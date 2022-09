Słuchawki za sto złotych cieszące się mnóstwem pozytywnych opinii. Dobrze oceniane pod względem jakości dźwięku w swojej klasie cenowej. Dobrze spisują się w domu, podłączone do komputera, DAC’a lub systemu audio, ale nadają się też do telefonu, bo są dość łatwe do napędzenia. Zapewniają dość dobry docisk do skóry, co przekłada się na niezłą, pasywną izolację od zewnętrznych hałasów (przydatne w mieście). Są wygodne, ale trzeba pamiętać, że są to słuchawki nauszne, a nie wokółuszne. Innymi słowy spoczywają bezpośrednio na małżowinach, a nie wokół nich. Dlatego po dłuższym czasie noszenia mogą powodować lekki dyskomfort. Dźwięk jest czysty, z dość mocnymi tonami niskimi i wyraźną góra pasma, nie słychać żadnych istotnych szumów (to ważne szczególnie w tanich słuchawkach Bluetooth). Bez problemu wytrzymują cały dzień roboczy na jednym ładowaniu (a nawet dwa) i mają niezły mikrofon, więc nadają się do pracy zdalnej.

Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 195 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz