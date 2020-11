5 dobrych tabletów do 700 zł, które sprawdzą się w czasie nauki, jak i obsługi prostych aplikacji i multimediów. Znajdziesz tu modele z systemem Google Android, z łącznością Wi-Fi oraz Wi-Fi + 4G LTE.

NIedrogie tablety stały się poszukiwanym sprzętem

Rynek tabletów nigdy nie był tak rozbudowany jak ma to miejsce w przypadku laptopów i smartfonów. W ostatnich latach pojawiały się nawet głosy, że jest niemal martwy. W tym roku jednak producenci odnotowali pierwsze od bardzo dawna wzrosty sprzedaży. Powód? Pandemia i jej konsekwencje, czyli zamknięcie ludzi w domach, nauka i praca zdalna. Nie brakło osób, dla których tablet stał się w takiej sytuacji godnym uwagi urządzeniem. Jednocześnie okazuje się, że zakup może nastręczać kłopotów, zwłaszcza przy dysponowaniu ograniczonym budżetem.

Szybko daje się bowiem zauważyć, że wybór jest tu znacznie mniejszy niż w przypadku wyższej czy nawet średniej półki. Coś jednak można znaleźć. Jeśli zastanawiasz się, jaki dobry niedrogi tablet kupić i masz do dyspozycji około 700 zł, przygotowaliśmy dla Ciebie 5 interesujących propozycji. To tablety z systemem Google Android, ale w różnych wersjach. Jeśli szukacie czegoś tańszego, znajdziecie to w artykule tanie tablety do 500 zł.

Jaki tablet do 700 zł kupić? Oto nasze propozycje:

Wybrane przez nas tablety różnią się nie tylko oprogramowaniem, ale również wielkościami wyświetlaczy i rozdzielczościami prezentowanego obrazu, wydajnością, zasobami pamięci, bateriami czy wreszcie jakością wykonania, stylistyką i dodatkowymi elementami. Niektóre modele oferują tylko łączności Wi-Fi, ale są i takie, które mają dodatkowo moduły 4G LTE i tym samym zapewniają zdecydowanie szerszą funkcjonalność - dostęp do Internetu w dowolnym miejscu.

Oczywiście należy pamiętać, że cały czas mowa tu o sprzęcie do podstawowych zastosowań. Tablet do 600 zł czy tablet do 700 zł nie powinien być traktowany jako tablet do gier, rozbudowanych aplikacji czy edycji grafiki. Licząc na tego typu funkcjonalność warto postawić na tablet do 1000 zł, a najlepiej jeszcze droższy, jeden z tych, które zamieściliśmy w zestawieniu najlepszych tabletów.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 WiFi - tablet do 600 zł









4,3/5 Ocena benchmark.pl Im tańsze urządzenie tym więcej wątpliwości nie tylko odnośnie specyfikacji, ale i jakości wykonania. Samsung to jednak ten producent, który nawet przy budżetowych propozycjach potrafi zadbać o przynajmniej solidną obudowę i podobnie jest w przypadku modelu Samsung Galaxy Tab A 8.0 WiFi. Oczywiście przy takiej cenie nie można oczekiwać, że skrywa ona wiele. Jest jednak poprawnie, wystarczająco do korzystania z Internetu i prostych aplikacji. W przypadku chęci oddania sprzętu w ręce małych dzieci przyda się dedykowany im tryb Samsung Kids. Co ciekawe, Samsung Galaxy Tab A 8.0 WiFi zadebiutował z systemem Android 9.0, ale producent kilka tygodni temu zapowiedział aktualizację do Androida 10. W tym budżecie to raczej miła niespodzianka niż standard. Najważniejsze cechy: Waga 345 g

System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1280x800 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 4 rdzenie

Wyświetlacz (przekątna) 8 cale/cali Pokaż specyfikację

Huawei MatePad T10 LTE - tablet na kartę sim









4,3/5 Ocena benchmark.pl Również Huawei MatePad T10 LTE powinien sprawdzić się jako tablet do przeglądania Internetu, lekcji online i nauki z wykorzystaniem prostych aplikacji. Na tyle pozwolą zastosowane tutaj podzespoły i całkiem spory, bo 9,7-calowy wyświetlacz IPS. Niewątpliwą zaletą jest stosunkowo świeże oprogramowanie, czyli Android 10. Dla niektórych wadą będzie jednak fakt, iż mowa o wersji HMS (Huawei Mobile Services), a więc bez usług Google. Producent zadbał tu o solidną baterię 5100 mAh, dwa głośniki oraz Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac i moduł LTE. W sprzedaży dostępny jest też bliźniaczy model Huawei MatePad T10 WiFi. Jak sugeruje nazwa nie posiada on modułu LTE, ale może być ciekawą opcją dla chcących wydać mniej, bo jego cena jest o 100 złotych niższa, a więc mamy wtedy tani tablet do 600 zł. Najważniejsze cechy: Waga 450 g

System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1280x800 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 32 GB

Wyświetlacz (przekątna) 9,7 cale/cali Pokaż specyfikację

Lenovo TAB M10 Plus 10.3 WiFi - tablet z ekranem 10 cali









4,4/5 Ocena benchmark.pl Jeszcze większy jest Lenovo TAB M10 Plus 10.3 WiFi, jak łatwo się domyślić w tym przypadku mamy do czynienia z ekranem o przekątnej aż 10.3 cala. To panel IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, a więc tablet dobrze sprawdzi się podczas oglądania filmów, bo obraz jest nie tylko duży, ale też szczegółowy. Jednocześnie producent pokusił się o dwa głośniki z Dolby Atmos, które uprzyjemniają konsumpcję multimediów. Wydajność i tu nie jest najwyższa, poza oglądaniem filmów tablet nadaje się do Internetu czy nauki. Tym bardziej, że system posiada zintegrowany tryb dla dzieci. Łączność obejmuje tu Bluetooth 5.0 i Wi-Fi ac, a także złącze słuchawkowe i port USB typu C. Dzięki smukłym ramkom wokół ekranu Lenovo TAB M10 Plus 10.3 WiFi wygląda bardzo atrakcyjnie, co w tym budżecie nie jest przecież normą. Najważniejsze cechy: Waga 460 g

System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 32 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,3 cale/cali Pokaż specyfikację

Lenovo Tab M8 ZA5F0018PL - tablet z ekranem 8 cali









4,4/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Tab M8 ZA5F0018PL ma nad wszystkimi powyższymi propozycjami jedną, ale istotną przewagę - 3 GB RAM. Dodatkowy GB pamięci operacyjnej przy takich pułapach daje naprawdę dużo i pozwala na zdecydowanie bardziej komfortową pracę czy konsumpcję multimediów. Zwłaszcza, że bardzo dobrze wypada tutaj ekran. Przy przekątnej 8 cali i rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli obraz jest szczegółowy, a z racji wykorzystania przez producenta panelu IPS cechuje się też dość szerokimi katami widzenia i odpowiednią jasnością. Lenovo Tab M8 ZA5F0018PL pozwala korzystać z łączności Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 802.11 ac, ma też wbudowany głośnik z Dolby Audio, baterię 5000 mAh zapewniającą w praktyce dobre czasy pracy na jednym ładowaniu i GPS. Najważniejsze cechy: Waga 305 g

System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 32 GB

Wyświetlacz (przekątna) 8 cale/cali Pokaż specyfikację

Huawei M5 8 Lite LTE - dobry tablet do 700 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Huawei M5 8 Lite LTE będzie dla wielu osób najlepszym tabletem w tym budżecie. Ma na pokładzie system Android 9.0 Pie, ale w przeciwieństwie do nowszych propozycji tego producenta jest to oprogramowanie w pełnej wersji, a więc z łatwym dostępem do usług Google. 8-calowy ekran to kompromis pomiędzy mobilnością, a odpowiednią przestrzenią roboczą, Huawei M5 8 Lite LTE dobrze sprawdza się i w domu i w podróży. Tym bardziej, że ma wbudowany moduł łączności LTE i tym samym pozwala korzystać z Internetu w dowolnym miejscu, nie tylko w zasięgu sieci Wi-Fi. Zastosowane tu podzespoły (m. in. HiSilicon Kirin 710 i 3 GB RAM) pozwalają na całkiem sporo, tablet ma solidne jak na tę półkę cenową aparaty, a dodatkowy atut w postaci głośników stereo znacząco uprzyjemnia np. oglądanie filmów i seriali. Najważniejsze cechy: Waga 308 g

System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1200 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 32 GB

Wyświetlacz (przekątna) 8 cale/cali Pokaż specyfikację

