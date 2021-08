Jaka słuchawka Bluetooth do rozmów telefonicznych ma dobry mikrofon i działa długo na baterii? Jaki zestaw słuchawkowy jest najlepszy do samochodu i biura? Którą słuchawkę do do telefonu warto kupić? W tym rankingu znajdziesz modele warte zakupu w 2021 roku.

Najlepszy zestaw słuchawkowy do telefonu

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest idealny do samochodu, biura lub rozmów w czasie poruszania się po mieście. To pojedyncza słuchawka mono z mikrofonem. Umieszczamy ją w jednym uchu, więc możemy jednocześnie rozmawiać oraz słyszeć to, co dzieje się dookoła. A jeśli chcesz kupić dobre słuchawki do muzyki, to przejdź do rankingu słuchawek prawdziwie bezprzewodowych TWS.

Jaka słuchawka Bluetooth do rozmów? Oto polecane modele:

Najtańszą, godną uwagi słuchawkę można już kupić za około 50 - 60 zł, a najlepsze to wydatek rzędu kilkuset złotych. Sprawdziliśmy modele z różnych przedziałów cenowych i wybraliśmy dla Was te, które uważamy za najciekawsze, warte polecenia. Pod uwagę wzięliśmy wygodę, czas pracy na baterii, jakość wykonania, jakość mikrofonu i oczywiście cenę.

Często o wyborze konkretnego modelu w dużej mierze zadecyduje jego cena lub wygląd. Dla niektórych słuchawka może być jedynie prostym przedmiotem funkcjonalnym, pomocnym przy wykonywaniu zawodu.

W najnowszej aktualizacji rankingu wymieniliśmy wszystkie modele, na bardziej opłacalne i warte zakupu.

Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic - tani zestaw słuchawkowy do 50 - 60 zł Ocena benchmark.pl









3,8/5 Tania słuchawka Bluetooth, oferująca podstawowe możliwości. W zasadzie jest całkiem dobra, jeśli nie mamy wygórowanych oczekiwań. Xiaomi Mi Bluetooth Headset Basic można sparować z dwoma urządzeniami naraz, zapewnia średnią jakość mikrofonu i 3-4 godziny łącznego czasu rozmów. Jest bardzo lekka, wygodna i dość dobrze wykonana oraz wykorzystuje Bluetooth 4.1. Za 50 - 60 zł to jedna z lepszych tanich słuchawek mono do rozmów telefonicznych. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 100 godz.

Deklarowany czas rozmów 240 min.

Waga 6.5 g

Jabra TALK 25 - dobra i tania słuchawka Bluetooth do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 To jedna z najlepszych tanich słuchawek do rozmów telefonicznych. Wysoko oceniana przez użytkowników pod względem wygody podczas długiego noszenia, a także w kwestii jakości dźwięku. To już jest bardzo rozsądny wybór, jeśli zależy ci na optymalnym połączeniu ceny i możliwości. Zaletą jest mocny, stabilny sygnał. Słuchawka nie traci połączenia nawet z odległości około 10 metrów (czasami nawet ponad). Jest polecana zarówno jako słuchawka do samochodu, jak i do biura. Nie izoluje mocno kanału słuchowego, więc możemy w miarę swobodnie słyszeć to co dzieje się dookoła i prowadzić rozmowy. Jest mała, lekka i wygodna, a bateria wytrzymuje około 6 godzin rozmów - w zależności od długości i częstotliwości połączeń, trzeba ją ładować raz na około 3 dni. To jeden z najlepszych zestawów słuchawkowych do około 100 zł. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 240 godz.

Deklarowany czas rozmów 480 min.

Zasięg pracy 10 m

Waga 8.2 g

New Bee B41 - słuchawka Bluetooth z dobrą baterią do 100 zł Ocena benchmark.pl









4/5 To zaskakująco dobra słuchawka do rozmów za 100 zł. Wyróżnia się możliwością podłączenia drugiej słuchawki i działania w trybie stereo. Pochwalić trzeba też długi czas pracy na baterii, wynoszący nawet ponad 20 godzin. Ma funkcję redukcji szumu CVC 6.0, która podnosi czystość dźwięku w czasie rozmowy. Pasuje zarówno do lewego, jak i prawego ucha, wygląda atrakcyjnie, ma parę nakładek i zaczepów w komplecie, a do tego małe etui ochronne. Korzysta z łączności Bluetooth 5.0. Z całą pewnością jest to jedna z najlepszych słuchawek mono do rozmów, za mniej niż 100 zł. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 720 godz.

Deklarowany czas rozmów 1440 min.

Zasięg pracy 15 m

Ilość jednocześnie sparowanych urządzeń Bluetooth max. 2

Waga 12 g

Plantronics Voyager Legend - dobra słuchawka do samochodu za mniej niż 300 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Słuchawka znana od lat i ceniona ze względu na jakość mikrofonu oraz solidną konstrukcję. Ma on skuteczną redukcję szumu z tła i realnie umożliwia prowadzenie wyraźnych, czystych rozmów głosowych. Bluetooth 3.0 tutaj w niczym nie przeszkadza - jest bardziej energochłonny, ale o jakość i siłę sygnału nie trzeba się martwić. Ciągły czas pracy na baterii to około 7 godzin, co w zależności od intensywności połączeń może przełożyć się na ładowanie słuchawki raz na 3 dni. Plantronics Voyager Legend dostępny jest też w zestawie z etui ładującym. To opcja trochę droższa, ale opłacalna ze względu na dłuższy czas pracy oraz mniejszy problem z doładowywaniem. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 264 godz.

Deklarowany czas rozmów 420 min.

Zasięg pracy 10 m

Waga 18 g

BlueParrott M300-XT - najlepsza słuchawka do rozmów do 400 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 To jeden z najlepszych zestawów słuchawkowych, jaki warto polecić, za w miarę rozsądne pieniądze. Oferuje do 14 godzin czasu pracy (ładowanie przez USB-C) i bardzo pozytywnie zaskakuje jakością dźwięku w obu kierunkach. Głos jest głęboki, mocny, głośny i czysty, a odgłosy z tła są skutecznie redukowane. Zaletą jest też mocny sygnał i stabilne połączenie Bluetooth 5.1, na dystansie nawet 100 metrów na otwartej przestrzeni lub kilkadziesiąt w budynku. BlueParrott M300-XT można sparować nawet z ośmioma urządzeniami. Słuchawka może nie jest wybitnie lekka, ale z całą pewnością jest bardzo wygodna, dobrze wykonana, a nawet odporna na lekki deszcz. Po wstępnym przyzwyczajeniu można ją nosić godzinami i nie czuć zmęczenia. Obsługa też jest łatwa i bezproblemowa. BlueParrott M300-XT to najlepsza słuchawka Bluetooth do samochodu i biura, za mniej niż 400 zł. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 420 godz.

Deklarowany czas rozmów 840 min.

Zasięg pracy 100 m

Waga 20 g

Najlepsza słuchawka Bluetooth do rozmów 2021

Zdecydowanie najbardziej polecam BlueParrott M300-XT. Bateria na kilkanaście godzin, parowanie z ośmioma urządzeniami, zasięg Bluetooth 5.1 do 100 metrów, wysoka jakość mikrofonu i dźwięku, wygodna konstrukcja, prosta obsługa. To zestaw słuchawkowy wart zakupu w 2021 roku.