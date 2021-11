Google wie dokładnie jaką trasą chodzisz, którędy jeździsz i czy wracając z pracy wskakujesz na chwilę do baru. Twój telefon szpieguje cię i musisz się z tym pogodzić. Albo i nie. Tutaj znajdziesz poradnik jak usunąć historię lokalizacji Google. Zadbaj o swoją prywatność.

Precyzja lokalizacji Google jest przerażająca

Używasz Androida albo iPhone z mapami i innymi usługami Google? To pogódź się z tym, że Google wie o tobie bardzo dużo. Nie tylko skąd wyruszasz i dokąd jedziesz, ale również czy jedziesz samochodem, pociągiem lub idziesz pieszo, jaki dystans przejechałeś i przeszedłeś, czy w międzyczasie zatrzymałeś się u koleżanki i czy poszedłeś do osiedlowego po coś do picia.

To jest normalnie bezczelne. Człowiek jest lokalizowany i monitorowany z przerażającą precyzją, 24 godziny na dobę. Część ludzi nawet nie jest świadoma, że telefon w kieszeni zapisuje każdy ich krok. Nie daj się! Zobacz jak usunąć historię lokalizacji z Google Timeline.

Pomiń wstęp i od razu przejdź do porad.

Jadę do pracy, ale Google wie, że siedzę w parku z butelką

Dla kogoś niewtajemniczonego moja droga do pracy może wyglądać trochę podejrzanie.

Wyjechałem z domu do redakcji benchmark.pl, ale jak widać na mapie przedtem spotkałem się z kimś w parku. Było ciepło (co podpowie prognoza Google), a tuż obok stała sobie mała restauracyjka. Google wyraźnie zanotowało, że do niej wstąpiłem. Dopiero później rozpocząłem drogę do redakcji, mieszczącej się w tym samym budynku, co Komputronik. Na końcu pojechałem z powrotem do domu.

Wygląda to tak, jakbym wyskoczył na jakieś towarzyskie spotkanie w parku, zamiast pracować. A jaka jest prawda? Po prostu pojechałem pracować do parku, bo nagrywałem dla Was test hulajnogi elektrycznej. Zachciało mi się pić, poszedłem po coś chłodnego do parkowej restauracyjki, a po nagraniu odwiozłem hulajkę do redakcji i wróciłem do domu.

Nie ma tu nic do ukrycia, ale mózg rozwala mi to, że Google dokładnie pokazało drogę dojazdu “do” i “z” parku oraz miejsca w których poruszałem się w obrębie parku. A najlepsze jest to, że wie nawet co kupiłem i ile wydałem pieniędzy, bo płaciłem za pomocą Google Pay.

Widzę, że wyjechałeś na więcej niż jeden dzień

Pojechałem sobie do Berlina na dwa dni. Google oczywiście to zauważyło, więc podzieliło jeden wyjazd na dwie doby i w każdej z nich zapisało oddzielne trasy, z podziałem na odcinki pokonane pieszo i przejechane samochodem.

Dobrze, że używałem wtedy dwóch smartfonów (Android + iOS), a w dodatku prawie cały czas chodziłem z włączonym trybem samolotowym (bo internet w roamingu działał słabo, jak zwykle). Dzięki temu Google nie ogarnęło, że przez 2,5 godziny płynąłem statkiem po Sprewie i byłem w kilkunastu różnych miejscach w mieście. Zapisywało lokalizację tylko gdy wyłączałem tryb samolotowy i aktywowałem internet.

Na przykład w drugi dzień Google zauważyło, że wyszedłem z hotelu, zrobiłem sobie kilkunastokilometrowy spacer, wróciłem do samochodu zaparkowanego w centrum handlowym na Alexanderplatz, a w drodze do Polski zatrzymałem się jeszcze w dzielnicy planterwald (na szczęście na tyle daleko od sklepu, że nie zanotowało jego nazwy), a po polskiej stronie podjechałem jeszcze po paliwo na stację.

Słowem: gdy tylko telefon leżał w kieszeni z włączonym GPSem i internetem, to zapisywał w zasadzie każdy mój krok. Można było temu doraźnie zapobiec włączając tryb samolotowy.

Jak usunąć historię lokalizacji Google?

Ciężko się pozbyć Google, gdy tak wiele usług jest od niego uzależnionych. Jeśli jednak nie chcesz żeby twoje trasy były zapisane w Google na wieki, albo chcesz, żeby historia była kasowana automatycznie co określony czas, to skorzystaj z Google Timeline. To bardzo łatwe!

UWAGA! Usuwanie danych i wyłączanie zapisu historii może sprawić, że niektóre usługi Google mogą działać niewłaściwie. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie co cenimy bardziej - własną prywatność, czy funkcjonalność. Teoretycznie odpowiedź jest oczywista (prywatność!), ale czasami realia są takie, że po prostu musimy korzystać z jednej nawigacji lub innej, więc ktoś te dane będzie przechowywał. Na koncie Google mamy przynajmniej częściową kontrolę nad procesem ich usuwania.

Usuwanie historii lokalizacji Google na komputerze (PC)

Wejdź na timeline.google.com i na dole kliknij ikonkę kosza.

Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Zaznacz opcję Rozumiem i chcę usunąć całą historię lokalizacji. A następnie kliknij czerwony przycisk Usuń historię lokalizacji.

Teraz cała zapisana aktywność dotycząca tego gdzie byłeś/byłaś została odłączona od Twojego profilu i usunięta. Przynajmniej tak należy domniemać. Czy dane są realnie całkowicie usuwane z serwerów - tego nie jesteśmy w stanie potwierdzić.

Usuwanie historii lokalizacji Google po określonym czasie (PC)

Jeśli nie chcesz kasować wszystkiego od razu, lecz wolisz ustawić automatyczne kasowanie historii lokalizacji po pewnym czasie, to na stronie timeline.google.com kliknij na samym dole w przycisk Zarządzanie historią lokalizacji.

Tutaj możesz od razu wyłączyć przyszłe zapisywanie historii lokalizacji. Jeśli jednak wolisz aby ta funkcja była aktywna, lecz dane były później kasowane samoczynnie, bez Twojej ingerencji, to…

Kliknij przycisk Wybierz opcję automatycznego usuwania.

Następnie zaznacz Automatycznie usuwaj aktywność starszą niż, a w rozwijanym polu wybierz wartość (3, 18 lub 36 miesięcy).

Pojawi się prośba o potwierdzenie usunięcia danych starszych niż wskazany czas. Kliknij Potwierdź.

Na końcu wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający.

Usuwanie historii lokalizacji na telefonie (Android)

Na telefonie wejdź na stronę timeline.google.com. W prawym, górnym narożniku dotknij przycisku menu (trzy kropki) i wejdź w Ustawienia i prywatność.

Na kolejnej stronie w sekcji ustawienia lokalizacji dotknij opcji Usuń całą historię lokalizacji.

Następnie zaznacz pole Rozumiem i chcę usunąć i dotknij przycisku Usuń.

Usuwanie historii lokalizacji po określonym czasie (Android)

Na telefonie również można włączyć opcję usuwania historii lokalizacji po określonym czasie.

By to zrobić wejdź na stronę timeline.google.com. W prawym, górnym narożniku dotknij przycisku menu (trzy kropki) i wejdź w Ustawienia i prywatność.

Dalej wejdź w opcję Automatyczne usuwanie historii lokalizacji.

Zaznacz pole Automatycznie usuwaj aktywność starszą niż, a następnie w rozwijanym polu wybierz wartość (3, 18 lub 36 miesięcy). Dotknij przycisku Dalej.

Potwierdź usuwanie danych starszych niż wskazany czas.

Czy teraz jesteś skłonny/skłonna włączyć automatyczne kasowanie historii po pewnym czasie? A może nie rusza Cię to zupełnie? Daj znać w komentarzu jaka jest Twoja opinia o zapisywaniu historii lokalizacji. Udanego dnia!