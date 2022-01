Samsung Galaxy S21 FE 5G ma narobić szumu w klasie premium. Jest bardzo szybki, super wydajny, nowoczesny, z łącznością 5G, dobrą baterią i aparatami oraz niewygórowaną ceną. Czy to premiera na miarę poprzednika? Sprawdź!

Samsung Galaxy S21 FE 5G - premiera

Nowy Samsung Galaxy S21 FE 5G jedzie już do mnie na testy i wiecie co? Czekam na niego niecierpliwie, bo to może być hit na miarę poprzednika. Wcześniejszy Galaxy S20 FE (Fan Edition) przez grubo ponad rok był jednym z najbardziej opłacalnych i najciekawszych smartfonów Samsung. Łączył możliwości i wydajność flagowca, z całkiem atrakcyjną ceną.

A nowy Galaxy S21 FE 5G jest jeszcze lepszy.

Szybkie działanie i wysoka wydajność

Przede wszystkim wyposażono go w najlepszy procesor mobilny, jaki można znaleźć w smartfonach z Androidem, czyli Qualcomm Snapdragon 888 5G z układem graficznym Adreno 660. Zapewnia on bardzo dobrą płynność grafiki nawet w najnowszych grach mobilnych, a także sprawne nagrywanie i odtwarzanie filmów 4K 60 kl/s.

Galaxy S21 FE ma też duży wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X FHD+ o przekątnej 6,4 cala, z odświeżaniem 120 Hz (nie jest ono adaptacyjne), rozpoznawaniem dotyku 240 Hz, bardzo wysoką jasnością 1200 cd/m2, funkcją Always On Display, obniżoną emisją światła niebieskiego i szkłem Gorilla Glass 7.

Jasność i kontrast są wysokie, jakość kolorów jest dobra, a płynność przewijania stron internetowych oraz szybkość wyświetlania animacji systemowych stoją na poziomie nowoczesnego telefonu flagowego. Zarówno pod względem wydajności, jak i jakości wyświetlacza Galaxy S21 FE 5G jest lepszy od poprzednika.

To model dla miłośników multimediów, tym bardziej, że ma głośniki stereo. Nie ma jednak wyjścia mini jack 3,5 mm, ani slotu na kartę pamięci microSD.

Do tego dochodzi jeszcze 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB szybkiej pamięci masowej UFS 3.1 dla danych. Tutaj dodam od siebie, że jeśli jest taka możliwość, to lepiej wybrać model z 8 GB RAM, ponieważ zapewnia on lepsze działanie telefonu z wieloma otwartymi zakładkami w przeglądarce oraz kilkoma aktywnymi aplikacjami. Ponadto model 8 GB będzie bardziej odporny na przyszłość - zapewni lepsze wrażenia przez kilka lat, nawet po aktualizacjach do nowszej wersji systemu Android i nowszej nakładki One UI.

Nowe kolory, wodoszczelność, akumulator

Galaxy S21 FE jest dostępny w czterech kolorach: grafitowym, białym, lawendowym i oliwkowym. Tył obudowy wykonany jest z tworzywa sztucznego i ma matową powierzchnię, natomiast ramki boczne są aluminiowe (mają widoczne separatory).

Podobnie jak wcześniejszy model, Galaxy S21 FE 5G jest jest wodoodporny zgodnie ze standardem IP68. Jest jednak odrobinę mniejszy, smuklejszy i lżejszy od Galaxy S20 FE 5G (155,7 x 74,5 x 7,9 mm i 177 g vs 159,8 x 74,5 x 8,4 mm i 190 g). To interesujące, bo oba modele mają takie same akumulatory 4500 mAh. Ma też trochę cieńsze ramki wokół wyświetlacza.

Smartfon wyposażono w funkcję szybkiego ładowania przewodowego 25 W (z Power Delivery 3.0) i ładowania indukcyjnego 15 W, a także ładowania zwrotnego 4,5 W (innymi słowy może bezprzewodowo naładować np. słuchawki TWS, takie jak Samsung Galaxy Buds 2). Realny czas pracy sprawdzę wkrótce i opiszę w pełnej recenzji na benchmark.pl.

Aparaty takie jak wcześniej, ale z lepszym AI

Nowy S21 FE 5G ma takie same aparaty jak poprzednik: standardowy 12 Mpx (f/1.8, 79 stopni), ultraszerokokątny 12 Mpx (f/2.2, 123 stopnie) i tele 8 Mpx (f/2.4, 32 stopnie, zoom optyczny 3x, zoom cyfrowy 30x). Samsung deklaruje jednak, że usprawnił algorytmy AI odpowiedzialne za przetwarzanie obrazu, dzięki czemu realna jakość zdjęć i filmów ma być trochę lepsza niż w S20 FE.

Aparaty standardowy i tele mają optyczną stabilizację obrazu (OIS), co z pewnością trzeba liczyć jako zaletę, szczególnie podczas robienia zdjęć wieczorem lub w delikatnie oświetlonym domu. Do tego dochodzi jeszcze aparat 32 Mpx (f/2.2, 80 stopni) z przodu oraz możliwość nagrywania wideo 4K60 z obu stron (tak samo jak u poprzednika). Przykładowe zdjęcia i filmy znajdziecie już niedługo w pełnej recenzji Galaxy S21 FE 5G.

Smartfon ma sporo funkcji kierowanych do osób nagrywających filmy na social media. Przede wszystkim zaawansowany retusz twarzy oraz opcję nagrywania z przedniej i tylnej kamery jednocześnie, wraz z podglądem obu kadrów na podzielonym ekranie (tryb vloggera). Ma też konfigurowalne filtry, tryb portretowy z rozmytym tłem i zaawansowany tryb nocny (AI SW ISP - RAW do JPG), zmniejszający szumy, poprawiający kolory i wyróżniający szczegóły.

Bardzo ciekawa jest też opcja odnawiania starych zdjęć. Po prostu robimy zdjęcia starej, zżółkniętej fotografii, a algorytmy AI niejako odnowią kolory tak, aby wyglądały świeżo i były bliższe rzeczywistości. Jest też funkcja tak zwanej gumki, czyli możliwość usuwania niepożądanych obiektów ze zdjęć, bezpośrednio na telefonie.

Co jeszcze?

Na pokładzie znajdziemy bardzo szybkie Wi-Fi 6 (ax), łączność zbliżeniową NFC do płątnosci telefonem w sklepach tak jak zwykłą kartą, optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, USB-C 3.2, dual SIM i jak sama nazwa sugeruje - najnowszą łączność komórkową 5G.

Smartfonem zarządza najnowszy system Android 12 z nakładką One UI 4. Jest on w pełni kompatybilny z ekosystemem Samsung i nowymi akcesoriami, takimi jak smartwatch Samsung Galaxy Watch4 czy słuchawki Galaxy Buds2.

W komplecie jest telefon, naklejona folia ochronna, przewód USB-C do USB-C, kluczyk do SIM i instrukcja. Nie ma ładowarki.

Galaxy S21 FE 5G - specyfikacja

Wymiary: 74,5 x 155,7 x 7,9 mm

Masa: 177 g

Wodoodporność: IP68 (do 1,5 metra pod wodą, przez maksymalnie 30 minut)

Wyświetlacz: 6,4 cala, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

Procesor: Snapdragon 888 5G, 5 nm

Pamięć: 6/128 GB lub 8/256 GB

Aparat podstawowy: 12 Mpx f/1.8 Dual Pixel AF, optyczna stabilizacja obrazu

Aparat ultraszerokokątny: 12 Mpx f/2.2

Aparat tele: 8 Mpx f/2.4, zoom optyczny 3x, optyczna stabilizacja obrazu

Akumulator: typowa pojemność 4500 mAh (minimum 4370 mAh)

Ładowanie: przewodowe 25 W, indukcyjne 15 W, współdzielenie energii 4,5 W

System: Android 12, One UI 4

Inne: NFC, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, pasmo 5G 4x4 MIMO, dual SIM, optyczny czytnik linii papilarnych

Galaxy S21 FE 5G cena w Polsce

Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB - 3499 zł

Samsung Galaxy S21 FE 5G 8/256 GB - 3849 zł

Osoby które kupią Galaxy S21 FE 5G w dniach od 04.01.2022 do 18.01.2022 otrzymają w prezencie słuchawki TWS Samsung Galaxy Buds2. Moim zdaniem zdecydowanie warto z tej promocji skorzystać, bo uważam, że są to znakomite słuchawki - przeczytacie o tym w mojej recenzji Galaxy Buds 2.

Kup Galaxy S21 FE 5G

Poniżej znajdziecie ofertę naszego partnera, sklepu Komputronik. Jest to część sponsorowana, ale dzięki niej możemy publikować dla Was kolejne informacje z premier mobilnych i nie tylko. Pod poniższym przyciskiem znajdziecie Galaxy S21 FE 5G we wszystkich dostępnych kolorach. Każdy z nich możecie kupić na raty. Promocja 30x 0% + 2 raty gratis obowiązuje w dniach 04.01 - 18.01.2022.