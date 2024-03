Co to takiego Tech Winter Challenge? Gdzie odbywała się ta akcja i kiedy? No i wreszcie, co się tam działo? Inaczej niż w przypadku Vegas, co działo się w Bieszczadach, to trafia prosto do was, zobaczcie!

Materiał powstał przy współpracy z firmami Huawei, Helikon-Tex, Lenovo i Plus

Tech Winter Challenge to przygodowa akcja terenowa... czyli, co dokładnie? Cóż, pomysł jest prosty: dwóch dziennikarzy, jeden operator, dużo, dużo sprzętu do przetestowania i zasypane śniegiem, zimowe góry. W tym roku pojechaliśmy w Bieszczady, zabierając ze sobą między innymi laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11. generacji, tablet Huawei MatePad Pro 13.2", internet 5G od Plusa oraz cały zestaw ciuchów firmy Helikon-Tex.

Sprawdzaliśmy, jak ThinkPad sprawdza się jako łopata do śniegu i frisbee, tablet Huawei posłużył nam do robienia notatek i szkiców, pracy (tak, niestety od pracy nie ma ucieczki!), ale też i kulturalnej rozrywki z najnowszymi serialami, co było możliwe dzięki internetowi 5G od Plusa. Sprawdziliśmy w terenie, jak najlepiej ubrać się przy różnej pogodzie i do różnych aktywności, testując ciuchy Helikon-tex należące do kolejnych warstw - zapraszam do sprawdzenia, o co z tym chodzi. Wypróbowaliśmy niesamowicie solidne buty górskie Hanwag, którymi zdeptaliśmy mobilny router Acera, a potem przejechaliśmy samochodem powerbank Xtorm. Ot tak, żeby sprawdzić, czy się zapali. W menu był także mrożony smartwatch i zrzucany na lód smartfon.

Pouczające - i naprawdę bardzo ciekawe - były wizyty w strażnicach Bieszczadzkiej grupy GOPR, gdzie rozmawialiśmy z ratownikami o zasadach zachowania w górach i ich codziennej pracy, a potem wyprosiliśmy możliwość pooglądania ich technologicznych zabawek, które wspierają ich w ratowaniu wszystkich tych, którzy mieli pecha na szlaku. Albo po prostu byli nierozsądni - ratownicy nie pytają, tylko ratują. Natomiast nie warto być nierozsądnym, lepiej wykazać się zapobiegliwością, przygotowując się odpowiednio do wycieczek i zabierając ze sobą kilka prostych, ale bardzo istotnych rzeczy, a także instalując na telefonie aplikację Ratunek.

Mógłbym tak długo, ale tak naprawdę to najlepiej będzie, jeśli obejrzysz wideo, które opowiadają historię wszystkich naszych przygód, a które znajdziesz w strefie Tech Winter Challenge. A tu masz film, który świetnie pokazuje klimat tej akcji. Obejrzyj i... do zobaczenia przy okazji Tech Summer Challenge!

