Nowości kosztują, a często i tak ich nie wykorzystamy. Tenda Nova MW12 pokazuje, że tańsze rozwiązanie w starszym standardzie może być lepsze niż wiele nowszych konstrukcji. To realnie wyśmienita propozycja dla nawet dużego domu – przekonajcie się, dlaczego.

4,2/5

Obecnie nadal prowadzimy osobny ranking najlepszych routerów oraz osobną listę polecanych zestawów mesh, choć w zasadzie obecnie granica między tymi rozwiązaniami zaczyna się zacierać. Coraz więcej routerów oferuje opcję przejścia w tryb mesh, a jednocześnie coraz więcej zestawów mesh to tylko nieco zmodyfikowane routery sprzedawane w parach (lub trójkach). Nieco inaczej jest z rodziną Tenda Nova MW – te systemy mesh są z nami już dosyć długo, czego przykładem może być test Tenda MW6 z 2018 roku. Przez cały ten czas były intensywnie rozwijane i finalną formę osiągnęły właśnie w zestawie MW12, który postanowiliśmy przetestować ze względu na bardzo konkurencyjną cenę.



Jedno, co się w zestawach Tenda przez te lata nie zmieniło, to design opakowania – choć ono samo jest już sporo nowsze i bardziej premium niż w pierwszych modelach.

Tenda MW12 to routery nowoczesne i bardzo estetyczne

W zestawie Tenda Nova MW12 poza dwoma węzłami znajdziemy jeszcze ich zasilacze (z 180-centymetrowym przewodem zasilającym) oraz jeden przewód sieciowy (150 cm, w formie estetycznej tasiemki). Zasilacze zostały znacznie odchudzone oraz wykonane z lepszego plastiku niż miało to miejsce w pierwszych modelach – widać na tym etapie spory postęp.



Przewody wystarczą, aby router umieścić na typowej szafce, a nawet na wysokim regale (co jest wskazane).

Węzły są w kształcie sześcianów w kolorze śnieżnobiałym z naniesionym wzorem w plecionkę (kwadraty?) za pomocą matowienia powierzchni. Jedyne dodatkowe zdobienie to logo serii Nova, poza tym detalem ściany są identyczne.



Wyglądają na swój sposób intrygująco :)

Na górnej ze ścian znajdziemy jeszcze wielofunkcyjną diodę – jest mała i również kwadratowa (duży plus za ten detal i spójność!). Sygnalizuje kolorem status połączenia z Internetem oraz ewentualne awarie, a w przypadku dodatkowych węzłów - siłę sygnału łączącego dwa punkty.



Jeżeli diodka by Wam przeszkadzała, to można ją całkowicie wyłączyć w ustawieniach.

Od spodu czeka na nas panel z portami, a tych łącznie do dyspozycji mamy trzy typu RJ45 o przepustowości 1 Gbps. Pierwszy z nich może pełnić funkcję złącza WAN lub, tak jak pozostałe dwa, ograniczyć się do komunikacji wewnątrz sieci lokalnej (np. z głównym węzłem, ale też z innymi urządzeniami, dla których będzie bezprzewodowym mostem do routera).



Przepust na kable jest nieco zbyt mały, aby pomieścić 3 przewody i kabel zasilania - choć to też zależy od średnicy kabli.

Warto tu jeszcze zauważyć, że router mimo swojego małego rozmiaru (10x10x10 cm) oraz wagi (310 g) wyposażono w cztery spore gumowe podkładki, tak że nie ma obaw o jego samowolne przemieszczanie się pod ciężarem kabli. Są tu również otwory do montażu na ścianie lub suficie – o niczym nie zapomniano!



Przy dolnej lewej nodze widać otwór z ukrytym przyciskiem restartowania i resetowania – funkcję WPS obsługujemy z poziomu aplikacji.

Specyfikacja zestawu mesh Tenda Nova MW12

Procesor: 4 rdzenie, 900 MHz RAM: 256 Pamięć Flash: brak informacji Standard sieci: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz (2x);

IEEE 802.11 n/g/b 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: wewnętrzne, 4 dookólne (6 dBi) Prędkość transmisji (teoretyczna): 5 GHz-1: 867 Mbps (802.11ac);

5 GHz-2: 867 Mbps (802.11ac);

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n) Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 2 x RJ45 LAN (1000 Mbps);

1 x RJ45 WAN (1000 Mbps) Przyciski: Reset/Restart Wymiary: 100 (głębokość) x 100 (szerokość) x 100 mm;

waga 0,31 kg Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne Serwery wirtualne: Port Forwarding, UPnP Funkcje zaawansowane: Smart Connect (wymuszony...);

Sieć gości;

Beamforming (kształtowanie wiązki);

MU-MIMO 2x2:2 dla 5 GHz;

MU-MIMO 2x2:2 dla 2,4 GHz;

Kontrola rodzicielska;

Kontrola przepustowości Gwarancja: 2 lata Cena sugerowana: 639 zł

Technicznie to wszystko, czego mesh potrzebuje do sprawnego działania

Zaskoczeniem może być to, że w tej relatywnie niedrogiej przecież konstrukcji otrzymujemy 3-zakresowy tryb pracy Wi-Fi! Oznacza to, że bezprzewodowa praca węzłów będzie znacznie szybsza niż w przypadku klasycznych routerów udających mesh lub nawet dedykowanych, ale nadal 2-zakresowych, systemów mesh.

Jeżeli planujesz używać systemu mesh bezprzewodowo, to pod uwagę warto brać tylko modele 3-zakresowe, takie jak Tenda MW12

Pod względem wydajności Tenda stawia na ilość, zatem pojedynczy punkt do najszybszych nie należy – mamy tu 4-rdzeniowy SoC o taktowaniu 900 MHz oraz 256 MB RAM. Odpowiada to mniej więcej temu, co oferują pojedyncze routery z segmentu cenowego 200-300 zł i do obsługi „połowy” użytkowników domowych (tych podpiętych do jednego z urządzeń) żadnemu z węzłów nie powinno zabraknąć wydajności.



Na zdjęciach wydaje się być znacznie większy i droższy niż jest w rzeczywistości.

W środku tej relatywnie niewielkiej obudowy zmieszczono 4 anteny – dwie z nich oddelegowano do komunikacji między węzłami, a pozostałe dwie do łączności z urządzeniami odbiorczymi. Oznacza to, że możemy liczyć na nie więcej niż MU-MIMO 2x2, choć w warunkach domowych to zwykle w zupełności wystarcza.

Zestaw Tenda Nova MW12 skonfigurujesz tylko przez aplikację

Pierwsza konfiguracja jest w przypadku testowanego routera banalnie prosta – łączymy się z nadawaną fabrycznie siecią (używając kodu QR lub ręcznie wpisując hasło, które znajdziemy od spodu routera), pobieramy aplikację Tenda Wi-Fi i postępujemy zgodnie z poleceniami. Wystarczy nadać nazwę sieci Wi-Fi, jej hasło i potwierdzić automatycznie wykryte źródło Internetu (lub w razie potrzeby je edytować). Po zakończeniu tego procesu zostaniemy poproszeni o podłączenie kolejnych punktów, co w zasadzie odbywa się już w pełni automatycznie, jak tylko potwierdzimy, że drugi węzeł jest gotów.





Aplikacja znajoma, ale jakoś nieco bardziej okrojona...

Nieco smutniej się robi, gdy przychodzi do bardziej zaawansowanej konfiguracji, jak chociażby wybór kanałów pracy Wi-Fi albo szerokości pasma, ale również kwestii zarządzania QoS i kontrolą rodzicielską. Te aspekty są w przypadku Tenda MW12 ograniczone do absolutnego minimum i tam gdzie się da, zostały zautomatyzowane (jak właśnie wybór optymalnego kanału dla Wi-Fi). Nie możemy nawet rozdzielić pracy Wi-Fi na dwa niezależne zakresy 2,4 i 5 GHz (wymuszony jest tryb „smart”) ani wybrać standardu zabezpieczeń (domyślnie aplikowane jest WPA2). Jest to oczywiście ukłon w stronę domowych, mniej zaawansowawnych użytkowników.





Tak skromne ustawienia w aplikacji nie są niczym bardzo zaskakującym, ale w tym przypadku sytuacji nie ratuje panel w przeglądarce, gdyż zwyczajnie go nie ma.

Takie braki można by wybaczyć aplikacji, gdyby możliwe było bardziej zaawansowane sterowanie sprzętem z poziomu panelu w przeglądarce. Ten jednak nie istnieje – dobrze przeczytaliście – wchodząc na adres IP routera odbijemy się od komunikatu, że strona nie istnieje. Coż, dla użytkownika domowego, to w sumie niewielka strata, ale z pewnością znajdą się tacy, dla których automatycznie przekreśli to zakup tego zestawu.



Część zaawansowanych ustawień znajdziemy w aplikacji, choć jest ich mniej niż zwykle routery Tenda udostępniają w panelu przeglądarkowym.

Jak testowaliśmy Tenda Nova MW12 – czyli procedura testowa

Routery ze względu na ich cenę, liczebność oraz specyfikację testowaliśmy w naszej mniejszej z lokalizacji testowych, czyli w domu jednorodzinnym z dwiema kondygnacjami o powierzchni około 220 mkw. W bezpośrednim otoczeniu routera równolegle pracowała nasza redakcyjna sieć, jednak z tym zestaw Tenda sobie poradził, dobierając wystarczająco odległe kanały dla własnych zakresów.



Router oznaczono na pomarańczowo i znajduje się on na wyższej kondygnacji. Na niebiesko oznaczyliśmy lokalizację drugiego węzła.

Testy przeprowadziliśmy w dwóch wariantach podłączenia drugiego z węzłów – przewodowo i bezprzewodowo. Warto tu jeszcze mieć na uwadze, że nasza lokalizacja testowa sprzyja połączeniu przewodowemu, gdyż dla połączenia bezprzewodowego rozsądniej byłoby węzeł umieścić bliżej głównego routera (tracąc nieco na sile sygnału w ostatniej z lokalizacji testowych). Co ciekawe, drugi węzeł zgłasza bardzo dobrą jakość sygnału w tej lokalizacji (zielony kolor diody).

Pomiar zasięgu Wi-Fi dla zestawu mesh Tenda Nova MW12 (2-pack) [dBm]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 -44

-38 Lokalizacja testowa nr 2 -56

-48 Lokalizacja testowa nr 3 -49

-42 Lokalizacja testowa nr 4 -45

-38 Lokalizacja testowa nr 5 -42

-36 Lokalizacja testowa nr 6 -55

-44 Lokalizacja testowa nr 7 -38

-32 Lokalizacja testowa nr 8 -52

-50 Lokalizacja testowa nr 9 -62

-55 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

W tej kwestii Tenda od zawsze dominuje w naszych testach – siła sygnału tych routerów jest wyśmienita, co zresztą potwierdzają testy samodzielnych routerów w tym samym budynku (jak na przykład Tenda AC21). Tym bardziej zestaw dwóch węzłów nie miał problemu z pokryciem całego domu, ale również ogrodu, zarówno naszego, jak i sąsiada.

Pomiar przepustowości Wi-Fi 5 – zakres automatyczny [Mbps]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 532

303

532

303 Lokalizacja testowa nr 2 407

230

407

230 Lokalizacja testowa nr 3 226

171

482

293 Lokalizacja testowa nr 4 229

168

501

303 Lokalizacja testowa nr 5 246

181

542

310 Lokalizacja testowa nr 6 242

171

491

299 Lokalizacja testowa nr 7 554

310

554

310 Lokalizacja testowa nr 8 501

246

501

246 Lokalizacja testowa nr 9 246

186

246

186 Legenda: Pobieranie (węzły bezprzewodowo)

Wysyłanie (węzły bezprzewodowo)

Pobieranie (węzły przewodowo)

Wysyłanie (węzły przewodowo)

Weryfikacja szybkości samego Wi-Fi potwierdza wcześniejsze rezultaty. O ile sam standard AC1300, jaki do dyspozycji mają urządzenia odbiorcze, nie jest w stanie wysycić łącza przewodowego, tak łącząc węzły przewodowo właśnie, możemy liczyć na stabilne ponad 50 MB/s w każdym miejscu domu i ogrodu. To rewelacyjny wynik w tym segmencie cenowym!

Tenda Nova MW12 poradzi sobie wyśmienicie w każdych warunkach, nawet gdy węzły będą musiały komunikować się bezprzewodowo!

Z punktu widzenia testów zestawu mesh nawet ważniejsze jest to, że korzystając z łączności bezprzewodowej pomiędzy węzłami nadal uzyskujemy bardzo wysokie odczyty. To w zasadzie lepsze wyniki niż w tej lokalizacji (bezprzewodowo) uzyskał 2x droższy, 2-zakresowy zestaw Wi-Fi 6 z naszego artykułu z poradami na temat poprawnego ustawienia Wi-Fi mesh!



Sprawdziliśmy - przepustowość się nie sumuje :(

Pomiar przepustowości routera Tenda Nova MW12 podczas kopiowania mniejszych plików [Mbps]

testowane na TP-Link TX3000E, odległość 2 m, więcej = lepiej

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 896

554

310

158 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 728

366

283

141 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 61

30

30

20 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 25

9

9

6 Legenda: LAN -> LAN

Wi-Fi -> LAN

LAN -> Wi-Fi

Wi-Fi -> Wi-Fi

W tym teście wychodzi nieco słabsza strona testowanego zestawu – prędkość przekazywania plików mocno spada wraz ze spadkiem ich rozmiaru. Nie jest to, co prawda, aspekt, który odczujemy w typowo domowym użytkowaniu, ale może wpływać na właściwości „gamingowe” takiego zestawu (gry wysyłają dużo bardzo małych danych).

Pomiar prędkości WAN

WAN Download 938 WAN Upload 922

Jako że Tenda nie raczyła zestawu Nova MW12 wyposażyć w złącze USB, to możemy przejść od razu do testów zewnętrznych i zaczniemy od sprawdzenia prędkości łącza, jakie testowany zestaw jest w stanie obsłużyć. Jak widać, nie ma tu problemów i typowy "speed test" powinien wykazać pełną przepustowość łącza 1 Gbps.

Pomiar poboru energii przez router Tenda Nova MW12 (2 punkty) [W]

Spoczynek przewodowo

węzły spięte przewodowo 11 Spoczynek bezprzewodowo

węzły spięte bezprzewodowo 13 Obciążenie 1 zakres

węzły spięte przewodowo 13 Obciążenie 1 zakres

węzły spięte bezprzewodowo 16 Obciążenie 2 zakresy

węzły spięte przewodowo 15 Obciążenie 2 zakresy

węzły spięte bezprzewodowo 19

Na koniec jeszcze sprawdziliśmy, ile prądu potrzebuje każdy z węzłów (w zależności od metody łączności) – wyniki są po niskiej „stronie mocy” i zdecydowanie zestaw można określić mianem eko-friendly.

Czy warto wybrać zestaw Tenda Nova MW12?

Musimy przyznać, że wyniki testów zaskoczyły nas bardzo pozytywnie. Zestaw pozwala realnie wykorzystać potencjał standardu Wi-Fi 5 AC1300 na całej powierzchni nawet całkiem dużego domu jednorodzinnego, co oznacza, że praktycznie żadne mieszkanie nie będzie mu straszne – nawet jeżeli miałby działać bezprzewodowo.



Zainwestuj w swoją sieć od Nova!

Oczywiście nie jest to w żadnym miejscu topowe rozwiązanie i praktycznie na każdym kroku napotykamy kompromisy – te jednak prawie zawsze są dobrze wyważone i dla docelowego odbiorcy nie będą miały znaczenia. Najbardziej zabolała nas bardzo mało zaawansowana konfiguracja (co może być w sumie zaletą w oczach użytkowników domowych), ale również brak chociażby jednego złącza USB (w jednym z węzłów) można uznać za wadę w tej klasie sprzętu.

Tenda Nova MW12 to wybitny w swojej klasie cenowej zestaw Wi-Fi mesh, oferujący 3-zakresowy tryb pracy

Największą zaletą testowanego zestawu jest niewątpliwe jego 3-zakresowy tryb pracy – docenią to zwłaszcza użytkownicy, którzy nie posiadają możliwości spięcia węzłów przewodowo, a ich obiekt stanowi zbyt duże wyzwanie dla klasycznych pojedynczych routerów. Doceniamy też jakość wykonania oraz uniwersalny, ale nadal atrakcyjny wygląd zestawu.



Książka o bananach dla skali – to naprawdę nieduży sprzęt!

W cenie sugerowanej, czyli 639 zł, którą już mogliście odczytać ze specyfikacji, jest to świetna propozycja dla szukających szybkiej i stabilnej łączności bezprzewodowej dla typowego domu jednorodzinnego (lub dla dużych domów, ale wtedy należałoby odpowiednio dobrać ilość węzłów – tych można w przypadku Nova MW12 użyć aż 12!). Realnie oferta robi się jeszcze lepsza, gdy zajrzymy na Ceneo, gdzie taki 2-pack można dostać poniżej 600 zł! My stanowczo polecamy na problemy z zasięgiem i przepustowością łącza użytkownikom nadal korzystającym z Wi-Fi 5.

Nasza ocena zestawu Mesh Tenda Nova MW12: 84% 4.2/5