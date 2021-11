Często słyszymy o nowościach w świecie sieci domowych, ale w zasadzie póki nasz router jako-tako działa, to trudno nam podjąć decyzję o zmianie – zwłaszcza gdy oznacza to poszukiwania „tego najlepszego”. Z podjęciem decyzji o wymianie nie pomożemy, ale z wyborem już tak!

W ostatnim roku przez nasze ręce przewinęło się sporo bardzo dobrze wycenionych routerów, a większość zasługującą na to miano zdobi logo Tenda. Dlatego postanowiliśmy na przykładzie oferty tego właśnie producenta przygotować dla Was poradnik w formie szybkiego (4 pytania) quizu, który nakieruje Was na to, jakiego routera powinniście szukać. Zachęcamy skorzystać, nawet jeżeli nie odnosicie wrażenia jakoby zmiana routera była w Waszym przypadku potrzebna – wyniki mogą Was zaskoczyć.

Tenda posiada bardzo szeroką gamę routerów dla domowego użytkownika

Jeżeli czujecie, że wyniki quizu nie do końca wpisują się w Wasze potrzeby, poniżej jeszcze szybka prezentacja ciekawych, naszym zdaniem, modeli z oferty Tenda. Warto mieć je na oku w Waszych ulubionych sklepach, gdyż z pewnością doczekają się sporych przecen w najbliższy piątek.

Tenda AC19 – bardzo funkcjonalny router o wydajności, która zadowoli większość użytkowników

Obecnie już kosztujący poniżej 200 zł router Tenda AC19 był razem z Tenda AC21 naszym gościem w recenzji nieco ponad rok temu. Oferuje świetną przepustowość w paśmie 5 GHz, nawet gdy z sieci korzysta kilku użytkowników. Dobrze radzi sobie z łączem 1 Gbps, a do tego oferuje rozbudowaną funkcjonalność portu USB. Sporych rozmiarów anteny dobrze spiszą się nawet w typowym domu jednorodzinnym o powierzchni 150-200 mkw.

Tenda AC23 – router dla bardzo licznej rodziny

Nieco później przez nas recenzowany router Tenda AC23, co prawda, ustępuje AC19 funkcjonalnością, ale znacznie lepiej poradzi sobie w sytuacji, gdy domowników jest 5 i więcej. Jeżeli regularnie macie gości albo po prostu bardzo dużo urządzeń w domu korzysta z Wi-Fi, to ten model poradzi sobie znacznie lepiej z balansowaniem ruchu.

Tenda TX3 (oraz RX3) – bardzo szybki router AX1800 dla nowoczesnego domu

Jeżeli posiadacie same relatywnie świeże urządzenia, łączące się bezprzewodowo, albo chcecie kupić coś bardziej przyszłościowo, to właśnie Tenda TX3, którego całkiem niedawno testowaliśmy (a także bliźniaczy RX3), będzie wyśmienitym wyborem. Obsługa Wi-Fi 6 pozwoli nawet w tej niewygórowanej cenie zrównać prędkość połączenia bezprzewodowego z tym przewodowym. Dodatkowo nawet mimo obsługi tylko MU-MIMO 2x2, właśnie dzięki wsparciu OFDMA, jakie oferuje Wi-Fi 6, bez problemu obsłuży nawet kilkanaście urządzeń jednocześnie, bez oznak drastycznego obniżania przepustowości. Spora w tym zasługa mocnego 4-rdzeniowego, wysoko taktowanego procesora.

Tenda RX9 Pro – nowoczesny router AX3000 dla dużej rodziny lub do firmy

Testowaliśmy również wyższy model z oznaczeniem RX9 Pro, który to wprowadza obsługę MU-MIMO 4x4, co przekłada się na realnie szybszą prędkość z użyciem Wi-Fi, niż oferuje kabel sieciowy. Sprawdzi się wyśmienicie w sytuacji, gdy często wielu użytkowników jednocześnie mocno obciąża naszą domową sieć Wi-Fi. To również bardzo dobry wybór do małego biura lub obiektu użytku publicznego.

Tenda MW12 – zestaw Mesh od Tenda

Tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy – nie zawsze większy znaczy lepszy – często lepiej jednak iść w ilość. W szczególności ma to zastosowanie w przypadku sieci bezprzewodowych, a w przypadku bardzo dużych domów jest to często jedyne rozsądne rozwiązanie. Tenda ma w swojej ofercie bardzo dobrze działający system MW12, którego jeszcze nie testowaliśmy. Niebawem natomiast będziecie mogli zapoznać się z naszą recenzją jeszcze mocniejszego zestawu MX6, który w 3-packu właśnie teraz testujemy. Takie rozwiązanie to prawdziwe zbawienie dla starego budownictwa bez pociągniętej infrastruktury sieciowej i z grubymi, zbrojonymi ścianami, których nawet najmocniejszy router sam nie spenetruje swoim sygnałem.

Czy warto polować na okazję?

Jak widzicie, jest w czym wybierać, a to wszystko konstrukcje w cenie przyjaznej nawet skromnej kieszeni. Warto jednak wstrzymać się z zakupem do samego piątku – z pewnych źródeł wiemy, że przeceny będą całkiem znaczne!

Artykuł powstał we współpracy z Tenda.