Miniaturyzacja to wspaniały trend, ale tylko pod warunkiem, że nie odbywa się kosztem wydajności. ASUS ROG Flow Z13 stanowczo kompromisów w tej kwestii unika i niemal perfekcyjnie łączy mobilność z wydajnością. Zapraszamy do wnikliwego testu tego drugiego aspektu!

4,8/5

Ledwie kilka dni temu przygotowaliśmy dla Was wideorecenzję zestawu ASUS ROG Flow Z13 i ROG XG Mobile, w której pokazaliśmy, na jak wiele zastosowań pozwala tak innowacyjny sprzęt. To, czego tam zabrakło, to wyniki naszych testów kultury pracy oraz wydajności – gdybyśmy mieli omawiać je na filmie, ten wydłużyłby się pewnie do 40 minut, a i tak prezentacja wyników nie byłaby tak czytelna jak w tekście. Zapraszamy zatem do artykułu, w którym ponownie pochylimy się nad ASUS ROG Flow Z13 w połączeniu z ASUS ROG XG Mobile, ale tym razem od strony technicznej.

To, co ASUS ROG Flow Z13 wyróżnia, to jego konstrukcja

Zanim jednak do samej wydajności przejdziemy, to jeszcze szybkie przypomnienie, jak sam zestaw się prezentuje (co może być pomocne, jeżeli nie widzieliście filmu). Zasadniczo jest to bardzo nietypowy tablet, ważący około 1,2 kg, z wbudowaną podpórką umożliwiającą jego postawienie na blacie, podobnie jak stawia się ramki ze zdjęciami. Możemy w ten sposób regulować pochylenie ekranu w zakresie 10°-80° odchylenia od podłoża. Najbliżej mu pod tym względem do Microsoft Surface, tylko że mimo zbliżonej konstrukcji oferuje wielokrotnie lepszą specyfikację.



Widoczne na zdjęciu złącze to USB-C z wyprowadzonym obok konektorem PCI-E x8 – służy do podpięcia stacji XG Mobile.

W zestawie oczywiście otrzymujemy również doczepianą magnetycznie klawiaturę, która pełni też funkcję osłony ekranu w czasie transportu. Razem z nią tablet waży już około półtora kilograma, czyli podobnie, co inne konwertowane laptopy o przekątnej 13,4-14”. Jedyne, czego takie rozwiązanie nie umożliwia, to wygodne używanie sprzętu „na kolanie” (używanie w takim przypadku podpórki jest dosyć problematyczne).



Magnes jest tu naprawdę mocny – absolutnie nie ma opcji, aby klawiatura sama się odczepiła, a proces podpinania jest dzięki temu bardzo szybki i precyzyjny (magnesy pomagają odpowiednio spasować łączenie).

Flow Z13, podobnie jak typowe ultrabooki, nie rozpieszcza nas ilością dostępnych złączy. Fakt, że mamy tu m.in. Thunderbolt 4 nieco sytuację poprawia (możemy podpiąć nawet bardzo rozbudowany replikator portów), podobnie jak robi to stacja ROG XG Mobile, jednak sam tablet nie pozwoli nam nawet na jednoczesne podpięcie przewodowo niezależnie myszki i klawiatury (bez adapterów).



Dostępne złącza to ponownie nawiązanie do Microsoft Surface Pro, choć ASUS przemycił jeszcze dodatkowo swoje złącze dla XG Mobile, w którym skrywa się USB-C 4.0. Możemy go używać, gdy akurat stacja dokująca nie jest podłączona - tak że ASUS górą :)

To, czym Flow Z13 z pewnością się wyróżnia, to styl. Obudowa z maszynowo tłoczonego aluminium jest bardzo agresywnie zdobiona i nie ma opcji, abyśmy z takim tabletem w ręku nie zwracali na siebie uwagi. Możliwe, że nawet wpuszczą nas do Starbucksa, mimo braku logo nadgryzionego jabłka ;) Z tyłu obudowy ASUS wykonał okienko ukazujące podzespoły, które oczywiście podświetlił z pomocą konfigurowalnego RGB. Trudno o bardziej PC Master Race experience w przypadku tabletu!



Okienko jest z tworzywa sztucznego, ale gdybyśmy o tym nie przeczytali, to dalej bylibyśmy przekonani, że jest ze szkła. To naprawdę wyjątkowo udany element dekoracyjny.

Z drugiej strony, po zamknięciu „pokrywy” (tj. klawiatury), otrzymujemy bardzo przyjemną w dotyku i również zdobioną powierzchnię z logo ROG. Klawiatura mimo swoich małych rozmiarów jest w pełni konfigurowalnie podświetlana, a także bardzo wygodna w użyciu (czego nie można powiedzieć o touchpadzie).



Jakość użytych materiałów jest na najwyższym poziomie - widać to dosłownie w każdym calu, więc przynajmniej w tej kwestii czujemy, że pokaźna kwota, jaką ASUS za ten sprzęt woła, nie jest przesadzona.

W naszym zestawie otrzymaliśmy również rysik oraz etui. Ten pierwszy obsługuje do 4096 poziomów nacisku i pozwala transformować Flow Z13 w tablet graficzny, gdy podłączymy do niego zewnętrzny monitor. Etui dostępne jest nie tylko dla tabletu z klawiaturą, ale również dla stacji ROG XG Mobile, i pomyślano je w ten sposób, że łączą się ze sobą, umożliwiając zabieranie całego zestawu na wycieczkę lub do pracy/szkoły.



Rysik działa na baterię AAA. Podobnie jak sam tablet, oba akcesoria zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów.

Stacja ROG XG Mobile pozostała bez zmian

W zestawie z testowanym ASUS ROG Flow Z13 otrzymaliśmy również zeszłoroczny model ROG XG Mobile z RTX 3080. Wynika to z tego prostego faktu, iż od czasów premiery oraz naszej recenzji ASUS ROG Flow X13 nie pojawiła się żadna nowsza mobilna karta. Oczywiście teraz, gdy te słowa czytacie, powinny już być dostępne pierwsze laptopy z RTX 3080 Ti, więc niewykluczone, iż ASUS również XG Mobile o taką kartę odświeży.



Klawiatura, myszka, kamera i mikrofon na naszym stanowisku mogą czekać podpięte do stacji razem z monitorem, tak że po powrocie z tabletem i podpięciu złącza XG Mobile, wszystko od razu jest gotowe do pracy.

Nie zmienił się również sposób podpięcia stacji do laptopa, choć w przeciwieństwie do ROG Flow X13, gdzie złącze było „przy ziemi”, w Flow Z13 sterczy ono sobie z boku ekranu (tabletu), co nieco ujmuje jego gracji.



To kolejna zaleta tego modelu - gdy wolimy używać naszej pełnowymiarowej klawiatury na USB, fabryczna klawiatura tabletu nie zajmuje niepotrzebnie miejsca na blacie (bo leży schowana w etui).

Specyfikacja testowanego tabletu ASUS ROG Flow Z13

Procesor: Intel Core i9-12900H;

konfiguracja rdzeni 6P + 8E (20 wątków);

taktowanie P-Core do 5 GHz (E-Core 3,8 GHz);

24 MB cache, TDP 45W (Boost do 115W) Pamięć: 16 GB (2x8 GB LPDDR5 5200 MHz) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR6;

40 W TGP;

zintegrowana Intel Iris Xe Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 3 x4 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa, dołączana;

podświetlenie ARGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 13,4", IPS, 1920x1200 px, 500 nit, 120 Hz, antyrefleksyjny;

Pochylenie do 170° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Ion, 56 Wh Wymiary: 302 (Sz) x 204 (G) x 12 (W) mm Waga: 1,18 kg sam tablet;

1,51 kg tablet z klawiaturą Materiały obudowy: aluminium;

frezowane CNC Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX210);

Bluetooth 5.2 Złącza: 1x USB typu A 2.0;

1x Thunderbolt 4 (USB-C);

1x USB typu C 4.0+ PCI-Ex8 (interfejs XG Mobile);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x czytnik kart microSD (UHS-II) Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: przednia kamerka internetowa 1 MPx z sygnalizacją pracy;

tylna kamera 8 MPx;

2 głośniki;

3 mikrofony;

w zestawie rysik oraz etui Cena w dniu testu: około 10 500 złotych;

najtańsze konfiguracje od 7 tysięcy Gwarancja: 2 lata

Specyfikacja stacji dokującej ASUS ROG XG Mobile z RTX 3080

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3080 - 16 GB GDDR6;

150 W TGP Bateria: brak Wymiary: 208 (Sz) x 155 (G) x 155 (W) mm Waga: 1 kg Materiały obudowy: plastik;

podświetlenie RGB wentylatora Komunikacja: GbE LAN Złącza: 4x USB typu A 3.2 gen.1;

1x czytnik kart SD (UHS-II);

1x HDMI 2.0b;

1x DisplayPort 1.4 (z G-Sync);

1x RJ45 Dodatkowe akcesoria Etui do podłączenia do etui ROG Flow X/Z13 Cena w dniu testu: 4500 zł (sugerowana);

7200 zł (realna) Gwarancja: 2 lata

ASUS daje wybór – wysoka szybkość lub ostrość obrazu

Testowanie rozpoczęliśmy tradycyjnie od matrycy. ASUS postawił w naszym modelu na szybkość – panel IPS z rozdzielczością 1920x1200 px oferuje odświeżanie 120 Hz i realnie piksele nadążają z transformacją, oferując średni czas reakcji na poziomie 3,9 ms. Jest to niestety okupione słabszym pokryciem gamutów kolorów niż w modelu z panelem 4k i 60 Hz.



Od lewej wizualizacja pokrycia gamutów: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB. Jak widać mamy niemal idealne odwzorowanie sRGB, niestety kosztem pokrycia szerszych gamutów.

ASUS udostępnia łącznie 6 predefiniowanych profili obrazu, z czego przynajmniej dwa (domyślny i Cinema) są bardzo dobrze skalibrowane, oferując średnią delta E na poziomie poniżej 1.0 (z maksymalnym odchyleniem równym 2.0) – przypominamy, że ludzkie oko nie widzi różnic poniżej 1.0, a poniżej 3.0 dostrzega je dopiero mając punkt odniesienia.



Weryfikacja odwzorowania gamutów na domyślnym profilu obrazu - po lewej sRGB, a po prawej DCI-P3.

Podświetlenie matrycy jest natomiast identyczne, co w modelu z panelem UHD i oferuje ponad 500 nit jasności. Panel obsługuje również sygnał Dolby Vision, co przydaje się przy oglądaniu filmów. Mimo błyszczącej powłoki ekranu, bez większego problemu można go używać w pełnym słońcu.



Raport z pomiaru równomierności chromatycznej podświetlenia - przy okazji widać, że różnice w jasności mogą sięgać nawet 90 nit w dolnych narożnikach...

Pod względem zasilania ASUS ROG Flow Z13 to bardziej laptop niż tablet…

O ile w teście symulującym czytanie e-booka (offline, z obniżonym podświetleniem) uzyskujemy całkiem niezły czas, tak już realnie całego dnia na tym modelu bez zasilania nie damy rady przepracować. Jeszcze gorzej sprawa wygląda, gdy spojrzymy na sprzęt pod kątem mobilnego grania...

Pomiar czasu pracy na baterii - ASUS ROG Flow Z13

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność 50%, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h

Dobra wiadomość jest taka, że tablet szybko się ładuje – 30 minut podpiętego zasilania podnosi baterię z 5 do 45%, a do pełnego naładowania potrzeba mniej więcej tyle samo czasu, ile trwało jej rozładowanie podczas gry.

Kultura pracy to mocna strona tabletu ROG Flow Z13, ale słaba strona stacji ROG XG Mobile

To jak ASUS zdołał rozplanować dostępną moc oraz pojemność termiczną układu naprawdę budzi szacunek. Nie ma tu ani 1 W niewykorzystanej energii (choć oczywiście wybrane podzespoły mogłyby spożytkować jej więcej, ale to już pociągnęłoby za sobą większe wymogi chłodzenia oraz nie dałoby się tabletu zasilać przez USB-C - ma ono limit 100 W). Procesor niezależnie od trybu, gdy nie używamy mocno karty, pracuje z limitem 55 W dla stałego, pełnego obciążenia. To więcej niż oferuje spora część normalnych laptopów... Przekłada się to oczywiście na bardzo wysoką wydajność - nie jest to, co prawda, nawet połowa tego, co oferuje Core i9-12900K, ale pamiętajmy, że desktopowa wersja tego CPU potrafi pobrać więcej prądu, niż w tym przypadku cały laptop i zewnętrzna karta razem wzięte!



To jak na razie jeden z najwyższych, jeżeli nie najwyższy wynik, jaki w tym teście widzieliśmy. Widać też, że tryb Turbo działa tu bardzo dobrze i procesor faktycznie dobija do obiecanych 5 GHz.

O ile bardzo podoba nam się tegoroczny kunszt inżynierii ASUSa w postaci chłodzenia ROG Flow Z13, tak niestety nic nie poprawiono w stacji XG Mobile (w sensie dosłownym - ASUS jej nie modyfikował od roku). Tablet używany umiarkowanie jest praktycznie niesłyszalny, a pod pełnym obciążeniem ledwie przekracza 36 dB natężenia dźwięku chłodzenia - to znacznie lepiej niż niektóre ultrabooki z 3x niższym limitem mocy, które mieliśmy okazję testować. Efekt niestety zupełnie przepada, gdy podłączymy stację, która momentalnie raczy nas nawiewem o temperaturze 60°C i poziomem hałasu powyżej 55 dB...

Realizacja zarządzania energią i temperturami w tablecie ASUS ROG Flow Z13



Wykres przedstawia zachowanie się procesora w czasie renderowania obrazu w aplikacji Blender bez stacji ROG XG Mobile.



Na wykresie (od około 25% jego szerokości) widać, jak samodzielny tablet podłączony do zasilania wykorzystuje limit zasilania USB-C, wynoszący 100 W.

Powyżej widać, jak szybko układ osiąga equilibrium, mimo iż pracuje cały czas na granicy możliwości zasilania standardu USB-C. Podzespoły są dalekie od przegrzewania się, zatem również obudowa tabletu podczas grania nie robi się przesadnie ciepła, a w miejsach przy krawędziach ekranu, za które tablet zwykle się trzyma, są jedynie letnie (33°C). Najcieplejszy robi się środek (39°), ale realnie znakomita większość ciepła jest bardzo sprawnie wydalana z obudowy przez 2 wentylatory. Warto odnotować, iż gdy gramy bez stacji ROG XG Mobile, procesor zostaje ograniczony do jedynie 22 W mocy (35 W zostaje karcie).



Ostatni wykres przedstawia pomiar w tej samej grze z podłączoną stacją ROG XG Mobile. Procesor dostaje dużo więcej mocy, gdyż nie musi się nią dzielić z wbudowanym RTX 3050 Ti.

Po podłączeniu stacji z mobilnym RTX 3080 tablet zupełnie zmienia sposób zarządzania energią (niestety nadal zasila go USB-C), podnosząc znacznie limit dla CPU (do 60W). Taktowanie rdzeni wydajnych w grze zwykle oscyluje w okolicy 4,2 GHz, co jest rewelacyjnym wynikiem i podpięty RTX 3080 z pewnością w tym przypadku nie musi czekać na procesor. W takim układzie tablet nagrzewa się już bardziej, ale też nikt nie będzie go trzymać w rękach z podpiętym do prądu zestawem XG Mobile. Sama zewnętrzna karta zachowuje się poprawnie (trzyma się limitu 150 W), choć zaskakuje nas, jak bardzo się rozgrzewa, pomimo wichury, jaką nam serwuje - to chłodzenie naprawdę wymaga poprawy...

Testy wydajności ASUS ROG Flow Z13 – solo i w duecie z ROG XG Mobile

Pora na testy wydajności – tutaj podajemy wyniki zarówno samego tabletu z użyciem wbudowanego układu RTX 3050 Ti (oczywiście z podpiętym zasilaniem), jak i zestawu z podpiętym ASUS ROG XG Mobile (po przełączeniu na RTX 3080).

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 12512 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 11202 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 9685 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 4802 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7344 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 6812 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Core i9-10980HK, RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, RTX 3070

TGP 100 W 5791 Hyperbook NH5 (2021)

Core i7-10870H, RTX 3060

TGP 80 W 4828 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 1095

Wzrost wydajności graficznej jest ogromny – praktycznie 2,5x wyższy wynik w Time Spy i 7x wyższy wynik testu PortRoyal wyraźnie podkreślają miejsce mobilnego układu RTX 3050 Ti. Warto tu zaznaczyć, że ten maluszek ze stacją ROG XG Mobile praktycznie zrównał się z najszybszym przez nas testowanym modelem DTR (ważącym 2x więcej niż cały zestaw ASUS Flow Z13 z XG Mobile) z desktopowym Core i9-11900K i mocniejszą odmianą RTX 3080 16 GB! I jak tu nie szanować inżynierów ASUSa? Zwłaszcza że testy w grach te wyniki potwierdzają. Tutaj uwaga przed kolejnym wykresem - testy ze stacją wykonaliśmy zawsze (poza CS:GO) w najwyższych dostępnych ustawieniach (i z DLSS Q, jeżeli było dostępne). Dla samodzielnego tabletu ustawienia dobieraliśmy tak, aby uzyskać przynajmniej te 60 FPS, zatem należy brać to pod uwagę.

Pomiar wydajności ASUS ROG Flow Z13 w grach (z i bez stacji ROG XG Mogile) [FPS]

1920x1200 px, tryb Turbo, więcej = lepiej

Control ASUS ROG Flow Z13 + XG Mobile

(Ultra, Ultra RT + DLSS Q) 85

63 ASUS ROG Flow Z13

(Średnie + Średni RT + DLSS Q) 55

36 CS:GO

(wykres w skali 1:5) ASUS ROG Flow Z13 + XG Mobile

(Najniższe detale) 621

127 ASUS ROG Flow Z13

(Najniższe detale) 418

40 Cyberpunk 2077 ASUS ROG Flow Z13 + XG Mobile

(Ultra, Ultra RT + DLSS Q) 57

43 ASUS ROG Flow Z13

(Medium + DLSS Q) 56

29 Dying Light 2 ASUS ROG Flow Z13 + XG Mobile

(Ultra, Wysoki RT + DLSS Q ) 75

59 ASUS ROG Flow Z13

(Medium, DLSS Q) 57

45 Far Cry 6 ASUS ROG Flow Z13 + XG Mobile

(Ultra, RT ON) 84

76 ASUS ROG Flow Z13

(Medium) 63

56 Horizon:

Zero Dawn ASUS ROG Flow Z13 + XG Mobie

(Ultra + TAA ) 114

86 ASUS ROG Flow Z13

(Ultra + TAA) 54

42 Watch Dogs:

Legion ASUS ROG Flow Z13 + XG Mobile

(Ultra, Ultra RT + DLSS Q) 66

53 ASUS ROG Flow Z13

(Medium + DLSS Q) 65

51 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Taki zestaw spokojnie poradzi sobie z graniem na podpiętym zewnętrznym monitorze 1440p, a w przypadku gier, w których możemy sobie pozwolić na oscylowanie bliżej 30 niż 60 FPS również w 4K – mowa oczywiście o graniu w najwyższych ustawieniach z aktywnym śledzeniem promieni (i funkcją DLSS). Wydajność bez stacji XG Mobile już tak bardzo nie zachwyca, ale to nadal najszybszy tablet, jaki mieliśmy w rękach (ultrabook zresztą też).

ASUS ROG Flow Z13 nie tylko w grach oferuje topową wydajność

Kolejne testy dotyczą już zastosowań mniej rozrywkowych albo z rozrywki wynikających (jak edycja nagranego gameplay pod publikację na YouTube). Tu ponownie testy wykonaliśmy z i bez stacji XG Mobile. Zacznijmy jednak od testów syntetycznych, aby móc uplasować nowego ROG Flow względem konkurencji.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Tutaj już nie ma wątpliwości, że nowe procesory Intela dominują. Jedyny konkurent dla ASUSa to wcześniej testowany Gigabyte Aorus (czyli 17” laptop gamingowy w pełnej okazałości) z i tak niższym wynikiem (choć identyczny wynik osiągał w głośnym w trybie Turbo, co faktycznie odpowiada poziomowi głośności stacji XG Mobile). Równie imponująco wygląda wynik tego „multimedialnego testu” samego tabletu – zbliża się do topowych modeli dla graczy poprzedniej generacji (jak STRIX SCAR 17 z Ryzen 9 i RTX 3080!).



Na zrzucie widać pomiary z ROG XG Mobile oraz bez niego - wyniki są praktycznie identyczne. Dominuje wynik "Kreatywności".

CrossMark [punkty]

wynik ogólny + wyniki cząstkowe pod wykresem

ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 Desktop PC

Core i9-12900K, RTX 3080 Ti,

32 GB RAM 6200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1915

2193 / 2250 / 1463 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 37 1280

1261 / 1453 / 911

W zastosowaniach bardziej biznesowych (biurowych), w których karta nie gra istotnej roli, tablet ASUSa wypada na poziomie nowoczesnych PC, również wyposażonych w 12. generację Intel Core i9. Starsze laptopy zostają tu daleko w tyle.

Wydajność dysku to również całkiem mocna strona ASUS ROG Flow Z13

Ze względu na rozmiary tego modelu, ASUS nie zdecydował się na montaż pełnowymiarowego SSD M.2 2280. W środku znajdziemy OEMowy dysk w rozmiarze 2245 od Microna, komunikujący się z płytą główną w standardzie PCI-E 4.0 (NVMe 1.4). Oferuje całkiem przyzwoite prędkości zapisu i odczytu, choć do czołówki dysków SSD sporo tu zabrakło.



Nie jest to może najszybszy dysk, jaki ostatnio mieliśmy okazję testować, ale trudno narzekać na taką wydajność w przypadku nośnika w rozmiarze M.2-2245.

Wyniki te potwierdzają testy 3DMark Storage, w których dysk wypada powyżej praktycznie każdego wcześniej testowanego modelu w standardzie PCI-E 3.0. Na potrzeby graczy oraz twórców taki dysk jest absolutnie wystarczający, choć do poważniejszej pracy konieczne będzie wykorzystanie zewnętrznych nośników danych typu NAS lub wymiana dysku na pojemniejszy (można też ratować się kartami pamięci MicroSD, ale to raczej na magazyn danych niż do pracy na nich).



Test wydajności dysku z perspektywy gracza lub streamera wypada bardzo pozytywnie.

ASUS ROG Flow Z13 to również potężne narzędzie do pracy twórczej

Na koniec pozostały jeszcze testy wydajności w bardziej wymagających aplikacjach, również tych stricte profesjonalnych.

Pomiar wydajności w różnych zastosowaniach

Laptop: ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H

RTX 3050 Ti (40 W)

~11 000 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070 (100 W)

8499 zł Cinebench R20

Single Core: 735 687 558 551 587 Cinebench R20

Multi Core: 6067 6367 5127 4948 4971 Cinebench R23

Single Core: 1914 1790 1433 1414 1511 Cinebench R23

Multi Core: 15311 16 496 13 209 12 744 13 189 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 2:59.88 3:14.78 3:15.59 3:18.39 4:31.42 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty]: 3:14

1:11.38 - z XG Mobile 1:15.89 1:11.54 1:18.48 1:31.48 OctaneBench 2020: 159.03

398.74 - z XG Mobile 383.74 430.92 403.00 338.32 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 10 411 9481 9423 9176 N/A V-Ray 5 CUDA [vp]

(GPU + CPU): 602

1403 - z XG Mobile 1571 1205 1000 N/A V-Ray 5 RTX [vr]

(GPU): 616

1834 - z XG Mobile 1759 1879 1678 N/A 7-Zip [MIPS] 68 949 67 888 65 133 64 501 49 797

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H

RTX 3050 Ti (40 w)

~11 000 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Lenovo Legion 5 Pro

Ryzen 7 5800H

RTX 3070 (140 W)

8990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070 (100 W)

8499 zł 3DSMax 07 (FHD): 53.45

131.11 - z XG Mobile 108.15 129.42 88.07 96.03 Catia 06 (FHD): 30.58

71.75 - z XG Mobile 70.06 66.20 63.31 61.73 Creo 03 (FHD): 66.19

97.98 - z XG Mobile 104.61 74.96 74.76 90.92 Energy 03 (FHD): 9.69

27.65 - z XG Mobile 26.21 28.15 26.91 22.42 Maya 06 (FHD): 187.76

217.01 - z XG Mobile 409.84 344.60 330.46 358.02 Medical 03 (FHD): 15.9

32.74 - z XG Mobile 32.27 33.23 31.96 28.18 SNX 04 (FHD): 12.81

21.71 - z XG Mobile 22.81 19.78 19.96 19.07 Solidworks 05 (FHD): 106.54

208.5 - z XG Mobile 263.36 252.96 230.25 233.37

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: ASUS ROG Flow Z13

(+ XG Mobile)

Core i9-12900H

RTX 3050 Ti (40 w)

~11 000 zł (~17 000 zł) Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Microsoft Surface

Laptop 4 15"

Ryzen 7 4980 U

Vega 8

10 520 zł Razer Blade 14

(2021)

Ryzen 9 5900HX

RTX 3080 (100 W)

13 899 zł HP Spectre x360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

7399 zł Media and Entertainment 2.23 (2.58) 3.08 1.27 2.92 1.14 Wynik CPU: 2.57 (2.45) 2.43 1.39 2.41 1.07 Wynik grafiki: 1.90 (3.36) 3.95 0.45 2.90 0.53 Wynik dysku: 1.72 (1.71) 5.35 2.75 5.21 3.0 Product Development: 1.98 (2.28) 2.23 1.34 2.25 1.07 Wynik CPU: 3.06 (2.62) 1.83 1.43 1.91 1.31 Wynik grafiki: 0.7 (1.32) 1.34 0.44 1.19 0.15 Wynik dysku: 2.61 (2.60) 6.77 3.42 7.02 2.74 Life Sciences: 2.33 (2.73) 2.27 1.2 2.25 2.07 Wynik CPU: 2.95 (2.77) 2.10 1.64 2.21 2.57 Wynik grafiki: 2.26 (4.87) 4.88 1.06 4.45 0.87 Wynik dysku: 1.47 (1.47) 1.32 0.53 1.37 1.06 Energy: 2.78 (3.17) 2.77 1.02 2.70 1.41 Wynik CPU: 2.71 (2.63) 2.27 1.39 2.25 1.47 Wynik grafiki: 1.98 (5.63) 5.73 0.13 4.93 0.76 Wynik dysku: 4.59 (4.62) 3.64 1.76 3.68 2.08 General Operations: 1.94 (1.89) 2.10 1.31 2.19 1.64 Wynik CPU: 2.04 (1.93) 1.64 1.10 1.71 1.31 Wynik dysku: 1.75 (1.77) 4.46 2.21 4.63 3.22 Financial Services: 3.28 (3.13) 3.07 1.93 3.12 0.88 GPU Compute: 2.45 (5.70) 5.87 0.66 5.30 1.35

O ile sam tablet szału nie robi (choć są zastosowania, jak zwykły rendering lub część testów z pakietu Workstation 3.1, w których masakruje nawet najszybsze laptopy poprzedniej generacji!), tak w duecie z ROG XG Mobile zmienia się w stację roboczą z prawdziwego zdarzenia! Po podpięciu 3 monitorów 4K (i wykorzystaniu tabletu do obsługi rysika albo do szybkiego, dotykowego zarządzania skrótami) praca jest nie tylko bardzo komfortowa, ale też szybka. Tu oczywiście przypominamy, że ASUS ROG XG Mobile do najcichszych nie należy, więc przydadzą się do kompletu dobre słuchawki z ANC.

Sprawdziliśmy też pobór energii, choć raczej nie jest to kwestia, na którą się zwraca uwagę w takim sprzęcie...

Jako że ASUS ROG Flow Z13 możemy zasilać na dwa sposoby (dołączonym 100-watowym zasilaczem lub przez stację ROG XG Mobile), to sprawdziliśmy wszystkie kombinacje - tak raczej z ciekawości niż potrzeby.

Pomiar poboru energii przez tablet ASUS ROG Flow Z13 z i bez stacji XG Mobile

Spoczynek

(sam Flow Z13) 45 W Spoczynek

(z XG Mobile) 85 W Obciążenie renderem CPU

(sam Flow Z13) 103 W (103 W peak) Obciążenie renderem CPU

(z XG Mobile) 139 W (145 W peak) Obciążenie grą

(sam Flow Z13) 100 W (105 W peak) Obciążenie grą

(z XG Mobile) 225 W (256 W peak)

Dla kogo polecamy tablet ASUS ROG Flow Z13, a dla kogo cały zestaw z ROG XG Mobile?

Nowy Flow od ASUSa zrobił na nas ogromne wrażenie pod względem kunsztu inżynieryjnego. Zaoferować taką wydajność w tak małym urządzeniu to prawdziwie rewolucyjne osiągnięcie. Pomysł z jeszcze większym podniesieniem mobilności zeszłorocznego Flow X13 poprzez przeprojektowanie laptopa w tablet może okazać się strzałem w dziesiątkę, gdyż dopiero teraz model ten wyróżnia się na tle konkurencji (a tak naprawdę to konkurencji zwyczajnie nie ma). Z drugiej strony oczywiście absolutnie NIE polecamy tego modelu jako "zwykłego laptopa do grania". Równie źle spisze się w roli "tabletu codziennego użytku". To zdecydowanie sprzęt do zadań specjalnych i dla elitarnego, raczej wąskiego grona odbiorców.



Desing jest odważny, ale to akurat szanujemy, nawet jeżeli niekoniecznie uderza w nasze gusta.

Sam tablet (laptop) to wyśmienite rozwiązanie dla najbardziej mobilnych osób, które dodatkowo chcą się wyróżniać (bo tego nie da się uniknąć – wyciągając nowego Flow Z13 z torby zawsze przykujemy uwagę otoczenia). Wydajności w najwyższym modelu wystarczy, aby spokojnie ograć nawet najnowsze tytuły (w FHD i średnich ustawieniach), a praca twórcza będzie niesamowicie komfortowa, niezależnie gdzie z nim pójdziemy (ale również w domu np. na podpiętym przez USB-C monitorze 32”). Jego jedyną poważną wadą jest ograniczenie do 16 GB RAM bez możliwości wymiany lub rozbudowy. Mamy nadzieję, że ASUS doda wariant z 32 GB. Nieco na siłę można by się jeszcze przyczepić do wagi tabletu oraz czasu pracy na baterii, ale patrząc przez pryzmat jego wydajności, to w sumie zasługują one na pochwałę.

ASUS ROG Flow Z13 nawet bez stacji ROG XG Mobile to potężna maszyna do twórczej pracy i oczywiście mobilnego grania

Jednakże dopiero w duecie z ASUS ROG XG Mobile nowy Flow Z13 może ujawnić swój pełen potencjał! Robi to jednocześnie nie tracąc zbyt wiele na mobilności – ostatecznie, gdy nie potrzebujemy pełnej mocy, stację można zostawić w domu, a nawet jeżeli chcemy ją zabrać, to taki zestaw nadal waży mniej i zajmuje mniej miejsca niż laptopy o zbliżonej wydajności! Bez zmian niestety pozostała główna wada stacji ROG XG Mobile – zbyt głośne chłodzenie. Pozostaje liczyć na to, że ASUS przy okazji odświeżania jej o modele RTX 3080 Ti, rozważy też nieco większe, ale wolniejsze wentylatory, nawet minimalnie kosztem rozmiaru urządzenia.



Po testach odnosimy wrażenie, iż producent raczej nie zakładał sprzedaży tych produktów osobno - Flow Z13 bez XG Mobile sprawia wrażenie lekko wybrakowanego.

Na filmie z wideorecenzją powiedzieliśmy, że o cenę w przypadku takich urządzeń nie wypada pytać, ale w praktyce okazało się, że nowa generacja laptopów z topowymi podzespołami po prostu tak się ceni. ASUS ROG Flow Z13 w cenie około 10-11 tysięcy złotych, w najwyższej konfiguracji oczywiście, ustępuje wydajnością laptopom 15,6” dla graczy w tej cenie. Ustępuje też mobilnością typowym tabletom za połowę tej ceny... Ale właśnie wychodzi taniej niż zakup dwóch takich „zastępczych” urządzeń, a przy tym gwarantuje niespotykany splendor :)

ASUS ROG Flow Z13 to tak naprawdę nie tablet. To również nie laptop... ASUS ROG Flow Z13 to styl życia!

Stacja ASUS ROG XG Mobile od zeszłorocznej recenzji zdrożała blisko dwukrotnie, ale to raczej nikogo nie dziwi, skoro to praktycznie sama karta graficzna (z zasilaczem i repliaktorem portów)… Cały zestaw w takim układzie to około 16-17 tysięcy złotych, ale trudno powiedzieć, czy to dużo, skoro to jedyne takie rozwiązanie na rynku.

Nasza ocena tabletu ASUS ROG Flow Z13 w zestawie ze stacją ROG XG Mobile w segmencie sprzętu dla entuzjastów: 96% 4.8/5











Opinia o ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobile RTX 3080 16GB Plusy samodzielnie najwyższa wydajność wśród tabletów i ultrabooków,

wydajność ze stacją ROG XG Mobile na poziomie najszybszych laptopów dla graczy,

przykuwający uwagę design,

perfekcyjna jakość wykonania i użytych materiałów,

możliwość wybrania ekranu pod swoje potrzeby,

zgodność z Dolby Vision niezależnie od wybranej matrycy,

rewelacyjnie wykonany system chłodzenia tabletu,

dobre nagłośnienie i mikrofony,

dwie kamery wysokiej jakości,

stacja ROG XG Mobile z RTX 3080 dodaje porty USB i łączność przewodową,

łączność Wi-Fi 6E i Thunderbolt 4, Minusy tylko 16 GB RAM bez możliwości rozbudowy,

nieco ciężki, jak na tablet,

stacja ROG XG Mobile jest bardzo głośna w trybie turbo,

mógłby dłużej wytrzymywać na baterii.

Sprzęt do testów dostarczył ASUS.