Czy spoglądając się na tablet czujecie znużenie tego typu produktem? Nie potraficie sobie wyobrazić, że może to być coś więcej niż tylko smartfon z dużym ekranem. Jeśli tak, to pora spojrzeć się na ten produkt świeższym okiem. Na przykładzie Huawei MatePad 10.4 2022

ocena redakcji:









4,3/5

MatePad 10.4 2022 - najnowszy tablet Huawei

MatePad 10.4 2022 to najnowsze urządzenie typu tablet w ofercie firmy Huawei. Nie pierwsze i na pewno nie ostatnie, ale tak na pierwszy rzut oka po prostu kolejne. A jak patrzymy się zazwyczaj na tablet? Jak na większy smartfon, z większym ekranem, który pozwala nam wygodniej konsumować treści multimedialne, czasem gry i potrafi zastąpić czytnik książek.

Z pomocą tabletu wygodniej niż w telefonie przegląda się internet, ale w dobie coraz lepiej dostosowanych do użytkownika mobilnego witryn, ta przewaga wcale nie jest taka oczywista. Koniec końców tablet okazuje się urządzeniem, którego przydatność trudno uzasadnić o ile nie jest on przydatny w konkretnym scenariuszu. Zwykle taki scenariusz sprowadza się do pracy z pewną aplikacją. Lecz traktując w ten sposób tablet bardzo dużo tracimy. Dlatego proponujemy byście spojrzeli się na Huawei MatePad w inny sposób.

Oczywiście pamiętając, że jest to urządzenie z platformą Harmony OS 2, pamięcią 4 GM RAM oraz 64 lub 128 GB pamięcią wbudowaną, którą da się rozszerzyć kartami microSD nawet do 512 GB. To tablet, którego akumulator 7250 mAh naładujemy w 2,5 godziny za pomocą dołączonej ładowarki SuperCharge 22,5 W. A który potem pozwoli korzystać z niego nawet przez 12 godzin. Czyli więcej niż zwykle nam trzeba w ciągu dnia pracy. A gdy odłożymy go na półkę nawet po kilkunastu dniach będzie wciąż chętny do pracy (w trybie spoczynkowym wytrzyma cztery tygodnie).

Krótko o wyglądzie tabletu, bo to także jest ważne

Tablety w zasadzie nie różnią się od siebie wyglądem. Huawei MatePad ma wymiary 145 x 245 x 7,35 mm i waży 450 gramów. Te gabaryty sprawiają, że wygodnie jest go trzymać w dłoni. Nawet jednej i to leżąc na tapczanie.

Huawei MatePad w wersji na rok 2022 nie jest oryginalny kształtem, ale to właśnie wystarczy, bo prostota jest zwykle lepsza niż wymyślność. Wygląda jak prostokątna płytka z zaokrąglonymi krawędziami, by wygodnie go się trzymało w dłoniach i przenosiło, z ekranem po jednej stronie i gładką tylną ścianką, która ma wystającą wysepkę z aparatem. Taki podwójny aparat, czyli z przodu i z tyłu jest w rzeczywistości bardzo praktyczny. Dlatego …

… nie lekceważcie aparatów w tablecie (głośników i mikrofonów też)

O ile w komputerze/laptopie możemy w przypadku komunikatora używać przedniej kamery, która zwykle pokazuje nas, to pokazanie otoczenia wymaga pewnej ekwilibrystyki. Owszem można podłączyć telefon i użyć jego kamerę jaką taką, która pokazuje także to co znajduje się przed uczestnikiem konwersacji. Ale o ile łatwiej jest użyć tablet, w którym można jednocześnie lub przemiennie korzystać z przedniej i tylnej kamery, jednocześnie zachowując dość dużą przestrzeń robocza ekranu.

Do komunikacji sieciowej z pomocą aplikacji komunikatorów tablet Huawei MatePad z ekranem 10,4 cala ma rozmiar wręcz idealny. Nie jest zbyt ciężki, można go połączyć z klawiaturą-etui, która pełni wtedy rolę wygodnej podstawki, a obraz rozmowy, który ma rozsądny rozmiar, nie zabiera nam całej przestrzeni roboczej.

Do tego należy doliczyć zalety jakie wynikają z zastosowania układu czterech głośników Harman Kardon oraz trzech mikrofonów. Dzięki nim będziemy nie tylko dobrze słyszeć to co do nas dociera, ale także inni będą dostaną niezakłóconą transmisję naszej mowy w trakcie rozmów sieciowych. A nic, poza niestabilnym połączeniem sieciowych, nie irytuje tak jak kiepskiej jakości głos uczestników spotkań on-line.

To nie wszystko. Tablet jako aparat fotograficzny, to nie brzmi zbyt zachęcająco. Pewnie nie raz z politowaniem spoglądaliście na osoby, które fotografują tabletem. Jednak spróbujmy postawić się w ich położeniu. Huawei MatePad robi zdjęcia na tyle dobrej jakości, by wykorzystać je jako materiały poglądowe w pracy, dokumentach biurowych, czy aplikacji, która posiłkuje się zrobionymi przez nas zdjęciami.

Skoro więc można mieć zdjęcia od razu na tablecie, bez sięgania po smartfon, czy co gorsza dodatkowy aparat fotograficzny, to dobrze wróży efektywności naszej pracy.

Drugi ekran jest bardziej nam potrzebny niż to się wydaje

Producenci systemów operacyjnych dla komputerów, ale też dla urządzeń mobilnych prześcigają się w dopracowywaniu funkcjonalności narzędzi ułatwiających prezentację na ekranie większej liczby aplikacji. W komputerze jest to stosunkowo wygodne, na tablecie, a już szczególnie w telefonie, kłopotliwe, choć trudno odmówić praktyczności takich funkcji jak MultiWindow, którą znajdziemy w Huawei MatePad 10.4 2022.

Doświadczeni użytkownicy zgodzą się ze stwierdzeniem, że koniec końców nic nie jest tak wygodne dla podziału pracy jak drugi monitor. Czy jednak zawsze musimy kupować aż tak duże urządzenie, jakim niewątpliwie jest monitor stacjonarny? Otóż nie. Rolę drugiego monitora może spełnić doskonale tablet taki jak Huawei MatePad.



Huawei MatePad w sąsiedztwie Huawei MateBook 14

Przekątna jego wyświetlacza jest na tyle duża, że zapewnia komfort pracy, szczególnie, że w przeciwieństwie do monitora łatwiej jest regulować odległość ekranu tabletu od użytkownika.

Tablet jako dodatkowy wyświetlacz może pełnić rożne role:

jako klasyczne rozszerzenie środowiska pracy, tak jak byłby to drugi monitor, na którym można zduplikować na przykład pulpit i uruchomione programy, ale też wyświetlić okno innej aplikacji, na przykład komunikatora podczas gdy na głównym ekranie pracujemy w programie graficznym lub piszemy tekst w edytorze

jako rozszerzenie środowiska pracy, ale z wykorzystaniem natywnej platformy Harmony OS, wtedy tablet pozwala jednocześnie uruchomić aplikacje z różnych ekosystemów

jako dodatkowe mobilne okienko, w którym wyświetlimy jedną wybraną aplikację lub jedno z jej okien

Przenośność tabletu ma swoje zalety. Możemy bowiem odejść od komputera i dużego monitora, usiąść na tapczanie, położyć się w łóżku i wciąż kontynuować pracę. Ale też na przykład podejść do innej osoby w biurze, warsztacie, wciąż zachowując dostęp do swojego komputera.

Na tablecie jako dodatkowym ekranie wyświetlimy poradnik, instrukcję aplikacji, z której korzystamy na dużym ekranie. Ponieważ korzystanie z tabletu jest bliższe naturalnemu zachowaniu jakie towarzyszy na przykład czytaniu treści na papierze, to ostatnie zastosowanie szczególnie dobrze wpisuje się w funkcjonalność tabletu.

A gdy zdecydujemy się wykorzystać piórko, tablet podłączony do komputera może zamienić się w tablet graficzny, który na sklonowanym pulpicie pozwala pracować dotykowo z uwzględnieniem siły nacisku. To duża oszczędność, bo same tablety graficzne z wyświetlaczami są znacznie droższe.

Zresztą współdzielenie treści z innymi urządzeniami nie musi ograniczać się jedynie do treści wyświetlanych. Również dźwięk, a także urządzenia wejściowe powiązane z tabletem mogą być współdzielone z innymi urządzeniami i vice versa. Dzięki temu nie jesteśmy uwiązani do jednego z nich, stajemy się faktycznie mobilni, a to pozytywnie wpływa na naszą produktywność.

Współpraca wieloekranowa, App Multiplier, Super Device - do czego służą te narzędzia

Współpraca wieloekranowa to narzędzie, które jest elementem PC Manager, aplikacja na komputery. Z jego poziomu możemy po połączeniu się z tabletem wybrać sposób współpracy. Może to być klonowanie (dublowanie) pulpitu, rozszerzenie lub współdzielenie urządzeń wejściowych i zasobów (współpraca).

Te pierwsze dwa rozwiązania idealnie nadają się do przeniesienia pracy w systemie Windows na ekran tabletu. Jego wydajność jest w pełni wystarczająca, ważniejsze jest tu, by nasze Wi-Fi działało sprawnie w planowanej odległości pracy z tabletem od routera.

Trzecie rozwiązanie działa tak, że na komputerze mamy wciąż Windows, na tablecie HarmonyOS 2, ale możemy przeciągać pliki z komputera na tablet i na odwrót. W ten sposób da się łatwo skopiować dokumenty, zdjęcia i natychmiast rozpocząć z nimi pracę na drugim urządzeniu.

W menu podręcznym tabletu Huawei MatePad znajdziemy z kolei narzędzie SuperDevice (w telefonach z EMUI 12 nazywa się ono Urządzenie+). Pozwala ono na wyszukanie kompatybilnych urządzeń w otoczeniu i współdzielenie na przykład głośników. W ten sposób możemy odsłuchać nagrania z telefonu na tablecie, którego cztery głośniki Harman Kardon zapewniają lepszą jakość.



Tryb rozszerzonego pulpitu

Można też po połączeniu z telefonem obsługiwać go w wyświetlonym na pulpicie tabletu okienku z zawartością ekranu korzystając z urządzeń wejściowych tabletu (klawiatura, piórko, mysz). I tak jak przy połączeniu z pecetem kopiować dane pomiędzy urządzeniami poprzez ich przeciąganie.

App Multiplier to sposób na efektywne wykorzystanie tabletu w orientacji poziomej gdy korzystamy z aplikacji lepiej sprawdzających się w pionie lub z ekranem, który nie zawiera aż tak dużej liczby danych, by wyświetlić je na całej szerokości ekranu Huawei MatePad 10.4 2022.

Aktywujemy ją w ustawieniach aplikacji w sekcji AppMultiplier. Wskazujemy, które aplikacje chcemy mieć obsługiwane z pomocą tego narzędzia. Teraz gdy uruchomimy taką aplikację jej ekran główny wyświetli się wyśrodkowany na poziomym pulpicie tabletu. Gdy skorzystamy z innej funkcji aplikacji, otworzymy dodatkowe okienko pojawi się ono jako drugie okno na podzielonym ekranie tabletu. Przypomina to dzielenie ekranu, by wyświetlać jednocześnie więcej niż jedną aplikację, ale ogranicza się do różnych okien tego samego programu.

Klawiatura w zestawie z Huawei MatePad w wersji na rok 2022 to przemyślana decyzja

Huawei MatePad 10.4 2022 dostajemy od razu w zestawie z klawiaturą i piórkiem. Nie trzeba się martwić zakupem dodatkowo odpowiednich akcesoriów. Klawiatura nie tylko ułatwia wprowadzanie dużych ilości tekstu, ale jest też świetną ochroną tabletu w trakcie transportu i co najważniejsze ułatwia jego trzymanie.



Klawiatura dostępna wraz z etui łączy się z tabletem przez Bluetooth, podobnie jak piórko

Jest to bowiem sztywny element, który po ustawieniu ekranu w pozycji roboczej pozwala trzymać tablet jedynie chwytając dłonią za krawędź klawiatury. Zapewnia to komfortowe przemieszczanie się z tabletem i obsługę tejże klawiatury, na przykład w środku transportu (pociąg, autobus), gdzie nie mamy pod ręką żadnej podstawki, łatwość jego obsługi w pozycji innej niż siedząca, na przykład podczas oglądania filmów wylegując się w domowym hamaku.

Piórko może czasem wymagać kilku podejść, ale w końcu się polubicie.

Dołączenie do zestawu piórka (w tym przypadku M-Pencil 2) ma swoje zalety. Piórko pozwala na manipulację treściami na ekranie Huawei MatePad 10.4 2022 w podobny sposób jak dotyk, a w przypadku precyzyjnych działań w aplikacjach graficznych czy projektowych nawet lepiej niż akcesorium myszy.



Rozpoznawanie wprowadzanego ręcznie tekstu działa bardzo skutecznie. Potrafi nawet gryzmoły...



...zamienić w czytelny adres strony benchmark.pl

Poza tym piórko wielkości długopisu jest wygodniejsze w transporcie niż myszka, którą teoretycznie łatwo gdzieś wrzucić do bagażu, ale w praktyce wymaga ona pewnej przestrzeni transportowej.

Piórkiem możemy obsługiwać tablet w dowolnym momencie, nie tylko gdy mamy uruchomioną aplikację rysunkową czy program do edycji zdjęć. W ten sposób, w połączeniu z fizyczną klawiaturą, łatwiej będzie nam zadbać o higienę ekranu Huawei MatePad 10.4 2022. Owszem ekran da się wyczyścić, ale zawsze wymaga do dodatkowych czynności i odpowiedniego środka zaradczego. A z piórkiem ekran zawsze będzie czysty. Najlepiej wtedy skonfigurować sobie funkcję odblokowywania z rozpoznawaniem twarzy.

Wciąż chcecie, by nowy model Huawei MatePad był tylko tabletem?

Przedstawione praktyczne korzyści z wykorzystania funkcji nowej wersji Huawei MatePad na rok 2022 i jego sprzętowych zalet, powinny przekonać was, że tablet to nie tylko taki większy telefon. Tablety nie muszą być superwydajne, a to oznacza spory wydatek, by uzasadnić sobie sensownie ich zastosowanie.

Siłą tabletów jest wygodna współpraca z innymi urządzeniami, którymi dysponujemy. Komputerem stacjonarnym, laptopem czy telefonem. I to w dowolnej ich liczbie, bo Huawei zapewnia bezproblemowe i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi.

Oczywiście pod koniec dnia tablet może powrócić do swojej podstawowej roli i po aktywowaniu funkcji ochrony oczu czy trybu e-książki, sprawdzić się jako elektroniczna gazeta lub czytnik książek elektronicznych. A ponieważ jest niewielki, łatwo zabrać go ze sobą w wakacyjną podróż.

Tekst powstał we współpracy z Huawei