Pomagamy wybrać dobry, tani telefon do 500 zł. Oto zestawienie pięciu ciekawych i niedrogich smartfonów, które są godne polecenia w cenie do 500 zł. Znajdziesz tutaj różne modele m.in. z dual SIM, LTE, dobrą baterią i ekranem HD, a nawet Full HD.

Najlepsze tanie telefony do 500 zł

Nie każdy potrzebuje najlepszego smartfona flagowego. Tani telefon może być wystarczająco dobry do prostych zadań, ważne żebyśmy przy jego wyborze zwracali uwagę an kilka istotnych cech. W skrócie: system powinien być w miarę nowy (poprawki błędów i nowe funkcje), akumulator powinien być duży (długi czas pracy), pamięci RAM powinno być jak najwięcej (najlepiej 3 GB i więcej), a wyświetlacz powinien zapewniać dobrą jakość obrazu i w miarę możliwości wygodną obsługę dotykową.

Jeśli szukasz lepszego sprzętu sprawdź nasze zestawienie telefonów do 1000 zł lub smartfonów do 1500 zł.

Jaki tani telefon do 500 zł wybrać? Oto polecane modele:

Dla wielu osób bardzo ważny będzie też dual SIM, który pozwala używać dwóch, różnych numerów telefonicznych w jednym smartfonie (obecnie najczęściej są to dwie karty nano SIM). Dual SIM oraz komunikacja 4G wstępują w wielu tanich smartfonach do 500 zł. Łączność zbliżeniowa NFC, bo płatności w sklepach za pomocą telefonu nie jest standardem w smartfonach za 500 zł. Naturalnie jeśli znajdzie się taki model, to NFC będzie dużą zaletą, ale nie jest konieczna. Bluetooth powinien być jak najnowszy, czyli 5.0 lub 5.1, ale w zasadzie wystarczy wersja 4.x.

Jeśli chodzi o pojemność akumulatora, to w większości przypadków około 3000 mAh to w zasadzie minimum, ale optymalna i warta polecenia bateria powinna mieć około 4000 mAh lub więcej.

Wśród tanich telefonów do 500 zł warto wyróżnić te, które mają więcej pamięci RAM i pamięci masowej. W tym artykule sprawdzisz ile RAM w telefonie jest potrzebne. Standardowo im więcej, tym lepiej, bo dużo RAM'u ma pozytywny wpływ na szybkość działania systemu i aplikacji w telefonie. Typowy smartfon za 500 zł wciąż niestety ma 2 GB RAM i 16 GB pamięci masowej, ale zdecydowanie bardziej polecamy Wam smartfony 3 / 32 GB, a najlepiej 4 / 32 GB (lub więcej).

Jaki procesor w telefonie? W cenie do 500 zł nie ma to większego znaczenia. Nie oszukujmy się - tani telefon może służyć do prostych zadań i co najwyżej do najprostszych gier. Znacznie ważniejsza jest pamieć RAM.

Wiele popularnych smartfonów do 500 zł ma wyświetlacz HD+ (np. 720 x 1440 px). Ekrany Full HD+ (np. 1080 x 2160 px) spotykane są rzadziej, ale wypadają lepiej pod względem szczegółowości obrazu. Wielkość ekranu to kwestia subiektywna - jedni lubią bardzo duże, a inni mniejsze i bardziej poręczne.

Co jeszcze przydaje się w tanim smartfonie? Dla większości z nas nawet w tak niskiej półce cenowej spore znaczenie ma aparat. Nie można w tym przypadku patrzeć na liczbę megapikseli (Mpx), bo nie zawsze przekładają się one na lepszą jakość. Warto czytać recenzje smartfonów i oceniać jakość na dołączonych, pełnowymiarowych zdjęciach i filmach. Przydatną, choć nie konieczną rzeczą w smartfonach za mniej niż 500 zł będzie czytnik linii papilarnych, który pozwala szybko odblokować ekran, bez wpisywania PIN'u lub wężyka.

Jest to zestawienie nowych smartfonów do około 500 zł, nie obejmuje ono urządzeń używanych. Ze względu na wahania kursów walut niektóre ceny mogą delikatnie przekroczyć założony limit.

Dobry tani telefon do 500 zł

Redmi 9C - najlepszy tani telefon z NFC do 500 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nie od dziś wiadomo, że Xiaomi ma najwięcej do zaoferowania w ofercie tanich telefonów. Model Redmi 9C jest idealnym przykładem. Mimo, że kosztuje mniej niż 500 zł, to ma wciąż rzadko spotykaną w tej cenie łącznosć zbliżeniową NFC, dzięki której możemy wygodnie płacić telefonem w sklepach, tak jak zwykłą kartą. Ma też duży, wyraźny wyświetlacz, szybki czytnik linii papilarnych pozwalający wygodnie odblokować ekran oraz pracuje długo na baterii. Wygląda atrakcyjnie, ma niezłe aparaty i miejsce dla karty pamieci microSD. To po prostu najlepszy tani telefon do 500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G35

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 13 + 2 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 196 g Pokaż specyfikację

Motorola Moto E7 Plus - tani telefon z dobrym aparatem i 4 GB RAM









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kupując Moto E7 Plus otrzymujesz przede wszystkim sporo pamięci - aż 64 GB przestrzeni dla plików i programów i 4 GB RAM. W połączeniu z niezłym procesorem i nowoczesnym systemem Android możesz liczyć, na sprawne działanie telefonu. Pod względem szybkości i komfortu obsługi Moto E7 Plus wypada bardzo pozytywnie na tle większości konkurentów. Ma też duży wyświetlacz, dobry do filmów i mediów społecznościowych, dużą baterię i zaskakująco dobry aparat tylny. Nie ma niestety NFC, co jest wadą w stosunku do Redmi 9C. Wciąż jednak jest to tani smartfon wart zakupu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 460

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 200 g Pokaż specyfikację

OPPO A12 - dobry tani telefon dla dziecka i nie tylko









4,6/5 Ocena benchmark.pl OPPO A12 cieszy się opinią solidnego, prostego w obsłudze, bezproblemowego i solidnego. Wygląd to rzecz gustu, ale OPPO A12 wyróżnia się bardzo pozytywnie na tle większości konkurentów. Ma wyświetlacz 6,2 cala, więc jest duży, ale nie gigantyczny. Można go używać w miarę przyjemnie, a jednocześnie nadaje się do YouTuba, Instagrama i innych mediów społecznościowych. Obraz jest jasny i wyraźny. Bateria nie bije może rekordów pojemności, ale OPPO robi z niej dobry użytek - telefon może wytrzymać 2 dni na jednym łądowaniu. Dobre wrażenie robi też jakość zdjęć. To po prostu dobry smartfon do 500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1520x720 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Helio P35

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 + 2 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 165 g Pokaż specyfikację

Alcatel 1S 2020 - dobry tani smartfon z NFC









4,6/5 Ocena benchmark.pl Bateria na 1,5 do 2 dni, dość szybkie działanie, duży i wyraźny wyświetlacz, prosta obsługa, dobry aparat z nagrywaniem filmów Full HD, dual SIM oraz bardzo przydatna łączność NFC, do płatności zbliżeniowych w sklepach. Alcatel 1S 2020 robi pozytywne wrażenie i kosztuje niewiele ponad 400 zł. Daje sporo frajdy z używania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1520x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek MT6752

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 165 g Pokaż specyfikację

realme C3 - tani telefon z dużym ekranem i dobrą baterią









4,6/5 Ocena benchmark.pl Realme C3 można polecić osobom, które nie mają dużych wymagań odnośnie pamięci. Skromne 2 GB RAM sprawiają, że telefon radzi sobie głównie z podstawowymi aplikacjami od Google lub ewentualnie innymi prostymi programami ze sklepu Play. Jeśli masz większe wymagania, to dopłać około 100 zł do modelu z 3 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej. Jego cena tylko delikatnie przekracza 500 zł w popularnych sklepach. Droższa wersja działa płynniej przez dłuższy czas. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 12 + 2 +2 Mpx

Pamięć RAM 2 GB

Waga 195 g Pokaż specyfikację

Najlepszy tani telefon do 500 zł - opinia

Uważam, że najlepszym tanim telefonem jest Redmi 9C. W tej klasie cenowej wyróżnia się szybkim działaniem i łącznością NFC. Zdecydowanie warto go wybrać.

Zobacz również: