W naszym rankingu robotów sprzątających znajdziesz polecane i cenione odkurzacze automatyczne w atrakcyjnych cenach. Daliśmy szansę zarówno tańszym modelom, jak i tym bardziej zaawansowanym. Jeśli szukasz robota sprzątającego, to nasze zestawienie pomoże ci w wyborze.

Jaki robot sprzątający będzie dobrym wyborem w 2023 roku?

Roboty sprzątające to już nie egzotyka - goszczą w naszych domach od lat, stale ewoluując i oferując coraz to wyższą skuteczność sprzątania oraz mopowania. Najtańsze modele kosztują raptem kilkaset złotych, a najdroższe spokojnie doskakują do poziomu 5000 zł, co nie ułatwia wyboru. Nie ułatwia go też fakt, że popularnych modeli jest na rynku od groma. Co wybrać i czym powinien charakteryzować się dobry robot sprzątający? Nasz ranking robotów sprzątających spieszy z pomocą!

Jaki robot sprzątający warto kupić? Oto polecane modele:

Roborock Q7 Max Plus - dobry robot sprzątający ze stacją dokującą Ocena benchmark.pl









4,2/5 Zaawansowany model w całkiem niezłej cenie - taki jest Roborock Q7 Max+. Mamy tu wszelkie niezbędne czujniki, od lasera LIDAR, po czujniki zbliżeniowe czy uskoku podłoża. Robot automatycznie opróżnia pojemnik na kurz w stacji dokującej, potrafi całkiem skutecznie mopować, niestrudzenie trzyma się zaplanowanego harmonogramu sprzątania, respektuje wirtualne ściany i przychodzi do nas w pakiecie z przyjemną, łatwą w obsłudze aplikacją. Ma pewne minusy, po potrafi się nieco zapchać przy psie lub psach, które okresowo gubią całe futro i roznoszą je po mieszkaniu, ale mimo tego to bardzo uniwersalny model o godnej pochwały sile ssania - 4200 Pa i pojemnej baterii zapewniającej nawet 180 minut nieprzerwanej pracy. Ot dobry (i estetyczny!) sprzęt za rozsądne pieniądze. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 67 dB

Czas ładowania 360 min

Sposób poruszania systematyczny

Pojemność pojemnika na kurz 0.47 l

Siła ssania 4200 Pa Zobacz recenzję

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro - popularny i bardzo solidny robot sprzątający Ocena benchmark.pl









4,3/5 Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro to klasyka w nowym wydaniu! Urządzenie jest super popularne, lubiane i cenione, i ja się temu nie dziwię - prywatnie jeździ mi po mieszkaniu jego poprzednik i do dziś dzielnie daje sobie radę, a warunki pracy ma ekstremalne. Co potrafi Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro? Przede wszystkim całkiem skutecznie odkurza (ssanie na poziomie 3000 Pa), nawigacyjnie radzi sobie świetnie, respektuje wirtualne ściany i przestrzenie wyłączone ze sprzątania i potrafi pokonać progi w drzwiach czy przejechać po nóżkach suszarki do prania. Radzi sobie też z mopowaniem i potrafi pracować do 180 minut. Niestety jest nieco głośny, bo wkręca się na jakieś 72 dB. Plusem jest tu sprawdzona aplikacja - nieszczególnie estetyczna, ale łatwa w obsłudze, niezła cena i brak stacji dokującej - dla tych, którzy na taką stację nie mają miejsca, Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro może być dobrym wyborem, bo to ze wszech miar solidna maszyna. Najważniejsze cechy: Rodzaj filtrów HEPA

Czas działania 120 min

Poziom hałasu 72 dB

Czujniki odkurzacza Czujnik antykolizyjny, Czujnik uskoku podłoża

Wymiary 350 x 82 mm

Waga 3700 g

Dreame Bot W10 - mopujący robot sprzątający ze stacją dokującą Ocena benchmark.pl









4/5 Kolejna propozycja ze stacją dokującą, którą warto rozważyć, bo cenowo też wypada całkiem nieźle. 180 minut pracy na jednym ładowaniu, zaawansowana i naprawdę skuteczna nawigacja, wygodna aplikacja na smartfony, a do tego siła ssąca na poziomie 4000 Pa. Obecność stacji dokującej sprawia, że pojemniki na kurz czyszczą się automatycznie, ale nie tylko - tu automatycznie czyszczone i suszone są też nakładki mopujące, co jest super, bo zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i innych zarazków. Bezsprzeczną zaletą Dreame Bota W10 jest skuteczność odkurzania (to jasne!), ale też mopowania. Dwie nakładki obracające się z prędkością do 180 razy na minutę naprawdę mopują, naprawdę myją podłogę, więc dla tych, którym akurat na tej funkcji zależy i którzy mają duże mieszkanie - W10 ogarnia nawet do 300 metrów kwadratowych - to może być dobry wybór. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 65 dB

Czas ładowania 360 min

Sposób poruszania systematyczny Zobacz recenzję

Ecovacs Deebot T20 Omni - wszystkomający robot sprzątający Ocena benchmark.pl









4,8/5 Ecovacs Deebot T20 OMNI to propozycja dla tych poszukujących sprzętu klasy premium. Robot potrafi praktycznie wszystko - skutecznie sprząta, świetnie radzi sobie z mopowaniem, ma asystenta głosowego (niestety ogarniającego język angielski, a nie polski) i stację dokującą, która automatycznie go czyści, wysusza i dba o jego komfort. Siła ssania rzędu 6000 Pa pozwala na skuteczne odkurzanie nawet dywanów z krótszym włosiem, a mycie obracających się mopów gorącą wodą nie tylko zwiększa skuteczność mopowania, ale i ogranicza roznoszenie zarazków po naszym mieszkaniu. Zachwycający jest też czas pracy - wynoszący do 260 minut, co sprawia, że to sprzęt dla dużych mieszkań, dużych domów. Minusy? T20 OMNI jest bardzo drogi, bo jego cena oscyluje wokół 4500 zł, ale jeśli nie zamierza oszczędzać i ma gdzie ustawić naprawdę dużą stację dokującą, to będzie to trafiony wybór. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 69 dB

Czas ładowania 390 min

Pojemność pojemnika na kurz 0.4 l

Znaczki Dobry Produkt

Siła ssania 6000 Pa Zobacz recenzję

IRobot Roomba i7- sprawdzony robot sprzątający Ocena benchmark.pl









4,3/5 Klasyka nigdy nie wychodzi z mody, chciałoby się rzec opisując iRobot Roomba i7. Dla tych, którzy wciąż uważają, że jeśli robot, to tylko Roomba - i7 będzie świetnym wyborem. Mamy tu praktycznie wszystkie funkcje, na jakich powinno nam zależeć: niezłą nawigację, wysoką skuteczność sprzątania, przyjemną w obsłudze aplikację. Plusy Roomby i7 to na pewno skuteczność w walce z sierścią zwierząt - gumowe szczotki radzą sobie z nią naprawdę nieźle, wykrywanie bardziej zabrudzonych obszarów w mieszkaniu i bezproblemowa praca - Roomba to ucieleśnienie optymalnego wyboru dla wielu, i ja to szanuję. Minusy? Robot nie mopuje i nie może pochwalić się oszałamiającym czasem pracy na jednym ładowaniu. Za to jest mały i cenowo bardzo atrakcyjny. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 68 dB

Czas ładowania 180 min

Pojemność pojemnika na kurz 0.4 l

Roborock S8 Pro Ultra - robot sprzątający na bogato Ocena benchmark.pl









4,9/5 Oto robot dla tych, którzy śniadania jadają na mieście, a kawę piją w Starbucksie! Roborock S8 Pro Ultra to rzecz ultra premium, drogi, ale doskonale wyposażony sprzęt. Robot jest automatycznie czyszczony w stacji dokującej, pozwala na ustawienie intensywności mopowania mopa oscylacyjnego, który to drwa z częstotliwością do 3000 razy na minutę, ma siłę ssania na poziomie 6000 Pa, gumowe szczotki doskonale radzące sobie z sierścią zwierząt i doskonałą laserową nawigację. Jeśli jakaś technologia wspierająca roboty sprzątające podczas pracy została do tej pory wymyślona, to Roborock S8 Pro Ultra ma tę technologię na pokładzie. Urządzenie dla najbardziej wymagających, mieszkających w wielkich domach lub mieszkaniach, którzy poszukują sprzętu absolutnie bezobsługowego będącego jednocześnie pewną ozdobą w domu. Ozdobą pokazującą gościom - zobacz, ja tu sprzątam! Najważniejsze cechy: Pojemność pojemnika na kurz 0.35 l

Siła ssania 6000 Pa

Dreame D9 - dobry i tani robot sprzątający Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nie każdy facet z widłami to Posejdon, prawda? No właśnie! I tak samo nie każdy robot sprzątający za mniej niż 2000 zł to rzecz niegodna uwagi! Dreame D9 to proste urządzenie, ale w swojej prostocie naprawdę godne polecenia. Czas pracy to maksymalnie 150 minut, a siła ssania 3000 Pa. Robot potrafi też mopować i to całkiem nieźle, jeśli spojrzeć na jego cenę. Nawigacyjnie radzi sobie nieźle (ze schodów nie spada, respektuje wirtualne ściany i omija przeszkody), aplikacja na smartfony jest prosta, ale czytelna, a właściwa obsługa robota całkiem przyjemna. To chyba najlepsza budżetowa opcja, idealna do mieszkania o powierzchni 30, 40 czy 50 metrów kwadratowych, bez dywanów i zwierząt albo ze zwierzętami, ale takimi, które nie zrzucają futra na akord. Najważniejsze cechy: Rodzaj filtrów HEPA, wstępny

Czas działania 150 min

Poziom hałasu 65 dB

Czujniki odkurzacza Czujnik antykolizyjny, Czujnik uskoku podłoża, Czujniki odległości

Wymiary 97 x 350 x 350 mm

Moc 40 W

Czym powinien charakteryzować się robot sprzątający godny zakupu?

Szybkość i dokładność

Robot powinien sprzątać szybko i dokładnie, i dlatego warto postawić na model wyposażony w sensor laserowy LIDAR (jeśli stan portfela nam na to pozwala), który zazwyczaj umieszczony jest w wystającym module na górze obudowy. Dzięki niemu odkurzacz już po pierwszym pełnym przejeździe stworzy mapę mieszkania lub piętra domu oraz podzieli ją na pomieszczenia. Pomocne w nawigacji są też sensory: przedni (antykolizyjny), boczny (jazda wzdłuż ściany) oraz czujniki dolne (zapobieganie upadkowi ze schodów).

Prosta obsługa

Obsługa robota powinna być ograniczona do minimum - powinien on uruchamiać się automatycznie w zgodzie z ustalonym przez nas harmonogramem (konkretne dni, godziny, tryb sprzątania, moc ssania itp.). My z kolei powinniśmy pamiętać jedynie o regularnym opróżnianiu pojemnika na kurz, chyba że wybierzemy model ze stacją dokującą - wtedy jedynie co jakiś czas musimy wyczyścić ową stację. Najlepsze roboty oferują także czyszczenie mopa w stacji i osuszenie go.

Funkcja mopowania

Niektórzy uważają, że robot powinien sprzątać na mokro, czyli mopować. Osobiście nie podzielam tego przekonania, bo efekty nie są tu raczej spektakularne i najlepszy nawet robot nie zastąpi mopa i płynu do mycia podłóg, ale możemy założyć, że mopowanie jest pożądaną funkcją w robotach sprzątających w 2023 roku. Szczególnie dobrze wypada tutaj mopowanie soniczne (z wibracjami).

Wygodna aplikacja na smartfony

Bez wygodnej aplikacji do zarządzania pracą robota (ustalenie harmonogramu, wirtualnych ścian, obszarów wyłączonych etc.) nie mamy o czym rozmawiać w 2023 roku. Każde szanujące się urządzenie musi być w taką aplikację wyposażone i powinna być ona jak najmniej skomplikowana.

Pojemna bateria

Jeśli robot jest w stanie odkurzyć całe nasze mieszkanie podczas jednego wyjazdu i wystarczy mu do tego prądu w akumulatorze, to bardzo dobrze świadczy o takim robocie! Rzecz jasna, sprawa komplikuje się, jeśli mieszkamy w 150-metrowym lofcie, którego robot w godzinę nie posprząta, ale warto wybierać modele z pojemną baterią i długim czasem pracy.

Kultura pracy i głośność

Robot sprzątający powinien być kulturalnym towarzyszem naszej codzienności. Optymalnie byłoby, gdyby podczas pracy jego głośność mieściła się między 55 a 65 dB (tryb cichy, tryb z maksymalną mocą ssania).

Komunikaty głosowe

Mile widzianym jest, by robot komunikował się z nami głosowo, najlepiej w naszym języku. Dzięki temu urządzenie da nam znać, gdy np. zaklinuje się w pokoju obok lub podzieje się z nim coś, co niespodziewanie zakłóci jego pracę.

Jaki robot sprzątający wybieramy?

Wrzucę wam na koniec dwa opcje, za którymi sam bym się rozglądał. Byłby to albo Dreame D9, który ogarnąłby mi podłogi przy okazjonalnym wsparciu odkurzacza pionowego, albo Ecovacs Deebot T20 OMNI, którego testowałem i który zrobił na mnie świetne wrażenie. Idąc budżetowo Dreame D9 miałby wszystko, czego bym od prostego robota oczekiwał, a idąc na bogato, ale bez szaleństw, Deebot T20 OMNI kupiony na ratki 0% spokojnie samodzielnie zadbałby o czystość w moim mieszkaniu. Mieszkanie ma jakieś 90 - 100 metrów kwadratowych, biega w nim golden retriever i dwa króliki - macie mój punkt widzenia, który może pomoże w zakupowej decyzji.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.