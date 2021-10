Technics EAH-AZ60 to słuchawki o imponującej jakości dźwięku. One nie są tylko dobre. One są po prostu znakomite. Zdecydowanie należą do najlepszych słuchawek w swojej klasie. Mają też kilka innych, ważnych zalet i jedną mała wadę. Zobacz recenzję.

Zamiast pisać zbędny wstęp od razu przejdę do sedna.

Słuchawki Technics EAH-AZ60 mają kilka konkretnych zalet

Pierwszą z nich jest zastosowanie jednego z najlepszych kodeków Bluetooth LDAC, z certyfikatem Hi-Res Audio Wireless. Słuchawki bezprzewodowe Technics EAH-AZ60 mogą odtwarzać dźwięk 96000 Hz / 24-bit, z przepływnością aż 990 kb/s, czyli znacznie wyższą od aptx HD (576 kb/s) i nieporównywalnie lepszą od SBC (328 kb/s). W praktyce oznacza to, że szczegółowość brzmienia jest bardzo wysoka, jak na technologię Bluetooth. Pod tym względem Technics AZ60 zaliczam do najlepszych słuchawek TWS na rynku.

Docenią to przede wszystkim osoby słuchające muzyki skompresowanej bezstratnie, np. Tidal Hi-Fi / Tidal Master, Apple Music Hi-Res Lossless lub z plików typu FLAC, ALAC itp. Jeśli masz wyczulony słuch i oczekujesz bardzo dobrej jakości muzyki również z telefonu, to zdecydowanie warto rozważyć zakup słuchawek z kodekiem LDAC. Zapewne usłyszysz różnicę.

Kodek LDAC jest świetny, pod jednym warunkiem

Twój telefon też musi wspierać LDAC, a to wcale nie jest takie oczywiste. Teoretycznie Android od wersji 8.0 aż do najnowszej powinien być kompatybilny z tym kodekiem, bo jest on zawarty w Android Open Source Project. Jednak realia bywają trochę bardziej skomplikowane.

W czasie moich testów Samsung Galaxy S21+ rozpoznał tylko AAC, nawet po włączeniu LDAC w opcjach programisty i w ustawieniach aplikacji Technics Audio Connect. Słuchawki połączyłem więc z iPhone 13, ale skutek był identyczny. Skończyło się na tym, że musiałem pożyczyć na chwilę telefon Sony Xperia 1 III, aby sprawdzić czy słychać różnicę między AAC i LDAC. Oczywiście usłyszałem ją, ale później musiałem oddać ten telefon i wrócić do swojego z AAC.

Bluetooth Multipoint

Warto dodać, że w trybie LDAC maksymalnym priorytetem jest jakość dźwięku z jednego urządzenia. Jeśli chcemy połączyć słuchawki Technics z dwoma urządzeniami, to tryb LDAC przełączy się na SBC.

ANC - aktywna redukcja hałasu działa tak jak powinna

ANC to jedna z najważniejszych funkcji bezprzewodowych słuchawek TWS. Coraz więcej osób zwraca na nią uwagę i nie ma w tym nic dziwnego. Przecież z małych słuchawek bardzo często korzystamy poza domem, podczas słuchania muzyki z telefonu w środkach komunikacji miejskiej, na ulicy, w parku, albo w biurze, które też nie zawsze jest ciche. Słuchawki Technics AZ60 spisują się pod tym względem dobrze.

ANC jest regulowane, więc intensywność można dopasować do swoich preferencji. Przy maksymalnym ustawieniu faktycznie działa świetnie. W zasadzie całkowicie eliminuje klasyczne szumy biurowe, takie jak wentylatory w komputerze czy klimatyzacja. Bardzo dobrze redukuje też szum samochodów za oknem. Wyraźnie zwiększa komfort słuchania muzyki na ulicy miasta, w autobusie, tramwaju, pociągu itp.

Co ważne, w słuchawkach Technics AZ60 funkcja ANC nie powoduje uczucia zatkanych uszu i innych dziwnych objawów (przynajmniej ja tego nie zauważyłem). ANC można w razie potrzeby wyłączyć, co bywa przydatne podczas słuchania muzyki w cichym domu.

7 rozmiarów gumek od XS do XL

Jak wiadomo gumki są niezbędne do prawidłowego działania słuchawek dokanałowych. Ich rozmiar musi być idealnie dobrany, bo tylko wtedy słuchawki mają szansę wygenerować mocne tony niskie (basy) oraz zapewnić efektywne działanie aktywnej redukcji szumu (ANC).

Trzeba więc pochwalić, że tutaj w komplecie otrzymujemy aż siedem rozmiarów:

XS - niskie

XS - wysokie

S - niskie

S - wysokie

M - wysokie

L - wysokie

XL - wysokie

Zapewniają one dobrą izolację pasywną i prawidłowo wspomagają działanie ANC. Materiał jest miękki, wygodny i dobrze dopasowuje się do wnętrza kanału. Dodam, że gumki wyposażone są w filtry piankowe - głównie chodzi o ochronę przed zanieczyszczeniami, ale częściowo mają one wpływ też na bardzo delikatne ocieplenie brzmienia.

Dźwięk otoczenia też można włączyć

Czasami zamiast redukować zewnętrzny hałas lepiej jest go wzmocnić. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Jeśli akurat przechodzimy przez przejścia dla pieszych lub inne niebezpieczne miejsca, w których ruch pieszy krzyżuje się z ruchem pojazdów, to lepiej jest na moment aktywować funkcję przekazywania dźwięku otoczenia do uszu. Może to zwiększyć bezpieczeństwo, jeśli wcześniej usłyszymy np. dźwięk silnika lub dzwonek roweru albo hulajnogi.

Co ciekawe, w słuchawkach Technics EAH-AZ60 można nie tylko regulować intensywność przekazywania dźwięków zewnętrznych, ale też zmieniać tryb ich rozpoznawania.

Standardowo włączony jest tryb Przejrzysty, który przekazuje dźwięki zewnętrzne, ale nie wzmacnia dodatkowo ludzkiego głosu. Zamiast niego można wybrać tryb Uwaga, w którym ludzki głos będzie podbity i wyraźniejszy (w tym również własny głos użytkownika słuchawek). Opcja o nazwie Uwaga jest przydatna podczas prowadzenia rozmów telefonicznych.

Dobra jakość głosu - nagranie z mikrofonu

Słuchawki Technics EAH-AZ60 mają 8 mikrofonów. Część z nich służy do działania aktywnej redukcji hałasu, a część do prowadzenia rozmów głosowych. Warto podkreślić to, że redukcja hałasów jest możliwa nie tylko podczas słuchania, ale też podczas rozmowy. Innymi słowy zyskujemy na tym my i nasz rozmówca (działa to w obie strony).

UWAGA! Poniżej załączam nagranie z mikrofonu, ale od razu chcę podkreślić, że brzmi ono gorzej, niż podczas realnej rozmowy głosowej, np. przez VoIP lub dobry komunikator internetowy. Próbowałem kilku aplikacji do nagrywania, ale z jakiegoś powodu wszystkie zauważalnie obniżały jakość.

Co więcej, możemy nawet zwiększyć siłę redukcji szumów w kierunku wychodzącym tak, aby osoba z którą rozmawiamy słyszała nas lepiej. Przydatne w bardzo hałaśliwym otoczeniu.

Słuchawki Technics AZ60 w aplikacji Technics Audio Connect pozwalają włączyć i przetestować funkcję JustMyVoice. Możemy odsłuchać własny głos i ocenić jak on brzmi po włączeniu tej opcji.

Przydatna aplikacja na telefon

Większość ciekawych funkcji już widzieliście powyżej. Dodam tylko, że można w niej zmienić ustawienia korektora dźwięku i włączyć ustawienia predefiniowane. Jest podbicie tonów niskich, średnich (w tym głosu), wysokich lub niskich i wysokich na raz.

Aplikacja Technics Audio Connect jest darmowa i dostępna na telefony z systemem Android oraz iOS (iPhone). Trochę zaskoczyło mnie to, że pokazuje stopień naładowania obu słuchawek niezależnie, ale nie informuje o poziomie baterii w etui ładującym.

Dobry czas pracy na baterii

Deklaracje producenta pokrywają się z rzeczywistością. Przy średniej głośności na samych słuchawkach można osiągnąć 4,5 - 5 godzin słuchania, przy użyciu kodeka najwyższej jakości LDAC (w zależności od tego czy ANC jest włączone czy nie). Na kodeku AAC osiągniemy około 7 godzin.

Etui ładujące pozwala naładować słuchawki do pełna około 2 - 2,5 raza, więc łączny czas na LDAC wyniesie około 15-16 godzin, a na AAC aż 22-24 godziny. Innymi słowy czas pracy na AAC jest bardzo dobry, a na LDAC po prostu wystarczający. Czas ładowania zależy od samej ładowarki, ale jeśli etui jest całkiem “puste” i słuchawki są rozładowane, to uzupełnianie energii może trwać nawet około 3 godziny. Jednak ładowanie samych słuchawek w etui jest dość szybkie. Około 12 minut ładowania wystarcza na godzinę słuchania.

Wygodna obsługa dotykowa

Obszary dotykowe są duże, płaskie i bardzo proste w użyciu (łatwo w nie trafić i mają dobrą czułość). Dotykowo można m.in. regulować głośność, przełączać tryb pracy ANC, sterować muzyką i kontrolować rozmowy. Funkcje dotykowe można zmieniać w aplikacji. Rozpoznawanie dotyku można całkowicie wyłączyć jeśli jest taka potrzeba.

Słowem: wszystko jest tak jak należy.

A co z komfortem i jakością wykonania?

Jednym z największych zaskoczeń w tych słuchawkach jest komfort. Na samym początku, po wyjęciu z opakowania zobaczyłem, że zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne powierzchnie słuchawek są dość płaskie. Sądziłem, że będą niewygodne, ale myliłem się.

Technics EAH-AZ60 są bardzo wygodne. Zdecydowanie zaliczam je do ścisłej czołówki najwygodniejszych słuchawek TWS, jakich dotychczas używałem. W moim przypadku również dobrze trzymały się uszu (nie wypadały).

Jakość materiałów i precyzja wykonania też stoją na wysokim poziomie. Pod tym względem jest “tip-top”. Jedyną rzeczą odrobinę kontrowersyjną może być wodoszczelność. Technics AZ60 spełniają standard IPx4, więc owszem są odporne na pot i lekką wilgoć, ale nie są odporne na mocny deszcz, ani zalanie.

To nie jest żadna tragedia, ale warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli chcecie kupić świetnie grające słuchawki sportowe. Jasne, że te słuchawki teoretycznie można wziąć na siłownię lub do biegania, ale gdy zacznie padać deszcz, to warto je schować (lub gdy ktoś się bardzo intensywnie poci).

Czy siłą sygnału jest dobra?

Tak, mogłem zostawić telefon w jednym miejscu i poruszać się swobodnie po mieszkaniu, słuchając muzyki na tych słuchawkach. Zasięg około 10 metrów był zachowany, nawet za dwiema ścianami.

Czy słuchawki są głośne?

Moim zdaniem głośność jest odpowiednia - dość wysoka by wygodnie słuchać muzyki, nawet w ruchu ulicznym. W cichym miejscu najczęściej słuchałem muzyki mniej więcej przy 60% skali głośności, a na ulicy zwiększałem ja maksymalnie do 85% skali. Zazwyczaj nie byłem zmuszony do używania maksimum głośności (pomagają w tym dobrze izolujące gumki oraz skuteczne ANC). Jeśli jednak ktoś z jakiegoś powodu oczekuje bardzo wysokiego poziomu decybeli, to tutaj go nie znajdzie. Dla mnie to nie jest wada ze względów oczywistych (ryzyko uszkodzenia słuchu).

Technics EAH-AZ60 - jakość dźwięku

Ciekawostka: Słuchawki moim zdaniem grają lepiej z włączonym ANC. To jest prawdziwa rzadkość, bo u konkurencji zazwyczaj aktywna redukcja hałasu odrobinę pogarsza jakość, a tutaj nie. Wręcz przeciwnie. Po włączeniu ANC rośnie dynamika, a brzmienie staje się bardziej rozrywkowe, dociążone, głębsze i trochę cieplejsze.

Jest to zachowanie nie tylko ciekawe, ale też przydatne, bo w wielu “lekkich” gatunkach muzycznych czasami lepsze wrażenia są bez ANC. Jednak jeśli ktoś słucha czegoś z mocnym basem - np. rapu, hip-hopu, ciężkiej elektroniki, to włączenie ANC zdecydowanie pomaga. Różnica jest wyraźna i bardzo pozytywna.

Oczywiście można też spróbować w inny sposób - wyłączyć ANC, ale za to podbić tony niskie za pomocą korektora dźwięku. To też często daje interesujące efekty.

Kendrick Lamar - Backseat Freestyle

Test na moc i głębię basów. Słuchawki Technics EAH-AZ60 spisały się bardzo dobrze. Szczególnie z włączonym ANC - wtedy tony niskie brzmią jakby były generowane przez solidny subwoofer. Po wyłączeniu ANC dźwięk robi się trochę spokojniejszy. Nie jest płaski, bo wciąż tony niskie są dość mocne, ale góra się osłabia, a środek wzmacnia. Bez ANC brzmienie jest bardziej zrównoważone. Co ciekawe z włączonym ANC słychać też większą przestrzeń - muzyka gra trochę dalej od uszu. Szczegółowość i separacja dźwięków w obu przypadkach jest równie dobra.

Chris Jones - Long After You Are Gone (wersja z albumu Moonstruck)

Przepiękna czystość brzmienia, bardzo dobra dynamika, dużo powietrza / przestrzeni, gładki, ciepły wokal, bardzo szczegółowa gitara, a nawet głęboka, miękka linia basowa. Wszystko tutaj brzmi bardzo atrakcyjnie. Wrażenia są niemal jakbym używał większych słuchawek wokółusznych. Z włączonym ANC dół jest bardziej dociążony, a góra lekko podbita, co daje atrakcyjniejszy, rozrywkowy efekt. Słuchawki grają po prostu świetnie. Aż chce się słuchać w kółko.

Banks - Goddess

Miękki, głęboki, dociążony dół pasma, mocna góra i jednocześnie wyraźny wokal ( wszystko to przy włączonym ANC). Ogólne brzmienie jest dynamiczne, ocieplone i bardzo atrakcyjne. Po wyłączeniu ANC dół staje się znacznie słabszy, wokal wysuwa się na bliższy plan, a góra staje się chłodniejsza. Słowem: dla każdego coś dobrego - albo większa moc basów i dynamika, albo bardziej zbalansowane brzmienie.

Simple Minds - Don’t You (Forget About Me) - 2001 Mix

Ten utwór lepiej brzmi z włączonym ANC, bo bez tego wydaje się zbyt płaski i zimny. Dodatkowa porcja tonów niskich, zwiększenie dynamiki i lekkie ocieplenie brzmienia pomaga. Pozytywnie oceniam przestrzeń generowaną przez słuchawki w tym utworze, a także separację i szczegółowość. Czystość mogłaby być trochę lepsza, ale to jest dość stary utwór, więc nie można oczekiwać wszystkiego. Tony wysokie są mocne i bardzo wyraźne - nie irytują, ale odrobinę przysłaniają wokal. Scena jest jednocześnie dość szeroka i głęboka.

Death - Empty WordsNa koniec coś mocniejszego i jeden z moich ulubionych utworów wszechczasów. Brzmi… zaskakująco dobrze na tych słuchawkach, przede wszystkim z włączonym ANC, które dociąża perkusję i dodaje trochę niezbędnego “mięsa”, a jednocześnie nie przeszkadza gitarom oraz wokalowi. Jak się okazuje słuchawki Technics AZ60 nadają się bardzo dobrze do mocnej, szybkiej muzyki gitarowej. Brzmienie jest bardzo dobrze kontrolowane, bez przesterowań, ani syczących głosek, nawet przy najwyższym poziomie głośności. Mogę nawet napisać, że jest efekt WOW! Zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dobrej separacji, szczegółowości, czystości i wierności od małych, dokanałowych słuchawek bezprzewodowych.

Technics EAH-AZ60 - moja opinia

Technics AZ60 to słuchawki “do tańca i do różańca”, ale w bardzo pozytywnym znaczeniu. Mam na myśli to, że są wybitnie uniwersalne i nadają się do słuchania różnych gatunków muzycznych, od wokalnej, przez pop, elektronikę, hip-hop, aż do ciężkich utworów gitarowych.

W dodatku jakość dźwięku jest jedną z najwyższych, o ile nie najwyższą wśród słuchawek TWS do 1000 zł. Zawdzięczają to wykorzystaniu znakomitego kodeka LDAC (do 990 kb/s). Można więc cieszyć się jakością utworów skompresowanych bezstratnie, np. z usług Tidal HiFi lub Apple Music.

Technics AZ60 działają dość długo na baterii, są wygodne, dobrze wykonane, mają proste i precyzyjne sterowanie dotykowe oraz aż 7 par gumek dokanałowych w różnych rozmiarach (wszystkie z filtrami piankowymi).

Mają też wprost rewelacyjną aktywną redukcję hałasu (ANC), wraz z trybem przezroczystym oraz odsłuchem własnego głosu w słuchawkach, podczas rozmów. Jakość głosu też jest dobra, dzięki zastosowaniu aż ośmiu mikrofonów, z redukcją szumu w obu kierunkach. Całość uzupełnia funkcjonalna i darmowa aplikacja na telefon. Dla mnie jedyną, niewielką wadą był brak ładowania indukcyjnego.

Czy warto kupić Technics EAH-AZ60? Jeśli szukasz słuchawek o bardzo wysokiej jakości dźwięku i możesz wydać niecałe 1000 zł, to te będą jednymi z najlepszych. Polecam je w stu procentach.

Technics EAH-AZ60 - ocena

bardzo wysoka jakość dźwięku i mocne basy

skuteczna anktywna redukcja hałąsu (ANC)

dobre mikrofony z redukcją szumu

dość długi czas pracy na baterii

7 par gumek w różnych rozmiarach

dobry komfort i wysoka jakość wykonania

przydatna darmowa aplikacja na telefon



brak bezprzewodowego ładowania baterii w etui