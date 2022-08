Nowości Samsung na 2022 rok. Dwa smartwatche Galaxy Watch 5 i 5 Pro, smartfony Galaxy Flip 4 i Fold 4 oraz słuchawki z ANC Galaxy Buds 2 Pro. Zobacz co ciekawego oferują.

Galaxy Watch 5, Flip 4, Fold 4 i Buds 2 Pro. Czy będzie hit?

Bazując na popularności poprzednich smartwatchy Samsung można przypuszczać, że nowy Galaxy Watch 5 będzie hitem sprzedażowym. Pod względem wyglądu jest bardzo podobny do poprzednika, czyli Galaxy Watch 4, ale istotne ulepszenia widać w jakości wykonania i specyfikacji.

Dostępne będą dwie wersje Galaxy Watch 5, w trzech rozmiarach i kilku kolorach:

Samsung Galaxy Watch5 40 mm (grafitowy, srebrny, różowe złoto)

Samsung Galaxy Watch5 44 mm (grafitowy, srebrny, szafirowy)

Samsung Galaxy Watch5 Pro 45 mm (tytanowy czarny, tytanowy szary)

Co wyróżnia Galaxy Watch 5 Pro?

tytanowa koperta jest lekka i wytrzymała,

większy akumulator 590 mAh (dłuższy czas pracy),

pasek z zapięciem typu D, bez otworów,

nawigacja zakręt-za-zakrętem z prowadzeniem głosowym i alertami wibracyjnymi,

funkcja prowadzenia po tej samej trasie z powrotem do punktu startu (łatwy powrót w nieznanym terenie),

większy rozmiar 45 mm jest rekomendowany dla osób o większych nadgarstkach lub preferujących duże wyświetlacze.

Ma też szafirowe szkło, podobnie jak podstawowy Galaxy Watch 5. Zapewnia ono najwyższy standard odporności na zarysowania.

Jednak większość najważniejszych, podstawowych funkcji Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro jest taka sama. Oba mają optyczny czujnik tętna, saturacji (SpO2), elektryczny sensor pracy serca, czyli możliwość wykonania badania EKG, funkcję pomiaru ciśnienia krwi oraz potrafią wykonać analizę składu ciała (np. podać masę mięśni, tłuszczu, wody w organizmie itp). Smartwatche mogą też monitorować fazy snu, wraz z wykrywaniem chrapania. Dane te są widoczne nie tylko na zegarku, ale też w rozszerzonej formie w aplikacji na telefonie.

Akumulator w podstawowej wersji Galaxy Watch 5 40 mm ma pojemność 284 mAh, czyli trochę więcej, niż w poprzednim podstawowym modelu Watch 4 (247 mAh). Większy wariant 44 mm ma baterię 410 mAh. Natomiast Watch 5 Pro ma już ogniwo 590 mAh, co jest dużym skokiem w stosunku do poprzedniego dużego modelu Watch 4 Classic (361 mAh). Realny czas ciągłej pracy z włączonym GPS ma wynosić pełne 24 godziny. To już pozwala wykonać bardzo długi trening lub wystarcza na całodniową wyprawę.

Co prawda smartwatch Pro ma dodatkowe, zaawansowane metody nawigacji, więc można oczekiwać, że będzie bardziej intensywnie wykorzystywany przez użytkowników. Jaki będzie realny czas działania Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro? O tym przekonamy się w czasie testów.

Warto też dodać, że skrócony został czas ładowania. W pół godziny podstawowy Watch 5 ładuje się do 45%, a Watch 5 Pro do 35%. Dla porównania poprzedni model Watch 4 ładował się w tym czasie do 30%.

Smartwatche otrzymały kilka nowych tarcz zegarka oraz 88 tak zwanych komplikacji, czyli małych, dodatkowych modułów lub jak kto woli widżetów, umieszczonych na tych tarczach. Wyświetlają one dodatkowe funkcje. Wszystkie modele Galaxy Watch 5 mają wodoodporność IP68 i spełniają standard MIL-STD-810H.

Smartwatche będą oczywiście w wersjach z łącznością komórkową, która uniezależnia je w znacznej mierze od telefonu. Wciąż jednak najlepsze wrażenia są w parze z nowoczesnym smartfonem, takim jak Galaxy Flip 4 lub Fold 4.

Moc obliczeniową dostarcza procesor Exynos 920 (5 nm), wszystkie mają 1,5 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej m.in. do przechowywania muzyki na zegarku (np. pobranej ze Spotify).

Cena Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 5 40 mm - 1349 zł

Samsung Galaxy Watch 5 40 mm LTE - 1549 zł

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm - 1499 zł

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm LTE - 1699 zł

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm - 2149 zł

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm LTE - 2349 zł

UWAGA! Przedsprzedaż Galaxy Watch 5 i 5 Pro trwa od 10.08 do 25.08.2022. W tym czasie do każdego smartwatcha można otrzymać za darmo słuchawki Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy Flip4 i Galaxy Fold4 - nowe składane smartfony

Pełne nazwy brzmią: Samsung Galaxy Z Flip4 i Z Fold4. Co prawda te “Z” ostatnio może się źle kojarzyć, ale pomijając to trzeba przyznać, że telefony robią świetne wrażenie. Poprzednie wersje Flip3 i Fold3 były uznawane przez wiele osób za najlepsze składane telefony na rynku. A czwarta generacja jest jeszcze lepsza.

Galaxy Flip 4

Stylistyka to rzecz gustu. Moim zdaniem Samsung Galaxy Flip4 to najładniejszy składany telefon w 2022 roku. Jest wykonany dobrze i nowocześnie, a przy tym mały (zwłaszcza po złożeniu), funkcjonalny, szybki i ma świetne aparaty. Jest to taka dizajnerska propozycja, dla osób które lubią się wyróżniać, zachowując przy tym świetne walory użytkowe.

Znany już zewnętrzny wyświetlacz AMOLED został powiększony do 1,9 cala, przykryty nowym szkłem Gprilla Glass Victus+ i otrzymał rozszerzoną funkcjonalność. Obsługuje motywy z tapetami dostosowanymi do wyświetlacza głównego, może wyświetlać kolorowe tła zegara również w postaci GIFów, może też wyświetlać pokaz slajdów z nawet 15 rotujących zdjęć, wyświetla powiadomienia i pozwala szybko odpowiadać na wiadomości tekstowe.

Daje też dostęp do ustawień, widżetów (np. przypiętych kontaktów), portfela wraz z szybkimi płatnościami (tylko w niektórych krajach) oraz pozwala kontrolować urządzenia inteligentnego domu (SmartThings), bez otwierania smartfonu. Zupełnie szczerze ten niewielki, zewnętrzny wyświetlacz jest teraz zaskakująco użyteczny.

Konstrukcja jest składana, ale telefon jest wodoszczelny zgodnie ze standardem IP68. Wytrzyma całkowite zanurzenie w wodzie, ulewny deszcz, zalanie napojem itp. Tę cechę miał już poprzednik, ale mimo wszystko jest to ważna zaleta z praktycznego punktu widzenia.

Telefonu nie musimy rozkładać całkowicie. Można go postawić na biurku i rozłożyć częściowo, używając tak zwanego trybu Flex. W nim na górnej połowie wyświetla się główna treść lub wideo, a na dole widoczne są elementy sterujące, touchpad lub dodatkowa treść (np. wiadomości tekstowe/czat). Tryb Flex jest obsługiwany np. przez YouTube, Instagram (Reels, Stories), Facebook (Reels), Messenger, Zoom, Google Meet, WhatsApp i kilka innych aplikacji. Lista ta może się zwiększyć wraz z aktualizacjami aplikacji i systemu. Rzecz jasna podzielonego ekranu można też używać do obsługi dwóch różnych aplikacji na raz.

Jest nawet coś takiego jak tryb FlexCam, czyli używanie telefonu w postaci zgiętej podczas filmowania. Ma to ponoć zwiększać wygodę nagrywania wideo w różnych sytuacjach.

Flip 4 ma też funkcję śledzenia ruchu w czasie filmowania, tak aby dana osoba nie wyszła z kadru (to możliwe dopóki nie wyjdzie ona z pola widzenia obiektywu). Telefon przybliża obraz na daną osobę i umieszcza ją niejako w centrum zainteresowania. Co ważne funkcja ta działa teraz też z innymi aplikacjami, nie tylko z podstawową apką aparatu.

Telefon ma dwa aparaty z tyłu, szerokokątny i ultraszerokokątny, po 12 Mpx każdy. Podstawowy, szerokokątny jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu i sensor łapiący o 65% więcej światła, niż w poprzednim modelu. To oczywiście sprzyja wykonywaniu jasnych zdjęć i filmów w słabym oświetleniu. Aparat przedni ma 10 Mpx. Z obu stron można nagrywać wideo 4K.

Bardzo istotną zmianą jest znaczne zwiększenie mocy obliczeniowej procesora NPU (przetwarzanie neuronowe). Dzięki niemu aparat może np. przetworzyć więcej zdjeć w krótszym czasie, by uzyskać lepszą jakość obrazu. Przydatne szczególnie podczas robienia zdjęć w słabym świetle. Realne zdjęcia pokażę Wam w recenzji smartfonu Samsung Galaxy Flip 4.

Flip 4 jest moim zdaniem telefonem niesłychanie poręcznym. Po rozłożeniu jest wysoki, ale dość wąski, więc na szerokość łatwo obsługuje się go jednym kciukiem. Natomiast po złożeniu zmienia się w płaską kostkę i znika w kieszeni.

Po rozłożeniu otrzymujemy dostęp do dużego wyświetlacza 6,7 cala, z dość cienkimi ramkami wokół. Tutaj w oczy nie rzucają się zmiany w stosunku do modelu 3. Warto jednak zaznaczyć, że wyświetlacz główny ma adaptacyjne odświeżanie od 1 do 120 Hz. To optymalne połączenie płynności obrazu i oszczędzania energii. Jasność ustawiana ręcznie to 500 cd/m2, a automatycznie może chwilowo dochodzić do 900 cd/m2.

Galaxy Flip 4 ma akumulatory o łącznej pojemności 3700 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, indukcyjne 15 W, zwrotne 5 W. W teście sprawdzimy jaki czas pracy oferują. Warto dodać, że smartfonowi nie brakuje mocy procesora, bo zastosowano w nim najlepszy układ Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), także w polskiej wersji.

Cena Samsung Glaxy Flip 4

Samsung Galaxy Flip 4 8/128 - 5149 zł

Samsung Galaxy Flip 4 8/256 - 5449 zł

Samsung Galaxy Flip 4 8/512 - 5999 zł

UWAGA! Przedsprzedaż Galaxy Flip 4 trwa od 10.08 do 25.08.2022. W tym czasie do każdego smartfona można otrzymać do 5000 zł za odkup twojego obecnego telefonu, plus rok ubezpieczenia Samsung Care+.

Galaxy Fold 4

Fold 4 ma zdecydowanie inny charakter. To multimedialny, wielowątkowy, biznesowy wół roboczy, z wyświetlaczem głównym (wewnętrznym) o przekątnej aż 7,6 cala. Też wygląda dobrze, ale już nie jest dizajnerski, lecz bardziej poważny. Oprócz tego jest jeszcze dodatkowy, mniejszy, ale wciąż duży wyświetlacz zewnętrzny 6,2 cala. Oba wykonane w technologii AMOLED, mają odchudzone ramki (czyli relatywnie większą powierzchnię dotykową niż u poprzednika) oraz odświeżanie 120 Hz. Różnica jest taka, że większy panel ma adaptacyjne odświeżanie 1-120 Hz, a mniejszy 48-120 Hz.

Warto dodać, że wyświetlacz główny (ten większy) obsługuje aktywne piórka S Pen Fold Edition i S Pen Pro. Nie należy używać innych piórek i tak zwanych rysików, bo giętka powierzchnia składanego wyświetlacza może zostać uszkodzona.

Możliwości aktywnego piórka S Pen są ogromne. Na ich opisanie trzeba by było poświęcić oddzielną, obszerną publikację. Można odręcznie pisać, rysować, zmieniać pismo odręczne na cyfrowy font, wyciągać tekst ze zdjęć, tworzyć prezentacje, edytować dokumenty, zdalnie sterować aparatem i systemem itp.

Sprzyja temu nie tylko potężna powierzchnia ekranu, ale też odpowiednie proporcje, funkcje podziału wyświetlacza na kilka części (w zależności od aplikacji), a także wydajny procesor i duża pojemność szybkiej pamięci. Moim zdaniem mniejszy model Flip 4 można polecić w zasadzie każdemu, ale większy Fold 4 jest bardziej specyficzny. Zdecydowanie skierowany do najbardziej wymagających użytkowników, którzy są w stanie docenić i wykorzystać tak zwany multitasking.

Telefon ma też kilka dobrych aparatów. Z tyłu są trzy: podstawowy 50 Mpx, ultraszerokokątny 12 Mpx i zoom 10 Mpx, z przybliżeniem optycznym 3x. Przedni z kolei ma 10 Mpx. Na ekranie głównym podczas robienia zdjęć można wyświetlać jednocześnie pełny kadr i powiększony (zoomowany) wycinek.

Przydatną ciekawostką jest to, że jeśli robimy komuś zdjęcie, to podgląd tego zdjęcia mamy zarówno my, jak i osoba fotografowana. Dzięki temu zamiast podchodzić po zdjęciu z pytanie “pokaż jak wyszło?”, będzie natychmiast widziała na drugim wyświetlaczy, czy dobrze się prezentuje i jak się ustawić.

Galaxy Fold 4 ma akumulatory o łącznej pojemności 4400 mAh. Czy to wystarcza do zasilenia dwóch potężnych wyświetlaczy i wydajnych podzespołów, przez więcej niż jeden dzień? Jeśli będziemy mieć możliwość przetestowania Folda 4, to z całą pewnością to sprawdzimy. Procesor jest taki sam jak we Flip 4, czyli najlepszy Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), również na rynku polskim.

Konstrukcja telefonu jest odporna na całkowite zanurzenie i zalanie (IP68).

Cena Samsung Galaxy Fold 4

Samsung Galaxy Fold 4 12/256 - 8399 zł

Samsung Galaxy Fold 4 12/2512 - 8999 zł

Samsung Galaxy Fold 4 12/21TB - 9999 zł

UWAGA! Przedsprzedaż Galaxy Fold 4 trwa od 10.08 do 25.08.2022. W tym czasie do każdego smartfona można otrzymać do 5000 zł za odkup twojego obecnego telefonu, plus rok ubezpieczenia Samsung Care+.

Tak, nie przewidzieliście się. Galaxy Fold 4 w najlepszej wersji to telefon za 10 tysięcy złotych!

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Oprócz dwóch smartfonów i dwóch smartwatchy Samsung pokazał również nowe, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 2 Pro. Gdy są podłączone do telefonu Galaxy z One UI 4.x lub nowszym, to wspierają 24-bitowy dźwięk, wraz z nowym kodekiem SSC (Samsung Seamless Codec).

Są to pierwsze słuchawki Samsung obsługujące najnowszy standard Bluetooth Low Energy Audio oraz Bluetooth v5.3.

Buds 2 Pro mają bardzo skuteczną aktywną redukcję szumu / hałasu (ANC), z opcją automatycznego wykrywania głosu. Wtedy na czas rozmowy wyłączają ANC i aktywują tryb przezroczysty (Ambient).

Słuchawki obsługują dźwięk przestrzenny (Direct Multi-Channel), ale oczywiście dekodowanie takiego dźwięku to jedno, a reprodukowanie to coś innego. Tutaj mamy słuchawki stereo, więc można to potraktować jako wirtualny dźwięk przestrzenny. W każdej ze słuchawek pracują dwa, współosiowe przetworniki dynamiczne, oddzielne dla tonów niskich (średnica 10 mm) oraz średnich i wysokich (5,3 mm).

Nowe Buds 2 Pro są mniejsze od poprzedników o 15%, więc jeszcze lepiej mieszczą się w uszach. Wyposażone są też w dobrej jakości mikrofony do rozmów głosowych, z funkcją redukcji szumu wiatru. Warto podkreślić, że wszystkie trzy mikrofony mają wysoką czułość (wcześniejszy model miał jeden o wysokiej czułości).

Ciekawostką jest to, że mogą one łączyć się w ramach ekosystemu Samsung nie tylko ze smartfonem, tabletem, smartwatchem i laptopem, ale też z telewizorem. Przełączanie między urządzeniami jest łatwe, ważne aby każdy sprzęt był połączony z tym samym kontem Samsung.

Cena Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Samsung Galaxy Buds 2 Pro - 999 zł

UWAGA! Przedsprzedaż słuchawek Galaxy Buds 2 Pro trwa od 10.08 do 25.08.2022. W tym czasie do każdego zakupu tego produktu można otrzymać 200 zł zwrotu.