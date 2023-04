Wysoka jakość w przystępnej cenie to hasło, jakie często towarzyszy zapowiedzi nowych telewizorów z niższej lub średniej półki. W przypadku TCL C64 brzmi jednak wyjątkowo wiarygodnie.

TCL C64 – nowe telewizory QLED dla „Kowalskiego”

Pod nazwą TCL C64 kryją się dobrze wyposażone, a stosunkowo tanie telewizory QLED. Urządzenia dostępne w wersjach od 43 do 85 cali oferują rozdzielczość 4K, obsługują HDR i cechują się jasnością do 450 nitów. Daleko im zatem do najlepszych telewizorów na rynku, ale ich grupa docelowa jest inna. „Kowalski” liczący na niezłą jakość obrazu i dobrą funkcjonalność, powinien być zadowolony.

Jeśli chodzi o filmy i seriale, to dostępny jest właściwie każdy serwis z nimi – dzięki systemowi Google TV. W usługach Netflix czy Disney+ można liczyć na treści w jakości Dolby Vision, a na Amazon Prime Video – w HDR10+. Producent chwali się też „prawdziwie kinowymi kolorami” i ich „nieskończoną paletą”, choć dopiero testy pozwolą to tak naprawdę ocenić.

Nowe telewizory TCL poradzą sobie z dynamicznym obrazem

Telewizory TCL C64 dobrze mają sobie także radzić z dynamicznym obrazem. Z jednej strony mamy tu autorski algorytm MEMC (dodający wirtualne klatki pomiędzy prawdziwe klatki wideo, zmniejszając w ten sposób rozmycie i smużenie). Z drugiej – technologię TCL 120Hz DLG (Dual Line Gate).

Jak tłumaczy producent, „[wysoka] częstotliwość odświeżania jest osiągana dzięki unikalnym algorytmom i technologii TCL. Rozdzielczość gier jest automatycznie ustawiana na Full HD, aby umożliwić wyświetlanie 120 obrazów na sekundę”. Nie zabrakło też portów HDMI 2.1.

Dopełnieniem całości jest smukła, metalowa rama, dzięki której sam telewizor prezentuje się równie dobrze, co obraz wyświetlany na jego ekranie. Przejdźmy tymczasem do odpowiedzi na istotne pytanie, które brzmi…

Ile kosztują nowe telewizory TCL C64?

43-calowy TCL 43C645 kosztuje 2099 zł

50-calowy TCL 50C645 kosztuje 2399 zł

55-calowy TCL 55C645 kosztuje 2699 zł

65-calowy TCL 65C645 kosztuje 3499 zł

75-calowy TCL 75C645 kosztuje 5999 zł

85-calowy TCL 75C645 kosztuje 8999 zł

Jak więc widać, ceny są dość przystępne, dzięki czemu telewizorami może zainteresować się wiele osób. Znajdujesz się wśród nich?

Źródło: TCL