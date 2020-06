Samsung Galaxy Z Flip to nowatorski smartfon dla protagonistów, prekursorów, trendsetterów, kreatorów i orędowników nowoczesności. Można o nim napisać i powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest nudny. Wyróżnia się z tłumu i spodoba się osobom wyznaczającym trendy.

Powiew świeżości na rynku smartfonów

Jest mały i wygodnie mieści się w kieszeni, a po rozłożeniu ma ogromny potencjał i daje wielkie możliwości osobie, która z niego korzysta. Samsung poszedł w najlepszym z możliwych kierunków. Postanowił, że stworzy dobry smartfon, który będzie składany wzdłuż i to był strzał w dziesiątkę.

Po złożeniu obudowa jest niemal kwadratowa (około 8,5 x 7,5 cm) i dzięki temu mniejsza od niemal każdego innego, klasycznego smartfonu. Z kolei w pełnej krasie, jego wyświetlacz Dynamic AMOLED ma aż 6,7 cala użytecznej przestrzeni, którą Samsung kreatywnie wykorzystał.

Wyjątkowa konstrukcja, daje większe możliwości

Można wygodniej obsługiwać dwie aplikacje na podzielonym ekranie. Na górze prowadzić wideo czat lub oglądać film, a na dole pisać wiadomości lub przeglądać internet. Proporcje wyświetlacza są bardziej wydłużone niż na zwykłym smartfonie, więc z podzielonego ekranu korzysta się lepiej.

Na tym jednak nie koniec. Najprzydatniejsza funkcja dopiero przed nami.

Statyw? Uchwyt? Z Galaxy Z Flip ich nie potrzebujesz

Widok niektórych aplikacji automatycznie podzielony jest na pół. Dobrym przykładem jest aparat, który po częściowym złożeniu smartfonu, automatycznie przenosi podgląd kadru na górę, a przyciski na dół. Mamy więc wyraźny podgląd, wygodne sterowanie i podparcie.

Telefon nie potrzebuje statywu, ani uchwytu. Sam stoi stabilnie, dzięki unikatowej, składanej konstrukcji. Jest to bardzo przydatne podczas fotografowania, szczególnie w nocy, gdy nie chcemy, by obraz był poruszony.

Własne podparcie jest użyteczne również w czasie robienia zdjęć grupowych. Ustawiamy smartfon tak, by objąć wszystkie osoby, włączamy odliczanie i możemy na spokojnie dołączyć do grupy. Jeśli masz przy sobie smartfon Samsung Galaxy Z Flip, na pewno nie zabraknie Cię na zdjęciu.

Samsung pomyślał o tym, żeby w górnej części obudowy umieścić mniejszą i lżejszą baterię, a w dolnej większą. Dzięki temu smartfon można rozłożyć pod bardzo dużym kątem, bez obawy, że się przewróci.

Funkcję automatycznego dzielenia obrazu, po częściowym złożeniu ekranu można też wykorzystać podczas oglądania YouTube. Można więc postawić smartfon i oglądać wygodnie filmy. Nie trzeba trzymać go w dłoni.

Samsung Galaxy Z Flip - nowatorski, ale dojrzały

Smartfon musiał zostać zaprojektowany od podstaw, ze sporą dawką kreatywności, a mimo to, na co dzień sprawia wrażenie zaskakująco dopracowanego i dojrzałego.

Bardzo łatwo rozkłada się go jedną ręką, jest dość wąski, więc trzyma się go wygodnie, a do tego zastosowano w nim supernowoczesne szkło, z warstwą polimerową. Ma też unikalny, bardzo cichy i solidny zawias, z wbudowanymi szczotkami, które usuwają kurz. Po złożeniu obie strony trzymają się magnetycznie. Telefon nie rozłoży się przez przypadek.

Jeśli do tego doliczymy przyjemnie zaokrąglone krawędzie i narożniki obudowy, charakterystyczny dźwięk zatrzaśnięcia, dobrą jakość wykonania i atrakcyjny wygląd, to można śmiało napisać, że Samsung dał radę.

Galaxy Z Flip to wyjątkowy smartfon, na każdy dzień. Unikalny, ale praktyczny. Za to należy się szacunek.

Warto wspomnieć o tym, że kolor "pryzmatyczny fiolet" realnie zmienia barwę, w zależności od kąta padania światła. Może być fioletowy, różowy, albo błękitny. Dostępna jest też wersja czarna - bardziej stonowana i elegancka.

Nowoczesny tryb życia

Jeśli żyjesz w zgodzie z trendami, albo wręcz je wyznaczasz, to zapewne wiesz, jak ważny jest nowoczesny, mobilny tryb życia. Tutaj Samsung Galaxy Z Flip pokazuje na co naprawdę go stać. Ma w standardzie wszystko, co jest potrzebne.

Samsung Galaxy Z Flip to smartfon innowacyjny i jednocześnie dojrzały.

Powiadomienia bez rozkładania smartfonu

Warto zacząć od dodatkowego, dyskretnego wyświetlacza umieszczonego z tyłu, na którym wyświetlane są powiadomienia, informacje i jeszcze jedna użyteczna funkcja, o której wspomnę za moment.

Możemy na przykład błyskawicznie sprawdzić, kto dzwoni i odebrać lub odrzucić połączenie, bez konieczności otwierania telefonu. Oczywiście wyświetla się tutaj zegar, data, procent naładowania akumulatora, powiadomienia z aplikacji, a także podgląd z obu aparatów tylnych.

Selfie bez rozkładania smartfonu? Żaden problem!

Podnosisz Galaxy Z Flip, klikasz dwa razy przycisk zasilania i... bez problemu robisz zdjęcia aparatem tylnym. Bez rozkładania telefonu. To funkcja idealnie pasująca do mobilnego trybu życia, bo oszczędza czas i zapewnia wyższą jakość zdjęć z aparatów tylnych.

A jeśli robisz zdjęcia z przyjaciółmi? To też nie jest problem, bo wystarczy dotknąć podglądu, by przełączyć się na aparat ultraszerokokątny, który na pewno obejmie całą grupę.

Świetne zdjęcia i filmy

Nowoczesny smartfon musi robić dobre zdjęcia i nagrywać piękne filmy. Jest to jedna z najważniejszych kwestii, dla większości osób, kupujących smartfony flagowe. To dobrze się składa, bo Galaxy Z Flip ma tutaj sporo do zaoferowania.

Może na przykład nagrywać wideo 4K UHD 60 kl/s zarówno z przodu, jak i z tyłu. To wielka zaleta dla vlogerów, YouTuberów, streamerów i innych osób, które chcą uwieczniać ciekawe rzeczy, w jak najlepszej jakości.

Z tyłu aparaty są dwa: szerokokątny i ultraszerokokątny. Oba mogą zapisywać świetne zdjęcia HDR i oba mają specjalny tryb nocny, który zwiększa jasność i stabilność zdjęć, gdy jest ciemno. Można robić atrakcyjne ujęcia, bez używania lampy błyskowej.



Galaxy Z Flip - aparat tylny, główny



Galaxy Z Flip - aparat tylny, ultraszerokokątny

Zarówno w trybie fotograficznym, jak i filmowym można używać efektów Live Focus, które wydobywają osobę lub przedmiot z tła. Postać jest ostra, a tło wokół niej rozmyte lub z naniesionym efektem kreatywnym. Dotyczy to również aparatu przedniego. Spokojnie – efektu wygładzania skóry też nie zabrakło.



Galaxy Z Flip - aparat tylny, główny



Galaxy Z Flip - aparat tylny, ultraszerokokątny

Wszystkie materiały, zarówno zdjęcia z przodu i z tyłu, jak i filmy 4K, dysponują jakością, która doskonale sprawdzi się w przypadku relacji na portalach społecznościowych. Galaxy Z Flip to smartfon z bardzo dobrym aparatem. Materiały z imprez, wakacji, wyjazdów poza miasto, spotkań z rodziną i przyjaciółmi, będą wyglądały wyśmienicie.

Jeśli chcesz rozkręcić swój kanał na YouTube, śmiało możesz zacząć od nagrywania tym smartfonem.



Galaxy Z Flip - aparat przedni



Galaxy Z Flip - aparat przedni

Rzecz jasna poza nagrywaniem, możemy też w wysokiej jakości odtwarzać filmy, nawet w rozdzielczości 8K. Wyświetlacz Dynamic AMOLED ma wsparcie dla HDR10+, wyświetla bardzo dobre kolory, ma głęboką czerń, wysoką jasność i znakomitą szczegółowość.

Nowoczesny i mocarny

Wszystkie powyższe cechy idealnie pasują do smartfona z najwyższej półki, ale to wciąż nie koniec zalet. Galaxy Z Flip ma funkcję bezprzewodowego ładowania akumulatora, NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach (tak jak zwykłą kartą), ANT+ do podłączenia czujników sportowych, Bluetooth 5.0 i szybkie Wi-Fi.

Nadaje się też doskonale do gier, bo w jego wnętrzu umieszczono procesor Snapdragon 855 Plus, 256 GB szybkiej pamięci masowej i 8 GB RAM, a całością zarządza Android 10, z nowym interfejsem One UI 2.

Podsumowując...

Samsung Galaxy Z Flip to smartfon nietuzinkowy i zdecydowanie wyróżniający się z tłumu, ale jego mocną stroną jest nie tylko stylistyka. Składana konstrukcja ma też zalety praktyczne.

Dostajemy duży wyświetlacz, bardzo dobry do filmów i gier, gdy tego potrzebujemy, jednak po złożeniu telefon z łatwością mieści się w kieszeni. Zajmuje mniej miejsca od niemal wszystkich innych smartfonów.

Ponadto Galaxy Z Flip składa się tak, że sam stanowi podpórkę, co jest przydatne podczas fotografowania, oglądania filmów i pracy na dwóch aplikacjach jednocześnie.

Duże zalety kryją się też we wnętrzu. Bardzo dużo pamięci, szybki procesor, dobre aparaty z nagrywaniem 4K z przodu i z tyłu, NFC, bezprzewodowe ładowanie akumulatora, bardzo dobra jakość dźwięku i nowy system Android z One UI 2.

Samsung Galaxy Z Flip to smartfon dla osób, które chcą w pełni korzystać z mobilnego trybu życia. Innowacyjny i praktyczny.

Materiał powstał we współpracy z firmą Samsung

Zobacz również: