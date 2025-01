PlayStation 6 wprowadzi ważną zmianę. Technologia sprawdziła się w PC-tach

Konsole do gier

Sony pracuje nad konsolą PlayStation 6, która ma oferować znacznie lepszą wydajność. Kluczową rolę w tym osiągnięciu ma odgrywać nowy procesor AMD wyposażony w technologię 3D V-Cache.

Konsole PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro wprowadziły szereg innowacji, które zdobyły uznanie graczy na całym świecie. Dzięki wydajnemu procesorowi, wsparciu dla technologii ray tracing, superszybkiemu dyskowi SSD oraz możliwości grania w rozdzielczości 4K, zyskały spore zainteresowanie klientów.

W sieci pojawiają się jednak przecieki sugerujące, że Sony już pracuje nad kolejną konsolą – PlayStation 6 ma korzystać z procesora zaprojektowanego przez firmę AMD. Konsola zaoferuje jeszcze wyższą wydajność, a jej kluczowym elementem będzie zaawansowany procesor AMD wykorzystujący technologię 3D V-Cache.

PlayStation 6 z procesorem AMD X3D

Według informacji jednego z użytkowników chińskiego forum ChipHell, nowa konsola Sony zostanie wyposażona w procesor AMD 3D. Pod enigmatyczną nazwą kryje się jednostka, w której zastosowano pamięć podręczną 3D V-Cache.



Jeden z użytkowników podaje przecieki dotyczące nowych procesorów AMD - według nieoficjalnych informacji, do nowej konsoli Sony trafi jednoskta 3D

Pamięć 3D V-Cache to w praktyce dodatkowy chiplet z pamięcią podręczną, zamontowany nad lub pod chipletem z rdzeniami procesora. Dodatkowe jądro zwiększa pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu, a przy tym pozwala na zachowanie prostej i taniej konstrukcji układu.



Schemat z budową jądra krzemowego z technologią 3D V-Cache 2. generacji

Technologia ta początkowo znalazła zastosowanie w procesorach przeznaczonych dla komputerów i laptopów, co znacząco poprawiło wydajność w zadaniach wymagających szybkiego dostępu do pamięci podręcznej. Efekty jej działania są szczególnie zauważalne w grach, gdzie przekłada się na dużo lepszą płynność animacji. Widać to np. w najnowszym modelu AMD Ryzen 7 9800X3D.

To nie jedyne przecieki o nowym procesorze z PlayStation 6.Wcześniejsze przecieki sugerowały, że układ będzie wyposażony w wydajniejszy układ graficzny oparty na całkowicie nowej architekturze UDNA. Spodziewamy się zatem znacznej poprawy osiągów graficznych.

Przecieki wyglądają obiecująco, ale to przecieki

Wprowadzenie procesora AMD z pamięcią 3D V-Cache i grafiką UDNA może okazać się strzałem w dziesiątkę. Jak sprawdzi się to w praktyce (i czy taki procesor faktycznie trafi do PlayStation 6)? Tego dowiemy się zapewne dopiero za kilka lat, gdy nowa konsola zadebiutuje na rynku. To samo źródło wskazuje, że nie jest jeszcze jasne, czy pamięć 3D V-Cache pojawi się w sprzęcie konkurencyjnego Microsoftu, czyli w konsoli Xbox nowej generacji.

źródło zdjęcia: Adobe Stock