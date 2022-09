Na benchmark.pl możecie przeczytać mój test robota Xiaomi Roidmi Eve Plus. Jest to bardzo dobry, zaawansowany odkurzacz, wyposażony w stację do zbierania kurzu. Dzięki niej nie trzeba opróżniać odkurzacza np. co drugie sprzątanie, lecz wystarczy wyjąć worek ze stacji raz na miesiąc. Robot po sprzątaniu sam podjeżdża do stacji, rozpoczyna ładowanie, a w tym czasie stacja aktywuje się i wysysa kurz z robota. Innymi słowy Xiaomi Roidmi Eve Plus nie tylko odkurzy za nas, ale też sam wyrzuci swoje śmieci. Rzecz jasna sprząta też na mokro i ma zestaw sensorów, w tym laser do szybkiego i dokładnego tworzenia mapy domu. W aplikacji mapa jest automatycznie dzielona na pomieszczenia, ale możemy je edytować w razie potrzeby. Robot jest cichy, sprząta dokładnie i nieźle radzi sobie z progami. To odkurzacz ze stacją zdecydowanie wart zakupu.

Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 75 dB

Czas ładowania 250 min

Sposób poruszania systematyczny

