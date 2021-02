Samsung Galaxy Buds Pro to słuchawki imponujące pod każdym względem. Urzekają miękkim i mocnym basem nawet przy niskiej głośności, mają ANC, są wodoszczelne, lekkie, wygodne, nie wypadają z uszu i wyglądają jak milion dolarów. Oto moja opinia o słuchawkach Galaxy Buds Pro.

Samsung Galaxy Buds Pro - opinia

Po czym poznać dobre słuchawki? Na przykład po tym, że odtwarzają dynamiczny, głęboki dźwięk, nawet przy niskiej głośności. Po tym, że tony niskie już w dolnej połowie skali są miękkie, mocne, a powyżej tego brzmią jak z solidnego subwoofera. Albo po tym, że słuchawki są tak lekkie i wygodne, że zapominamy, że mamy je w uszach. Zaletą będzie też odpornosć na deszcz i pot, skuteczna aktywna redukcja szumu (ANC), świetne mikrofony, dobra bateria oraz ładowanie bezprzewodowe.

Galaxy Buds Pro mają to wszystko i w mojej opinii są to najlepsze słuchawki jakie stworzył Samsung. Łączą imponujące brzmienie z pięknym wyglądem i wysoką jakością. Zapraszam do recenzji.

Zobacz również: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - test

Wodoszczelne i dobre do sportu

Są to słuchawki całkowicie bezprzewodowe (TWS), z łącznością Bluetooth 5.0. Lekkie, bardzo wygodne i bez jakiegokolwiek kabla. Nie ograniczają ruchów w czasie uprawiania sportu, nie mają tendencji do wypadania z uszu i jednocześnie są wodoszczelne, zgodnie ze standardem IPX7.

Wytrzymają nie tylko ulewę, która może nas złapać w czasie treningu na zewnątrz, ale przetrwają też całkowite zanurzenie w wodzie. Pot nie stanowi dla nich żadnego wyzwania.

Sterowanie dotykowe i świetna ergonomia

Galaxy Buds Pro to zaawansowane technologicznie cudeńka, naszpikowane sensorami, panelami dotykowymi i zestawem mikrofonów do rozmów oraz aktywnej redukcji szumu (do pewnego stopnia również odgłosów wiatru).

Sterowanie dotykowe można konfigurować w aplikacji na telefon Galaxy Wearable. Bez problemu damy radę regulować głośność, przełączać utwory, aktywować ANC, kontrolować rozmowy głosowe, włączać asystenta, a nawet odtwarzacz Spotify. Obsługa dotykowa jest wygodna i prosta (czułość jest wysoka).

Po stronie wewnętrznej w oczy rzucają się sensory zbliżeniowe, które automatycznie rozpoznają kiedy słuchawka jest włożona do ucha (lewa i prawa oddzielnie). Dzięki temu jeśli wyjmiemy jedną, to możemy wciąż prowadzić rozmowę, oszczędzając energię w drugiej, a jeśli wyjmiemy obie, to w odtwarzaczu muzycznym włącza się pauza. Po ponownym włożeniu muzyka będzie leciała dalej. Widoczne są też styki służące do ładowania słuchawek w etui oraz kolejny mikrofon.

ANC, dźwięk otoczenia i wykrywanie głosu

Galaxy Buds Pro mogą bez problemu rywalizować z najlepszymi bezprzewodowymi słuchawkami dokanałowymi w cenie do 1000 zł. ANC działa bardzo skutecznie i nie powoduje żadnych niepożądanych objawów. Izolacja pasywna jest na tyle mocna, że często nie trzeba włączać ANC wcale.

Za pomocą dotykowych przycisków na słuchawkach lub za pomocą aplikacji, możemy przełączać się między trzema trybami pracy: ANC wyłączone, ANC włączone oraz dźwięk otoczenia. Jego działanie polega na przekazywaniu dźwięków z zewnątrz, aby użytkownik lepiej słyszał ruch uliczny.

Co ważne siła działania ANC ma dwa poziomy: wysoki lub niski, a dźwięk otoczenia, aż cztery. W najwyższym słuchawki działają niemal jak aparat słuchowy.

Ciekawa jest też funkcja wykrywania głosu. Po jej włączeniu słuchawki automatycznie włącza dźwięk otoczenia i zmniejszą głośnosć muzyki tak, byśmy mogli prowadzić rozmowę z drugą osobą, bez wyjmowania słuchawek z uszu i pauzowania. Jest to opcja przydatna, ale tylko w sytuacji, gdy używamy słuchawek w spokojnym otoczeniu i od czasu do czasu prowadzimy rozmowę. W gwarnym biurze lub sklepie funkcja aktywuje się bardzo często (lepiej ją wyłączyć w aplikacji).

Czas pracy na baterii jest dobry

Słuchając muzyki w domu lub w innym cichym miejscu, bez korzystania z ANC, z głośnością ustawioną na około 40% słuchawki działały 7,5 godziny. Dla moich uszu niespełna połowa głośności, to było maksimum podczas dłuższego słuchania (staram się dbać o słuch).

Zdarzało mi się wkładać Budsy do uszu rano i wyjmować dopiero gdy padła bateria (z drobnymi przerwami na “przewietrzenie”). Włączałem playlistę, ustawiałem głośność na około 30% i rozpoczynałem pracę. Wtedy bateria wystarczała na cały dzień pracy. Moim zdaniem to bardzo dobry wynik.

A jeśli dodamy do tego etui ładujące, które uzupełnia energię około 2,5 raza, to przekraczamy 25 godzin łącznego czasu słuchania. Tyle wystarczy, nawet na bardzo długą podróż samochodem po Europie, albo lot na drugą stronę świata.

Jak już wspomniałem wcześniej pasywna izolacja zazwyczaj wystarcza, więc ANC nie musiałem włączać zbyt często. Jeśli jednak z jakiegoś powodu trzeba mieć ciągle włączoną aktywną redukcję hałasu, to czas pracy skróci się do około 5 - 5,5 godziny na słuchawkach i 17-18 godzin wraz z etui. Nieco ponad 10 minut ładowania słuchawek w “skrzyneczce” wystarcza na 1,5 godziny słuchania.

Ładowanie bezprzewodowe

Etui jest małe, zaokrąglone, lekkie i można je wygodnie nosić w kieszeni spodni. Ma funkcję ładowania bezprzewodowego (indukcyjnego), w standardzie Qi (czyli działa z większością popularnych ładowarek).

Galaxy Buds Live to najlepsze małe słuchawki bezprzewodowe jakie miałem dotychczas w uszach.

Jakość rozmów głosowych

Łącznie 6 mikrofonów plus dobre oprogramowanie zapewniają wysoką jakość rozmów telefonicznych. Zero pogłosu, zero szumu, dość ciepła, przyjemna i pełna barwa głosu. Komunikacja głosowa w obu kierunkach jest bezproblemowa.

Z dwoma urządzeniami jednocześnie

Słuchawki Galaxy Buds Pro stanowią część ekosystemu Samsung. Będą zsynchronizowane z kontem Samsung, do którego jesteśmy zalogowani na urządzeniach Galaxy. Jeśli więc oglądamy film na tablecie i ktoś zadzwoni na nasz smartfon, to słuchawki automatycznie przełączą się na rozmowę. W podobny sposób mogą przełączać się między telefonem służbowym, a prywatnym.

Dwa przetworniki w każdej słuchawce - robota dobrze wykonana

Galaxy Buds Pro mają dwa przetworniki w każdej słuchawce - dynamiczny 11 mm oraz armaturowy 6,5 mm. Innymi słowy, tony niskie oraz dolna partia pasma przenoszenia jest reprodukowana niezależnie od górnej. Takie rozdzielenie na dwa przetworniki (w dodatku wykonane w różnych technologiach) ma sens, ponieważ zmniejsza ryzyko powstawania zniekształceń i zwiększa szansę na wierne, szczegółowe odtwarzanie poszczególnych częstotliwości.

Z całą pewnością dwudrożna konstrukcja, w dodatku świetnie dopracowana pod względem brzmienia jest jedny z powodów takiej, a nie innej ceny tych słuchawek.

Miękki bas, czysta góra i imponująca jakość dźwięku

W tym miejscu chciałbym wyraźnie podkreślić jedną rzecz. Samsung znakomicie, wręcz wzorowo przyłożył się do balansowania mocy i charakterystyki obu przetworników. U wielu konkurentów to wcale nie jest takie oczywiste, bo często zdarza im się przesadzić z mocą przetwornika armaturowego. Tutaj tego problemu nie ma.

Galaxy Buds Pro grają tak dobrze, że nic bym w nich nie poprawił. W dole pasma można liczyć na mocne, miękkie basy, w środku na czysty i wyraźny wokal, a w górze na świetną szczegółowość, przestrzeń i szeroką oraz dość głęboką scenę. Oba przetworniki nie rywalizują ze sobą, lecz wzajemnie się uzupełniają.

Wciąż charakter słuchawek określiłbym jako miękki, ciepły i basowy, ale dość jasna, przestrzenna góra i całkiem dobry środek sprawiają, że w klasie małych słuchawek Bluetooth do 1000 zł, Galaxy Buds Pro plasują się w ścisłej czołówce. Są uniwersalne, pasują do wielu gatunków muzycznych i po prostu imponują jakością.

50 Cent - Just A Little Bit

Testujemy basy i… jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. Słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro poniżej połowy głośności generują bardzo miękkie, wibrujące tony niskie, a po podkręceniu głośności do około 60% lub więcej mamy już do czynienia z basami rodem z solidnego subwoofera. Stają się dociążone, mięsiste, mocne, ale absolutnie nie są zamulone. Miękkość, moc, gładkość i dobra kontrola, nawet przy głośnym słuchaniu. Jednocześnie wokal jest bardzo wyraźny i czysty - stoi na drugim miejscu, tuż za basami. Tony wysokie są lekko wycofane, ale taka jest charakterystyka tego utworu. Na szczęście są szczegółowe. Scena w tym utworze jest głęboka i niezbyt szeroka. Słucha się bardzo przyjemnie.

Nu:Tone, Lea Lea - Tides

Długo wybrzmiewająca, miekka linia basowa w dole, delikatny, gładki, ale wyraźny wokal oraz mocna, super szczegółowa góra. Dół i środek są lekko ocieplone, a góra dość chłodna. Kontrola przetworników armaturowych jest tutaj bardzo dobra. Mimo, że utwór stawia spore wymagania, to przetworniki wysokotonowe nie grają za ostro i nie kłują. Scena jest szeroka, ale niezbyt głęboka (odwrotnie niż w poprzednim utworze).

Death - Empty Words

Zmieniamy gatunek na ostrzejszą gitarę i… zero problemu! Słuchawki jak na rozkaz dostosowują się do jego charakterystyki. Tony niskie stają się lżejsze, środek wysuwa się trochę do przodu, a tony wysokie i górny zakres tonów średnich wysuwają się na pierwszy plan. Wokal jest bardzo wyraźny, separacja instrumentów dobra, dynamika w porządku, szczegółowość na wysokim poziomie. Najlepiej brzmią gitary i góra perkusji. To zaskakujące, jak te słuchawki z basowego charakteru potrafią się przekształcić w średnio-wysokotonowy. Nie słychać zbędnych zniekształceń. Można słuchać nawet przy maksymalnej głośności i wciąż jest w porządku. Scena jest średnia głębię i szerokość.

GusGus - Higher

Potężna przestrzeń, jak na małe słuchawki dokanałowe. Szeroka i dość głęboka scena, mocny, ale nie przytłaczający dół, czysta, gładka, elegancka góra i wokal, który w zasadzie wysuwa się na pierwszy plan. Brzmienie dobrze zbalansowane, żadna część pasma nie stara się dominować. Dół i środek lekko ocieplone, a góra chłodniejsza.

Galaxy Buds Pro - Definicja dobrych słuchawek bezprzewodowych

Po teście mogę stwierdzić jedno: Galaxy Buds Pro grają fenomenalnie i zaliczają się do czołówki najlepszych, małych słuchawek Bluetooth do 1000 zł. Imponują miękkim, mocnym basem, a jednocześnie dbają też o wyraźny wokal i czystą, przestrzenną górę pasma.

Są też bardzo wygodne, lekkie i wodoszczelne oraz mają bardzo skuteczną aktywną redukcję szumu (ANC). Idealnie nadają się nie tylko do biegania, na siłownię oraz słuchania muzyki w domu i poza nim. Mogą łączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie i przełączać się między nimi automatycznie. Mają wygodne sterowanie dotykowe i wyglądają świetnie.

Tak, nie są to słuchawki tanie, ale jeśli szukasz dobrego modelu w tym budżecie, to będą one znakomitym wyborem. To najlepsze małe słuchawki, jakie Samsung dotychczas stworzył.

