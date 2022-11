Tefal X-Plorer 75 S+ jest cichy i sprząta bardzo dokładnie. Ma funkcję przecierania podłogi na mokro i po skończonej pracy sam wyrzuca śmieci w stacji. Wygląda dobrze, jest świetnie wykonany, uruchamia się według harmonogramu i ma bardzo łatwą w obsłudze aplikację na telefon.

4/5

Recenzja Tefal X-Plorer Serie 75 S+

Robot sprzątający to wygoda i oszczędność czasu. Sam pojedzie, odkurzy podłogę, wytrze ją na mokro, a potem wróci do stacji i zostawi w niej ten cały kurz. Ty nie musisz robić prawie nic. Wystarczy pamiętać by od czasu do czasu wyrzucić worek z brudem i tyle. Tefal X-Plorer 75 S+ jest bardzo cichy, solidny, ładny i łatwy w obsłudze za pomocą darmowej aplikacji na telefon. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to zapraszam do wideorecenzji odkurzacza automatycznego Tefal X-Plorer 75 S+. Film znajdziesz poniżej.

Jeździ szybko, sprząta dokładnie

Robot wyposażony jest w LiDAR, bardzo przydatny nie tylko do szybkiego wykonywania dokładnej mapy pomieszczeń, ale również do precyzyjnego poruszania się, nawet w całkowitej ciemności. Jest to ważne szczególnie zimą, gdy ciemno robi się już po godzinie 16:00. Jak wspomniałem wcześniej kurz zostawiany jest automatycznie w stacji, która ma worek Hygiene+. Filtruje on jednocześnie 99% zabrudzeń, więc wylatujące ze stacji powietrze jest bardzo czyste. W komplecie znajdziemy 3 takie worki. Oczywiście odkurzacz też ma swój własny filtr HEPA.

Mopuje podłogę na mokro

Zbiornik wody w robocie oraz przyczepiany pod spodem mop służą do przecierania podłogi na mokro. Do wyboru są 3 poziomy podawania wody, a ilość płynu powinna wystarczyć do przetarcia nawet dość dużego mieszkania. Ciekawe jest to, że w komplecie dostajemy 3 rodzaje mopów z mikrofibry: szary (uniwersalny), niebieski (do trudnych zabrudzeń) oraz zielony (elektrostatyczny, do zbierania drobnego kurzu na sucho). Nie jest mop obrotowy, ani wibracyjny, więc takie mopowanie należy traktować raczej jako przecieranie, a nie pełne mycie. Robot poradzi sobie ze smugami i dobrze usuwa pył na podłodze. Pod względem odkurzania jest bardzo dobrze. Skuteczność usuwania piasku, kurzu, sierści i produktów sypkich jest wysoka, zarówno z podłogi twardej, jak i dywanu lub wykładziny dywanowej. Pomaga w tym siła ssania wynosząca 2700 Pa.

Specyfikacja produktu Tefal X-Plorer Serie 75 S+ Czas działania 120 min

Poziom hałasu 65 dB

Wymiary (wys/sz/gł) 340 x 340 x 95 mm

Waga 3.00 kg

Czas ładowania 240 min

Pojemność pojemnika na kurz 0.3 l

Automatyczny powrót do stacji tak

Siła ssania 2700 Pa rozwiń

Jak długo Tefal X-Plorer 75 S+ działa na baterii? Jaką ma głośność w różnych trybach? Jakie są funkcje w aplikacji mobilnej? Te informacje i znacznie więcej szczegółów znajdziesz w mojej recenzji na filmie. Zachęcam do jego obejrzenia. Daj znać w komentarzu jaka jest Twoja opinia o Tefal X-Plorer 75 S+.

Artykuł powstał we współpracy z Tefal, który dostarczył sprzęt do nagrania.