Jaki router LTE wybrać, by cieszyć się szybkim Internetem w domu (i poza nim)? W tym rankingu znajdziesz najlepsze modele stacjonarne i przenośne, a przy okazji dowiesz się, dlaczego (i kiedy) router na kartę SIM to dobre rozwiązanie.

Router LTE to sposób na szybki Internet w domu, w którym niemożliwe jest przewodowe połączenie z siecią, a także na łączność Wi-Fi na ogródku działowym czy też na wakacjach. Wystarczy zainstalować w środku kartę SIM i wykupić pakiet, by po chwili móc połączyć się bezprzewodowo z Internetem na wszystkich swoich urządzeniach. Oczywiście kluczowe w tym wszystkim – poza znajdowaniem się w zasięgu – jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. A zatem jaki router na kartę SIM wybrać?

Jaki router LTE wybrać? Oto polecane modele:

Tenda 4G09 – stacjonarny / do 300 Mb/s / Wi-Fi 5 (AC1200) – stosunkowo tani router LTE

TP-Link Archer MR600 – stacjonarny / do 300 Mb/s / Wi-Fi 5 (AC1200) – dobry router na kartę SIM

ASUS 4G-AC68U – stacjonarny / do 300 Mb/s / Wi-Fi 5 (AC1900) – router LTE dla wymagających

Huawei E5785 – przenośny / do 300 Mb/s / Wi-Fi 5 (AC1200) – mobilny modem na kartę SIM

TP-Link M7650 – przenośny / do 600 Mb/s / Wi-Fi 5 (AC1200) – sposób na szybkie Wi-Fi w podróży

Jak wybrać router na kartę SIM? Czym się kierować?

Zanim przejdziemy do opisu poszczególnych modeli, warto podsumować kilka kwestii. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że najlepsze są takie modele, które mają slot na kartę SIM (dzięki czemu nie trzeba dokupować modemu USB). Kupując router do domu lepiej jest też postawić na taki, który dodatkowo pozwala łączyć się z Internetem poprzez Ethernet (porty WAN i LAN to gwarancja, że sprzęt nie okaże się bezużyteczny, gdyby LTE jednak nie dawało rady w naszej lokalizacji).

Miej też świadomość, że router na kartę SIM tak naprawdę nie różni się za bardzo od „typowego” routera - tyle tylko, że źródłem sygnału nie jest przewód, lecz karta SIM (komórkowa). Sprawia to, że konfiguracja połączenia jest bajecznie prosta, bo też nie występuje konieczność pociągnięcia kabli.

Tak jak w przypadku każdego routera, kluczowym elementem specyfikacji jest naturalnie maksymalna prędkość transferu danych. Nie powinna ona być niższa niż 150 Mb/s, a w dobrych urządzeniach przeważnie wynosi dwa (albo i cztery) razy więcej. O możliwościach świadczy obsługa danej kategorii LTE (najlepiej min. 6) oraz standardu Wi-Fi (w tym rankingu polecamy wyłącznie modele oferujące Wi-Fi 5, czyli 802.11ac).

Dodajmy, że routery LTE dzielą się na dwie podstawowe kategorie: stacjonarne i mobilne. Zgodnie z nazwami te pierwsze są przeznaczone do użytku w domu lub w biurze, drugie zaś (dzięki wbudowanym akumulatorom) można naładować i zabrać ze sobą w podróż, by cieszyć się szybkim Internetem na wszystkich swoich urządzeniach w każdym miejscu, do którego dociera zasięg 4G. W naszym zestawieniu znajdziesz reprezentantów zarówno pierwszej, jak i drugiej grupy. A skoro już o tym mowa...

Najlepszy router LTE / SIM? Oto nasze propozycje:

Tenda 4G09 – stosunkowo tani router LTE Ocena benchmark.pl









4,3/5 Routery LTE co do zasady do najtańszych urządzeń nie należą. Dlatego też przy modelu za niespełna pół tysiąca można użyć stwierdzenia „stosunkowo tani”. Taki jest właśnie router Tenda 4G09 oferujący łączność LTE o przepustowości do 300 Mb/s i dwuzakresowe Wi-Fi. Niższa cena w żadnym razie nie wynika z jakości wykonania czy wydajności – ta pierwsza jest naprawdę przyzwoita, a druga (o ile nie jesteśmy zbyt wymagający) może wręcz robić wrażenie. Skąd więc ta cena? Ano choćby stąd, że jest to router typowy pod LTE – oprócz gniazda na kartę SIM znajdziemy tylko po jednym porcie WAN i LAN. No ale skoro tu jesteś, to szukasz pewnie sprzętu do łączności mobilnej – ten powinien się sprawdzić lepiej niż dobrze. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 300 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Zobacz recenzję

TP-Link Archer MR600 – dobry router na kartę SIM Ocena benchmark.pl









4/5 TP-Link Archer MR600 to już nieco bardziej uniwersalny sprzęt: to router, dla którego LTE może być zarówno tą podstawową formą łączności, jak i dodatkową. Z jednej strony bowiem oferuje modem 4G+, co pozwala ci liczyć nawet na 300 Mb/s w transmisji mobilnej. Z drugiej – jest zgodny ze standardem Wi-Fi 5, zapewniając do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, a do tego ma gigabitowy port WAN i trzy równie szybkie porty LAN. Oprócz przepustowości i uniwersalności jedną z jego największych zalet jest prosta konfiguracja. Wśród minusów zaś odnajdziesz nieco słaby zasięg, choć w przypadku typowego 2- lub 3-pokojowego mieszkania w bloku ten powinien okazać się w zupełności wystarczający. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 300, 867 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak

Obsługa nośników danych nie

Funkcja serwera druku nie Zobacz recenzję

ASUS 4G-AC68U – router LTE dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nawet najbardziej wymagających użytkowników zadowoli natomiast ASUS 4G-AC68U. Jest to reprezentujący najwyższą półkę stacjonarny router na kartę micro-SIM. Oferuje łączność 4G LTE o szybkości 300 Mb/s i Wi-Fi w standardzie AC 1900 Mb/s. Jednak duża szybkość byłaby na nic, gdyby zawodził zasięg. Na szczęście nie zawodzi, a dbają o to cztery zewnętrzne anteny i technologia AiRadar, która „inteligentnie” optymalizuje sygnał, wykorzystując kształtowanie wiązki, autorski system dostrajania oraz wzmacniacz o wysokiej mocy. Urządzenie pozwala też na podłączenie Internetu przez gigabitowe złącze WAN i „puszczenie” go dalej – bezprzewodowo lub za pomocą przewodów Ethernet. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1900 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Funkcja serwera druku tak

Huawei E5785 – mobilny modem na kartę SIM Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kolejne dwa routery w naszym rankingu to urządzenia przenośne – możesz je więc wykorzystać nie tylko w domu, ale też na wakacjach czy choćby w ogródku. Jasne, hotspot Wi-Fi możesz włączyć nawet w telefonie, ale sprzęt taki jak Huawei E5785 zapewnia wyższą przepustowość, lepszy zasięg i sprawną obsługę nawet kilkunastu urządzeń, a do tego wszystkiego jeszcze nie pożera ci energii z akumulatora w telefonie (a tej zawsze jest mniej niż by się chciało). Model, który tu prezentuję, wytrzymuje konkretnie 12 godzin między ładowaniami (a gdy nie jest używany, może czuwać nawet przez 600 godzin). To dobry i stosunkowo niedrogi gadżet, który przy okazji bardzo dobrze się prezentuje. Najważniejsze cechy: Szybkość sieci WiFi 300 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak

Obsługa nośników danych nie

Funkcja serwera druku nie

TP-Link M7650 – sposób na szybkie Wi-Fi w podróży Ocena benchmark.pl









4,5/5 TP-Link M7650 to drugi(i nieco droższy) z dwóch routerów mobilnych w naszym rankingu, sprawdzających się wtedy, gdy dostęp do szybkiego Internetu chce się mieć zawsze i wszędzie. Jak „szybkiego”? Jako że obsługuje standard LTE-A, maksymalna prędkość pobierania to 600 Mb/s, wysyłania zaś – 50 Mb/s. W przypadku modeli przenośnych istotne jest oczywiście jeszcze coś innego, mianowicie pojemność akumulatora. Tutaj wynosi ona 3000 mAh, co realnie przekłada się na kilkanaście godzin działania na jednym ładowaniu. To bardzo dobry wynik, a na listę plusów na pewno wypada też wpisać czytelny wyświetlacz na froncie, pozwalający kontrolować sytuację w czasie rzeczywistym. Do tego mamy jeszcze slot microSD umożliwiający proste udostępnianie plików. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 867, 600 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Obsługa nośników danych tak

Czy warto kupić router LTE?

To pytanie pojawia się bardzo często. Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca, choć trzeba zaraz dopowiedzieć: „ale to zależy”. Nie warto kupować routera LTE, gdy chce się z niego korzystać tylko w domu, w którym bez trudu można połączyć się z siecią przewodowo i cieszyć się wysoką przepustowością. Łączność mobilna jest świetnym rozwiązaniem, gdy takie klasyczne podłączenie jest po prostu niemożliwe. Router LTE to też bardzo dobre rozwiązanie, gdy szukamy urządzenia na działkę, do domku letniskowego czy na wakacje.

Pamiętaj jednak, że jeśli zasięg LTE w twojej okolicy jest kiepski, to w odbiorze router może okazać się jedynie trochę lepszy niż smartfon. W takim przypadku lepiej jest rozejrzeć się już za routerem z dodatkową, zewnętrzną anteną LTE (na przykład za zestawem takim jak D-Link DWP-812KT). Pomału można też wypatrywać mobilnych i stacjonarnych routerów 5G, które zaoferują znacznie większą przepustowość i wydajność, choć ich czas tak naprawdę dopiero nadejdzie.

Na zdjęciach we wstępie znajdują się modele TP-Link Archer MR200 i TP-Link M7650.