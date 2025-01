Oszukiwanie algorytmów, cena GTA 6, Switch 2, PS 6, oto bohaterowie 46. odcinka SięKlika

O czym będzie dziś? Jest styczeń, więc nie powiem ani słowa o ostatnim CES-ie. Będzie za to parę słów o tym, co zrobić, żeby algorytm nie rozpoznawał naszej twarzy. Będzie o cenach GTA 6, Nintendo Switch i innowacjach w PS 6. Czas na 46. odcinek SięKlika!

Ziom, obadaj SięKlika, tej!

Nie chcesz, żeby algorytm rozpoznał twoją twarz? Wystarczy jedna rzecz

Nie chcecie, by was rozpoznawano? No, to specjalnie dla was naukowcy z firmy PeopleTec ogarnęli patent na to, jak oszukiwać algorytmy. Według nich, a konkretnie to według Davida Noevera i Forresta McKee, wystarczy machnąć makijaż na gębie w pewnych kluczowych obszarach. Mowa o linii brwi, grzbiecie nosa i konturach szczęki.

Dlaczego to takie przełomowe? No bo taki makijaż mniej się rzuca w oczy niż maska - pamiętacie podczas pandemii, jak się nosiło maski? No, to maska się rzuca w oczy, a makijaż się nie rzuca w oczy, więc lepiej oszukiwać systemu rozpoznawania twarzy makijażem niż maską. Proste.

Nie tylko TikTok. USA blokują kolejne aplikacje

Kojarzycie tę drakę z TikTokiem w Stanach? Że niby ma być sprzedany komuś z Hamburgerolandii albo go zablokują? No dzieje się u naszych przyjaciół, pomysły mają co i rusz, co i lepsze. Co faktycznie stanie się z TikTokiem w USA to mnie osobiście w ogóle nie interesuje, ale to dobry przyczynek do dyskusji o tym, jak to Stany nie lubią się z chińskim softem.

Otóż moi drodzy, okazuje się, że w USA różne chińskie aplikacje nie mają się najlepiej. Zwłaszcza te aplikacje, za którymi stoi firma ByteDance, czyli ten, no, właściciel TikToka, czy coś. Taki na przykład CapCut, czyli prosty edytorek filmików na sociale, w Stanach nie bangla. A szkoda, bo to fajny programik.

Nie działa też w Stanach Marvel Snap, czyli gierka amerykańskiego studia, ale wydana przez firmę Nuverse, która należy do ByteDance. Zabawne nie? Amerykanie zrobili grę. Chińczycy są wydali. Amerykanie jej zakazali. No bądź tu chłopie mądry i pisz wiersze.

Najpopularniejsze gry w Europie w 2024 r. Nie lubimy nowych gier

W 2024 roku sprzedało się w Europie 188 milionów gier na komputery i konsole. Sprzedawały się głównie kopie cyfrowe - pudełkowe gry to jedynie 56 milionów, co jest spadkiem rok do roku o 22 proc.

Nie przedłużając, co było najpopularniejsze na Starym Kontynencie w 2024 roku? TOP 10 przedstawia się następująco:

EA Sports FC 25 (EA)

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)

EA Sports FC 24 (EA)

Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

Hogwarts Legacy (Warner Bros)

Helldivers 2 (Sony)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

The Crew 2 (Ubisoft)

It Takes Two (EA)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

No dalej, GTA 6, zrób to! Branża już zaciera rączki

Analityk inwestycyjny Matthew Ball, spekuluje - a jakże - że Take-Two może wycenić nowe GTA na 80 albo i 100 dolarów. Przy takich stawkach, gra w Polsce będzie kosztowała pewnie jakieś 1299 zł…

Jak będzie, to się oczywiście okaże. Trzeba poczekać, cierpliwym trzeba być. Rzucę tylko od siebie, że jakbym miał wydać na grę powiedzmy 450 zł i spędzić w niej powiedzmy pod 100 godzin, które przepełnione będą treścią, historią, przygodami… To nie wiem, czy miałbym z tym problem. No, brzmi uczciwie, bo za jakość się płaci.

Popularny serwis VOD zmienia nazwę. Przygotowania trwały od jesieni

Uwaga, coś dla fanów seriali, filmów i ogólnie oglądania rzeczy w chacie, z poziomu kanapy. Canal+ Polska zmienia nazwę serwisu streamingowego z Canal+ online na Canal+. Przygotowania do rebrandingu trwały od jesieni. Noo… Dobra robota!

Nintendo Switch 2 oficjalnie. Ślicznotka z tej konsoli

Nintendo pokazało Switcha 2, o którym oficjalnie niewiele wiadomo - nie wiemy, co z mocą urządzenia, ceną i takie tam. Wiemy, bo widzimy, że jest ładny. Jest większy niż pierwszy Switch, jakiś taki okrąglejszy, ma nieco inaczej rozwiązane wpinanie joy-conów, z tego co widziałem. I to tyle. Konkrety mają się pojawić w kwietniu, dokładnie 2 kwietnia podczas Nintendo Direct.

Chińska limuzyna odjechała konkurentom. Samochód sam się naładuje i wróci na parking

Maextro S800 to chińska limuzyna, samochód taki, stworzony przez Huawei i JAC. Auto jest wielkie, bo ma 5,5 metra długości, mocne, bo ma 500 koni mechanicznych, potrafi jeździć autonomicznie i w ogóle to wygląda jak coś, co narysowała ekipa od Rolls-Royce’a, ale po dobrze, miło spędzonym wieczorze ze znajomymi.

Auto jest zrobione na pełnym grubasie i kosztuje niby od 1 do 1,5 miliona juanów, czyli od 130 do 200 tys. euro.

A myślałem, że wiem o tej karcie wszystko! Rozpakowanie GeForce RTX 5090 Founders Edition

Wojtas rozpakował kartę graficzną GeForce RTX 5090 Founders Edition. Porobił zdjęcia, nagrał filmik. Zerknijcie sobie tam na to, co Wojtek o tym rozpakowaniu napisał i czekajcie na teścik tego nowego cudeńka od NVIDII. Albo nie czekajcie.

PlayStation 6 wprowadzi ważną zmianę. Technologia sprawdziła się w PC-tach

Wyobraźcie sobie, że PlayStation 6 będzie w czymś wybitne. Konsola ma być wyposażona w procesor AMD z technologią technologię 3D V-Cache. Co to znaczy? Ano 3D V-Cache to w praktyce dodatkowy chiplet z pamięcią podręczną, zamontowany nad lub pod chipletem z rdzeniami procesora. Taka konstrukcja zwiększa pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu, a przy tym pozwala na zachowanie względnej prostoty i względnej taniości całego układu.

Co ta nowa technologia ma wnieść do PS 6? Płynność animacji w grach ma być lepsza. Jak dodamy do tego fakt, że PS 6 ma dostać układ graficzny oparty na całkowicie nowej architekturze UDNA, to w ogóle dostaniemy produkt, na którym gry będą wyglądały bajecznie.

I to już koniec #46

Po newsach czas na artykuły i tym razem mam dla was: