Domyślna tarcza w zegarku. Zmienia się zależnie od pogody i pory dnia

Pomijając te braki i biorąc pod uwagę minusy, na które zwróciłem uwagę we wcześniejszych akapitach, 70mai Saphir Watch sprawdził się w swojej roli. Nawet sztywne mocowanie paska mi nie przeszkadzało, ale to może dlatego, że jego reszta dobrze dopasowuje się do dłoni. Dłoń nie poci się, a po zdjęciu zegarka nie czujemy się jakbyśmy cały dzień nosili ciężarki na nadgarstku.

Czas pracy, doskonały ekran, wygodny pasek - to mocne strony 70mai Saphir Watch

Świetny ekran jest czytelny nawet w słoneczny dzień, automatyka jasności działa prawidłowo, detekcja aktywności również. Nie zauważyłem nieścisłości w raportowaniu pozycji przez GPS. Czujnik tętna pokazuje wartości zgodne z tymi z innych zegarków, ale zauważyłem, że czasem potrafi się zapomnieć i mierzy puls jeszcze przez chwilę po zdjęciu zegarka z nadgarstka.

Jeśli szukacie produktu, który przypomina swoim wyglądem AppleWatch, ale o bardziej surowym kształcie i nie oczekujecie od niego wsparcia dla dodatkowych aplikacji, to 70mai Saphir Watch jest bardzo interesującą propozycją. Przypomina swoją funkcjonalnością zegarki Huawei Watch, smartwatche Xiaomi Amazfit (de facto 70mai współpracuje z Xiaomi), oferuje też podobny czas pracy.

Przy pełnym wykorzystaniu sensorów (w tym sporadyczne użycie GPS), można liczyć na co najmniej 10 dniowy czas pracy. To założenie producenta, które potwierdzają moje testy praktyczne. Nie udało mi się z kolei sprawdzić, czy przy trybie zegarka przekroczymy 20 dni, bo tyle czasu jeszcze nie miałem. Skoro jednak pierwsza wartość się sprawdza, to i tak już jestem zadowolony z wydajności akumulatora. Ta najbardziej spadnie przy ciągłym używaniu GPS, wtedy jest podobnie jak w innych smartwatchach, czyli około 30 godzin. Ładowanie w pełni rozładowanego akumulatora zajmuje około 2 godzin, ale już kilkunastominutowe podładowanie pozwoli nam na cały dzień zabawy z zegarkiem.

Bardzo dobry początek, będziemy uważnie obserwować rozwój kariery 70mai Saphir Watch

Pierwszym generacjom produktowym jesteśmy w stanie sporo wybaczyć. To tak zwane wady wieku dziecięcego. 70mai zdecydował się wejść do branży smartwatchy z mocnym akcentem jakim jest bardzo dobra jakość wykonania, na poziomie, który inni oferują dopiero w droższych wersjach Pro.

Co do funkcjonalności, to jest to standard, spotykany w produktach innych marek i bardzo dobry początek. Czasem pracy 70mai Saphir Watch bije na głowę produkty z Android Wear i zbliża się do osiągów najlepszych w tej branży.

Pozostaje nam liczyć na to, że 70mai nie poprzestanie na tym i będzie dalej rozwijać zarówno aplikację dostępową jak i funkcje w samym zegarku. Nie chodzi tu o to, by zaraz dodawać ich multum, ale takie drobiazgi jak polska czcionka (poprawka będzie dostarczona w przyszłych aktualizacjach), nowe gesty obsługi, opcje eksportu danych, czy jeszcze lepiej zoptymalizowana prezentacja rejestrowanych danych będą mile widziane.

Podstawa sprzętowa jest bardzo dobra. Teraz pora by oprogramowanie stało się jeszcze lepsze niż już jest.

Najważniejsze, że to co potrzebne, czyli odpowiedni hardware w zegarku już jest. A więc wystarczą same aktualizacje oprogramowania, a nie zmiany sprzętowe, który oznaczają kolejną inwestycję.



Ta wersja oprogramowania trafi do pierwszych zegarków 70mai sprzedawanych w Polsce

Do tego sugeruję też, by 70mai zadbało o społeczność wokół zegarka, która pomoże stworzyć atrakcyjne tarcze. W tym co dostałem znalazłem tarczę użyteczną, ale takiej, która spodobałaby mi się wyjątkowo jeszcze nie ma. To bardzo istotny element decydujący o wygodzie użytkowania.

Cena 70mai Saphir Watch jest… chyba dobra

Zastanawiacie się zapewne, ile kosztuje u nas ten 70mai Saphir Watch? Jego cena to około 700 złotych. Zegarek podobnie jak rejestratory samochodowe sprzedaje w Polsce cyfra.eu.

Biorąc pod uwagę parametry i wysokiej klasy materiały wykończeniowe, cena jest bardzo przyzwoita. Jeśli dostaniemy w niej spodziewane aktualizacje, to tym bardziej. Oczywiście to czy jesteście takiego samego zdania, to już inna kwestia. Okazuje się, że pozytywne wrażenie jakie wywarł na nas rejestrator samochodowy 70mai nie było przypadkiem. Jeśli planujecie zakup smartwatcha to ten na pewno powinien znaleźc się w polu waszych zainteresowań.

To co poniżej wypunktowuje jako rzeczy do poprawy, to nie są ewidentne wady. To rzeczy, które producent może wprowadzić poprzez aktualizację oprogramowania, lub to czego w tej klasie cenowej raczej nie doświadczymy. Jeśli zrobi to niebawem, ocena zostanie podtrzymana. A niech tylko nie spróbuje.

Gdzie można kupić zegarek 70mai Saphir Watch

Oferowany sprzęt pochodzi z oficjalnej dystrybucji, z dostawą z Polski oraz posiada pełną gwarancję, realizowaną w Polsce.

70mai Saphir Watch - co nam się spodobało, a co wymaga poprawy

atrakcyjny wygląd

wysoka jakość wykonania, szafirowe szkło na przedzie

wygodny w użytkowaniu, przyjemny pasek

bardzo dobry ekran AMOLED

bardzo dobry czas pracy

kompletny sprzętowo produkt

precyzyjne pomiary (tętno, GPS)

rozbudowane oprogramowanie zegarka jak i dostępowe w smartfonie (jak na pierwszą wersję)

eksport danych do Google Fit

współpraca z Amazon Alexa (wymaga zmiany regionu na inny niż Polska)

praktyczna polska instrukcja

atrakcyjna cena



brak funkcji, takich jak zdalna migawka czy pomiar SPO2

na razie nie ma polskiego interfejsu i polskich znaków w powiadomieniach

na razie bardzo uboga lista dostępnych tarcz zegarkowych

nie ma wbudowanego głośnika

brak obsługi NFC

88% 4,4/5

