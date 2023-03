Oscary i “Wszystko wszędzie naraz” zgarniające milion statuetek, MWC w Barcelonie i tablet 3D i rozwijany smartfon i… Zapraszam na 3 odcinek przeglądu newsów - “Się klika”.

Po pierwsze, Oscary w kraju hamburgerów i spektakularny triumf filmu “Wszystko wszędzie naraz”. I fajnie. Film mi się podobał, choć męczący jest nieco. No i prywatnie mi szkoda Colina Farrella i braku nagrody, bo w “Duchya Inisherin” dał radę, Po drugie, MWC w słonecznej Hiszpanii, a tam tablet z ekranem 3D. Powaga, tablet 3D w 2023 roku. No, ale pokazano też rozwijany smartfon, więc… Zawsze coś.

Co jeszcze żarło w świecie technologii?

Sprawdź "Się klika #3"

Podróże w czasie i zmarli powracający do życia

Zmarli powrócą do życia! Będziemy mogli podróżować w czasie! Naukowiec powiedział, że tak będzie, więc, no, wiadomo, tak będzie. Według fizyka Ronalda Malletta podróże w czasie są możliwe. Jego teoria opiera się na stworzeniu sztucznej czarnej dziury, która to wygeneruje pole grawitacyjne, które to doprowadzi do powstania pętli czasowych, które to umożliwią nam podróż w czasie, znaczy - do przeszłości. No i wtedy zmarli powrócą do życia… My się cofniemy, a zatem ci co dziś nie żyją, wtedy będą żyli. Proste.

Nowe logo NOKII

NOKIA - kojarzycie? Kiedyś ceniony producent telefonów komórkowych, lider, potentat… No, a dziś? Dziś NOKIA wyróżnia się tym, że robi smartfony i telefony, które wyróżniają się tym, że niczym się nie wyróżniają.

HMD Global, czyli właściciel tej legendarnej marki, powiedział “dość” - czas się czymś wyróżnić. No i… NOKIA zmieniła logo. Nowe logo wygląda jak coś, co wymyśliliby designerzy chińskiej marki modowej z 2003 roku. Ech, nie róbmy żartu z żartu.

Motorola Rizr

Składane telefony są super? Są super innowacyjne? Są przyszłością? No nie wiem, grube są, drogie i w ogóle. Przyszłością może być Motorola Rizr, czyli telefon ze zwijanym albo rozwijanym ekranem, który firma pokazała podczas MWC 2023. Motorola Rizr to mały, bardzo kompaktowy smartfonik, którego ekran potrafi rozsuwać się automatycznie, kiedy np. odpalamy filmik na YouTube lub piszemy maila, czy gramy, czy robimy coś tam, do czego potrzebny jest duży ekran.

Rzecz jest wybitna i - wcale nie żartuję - bardzo, ale to bardzo chciałbym nabyć sobie taki telefon drogą kupna.

Aplikacja mObywatel pełnoprawnym dowodem osobistym?

Nowoczesność zawitała do naszego kraju! Aplikacja mObywatel będzie honorowana w każdej instytucji rządowej. Będzie pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowego dowodu osobistego.

Znacie tę aplikację? Możemy sobie tam wrzucić dane z dowodu osobistego, prawa jazdy, certyfikaty szczepień i do wszystkich tych dokumentów mamy dostęp z poziomu smartfona. Jestem fanem aplikacji mObywatel i wieści o tym, że w końcu będzie ona pełnoprawnym odpowiednikiem klasycznego dowodu osobistego, to… Wspaniałe wieści.

Napad i ucieczka Teslą. Co mogło pójść nie tak?

Jak podał Business Insider, amerykańscy złodzieje to klasa światowa, jeśli chodzi o pomysłowość. Dwóch śmiałków najpierw podwędziło elektronikę o wartości 8 tys. dolarów USA, a później zapakowało się do Tesli Model X i uciekło z miejsca zdarzenia. Ucieczka trwała jakieś 15 minut, bo… Złodzieje musieli zatrzymać się na stacji ładowania pojazdów elektrycznych, by podładować akumulatory w Tesli.

Dobrze, że niektóre rzeczy się nie zmieniają i złodzieje w kraju hamburgerów wciąż legitymują się raczej umiarkowaną potencją intelektualną. Dodam tylko, podzielę się z wami takim spostrzeżeniem, że czytanie takich newsów zawsze robi mi dzień. Zawsze poprawia mi humor. Mam nadzieję, że wam też.

Iga Świątek zrywa z Xiaomi

Iga Świątek była ambasadorką marki Xiaomi od 2021 roku, a jej umowa zakończy się 31 marca bieżącego roku i - jak pewnie podejrzewacie - nie zostanie ona przedłużona. Tak Iga Świątek zrywa z Xiaomi. Dlaczego? Cóż, Iga Świątek otwarcie mówi o rosyjskiej agresji na Ukrainę i jej narracja wychodzi, że średnio zgrywała się z etyką biznesową chińskiej marki.

I to już koniec #3

Dziękuję, tyle ode mnie. Idę wypatrywać wiosny, bo to podobno już za moment, już za chwilę...