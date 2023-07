Xbox Game Pass coraz droższy. Samsung wraca z serią FE. Google News umiera w Rosji, a Microsoft planuje wrzucić Windowsa do chmury. Ciekawie się dzieje w świecie technologii! A, ważna sprawa - w 11 odcinku “SięKlika” znowu będzie coś o Wiedźminie.

Paweł grafik dał mi misję, żebym jakąś teorię spiskową ujawnił, żebym był jak Max Kolonko, żebym powiedział, jak jest. I, no ja naprawdę nad tym myślałem. I, no co będę ukrywał - nie wymyśliłem.

Ale! Uznałem, że skoro nic nie wymyślę, to ujawnię wam Kamila. I ujawniłem na filmie, warto zerknąć, bo nikt się tak nie ujawnia, jak Kamil.

Ejże, obadaj "SięKlika" #11 na YouTube!

Koniec Google News w Rosji

Google News wyłączone w Rosji. Usługa nie przeżyła buntu Grupy Wagnera. Dobra, okej, śmichy - chichy, ale o co chodzi? Ano o to, że po wspomnianym buncie Google News przestało w Rosji działać. Dlaczego dopiero, kiedy na rosyjskiej ziemi zrobiło się nieprzyjemnie, niekomfortowo, no straszno nawet trochę? Nie wiem, choć się domyślam…

Xbox Game Pass drożeje, drożeje, drożeje…

Tani Game Pass? O Panie, nic z tych rzeczy, bo Microsoft uderza podwyżkami i podnosi cenę na Game Passa. Dziś cena najbardziej opłacalnego, racjonalnego i w ogóle sensownego Xbox Game Pass Ultimate wynosi jakieś 55 złotych, a już za chwilę, w sumie to od 6 lipca, a dla tych, którzy mają usługę wykupioną na dłużej dopiero po jej odnowieniu, będzie to kwota 63 złotych. Czy to dużo? Czy to drogo? To już kwestia perspektywy.

Składany smartfon HONOR. Wytrzymały taki, że hej!

HONOR, który próbuje znów zaistnieć na polskim rynku, chwali się wprost jednym ze swoich nowych smartfonów. Chwali w ciekawy sposób… HONOR Magic Vs podobno może wytrzymać do 400 000 złożeń, czy tam rozłożeń. I to jest ta jego wyróżniająca cecha.

I to jest super fajne. Żyjemy w czasach, w których największą zaletą danego sprzętu jest to, że można go używać. Wiecie, to jak z maluchami w PRL-u, których największą zaletą też było to, że były i można było ich używać.

Będzie Samsung Galaxy S23 FE!

Samsung zdecydował. Seria FE wraca na sklepowe półki! I fajnie, bo S20 FE było świetne, S21 FE też było okej, a S22 FE nie było. Jeśli Samsung Galaxy S23 FE będzie dobrze wycenione, to faktycznie może być hitem i kocurem, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości. To jednak trudny temat jest, bo podobno rzekomo, smartfon ma pracować na Samsungowym Exynosie.

Elektryczne Volkswageny się nie sprzedają?

Szokujące, co nie? Elektryczne auta dla ludu nie zachwycają sprzedażą, więc ten, Volkswagen będzie teraz produkował przez jakiś czas 30% mniej elektryków. W oficjalnych komunikatach firma informuje, że jak tylko na rynek trafi ID.7 to wszystko wróci do normy, w tym moce produkcyjne. Cóż, pożyjemy, zobaczymy.

Nvidia szykuje gigantyczną kartę graficzną

Nvidia przygotowuje kartę potwora, zwierzę olbrzymie! Wiecie, kartę graficzną dopakowaną, taką na wypasie. GeForce RTX 4090 Ti, bo rzekomo o tej karcie mowa, wbić ma na rynek z turbo wielkim chłodzeniem. Wiecie, ogromny radiator, dwa przeciwstawne wentylatory, no potężna rzecz.

Zerknijcie sobie w tekst Pawła, gdzie i konkrety i zdjęcia, i rozważania, że to może jednak inna karta będzie tak wielka, potężna i w ogóle.

Windows w chmurze?

System operacyjny w chmurze. Czy to ma sens? Jak donosi The Verge, podczas trwającego przesłuchania Microsoftu przez Federalną Komisję Handlu wyciekła na jaw prezentacja z czerwca 2022 roku, która omawia wiele aspektów rozwiązań chmurowych, w tym również tematy związane z użytkownikami systemu Windows. Padają tam informacje o długofalowych planach przeniesienia systemu Windows 11 do chmury. Wiecie, koniec instalacji na dysku komputera, początek instalacji na serwerze. No, takie czasy.

Co to oznacza dla nas Czy system będzie streamowany z chmury? Czy wprowadzone zostaną opcje abonamentowe, jak na np. programy z pakietu Office w Microsoft 365? Więcej tu pytań niż odpowiedzi, jak na moje, więc zachęcam do zerknięcia na tekst Damiana. Od siebie tylko dodam, że jeśli z zabawy liczydłem wyjdzie Microsoftowi, że takie patenty wygenerują dla firmy więcej hajsu, to taka będzie nasza przyszłość.

Jaką temperaturę wytrzyma ludzki organizm?

Naukowcy sprawdzili, jaka jest najwyższa temperatura, którą da radę wytrzymać ludzki organizm. Jakież było ich zdziwienie, tak myślę, kiedy okazało się, że wartość najwyższej temperatury, w której możemy żyć, jest powiązana z wilgotnością powietrza.

Temperatura ta wynosi 35 stopni na mokrym termometrze. Co to znaczy? Już tłumaczę, w końcu - benchmark bawi i uczy! Temperatura mokrego termometru jest mierzona termometrem przykrytym ściereczką nasączoną wodą, a ważna jest, bo wiecie, im więcej wody w powietrzu, tym gorzej z odparowywaniem potu i tym gorzej z chłodzeniem organizmu.

Gdyby podziało się tak, że temperatura jest bardzo wysoka i wilgotność też jest bardzo wysoka, to nasz organizm nie będzie w stanie się schłodzić, a nas czeka przyspieszony puls - to jeszcze pikuś - omdlenia, śpiączka, no, a potem, po kilku godzinach śmierć.

Wiecie, tu nie ma żartów i choć temperatura mokrego termometru brzmi zabawnie, to… uważajcie na upały. Wyskoczenie na rower czy na piłeczkę przy 35 stopniach to średnio udany pomysł.

I to już koniec #11

Tak, no, to mamy nasze podsumowanie. Ciekawie się działo w technologii, nie powiem…

No nie mogę! Oglądacie nowy sezon Wiedźmina? Ja wam powiem, że oglądam z wypiekami na twarzy, bo to, co ten serial, to ja nie wiem. Dobrze, że silny Henryk się z tego wymiksował, bo to jest serial fantasy w okrutnie generycznym ujęciu, a do tego plastikowy jak Korona Królów.

Tyle hajsu na to wywalili, a nikt nie pomyślał, żeby zatrudnić scenarzystów. Wiecie, ludzi, którzy piszą rzeczy. Którzy kojarzą pojęcie ciągu przyczynowo-skutkowego, którzy ogarniają, że decyzje mają swoje fundamenty, że coś musi w dobrej historii wynikać z czegoś innego…

Nie, dobra, dość, szkoda słów.