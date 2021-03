Jaki tani tablet warto kupić? Czy tani tani tablet nadaje się do filmów? Jaki tablet dla dziecka jest najlepszy? Oto 5 modeli do około 500 zł, na które warto zwrócić uwagę. Ranking tanich tabletów 2021

Jaki tani tablet warto kupić?

Jest to ranking tanich tabletów do około 500 zł, które są dostępne w polskich sklepach. Jeśli szukasz prostego tabletu w dobrej cenie, to wybierz jeden z poniższych modeli.

Tanie tablety do 500 zł:

Czy tani tablet jest w ogóle wart zakupu?

Przede wszystkim, warto być świadomym tego, że tanie tablety, to sprzęt traktowany przez wielu producentów gorzej, od tanich smartfonów do 500 zł. Często najtańsze tablety mają starsze wersje systemu, co jest wadą, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa, ale też funkcjonalności.

Warto być świadomym również innych ograniczeń. Najczęściej stosowane są tutaj wyświetlacze o niezbyt wysokiej rozdzielczości HD, przeciętne procesory oraz pamięć RAM o małej pojemności, około 2 GB. Tani tablet do 500 zł może działać dobrze po zakupie. Jednak, gdy zainstalujemy na nim dużo aplikacji, otworzymy wiele zakładek w przeglądarce internetowej i zajmiemy pamięć filmami, grami i innymi plikami, to może okazać się, że tablet działa bardzo wolno.

Na co zwracać uwagę w tablecie do 500 zł?

W tak niskiej kwocie wielkiego pola do manewru nie mamy, więc przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, na podstawowe parametry.

Pamięć: Wybierz model, który ma przynajmniej 2 GB RAM. To i tak bardzo mało, a modele z mniejszą pamięcią operacyjną, nadają się już tylko do najprostszych zadań. Pamięć masowa (dla aplikacji i plików) też ma znaczenie, ale mniejsze, niż pamięć RAM. Tutaj 16 GB to absolutne minimum, a realnie warto wybrać 32 GB lub więcej (jeśli znajdziesz w ogóle taki model do około 500 zł).

Wyświetlacz: Za 500 zł można kupić zarówno mały, jak i duży tablet. 7 i 8 cali to standard, jeśli zależy Ci na maksymalnej mobilności (np. tablet do samochodu, do podróży, do czytania książek). Natomiast 10 cali to klasyczny rozmiar tabletu do filmów. W tej cenie tablety mają wyświetlacz IPS LCD, o dość niskiej rozdzielczości, około 1280x800 px . Wyższa rozdzielczość jest lepsza (bardziej szczegółowy, ostry obraz), ale bardzo słabe procesory w tanich tabletach, raczej by sobie z nią nie poradziły. Dlatego te 1280x800 px, to akceptowalny kompromis.

Łączność z Internetem: Jeśli kupujesz tani tablet dla dziecka, to wybierz wersję z Wi-Fi, bez łączności komórkowej LTE. Nie będzie problemu z oglądaniem filmów w domu, a na czas podróży można je zapisać w pamięci tabletu lub na karcie microSD. Upewnij się jednak, że dany tablet w ogóle ma miejsce dla dodatkowej karty pamięci.

Nawigacja: Jeśli chcesz używać tabletu do nawigacji, to lepiej wybierz model z łącznością komórkową LTE (czasami oznaczane są jako WiFi + LTE). Modele te najczęściej mają wbudowany odbiornik GPS, który jest konieczny do działania nawigacji (zarówno online, jak i offline, czyli bez internetu).

Procesor: Tutaj niestety jesteśmy skazani na słabe osiągi. Tanie tablety nie nadają się do grania w żadne sensowne gry, poza najprostszymi. Coś w stylu Angry Birds, to raczej maksimum ich możliwości.

System: Tani tablet niemal na pewno będzie miał system Android. Upewnij się jednak, że jego wersja będzie w miarę świeża - najlepiej Android 10 lub nowszy, ale w tej klasie sprzętu często musi wystarczyć Android 9, a czasami nawet 8. To doskonały przykład na to, że do tanich tabletów producenci przywiązują niewielką wagę.

Bateria: Oczywiście im większy akumulator, tym lepiej, ale większa pojemność nie zawsze przekłada się na dłuższy czas pracy. Różnice mogą wynikać z odmiennych komponentów, technologii i optymalizacji systemu. Warto jednak wyróżnić tablety z baterią 5000 mAh lub większą.

Każdy tablet powinien mieć łączność Bluetooth (np. do sparowania ze słuchawkami lub samochodem) oraz mikrofon i aparat do rozmów wideo, przez komunikatory internetowe.

200 zł więcej za tablet. Czy warto dołożyć? Jeśli zależy Ci na sprzęcie potencjalnie szybszym i wydajniejszym, to wybierz tablet do 700 zł. Ta niewielka dopłata może nieść za sobą zauważalnie lepsze możliwości i przyjemniejszą obsługę. Na jeszcze więcej pozwalają tablety do 1000 zł, ale w tym przypadku wydatek może być nawet dwukrotnie lub trzykrotnie większy, a więc nie każdy będzie mógł sobie na to pozwolić.

Jaki tani tablet jest najlepszy? Oto polecane modele

Huawei MatePad T8 8" LTE 2/32 GB - najlepszy tani tablet z LTE









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nadaje się w zasadzie do wszystkich prostych zadań multimedialnych. Przeglądanie internetu w podróży jest możliwe dzięki łączności komórkowej 4G LTE, podobnie jak połączenia wideo oraz komunikacja przez media społecznościowe. W dodatku ma też GPS, więc można używać go w samochodzie, jako nawigację. 2 GB RAM to niezbędne minimum, a 32 GB pamięci dla plików i programów oraz miejsce dla karty microSD, pozwolą zapisać filmy, zdjęcia i dokumenty w pamięci tabletu. To dobry tani tablet do pracy i rozrywki. Nie za duży, nie za mały, lekki, poręczny i z dużą baterią, wystarczającą nawet na kilkanaście godzin ciągłej pracy. Spisze się dobrze, nawet w czasie długiej podróży. Najważniejsze cechy: Waga 310 g

System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1280x800 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 8 rdzeni

Pamięć masowa 32 GB

Wyświetlacz (przekątna) 8 cale/cali Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy Tab A 8 cali - dobry tani tablet Samsung









4,3/5 Ocena benchmark.pl Samsung Galaxy Tab A oznaczony symbolem SM-T290 to wersja tylko z łącznością Wi-Fi. Jeśli Wasz budżet na to pozwala, to możecie zapłacić 50-100 zł do wersji LTE, która pozwala wygodnie korzystać z Internetu w podróży, poza domem, biurem i szkołą. Galaxy Tab A to godny konkurent tabletu Huawei MatePad T8. Ma Wyraźny, czytelny wyświetlacz HD, całkiem niezły aparat z tyłu i kamerę do wideo rozmów z przodu, a także solidną baterię 5100 mAh. Nawet procesor Snapdragon 429 jest w pełni akceptowalny i wystarcza do podstawowych aplikacji, filmów oraz najprostszych gier. 2 GB RAM i 32 GB pamięci masowej w tak tanim tablecie to standard. Jeśli tablet ma służyć do prostych zadań, to tyle wystarczy. Najważniejsze cechy: Waga 345 g

System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1280x800 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 4 rdzenie

Wyświetlacz (przekątna) 8 cale/cali Pokaż specyfikację

Huawei MediaPad T3 10" WiFi 2/16 GB - tani tablet 10 cali, do nauki i filmów









4,5/5 Ocena benchmark.pl Duży tablet multimedialny, który jest dobrym wyborem, jeśli zamierzasz używać go głównie do oglądania filmów lub ewentualnie grania w proste gry. Ma procesor Snapdragon 425 i 2 GB RAM, więc najprostsze tytuły powinien uciągnąć. Nadaje się też dla dzieci, np. do nauki. Wyposażono go w łączność Wi-Fi, bez LTE, więc najlepiej korzysta się z niego w domu, biurze lub ewentualnie hotelu, ale na czas podróży można zapisać filmy np. na karcie pamięci microSD. Najważniejsze cechy: Waga 460 g

System operacyjny Android 7.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1280x800 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 4 rdzenie

Pamięć masowa 16 GB

Wyświetlacz (przekątna) 9,6 cale/cali Pokaż specyfikację

Lenovo TAB M8 8" WiFi 2/32 GB - dobry tani tablet do 500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ten model wystarczy do oglądania filmów, czytania, słuchania muzyki, wideokonferencji i w miarę sprawnej obsługi aplikacji. Ma szybkie Wi-Fi, więc dobrze nadaje się do przeglądania internetu i oglądania filmów online, ale tylko w domu, biurze lub w zasięgu hotspotu, bo nie jest wyposażony w LTE. Wyróżnia się dużą baterią 5000 mAh, łącznością Bluetooth 5.0 oraz dość dobrym wyświetlaczem. To dobry tani tablet dla dziecka. Najważniejsze cechy: Waga 305 g

System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1280x800 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 4 rdzenie

Pamięć masowa 32 GB

Wyświetlacz (przekątna) 8 cale/cali Pokaż specyfikację

Navitel T757 LTE - tablet do nawigacji GPS, do 400 zł









4,4/5 Ocena benchmark.pl Navitel to marka kojarząca się przede wszystkim z nawigacjami GPS i wideorejestratorami, ale ma w ofercie również tablety. Nie jest zaskoczeniem, że ważną częścią specyfikacji NAVITEL T757 LTE jest moduł GPS, a także preinstalowane oprogramowanie Navitel Navigator z mapami ponad 40 państw, ostrzeżeniami przed fotoradarami czy punktami POI. Tablet będzie zatem dobrym kompanem podróży. Tym bardziej, że jest oferowany w zestawie z uchwytem samochodowym. Pracuje pod kontrolą systemu Android 8.1 Oreo, posiada 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1280х800 pikseli, a także czterordzeniowy procesor MediaTek MTK8735W, 2 GB RAM oraz moduł łączności 4G LTE i miejsce na dwie karty SIM. Uczciwie trzeba jednak dodać, że bateria ma skromną pojemność 2500 mAh. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 8.1

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1280x800 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 4 rdzenie

Pamięć masowa 16 GB

Wyświetlacz (przekątna) 7 cale/cali Pokaż specyfikację

Najlepszy tani tablet - moja opinia:

W cenie do 500 zł warto kupić Huawei MatePad T8 8" LTE 2/32 GB. Działa dość sprawnie, ma internet komórkowy LTE i dobrą baterię, więc spisuje się dobrze w podróży. Nadaje się do oglądania filmów, słuchania muzyki, przeglądania internetu, a nawet wideokonferencji.

