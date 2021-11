Tani telefon do 500 zł może działać dobrze. Tutaj znajdziesz 5 tanich smartfonów, które są warte zakupu. Wśród nich znajdziesz tani telefon z dużym ekranem, dobrą baterią, dobrym aparatem i ładną obudową.

Najlepsze tanie telefony do 500 zł

Nie każdy potrzebuje najlepszego smartfonu flagowego. Tani telefon może być wystarczająco dobry do prostych zadań, ważne żebyśmy przy jego wyborze zwracali uwagę an kilka istotnych cech. W skrócie: system powinien być w miarę nowy (poprawki błędów i nowe funkcje), akumulator powinien być duży (długi czas pracy), pamięci RAM powinno być jak najwięcej (najlepiej 4 GB lub więcej), a wyświetlacz powinien zapewniać dobrą jakość obrazu i wygodną obsługę dotykową.

Jeśli szukasz lepszego sprzętu sprawdź nasze zestawienie niedrogich telefonów do 700 zł, opłacalnych telefonów do 1000 zł lub smartfonów do 1500 zł.

Jaki tani telefon do 500 zł wybrać? Oto polecane modele:

Wśród tanich telefonów do 500 zł warto wyróżnić te, które mają więcej pamięci RAM i pamięci masowej. W tym artykule sprawdzisz ile RAM w telefonie jest potrzebne. Standardowo im więcej, tym lepiej, bo dużo RAM'u ma pozytywny wpływ na szybkość działania systemu i aplikacji w telefonie. Typowy smartfon za 500 zł wciąż niestety ma 2-3 GB RAM i 32 GB pamięci masowej, ale zdecydowanie bardziej polecamy Wam smartfony 4/32, a najlepiej 4/64 GB (lub więcej).



źródło grafiki: motorola.com/pl

Wiele popularnych smartfonów do 500 zł ma wyświetlacz HD+ (np. 720 x 1600 px). Ekrany Full HD+ spotykane są rzadziej, ale wypadają lepiej pod względem szczegółowości obrazu. Wielkość ekranu to kwestia subiektywna - jedni lubią bardzo duże, dobre do filmów, a inni mniejsze i wygodniejsze w obsłudze jedną ręką.

Jeśli chodzi o pojemność akumulatora, to w większości przypadków około 4000 mAh to w zasadzie minimum, ale optymalna i warta polecenia bateria powinna mieć około 5000 mAh lub więcej.

Wiele osób szuka taniego telefonu z dual SIM, z miejscem na dwa różne numery telefoniczne (obecnie najczęściej są to dwie karty nano SIM). Dual SIM oraz komunikacja 4G wstępują w wielu tanich smartfonach do 500 zł. Łączność zbliżeniowa NFC do płatności w sklepach za pomocą telefonu jest dużą zaletą, ale wciąż nie jest standardem w najtańszych telefonach. Bluetooth powinien być jak najnowszy, czyli 5.0 lub 5.1, absolutnym minimum jest wersja 4.x.

Jaki procesor w telefonie? W cenie do 500 zł nie ma to większego znaczenia. Nie oszukujmy się - tani telefon służy do prostych zadań i najprostszych gier. Znacznie ważniejsza jest pamięć RAM.

Co jeszcze przydaje się w tanim smartfonie? Dla większości z nas nawet w tak niskiej półce cenowej spore znaczenie ma aparat. Nie można w tym przypadku patrzeć na liczbę megapikseli (Mpx), bo nie zawsze przekładają się one na lepszą jakość. Warto przejrzeć recenzje smartfonów i ocenić samemu jakość przykładowych zdjeć i filmów. Przydatną, choć nie konieczną rzeczą w smartfonach za mniej niż 500 zł będzie czytnik linii papilarnych, który pozwala szybko odblokować ekran, bez wpisywania PIN'u lub wężyka.

Jest to zestawienie nowych smartfonów do około 500 zł, nie obejmuje ono urządzeń używanych. Ze względu na wahania kursów walut niektóre ceny mogą delikatnie przekroczyć założony limit.

Dobry tani telefon do 500 zł

TCL 20 SE 4/64 GB - szybki tani telefon z dobrym aparatem i NFC Ocena benchmark.pl









4,2/5 Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że telefony marki TCL nie są w Polsce dobrze znane, ale w cenie do około 500 zł warto na nie zwrócić uwagę. Zupełnie szczerze uważam, że TCL 20 SE to jeden z najlepszych tanich telefonów. Łączy bowiem niską cenę, z zaskakująco dobrą specyfikacją. Ma duży i jasny wyświetlacz, nowoczesny system Android 11 oraz niezły procesor Snapdragon 460, który wystarcza do prostych gier i aplikacji społecznościowych. Oferuje też NFC do wygodnych płatności zbliżeniowych w sklepach, kilka dobrych aparatów, dwa głośniki oraz bardzo dobrą jakość dźwięku na słuchawkach przewodowych, przez mini jack. Działa około 2 dni na baterii. W tej cenie ma dość dużo pamięci i działa szybko. Wygląda atrakcyjnie, jest dobrze wykonany i bardzo godny polecenia. TCL 20 SE to tani telefon wart zakupu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1640x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 460

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 206 g

Motorola Moto E7 Power 4/64 GB - tani telefon z dużą baterią do 500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Jeśli chcesz kupić sensowny tani telefon, to Motorola Moto E7 Power jest bardzo dobrym wyborem. Koniecznie w wersji z 4 GB RAM i pamięcią masową o pojemności 64 GB. Ten model jest po prostu przyjemny w obsłudze. Wrażenia są równie dobre jak w niektórych droższych telefonach. Moto E7 Power działa zaskakująco szybko jak na swoją cenę, jej bateria wystarcza nawet na ponad 2 dni działania, ma także dobry aparat z tyłu, z nagrywaniem wideo Full HD. Smartfon można szybko odblokować za pomocą odcisku palca. Motorola stosuje w swoich telefonach niemal czysty system Android, który działa sprawnie przez długi czas. Wyświetlacz jest duży i wyraźny, a muzyki można posłuchać przez wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm - idealne do klasycznych słuchawek przewodowych. W tym smartfonie można używać dwóch numerów telefonicznych (dual SIM). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G25

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 13 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 200 g

Vivo Y11s 3/32 GB - ładny tani smartfon do 500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Vivo Y11s ma trochę mniej pamięci RAM od dwóch powyższych telefonów. Przez to może radzić sobie trochę gorzej z wieloma otwartymi zakładkami w przeglądarce internetowej, a także z bardziej zaawansowanymi programami. Jednak w praktyce smartfon wciąż działa całkiem przyjemnie i szybko. Jego zaletą jest bateria 5000 mAh, wystarczajaca na 1,5 - 2 dni działania oraz duży wyświetlacz 6,5 cala, dobry do filmów i prostych gier. Vivo Y11s ma miejsce dla dwóch numerów telefonicznych (dual SIM), szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy oraz aparaty, które robią niezłej jakości zdjęcia z przodu i z tyłu. To po prostu uniwersalny, dobry tani telefon za mniej niż 500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,51 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 460

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 + 2 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 191 g

Alcatel 1S 2021 3/32 GB - telefon z NFC poniżej 500 zł Ocena benchmark.pl









3,7/5 To najnowsza wersja 2021, która ma trochę większy wyświetlacz od ubiegłorocznej (6,5 vs 6,2 cala), a także nowszy system Android 11. Nie ma jednak dodatkowego aparatu ultraszerokokątnego z tyłu, ale to akurat jest niewielka wada, bo miał on znikomą użyteczność. Alcatel 1S 2021 wyposażono w 3 GB RAM, co jest wartością wciąż wystarczającą w tak tanim smartfonie. Radzi sobie dość dobrze z filmami, muzyką, zdjęciami i aplikacjami społecznościowymi. Nagrywa wideo Full HD, ma wyjście mini jack 3,5 mm na słuchawki przewodowe oraz Bluetooth 5.0 dla słuchawek bezprzewodowych. Z tyłu obudowy umieszczono czytnik linii papilarnych, do szybkiego odblokowywania telefonu za pomocą palca. Co ważne Alcatel 1S 2021 ma też NFC do płatności telefonem w sklepach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,52 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P22

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 190 g

Redmi 9C NFC 2/32 GB - tani Xiaomi do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ten telefon jest godny uwagi, ale jeśli to możliwe warto trochę dopłacić i kupić wersję z pamięcią 3/64 GB. Nie tylko pomieści ona więcej plików, ale przede wszystkim lepiej radzi sobie z aplikacjami społecznościowymi i przeglądarkami internetowymi. Redmi 9C kosztuje mniej niż 500 zł, ale ma wciąż rzadko spotykaną w tej cenie łączność zbliżeniową NFC, dzięki której możemy wygodnie płacić telefonem w sklepach, tak jak zwykłą kartą. Wyposażony jest też w duży, wyraźny wyświetlacz, szybki czytnik linii papilarnych pozwalający wygodnie odblokować ekran oraz dużą baterię. Wygląda atrakcyjnie, ma niezłe aparaty i miejsce dla karty pamięci microSD. To po prostu dobry tani smartfon Xiaomi. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G35

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 2 GB

Waga 196 g

Tani dobry telefon do 500 zł. Jaki kupić?

Moim zdaniem warto kupić TCL 20 SE 4/64 GB. Działa szybko, ma sporo pamięci, dużą baterię, robi dobre zdjęcia i filmy, ma NFC i system Android 11.

źródła grafik: tcl.com/us, motorola.com/pl