Smartfony Motorola są bardzo popularne w segmencie do 1000 zł. Słyną z tego, że działają dobrze przez dłuższy czas, są dość wytrzymałe i sprawiają niewiele problemów w porównaniu do konkurencji. Jak sama nazwa wskazuje, Moto G50 5G to telefon do 1000 zł z 5G, czyli najnowszą i najszybszą łącznością komórkową. To w zasadzie najważniejsza cecha, która wyróżnia go na tle konkurencji w tej cenie. Jeśli więc masz duży pakiet internetu i często korzystasz z niego poza domem lub biurem, to zdecydowanie polecam Moto G50 5G. W zależności od obciążenia łącznością 5G może pracować do 2 dni na jednym ładowaniu. Działa wystarczająco sprawnie, robi dobre zdjęcia, ma NFC, szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy, a nawet wyświetlacz 90 Hz (lepsza płynność obrazu w czasie przewijania stron i grania). Szkoda, że wyświetlacz ma rozdzielczość poniżej Full HD, ale w praktyce jakość obrazu jest po prostu w porządku. To ciekawy smartfon z 5G do 1000 zł.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 480 5G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 192 g