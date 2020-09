Monitory Ultra HD (UHD), czyli potocznie 4K, są obecnie dużo bardziej przystępne cenowo, a jednocześnie doskonalsze pod względem jakości obrazu, niż można by się tego spodziewać. Nie oznacza to jednak, że wybór jest prosty. Postaramy się wskazać, czym się kierować przy zakupie.

Artykuł powstał we współpracy z Samsung

Rozdzielczość 4K najbardziej kojarzona jest z rozrywką i dużymi TV, tymczasem każdy, kto miał możliwość pracować na monitorze 4K, z pewnością niedługo potem zaczął rozglądać się za sztuką dla siebie. Tak duża przestrzeń robocza (w pikselach) nie tylko pozwoli zmieścić więcej przyborników i pasków narzędzi, ale też znacznie poprawia aspekt wizualny naszej pracy (chociażby ostrość tekstu).

Wraz z wielką rozdzielczością, powinien iść wielki rozmiar matrycy

Czy zatem wystarczy zajrzeć do sklepu online, odfiltrować listę monitorów komputerowych tak, aby wyświetlane były tylko te z rozdzielczością 4K i kupić najtańszy? To raczej oczywiste, ale dla pewności odpowiemy: nie – to nie wystarczy. Pierwsze, na co musimy zwrócić uwagę, to rozmiar matrycy. Rozmiary takie, jak 24” możemy od razu odrzucić – to strata pieniędzy, bo bez użycia lupy konieczne będzie skalowanie interfejsu i cały zysk z rozdzielczości znika.

Monitory 27” w zasadzie też są nieco za małe, aby bez skalowania się obejść, ale oczywiście kolejny spośród standardowych rozmiarów (32”) już znacząco podnosi cenę. Ciekawą propozycją jest tu monitor UHD Samsung U28R550 o przekątnej 28” – dostępny nawet poniżej 1300 zł. Testowaliśmy go dla was w kwietniu, zatem zainteresowanych odsyłamy do recenzji.

Jeżeli 4K to na pewno nie TN

Duży rozmiar matrycy oznacza, że na narożniki ekranu będziemy patrzeć już pod sporym kątem względem środka monitora. Taka zależność oznacza, że od razu możemy z listy kandydatów wykreślić monitory na matrycy TN. Wybór pomiędzy VA a IPS będzie już w dużej mierze zależał od tego, czy zależy nam na większej głębi kolorów (jak we wspomnianym wyżej U28R550), czy może jednak wymagamy idealnej czerni i wysokiego kontrastu – tu za zaledwie 200 zł więcej możemy dostać 32-calowy monitor 4K Samsung LU32J590.

Co prawda oba wymienione monitory oferują 10-bitową przestrzeń barw (co daje ponad miliard kolorów), jednak różnią się one pokryciem popularnie stosowanych gamutów. O ile sRGB nie stanowi wyzwania dla żadnego z dzisiaj opisywanych monitorów, tak odwzorowanie Adobe RGB lub nawet bardziej filmowego DCI-P3 wypada już różnie. A pamiętajmy, że monitor to nie tylko praca i gdybyśmy chcieli obejrzeć odcinek ulubionego serialu albo po godzinach przejechać się na Płotce po Novigradzie, to zarówno wysoka rozdzielczość, jak i głębia kolorów z pewnością poprawią odbiór wizualny.

Porządny monitor do pracy to również ergonomia

Ten aspekt dotyczy w zasadzie wyboru monitora do pracy niezależnie od jego rozdzielczości, ale często jest pomijany, gdy rozproszą nas górnolotne hasła o rozdzielczości i przekątnej. Warto zatem zwrócić uwagę na to, czy podstawa monitora pozwala na szeroki zakres regulacji położenia, tak aby bez problemu móc je dopasować do naszej postury i pozycji przy biurku. W praktyce jednak najwygodniejsze, a zarazem najbardziej funkcjonalne, jest zastosowanie uchwytu na ramieniu w standardzie VESA – ważne zatem, aby taki standard był obsługiwany.

Ergonomia to również ochrona oczu – jeżeli taki monitor ma być naszym narzędziem pracy to znaczy, że będziemy na niego patrzeć co najmniej 7 godzin dziennie – to wystarczy, aby uszkodzić sobie wzrok, jeżeli nie zadbamy o odpowiednie funkcje jego ochrony wbudowane w monitor. Tu ponownie wracamy do modelu monitora UHD Samsung U28R550, gdyż otrzymał on certyfikat Eye Comfort 2.0 wydany przez organizację TUV. W praktyce jednak każdy z dzisiaj wskazanych monitorów Samsung gwarantuje odpowiednie dla naszego wzroku parametry świecenia.

Ostatecznie w kwestii ergonomii można jeszcze wspomnieć o tym, że matryca monitora musi być matowa. A czy może być zakrzywiona? Okazuje się, że z punktu widzenia ergonomii nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Inną sprawą jest specyfika pracy na takim ekranie, ale jeżeli w naszym przypadku zakrzywienie nie sprawia problemów, to realnie warto taki monitor rozważyć, zwłaszcza jeżeli przymierzamy się do matrycy VA. Dobrym przykładem może tu być monitor UHD Samsung LU32R590.

Jak maksymalizować potencjał monitorów 4K? Funkcje PiP oraz PbP są odpowiedzią

Ostatnie, na co warto zwrócić uwagę, zwłaszcza kupując wielkoformatowy monitor, to funkcja obrazu w obrazie oraz obrazu przy obrazie. Oczywiście na co dzień pewnie nie będą przydatne (z wyjątkiem kilku specyficznych zastosowań), ale od święta, kiedy musimy podpiąć inne źródło obrazu i monitorować jego stan podczas pracy, okażą się niezastąpione.

Jeżeli pracujemy z wirtualnymi maszynami z dedykowanymi układadami graficznymi, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z trybu PiP i jednocześnie wyświetlać obraz hosta, jak i maszyny wirtualnej. A z kolei w trybie PbP możemy podpiąć pod osobne złącze HDMI dekoder kablówki i w narożniku ekranu oglądać relację z meczu naszej ulubionej drużyny (kiedy akurat nie możemy się oderwać od pracy). Wszystkie dziś wskazane monitory oferują taką funkcjonalność.

Zakupić monitor 4K każdy może - jeden lepiej, a drugi gorzej…

Jak widać, obecnie monitory komputerowe 4K mają naprawdę dużo do zaoferowania, a przy tym nie kosztują majątku – nawet najdroższa z powyższych propozycji, czyli monitor UHD Samsung LU32R590 kosztuje tylko nieco ponad 1500 zł. Oczywiście monitory 4K, również w tym większym rozmiarze można kupić taniej, ale zawsze będzie się to wiązać z kompromisem w jakości obrazu lub wykonania samego ekranu.

Monitory komputerowe 4K od Samsung oferują wszystko to, co do pracy niezbędne, a przy tym nadal są rozsądnie wycenione

Ważne jednak, aby upewnić się, czy posiadamy w naszym komputerze wyjście obrazu zdolne wyświetlić rozdzielczość UHD (3840x2160) z odświeżaniem 60 Hz (niezbędne do komfortowej pracy) bez limitowania przestrzeni barw. W przypadku HDMI konieczne jest posiadanie portu w standardzie 2.0, a jego alternatywą jest DisplayPort 1.2.

