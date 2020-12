Jeżeli zastanawiasz się, jaki telewizor do 2000 zł kupić, przeczytaj nasz krótki poradnik. Przedstawiamy w nim ranking wybranych modeli TV na rok 2020. Oto dobre, tanie i ciekawe telewizory o rozdzielczości 4K UHD.

Czy można kupić naprawdę dobry telewizor za dwa tysiące złotych? I tak, i nie. Wszystko zależy jak rozumiemy określenie „dobry”. Jeżeli mamy umiarkowane i rozsądne oczekiwania, to odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca.

Z kolei jeśli pragniemy ekranu z ostrym jak brzytwa ruchem, ultra wysoką rozdzielczością, szeroką paletą barw, czy też hiper jasnych obrazów HDR, odpowiedź będzie przecząca. Inaczej mówiąc, mając do dyspozycji stosunkowo niewielki budżet i myśląc o tym, jaki telewizor kupić do 2000 złotych musimy być przygotowani na kompromisy jakościowe: zarówno te dotyczące jakości obrazu, jak i te dotyczące standardu materiałów i wykończenia. Jeżeli właśnie tak podejdziemy do sprawy, unikniemy późniejszych rozczarowań. Można też pomysleć nad przekroczeniem budżetu i kupnem telewizora do 3000 zł.

Jaki telewizor do 2000 zł wybrać? Oto polecane modele:

Sony KDL-32WD755 – 32 cale / Full HD – mały telewizor, wielki obraz

Philips 43PUS7855/12 – 43 cale / 4K – telewizor z Ambilight do 2000 zł

Samsung UE50TU7102 – 50 cali / 4K – dobry telewizor do 2000 zł

LG 55UN71003LB – 55 cali / 4K – duży telewizor 4K za 2000 złotych

Xiaomi Mi LED TV 4S 55 – 55 cali / 4K – niezły telewizor z Androidem

Jak widzisz, bez trudu znajdziesz w tej kategorii cenowej telewizor 4K i to o całkiem niemałej przekątnej (lub mniejszej, jeśli akurat czegoś takiego szukasz). Tak jak wspomnieliśmy, nie ma co liczyć na najwyższą jakość, ale każdy z tych pięciu modeli jest co najmniej przyzwoity.

Poniżej dowiesz się więcej o każdym z nich. Oto ciekawe telewizory do 2000 złotych, w rozmiarach od 32 do 55 cali, spełniające wymogi współczesnego widza i zgodne z obowiązującymi standardami.

Wybieramy najlepszy TV do 2000 złotych

Sony KDL-32WD755 – mały telewizor, wielki obraz









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nie zawsze jest dość miejsca na duży telewizor i dlatego też 32-calowe modele nadal mają sens. Producenci coraz rzadziej wprowadzają je do swoich ofert, ale da się znaleźć kilka perełek w tym rozmiarze. Jedną z najlepszych decyzji, jakie można podjąć, jest postawienie na Sony KDL-32WD755. Wyświetla obraz o rozdzielczości Full HD, co przy tej przekątnej zupełnie nie przeszkadza. Szczególnie, że ostrość obrazu w ruchu jest naprawdę niezła (dzięki technologii Motionflow XR), a naturalne kolory to kolejny atut. Funkcjonalność (zapewniana przez Wi-Fi, tunery DVB czy nagrywarkę USB) dla wielu osób będzie wystarczająca, a 10-watowe głośniki wypadają w akcji naprawdę przyzwoicie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza Euro Scart, ethernet LAN, 2x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Philips 43PUS7855/12 – telewizor z Ambilight do 2000 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Ambilight to technologia, za którą kochamy telewizory tej marki. Wielokolorowy spektakl na ścianie za telewizorem robi wrażenie i to nie tylko za pierwszym razem. Zakup takiego urządzenia nie musi być drogi, czego doskonałym dowodem jest Philips 43PUS7855/12. Został on wyposażony w 43-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 4K. Obsługuje też HDR, choć nie ma co liczyć na spektakularne efekty. To, czego można się spodziewać, to niezłe kolory i całkiem wysoki kontrast. Niewiele można też zarzucić temu modelowi pod względem funkcjonalności – pierwsze skrzypce gra tu system Smart TV, zapewniający dostęp do takich aplikacji jak Netflix czy YouTube. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Samsung UE50TU7102 – dobry telewizor do 2000 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl 50-calowy Samsung UE50TU7102 to nasza kolejna propozycja. Reprezentuje rodzinę Crystal UHD, na którą składają się telewizory 4K oferujące żywe kolory i całkiem niezły kontrast. Model ten nie ma może jakichś cech, które jakoś szczególnie by go wyróżniały, ale jest to po prostu jeden z najlepszych modeli w swojej kategorii cenowej. Ma HDR10+, ma najnowsze tunery telewizyjne (DVB-T2, S2 i C), ma 20-watowe głośniki z Dolby Digital Plus i ma też wreszcie system Smart TV Tizen. To intuicyjna w obsłudze, a zarazem bardzo funkcjonalna platforma – daje dostęp do najróżniejszych źródeł treści, więc zawsze jest coś do oglądania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 2x HDMI, 1x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

LG 55UN71003LB – duży telewizor 4K za 2000 złotych









4,6/5 Ocena benchmark.pl Celujesz w coś większego? W takim przypadku koniecznie zerknij na telewizor LG 55UN71003LB. To model z 55-calowym ekranem 4K i nieźle działającą funkcją skalowania do wyższej rozdzielczości, więc nie ma mowy o pikselozie. Sztuczna inteligencja i najrozmaitsze technologie producenta z Korei Południowej sprawiają, że możesz liczyć na naturalne kolory (nawet pod kątem), niezły dźwięk (nawet na wbudowanych głośnikach), niskie opóźnienia (co docenisz, jeśli jesteś graczem) i szeroką funkcjonalność. Tę ostatnią zapewnia webOS z przejrzystym interfejsem, obszernym katalogiem aplikacji i rozwiązaniami takimi jak sterowanie głosowe. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi LED TV 4S 55 – niezły telewizor z Androidem









4,6/5 Ocena benchmark.pl To wciąż nie jest marka kojarzona z telewizorami, ale ku zaskoczeniu wielu okazało się, że chiński producent przygotował bardzo atrakcyjne urządzenia z tej kategorii. Jednym z nich jest Xiaomi Mi LED TV 4S 55, który bardzo dobrze wypada pod względem jakości obrazu, jakości dźwięku, szybkości działania i funkcjonalności. Oczywiście nie ma się co nastawiać na jakość godną flagowca, ale wśród prostych modeli dla „Kowalskiego” ten jest naprawdę godny polecenia. Ma 55-calowy ekran 4K, dwuzakresowe Wi-Fi, po trzy gniazda HDMI i USB, a do tego aktualnego Androida z wbudowanym Chromecastem. Miodzio! Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

