Można zaryzykować stwierdzenie, że najnowsze modele iPadów wydajnością dorównują większości konsumenckich komputerów. Tabletom brakuje jednak odpowiednio rozbudowanego systemu operacyjnego by mogły w pełni zastąpić komputer, ale Apple ma na to pomysł.

Nowy patent Apple

Firma Apple pozyskała patent, który opisuje rozwiązanie polegające na możliwości zmiany interfejsu systemu operacyjnego iPada na podobny do tego, który znany jest z macOS, gdy do tabletu podłączona jest zewnętrzna klawiatura.

Opisano w nim akcesorium, które ma formę klasycznej klawiatury wyposażonej gładzik. Różni się ono jednak od klawiatur, które znamy obecnie. Firma zakłada, że zmianie ulegać będzie interfejs systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, które podłączone zostanie do opatentowanego rozwiązania.

Oprogramowanie, prawdopodobnie iPadOS, zmieniać będzie swój wygląd w taki sposób, by bardziej przypominało system operacyjny, który instalowany jest na komputerach stacjonarnych marki Apple. Co więcej, uwzględniono możliwość obsługi tego interfejsu za pomocą rysika Apple Pencil. Oznacza to, że firma chce wykorzystać potencjał ekranu dotykowego, którego brakuje w komputerach Mac.

Co więcej, patent przewiduje także możliwość odłączania klawiatury od MacBooków. Oznaczałoby to, że w przyszłości do sprzedaży trafiłyby urządzenia, które byłyby tabletami z zainstalowanym systemem macOS, a w komplecie znajdowałaby się klawiatura. Wydaje się to mało prawdopodobne.

Warto przypomnieć, że w kwietniu podobne doniesienia przedstawił Mark Gurman z serwisu Bloomberg. Twierdzi on, że w przyszłości iPady pracować będą mogły w trzech trybach (wersjach interfejsu). Dwa pozwalały by obsługiwać tablet za pomocą ekranu dotykowego, ale jeden byłby dostosowany do obsługi palcami, a drugi rysikiem. Trzeci tryb o roboczej nazwie „pro” przypominałby interfejs systemy operacyjnego komputerów stacjonarnych i aktywowałby się po podłączeniu zewnętrznej klawiatury.

