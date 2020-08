Jaki zestaw słuchawkowy jest najlepszy? Jaka słuchawka Bluetooth do rozmów telefonicznych ma dobry mikrofon i działa długo na baterii? Którą słuchawkę do do telefonu warto kupić? W tym rankingu znajdziesz najlepsze modele, warte polecenia.

Najlepszy zestaw słuchawkowy - ranking

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest idealny do samochodu, biura lub rozmów w czasie poruszania się po mieście. To pojedyncza, monofoniczna słuchawka z mikrofonem, która pozwala jednocześnie rozmawiać oraz słyszeć to, co dzieje się wokół. Nie stwarza tak dużego niebezpieczeństwa w ruchu ulicznym, jak para zwykłych słuchawek Bluetooth do muzyki.

Najlepsza słuchawka Bluetooth do rozmów:

Podnosi komfort, uwalnia ręce i daje swobodę poruszania się w promieniu nawet do 30 metrów. Oferuje przy tym czas rozmów nawet do około 10 godzin. Słuchawka do rozmów, to wygodne urządzenie, szczególnie w zastosowaniach biznesowych, profesjonalnych i nie tylko.

Najtańszą, godną uwagi słuchawkę można już kupić za około 50 zł, a najlepsze to wydatek rzędu kilkuset złotych. Sprawdziliśmy modele z różnych przedziałów cenowych i wybraliśmy dla Was te, które uważamy za najciekawsze, warte polecenia. Pod uwagę wzięliśmy wygodę, czas pracy na baterii, jakość wykonania, jakość mikrofonu i oczywiście cenę.

Często o wyborze konkretnego modelu w dużej mierze zadecyduje jego cena lub wygląd. Dla niektórych słuchawka może być jedynie prostym przedmiotem funkcjonalnym, pomocnym przy wykonywaniu zawodu.

W najnowszej aktualizacji rankingu wymieniliśmy wszystkie modele, na bardziej opłacalne i warte zakupu.

Samsung Bluetooth EO-MG920 - tani zestaw słuchawkowy do 60 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl To tania słuchawka do rozmów, obecna na rynku już od kilku lat. W tej cenie nie można oczekiwać wszystkiego. Tutaj zdecydowanie należy docenić lekką i wygodną konstrukcję oraz cienki pałąk zakładany za ucho, zapobiegający wypadaniu słuchawki. Zaletą z pewnością jest też dość długi czas pracy na baterii, około 6-7 godzin. Jakość rozmów oraz głośność jest średnia, ale wystarczająca w tej cenie. W obudowie jest suwak do włączania, dioda RGB i przycisk do odbierania połączeń. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 300 godz.

Deklarowany czas rozmów 420 min.

Zasięg pracy 10 m

Waga 9.2 g Pokaż specyfikację

Motorola HK105 - tania słuchawka Bluetooth z Bluetooth 5.0









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jak na słuchawkę za niecałe 70 zł, Motorola HK105 wyróżnia się przede wszystkim nowoczesną łącznością bezprzewodową Bluetooth 5.0. Na dodatek zasięg sygnału został wydłużony do około 30 metrów (a nawet więcej), zamiast standardowych dziesięciu. Słuchawka jest mała, lekka i wygląda nowocześnie. Paruje się szybko i działa stabilnie. Jakość mikrofonu jest w porządku. Silikonowe nakładki mają niewielkie wypustki, poprawiające trzymanie w uchu. Czas rozmów to maksymalnie 5 godzin. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 192 godz.

Deklarowany czas rozmów 300 min.

Zasięg pracy 10 m Pokaż specyfikację

Jabra TALK 25 - słuchawka do rozmów warta zakupu









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zasięg wydłużony do 30 metrów na otwartej przestrzeni, maksymalnie 8 godzin rozmów telefonicznych, do 10 dni czuwania oraz dość nowoczesna łączność Bluetooth 4.0 - to główne zalety tego taniego zestawu słuchawkowego. Jabra TALK 25 może być też jednocześnie sparowana z dwoma telefonami, przez Bluetooth. Dobrze wykonana, wygodna, bardzo lekka i wyposażona w funkcję odczytywania wiadomości tekstowych w Androidzie. Do 100 zł jest to jedna z najlepszych słuchawek bezprzewodowych. Bardzo opłacalna i godna polecenia. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 240 godz.

Deklarowany czas rozmów 480 min.

Zasięg pracy 10 m

Waga 8.2 g Pokaż specyfikację

Plantronics Explorer 55 - słuchawka bezprzewodowa do rozmów telefonicznych, z dobra baterią









4,5/5 Ocena benchmark.pl Pozostajemy w przedziale cenowym do około 100 zł. Tutaj Plantronics Explorer 55 wyróżnia się bardzo pozytywnie, oferując aż 11 godzin maksymalnego czasu rozmów telefonicznych lub 12 dni czuwania. Ma nieco starszy i bardziej energochłonny standard Bluetooth 3.0, ale okazuje się, że w praktyce nie brakuje jej ani czasu pracy, ani jakości. Spisuje się po prostu bardzo dobrze, w tak niskiej cenie. Umożliwia odsłuch głosu z nawigacji, a nawet słuchanie muzyki. Mikrofon ma dobrą jakość i funkcję redukcji szumów z otoczenia. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 288 godz.

Deklarowany czas rozmów 660 min.

Zasięg pracy 10 m

Waga 10 g Pokaż specyfikację

Plantronics Voyager 5200 - najlepsza słuchawka bezprzewodowa do rozmów









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kupując tę kamerkę możemy już liczyć na znacznie wyższą jakość. Dotyczy to zarówno wykonania obudowy, jak i jakości mikrofonu. Słuchawka informuje użytkownika o nazwiskach kontaktów, a połączenia można odbierać komendami głosowymi, bez użycia rąk. Co prawda są to angielskie komendy, ale bardzo proste - wystarczy powiedzieć answer lub ignore. W czasie połączenia można nacisnąć czerwony przycisk na mikrofonie, by wyciszyć własny głos, bez rozłączania rozmowy. Głos jest zrozumiały w obie strony. Łączność to dość nowoczesny i energooszczędny Bluetooth 4.1, zasięg wynosi około 30 metrów. Czas pracy na baterii, czyli łączny czas rozmów, to maksymalnie 7 godzin. Można go wydłużyć kupując opcjonalne etui ładujące. Najważniejsze cechy: Deklarowany czas czuwania 216 godz.

Deklarowany czas rozmów 420 min.

Zasięg pracy 30 m

Waga 20 g Pokaż specyfikację

Najlepszy zestaw słuchawkowy do rozmów - nasza opinia

Najbardziej opłacalnym zestawem słuchawkowym Bluetooth, idealnym do samochodu i nie tylko, jest Jabra TALK 25. Kosztuje mniej niż 100 zł (zazwyczaj około 90 zł), a przy tym oferuje zadowalającą jakość wykonania, wyraźny głos, wygodnie leży w uchu i działa nieprzerwanie do 8 godzin.

