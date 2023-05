Mieliśmy niedawno konferencję Google I/O, premierę nowej Zeldy i wyjątkowy test na benchmarku, którego bohaterem był telewizor micro LED za niespełna 700 tysięcy złotych. I o tym wszystkim opowiadam w 8 odcinku “Się klika”.

Udało się przetrwać tydzień, w którym nie było świąt, nie było majówki, nie było okazji do jedzenia kiełbasy. Z drugiej strony, 20 maja mieliśmy Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, więc ten, na upartego jakieś tam okazje do świętowania mieliśmy.

Co działo się na świecie? A jakaś tam konferencja Google, a jakaś tam premiera Zeldy, a nawet jakiś tam test Suunto Vertical - absolutnie kozackiego zegarka sporotwego. Co jeszcze? Zapraszam poniżej!

Przegląd newsów na YouTube!

Telewizor za 700 000 złotych?

Wojtek testował stosunkowo niedawno telewizor od Samsunga za 700 000 złotych. Rzecz tak absurdalnie genialną, że aż trzeba o tym wspomnieć. Panel ma 110 cali i zachwyca oko oraz przyrządy pomiarowe dzięki technologii micro LED? Ten panel Samsunga to jest panel nad panelami, telewizor nad telewizorami, rzecz wręcz doskonała.

Dlaczego? Nie mam pojęcia, nie znam się i nie będę was oszukiwał, że jest inaczej. Ja bym tam mógł powiedzieć, czy mi się obraz podoba, czy sprzęt działa szybko, płynnie, przyjemnie i czy pilot dobrze leży w dłoni, ale technologicznie nie ogarniam takich tematów, więc pozostaje mi odesłać żywo zainteresowanych do tekstu Wojtka.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom grą roku?

Niedawno wyszła nowa Zelda i w zasadzie z miejsca została okrzyknięta grą roku… No bo jak nowa Zelda nie miałaby być grą roku?! Gra, w której można robić wszystko?!

Jak doniósł nam Wojtek już jakiś czas temu, według recenzentów jak świat długi i szeroki The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ma wszystko, od klimatu, po kreację świata i zbiera celujące noty. Fakt, ktoś tam wystawił ocenę 6 na 10, ale wiadomo, fani Nintendo go zjedli żywcem.

Jakie elektryki dominują na polskich drogach?

Jakimi samochodami elektrycznymi jeżdżą Polacy? Z raportu Instytuty Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar możemy dowiedzieć się, że najpopularniejsza jest Tesla, zaraz za nią Nissan, a podium zamyka BWM. Ciekawe? Was ciekawiło, więc mnie tam nic do tego. Jeśli chodzi o konkretne modele samochodów, to króluje Nissan Leaf, dalej mamy Teslę Model 3, a na trzecim miejscu BMW i3.

Nvidia GeForce RTX 4060 i RTX 4060 Ti

Nvidia pokazała nowe karty graficzne, na które czekali wszyscy gracze! Mowa o GeForce RTX 4060 i RTX 4060 Ti z segmentu 1500 - 2000 - 2500 zł. GeForce RTX 4060 Ti to następca modelu GeForce RTX 3060 Ti, który premierę miał 24 maja. Cenowo mamy tu okolice 2000 - 2500 zł, w zależności od ilości pamięci. Słabszy GeForce RTX 4060 pojawi się na rynku jakoś w lipcu w cenie zbliżonej do 1500 zł.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam do tekstu Pawła. Ja wam niestety więcej nie powiem, a nawet i nie napiszę, bo się nie znam i pewnie bym tu coś pokiełbasił, pokręcił, pomylił…

chatGPT na smartfony?

Stało się! chatGPT trafił na smartfony jako aplikacja mobilna! OpenAI, czyli ekipa stojąca za chatGPT, który to zmieni nasz świat i pozbawi nas roboty, przygotowała aplikację mobilną, by ułatwić korzystanie ze swojego dzieciątka.

W aplikacji można robić, no, wszystko to, co można robić z chatemGPT, a zainstalować ją mogą posiadacze sprzętu śmigającego na iOS w… USA. Rzecz jasna, kto chętny, to może odpalić VPN i ten, sprawdzić sobie tę aplikację. Śmiało. Droga wolna.

I to już jest koniec #8

I to tyle w sumie. Trochę już czuć wakacjami, co nie? Trochę widać, że świat zwalnia, że dzieciaki będą miały teraz dużo wolnego i będą mogły grać w nową Zeldę.

Także ten… Ja wam życzę dobrego wszystkiego i wracam grać w Mass Effect: Andromeda, od której odbiłem się kilka lat temu, a dziś stwierdzam, że choć jest turbo średnia, to na bezrybiu i rak ryba.