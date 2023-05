Gamingowy router to obowiązkowa pozycja każdego szanującego się gracza. Na przykładzie modelu MSI RadiX AXE6600 wyjaśniamy, czym taki sprzęt różni się od standardowego, niegamingowego routera.

Płatna współpraca z marką MSI

Kupując nowy sprzęt do grania, zwykle skupiamy się na komputerze lub laptopie, gamingowych akcesoriach, a nawet gamingowym stanowisku z odpowiednim, ergonomicznym fotelem. Ma to wiele sensu, bo to elementy, które od razu dają się odczuć podczas grania. Bardzo często jednak zapominamy o innym ważnym sprzęcie, który ma kolosalne znaczenie w przypadku rozgrywki, zwłaszcza sieciowej. Chodzi oczywiście o router.

Router – dlaczego taki ważny?

Podłączenie do internetu obecnie jest niezbędnym wymogiem przy budowie nowoczesnego stanowiska gracza. To właśnie dzięki dostępowi do sieci możemy pobrać gry, ale też połączyć się z serwerami tych gier, kontaktować się ze znajomymi czy nawet strumieniować rozgrywkę innym widzom.

Nie żyjemy jednak tylko grami. Do tego dochodzi cała masa innych urządzeń, które też wymagają dostępu do sieci. Smartony, ale też telewizory, czy nawet lodówki. Internet okazuje się niezbędny w codziennym funkcjonowaniu.

Jak połączyć się z internetem? Teoretycznie mamy dwie możliwości - przewodowo lub bezprzewodowo. Bezprzewodowe połączenie daje większy komfort. Nie musimy martwić się przewodami, a w przypadku niektórych urządzeń właściwie jest to nawet jedyna metoda połączenia się z siecią. W takiej sytuacji niezbędny okazuje się router, który pozwoli rozprowadzić sygnał sieciowy po całym mieszkaniu.

Gamingowy router to nie tylko wygląd

Jaki router wybrać? Producenci kuszą nas całą masą gamingowych modeli, które mają być lepsze od standardowych, „cywilnych” urządzeń. Co odróżnia taki sprzęt? Pierwsze co rzuca się w oczy to efektowniejsza stylistyka, nierzadko przyozdobiona podświetleniem LED. Oczywiście, wygląd może być dla kogoś bardzo istotny. Nie jest to jednak jedyna zaleta gamingowego routera. A na pewno nie najważniejsza.



Routery dla graczy wyróżniają się efektowną stylistyką, ale to nie jedyna zaleta tego typu sprzętu

Przede wszystkim chodzi o szybkość połączenia. Nowsze modele działają w szybszych standardach – przykładowo w przypadku modelu MSI RadiX AX6600 jest to Wi-Fi 6 z obsługą pasm 2,4 GHz i 5 GHz-L/-H o łącznej przepustowości 6600 Mb/s, natomiast w przypadku modelu MSI RadiX AXE6600 jest to standard Wi-Fi 6E z obsługą trzech pasm: 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz o łącznej przepustowości 6600 Mb/s.

Firma MSI zastosowała w swoich routerach technologię MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), która umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału sprzętu i wykorzystanie wielu kanałów do komunikacji z kilkoma urządzeniami jednocześnie. Funkcja OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) pozwala natomiast podzielić kanał przesyłowy równolegle na wielu użytkowników.

W przypadku gamingowych modeli producenci bardzo często stosują dodatkowe technologie, które pozwalają zoptymalizować ruch sieciowy właśnie pod kątem gier. Modele MSI RadiX AX6600 i AXE6600 wykorzystują specjalny silnik oparty o sztuczną inteligencję (AI), który automatycznie nadaje priorytet właśnie ruchowi sieciowemu w grach (według deklaracji producenta, pozwala on zredukować opóźnienia nawet o 90%).

W praktyce oznacza to szybszą transmisję danych, niższe opóźnienia, ale też mniejszą podatność na zakłócenia z innych urządzeń czy w ogóle sprawną obsługę większej liczby podłączonych urządzeń. Szczególnie dobrze wypada tutaj MSI RadiX AXE6600, który jest zgodny z nowszym standardem Wi-Fi 6E, gdzie przewidziano dodatkowe kanały transmisji danych.



Gamingowe routery wykorzystują szybką łączność LAN/WAN, dzięki czemu pozwalają wykorzystać szybkie, światłowodowe łącze internetowe

Warto tutaj wspomnieć, że nowoczesne, gamingowe routery oferują też szybkie złącze WAN (np. 2.5G jak w przypadku MSI RadiX AXE6600 – gniazdo można wykorzystać zarówno do obsługi przychodzących połączeń, jak i jako wyjście do sieci), dzięki czemu pozwalają wykorzystać potencjał szybkiego, światłowodowego internetu.

Sprawne zarządzanie routerem

Sam sprzęt to nie wszystko. Producenci routerów dla graczy skupiają się również na oprogramowaniu. Znajdziemy tutaj całą masę funkcji do zarządzania urządzeniem – konfigurację sieci Wi-Fi, przekierowanie portów, połączenie VPN, zaporę sieciową czy kontrolę rodzicielską (a to też ważne, bo graczem często jest właśnie dziecko – możemy zablokować dostęp do niebezpiecznych stron lub wyznaczyć godzinowe ograniczenia podczas korzystania z Internetu).



MSI RadiX AXE6600 informuje nawet o obciążeniu CPU, NPU i pamięci w routerze



MSI RadiX AXE6600 pozwala na blokowanie dostępu do stron internetowych i wyznaczanie harmonogramu dostępu do sieci - to dobra opcja szczególnie dla rodziców/opiekunów młodszych graczy

MSI RadiX AXE6600 pozwala na skonfigurowanie serwera/klienta VPN z OpenVPN

W przypadku gamingowych modeli możemy jednak liczyć na dodatkowe funkcje, zaprojektowane właśnie z myślą o rozrywce. MSI w swoim modelu RadiX AXE6600 przewidziało technologię AI QoS - możliwość optymalizacji parametrów połączenia pod kątem gier sieciowych, ale też streamowania rozgrywki czy... pracy zdalnej. Dzięki wykorzystaniu silnika AI, urządzenie potrafi analizować naszą pracę i automatycznie nadawać priorytety ruchowi sieciowemu.

Jednym z głównych atutów gamingowych routerów jest możliwość optymalizacji ustawień pod kątem gier

Funkcja Funkcja AI QoS pozwala automatycznie zoptymalizować działanie routera pod kątem różnych scenariuszy

Z dodatkowych funkcji szczególnie powinni ucieszyć się gracze. Optymalizacja ruchu sieciowego przekłada się na mniejsze opóźnienia, co jest istotne właśnie w przypadku gier sieciowych - w końcu chyba każdy woli być szybszy od przeciwnika.

Dlaczego gamingowy router jest lepszy?

Routery dla graczy cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, ze tego typu urządzenia pojawiają się w ofertach kolejnych firm (jak np. MSI ze swoimi modelami RadiX AX6600 i AXE6600).



Trzeba przyznać, że podświetlenie LED wygląda zjawiskowo

Specjalne, gamingowe modele to nie tylko ciekawszy, efektowniejszy wygląd (chociaż on też się liczy). Producenci oferują tutaj szybką łączność, która pozwala wykorzystać potencjał nowoczesnego, światłowodowego Internetu, ale też zredukować opóźnienia i zapewnić stabilne połączenie.

Nie bez znaczenia jest też samo oprogramowanie. Coraz częściej można także spotkać dedykowane tryby dla graczy, które pozwalają uzyskać lepszą jakość połączenia (a przez to także uzyskać przewagę nad przeciwnikiem). Do tego masa opcji konfiguracyjnych, wliczając w to kontrolę rodzicielską z myślą o tych młodszych graczach.

Routery MSI są teraz dostępne w sklepie x-kom w cenach obniżonych o 580 zł - MSI RadiX AX6600 kosztuje 919 zł, a MSI RadiX AXE6600 kosztuje 1119 zł.

Płatna współpraca z marką MSI