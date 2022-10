Crucial P5 Plus - miało być szybko i w przystępnej cenie. Przynajmniej takie było założenie producenta. A jak dysk NVMe marki Crucial wypada w praktyce? Pora się przekonać. Zapraszamy na test.

Recenzja Crucial P5 Plus

Crucial dorobił się niemałej renomy w segmencie dysków SSD z interfejsem SATA. Wystarczy wspomnieć perełki jak choćby MX200 czy MX500. Niestety na gruncie nośników NVMe już takich triumfów nie świętował. Ten stan rzeczy zmienić miał nośnik P5 Plus, który swoją premierę miał w zeszłym roku. Konstrukcja ma zachęcać atrakcyjną ceną i parametrami. Crucial P5 Plus oparto o interfejs PCI-Express 4.0 x4 oraz wyposażona w autorski kontroler. Do wyboru mamy trzy warianty o pojemności: 500 GB, 1 TB i 2 TB. Do naszych testów trafił model pośredni, którego cena na początku października 2022 wynosiła 529-539 zł. Do tego producent daje 5 lat gwarancji na swój produkt.

Specyfikacja dysku Crucial P5 Plus

Serce testowanego dysku to kontroler Micron DM02A1. Firma Micron nikomu nie licencjonuje swojego flagowego 8-kanałowego kontrolera, zatem zobaczymy go wyłącznie na urządzeniach tegoż producenta, a tak się dobrze składa, że Crucial jest własnością jednego z największych dostawców pamięci półprzewodnikowych na świecie. Niestety Micron także niechętnie dzieli się informacjami na temat dokładnych parametrów technicznych, zatem niewiele więcej można powiedzieć o tym podzespole.

W dysku Crucial P5 Plus zastosowano pamięci 3D TLC NAND marki (oczywiście) Micron, charakteryzujące się 176-warstwami. Identyczne znajdziemy w dyskach Kingston KC3000 czy Corsair Force Series MP600 Pro XT, czyli modelach ewidetnie okupujących wyższą półkę cenową. P5 Plus posiada także pamięć podręczna LPDDR-4266 MHz. Testowany dysk ma jej 1 GB a wariant o pojemności 2TB podwaja ilość pamięci podręcznej.

No dobrze, a co deklaruje producent na gruncie ogólnej sprawności modelu Crucial P5 Plus 1 TB? Maksymalna prędkość zapisu sekwencyjnego wynosi 5000 MB/s a odczyt ma 6600 MB/s. IOPS dla losowego odczytu/zapisu określono na odpowiednio 630.000 i 700.000 operacji. Natomiast współczynnik TBW (limit zapisów) dla dysku 1 TB przewidziano na 600 TB. Taka wartość wykracza daleko ponad to, co potrzebuje przeciętny użytkownik. Warto jeszcze wspomnieć, że P5 Plus obsługuje szyfrowanie 256-bit AES i TCG Opal 2.0.

Testy sprawności Crucial P5 Plus 1TB

Wszystkie pomiary zostały zrealizowane na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 3900X i płytą główną z chipsetem AMD B550. Tym sposobem mogliśmy skorzystać z pełni potencjału magistrali PCI-Express 4.0. Konfiguracja testowa pracowała pod obsługą systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (21H1) z użyciem najnowszych sterowników.

Platforma testowa:

CrystalDiskMark 8

Pierwsze koty za płoty. Jak wypada w zestawieniu z innymi dyskami P5 Plus PCIe 4.0? Przeważnie po środku stawki, gdzie dyskowi bliżej do liderów testów aniżeli zawodników okupujących dolne partie zestawienia. Przykładowo w odczycie sekwencyjnym Q8T1 nasz bohater depcze po piętach Kingston KC3000 1 TB (7352 vs. 6776 MB/s). Natomiast w odczycie losowym bije między innymi Kioxię Exceria Pro 2 TB oraz Patriot P400 1 TB.

Nie najgorzej wychodzi także zapis, przeważnie okupując środek zestawienia, acz niestety rozczarowuje zapis losowy 4K Q1T1 – wynikiem 155 MB/s dysk wypadł w okolicach jednostek PCIe 3.0.

AS SSD Benchmark 2.0

Jeszcze raz to samo, ale wykonaniu programu AS SSD Benchmark, w którym dysk uzyskał ogólny wynik 7374 pk. W tym benchmarku P5 Plus okupuje przeważnie środek zestawienia.

PCMark 10

Test PCMark 10 Full System Drive zbiorczo symuluje użytkowanie dysku w szeregu zadań, od kopiowania plików, przez uruchamianie gier, a kończąc na pracy twórczej w profesjonalnym programie graficznym. Ogólny wynik 3034 pk pozwala P5 Plus zająć wysoką pozycję, między Kingston KC3000 (3185 pk) 1 TB a ADATA XPG S70 1 TB (2878 pk).

3DMark Storage Benchmark

Pora na test wykorzystującym nośnik głównie w grach. Procedura obejmuje instalację, uruchamianie gier oraz tworzenie gameplaya w pakiecie OBS. P5 Plus wykręcił wynik 3159 pk, co stawia go bardzo wysoko zaraz za ADATA XPG S70 1 TB (3203 pk), zostawiając w tyle rozwiązania m.in. marek Corsair, Patriot czy Kioxia.

Sprawność P5 Plus w realnym użytkowaniu

No dobrze a jak wygląda realne użytkowanie dysku Crucial P5 Plus? W tym celu wykonałem drobne porównanie z nośnikiem Corsair MP600 Core, który miałem pod ręką. Test obejmuje: wewnętrzny transfer, kopiowanie pliku 19.9 GB, kopiowanie i kompresję paczki 3.5 GB (2800 plików) oraz uruchomienie poziomu w Cyberpunk 2077. Wszystkie operacje odbywały się w obrębie każdego dysku. W każdym możliwym scenariuszu nasz zawodnik wyprzedza MP600 Core.

Prędkość transferu

[GB/s], więcej=lepiej

Crucial P5 Plus 1,53 Crucial P5 Plus 80% zapełnienia 1,25 Corsair MP600 Core 1,35

Uruchomienie poziomu CP2077

[s], mniej=lepiej

Crucial P5 Plus 10 Crucial P5 Plus 80% zapełnienia 11 Corsair MP600 Core 14

Kopiowanie pliku 19,9 GB

[s], mniej=lepiej

Crucial P5 Plus 12 Crucial P5 Plus 80% zapełnienia 19 Corsair MP600 Core 15

Kopiowanie 3,5 GB

[s], mniej=lepiej

Crucial P5 Plus 5,5 Crucial P5 Plus 80% zapełnienia 8,2 Corsair MP600 Core 6,1

Kompresja 3,5 GB

[s], mniej=lepiej

Crucial P5 Plus 59 Crucial P5 Plus 80% zapełnienia 58 Corsair MP600 Core 59

Test należy uzupełnić o scenariusz, gdy dysk zostanie zapełniony w 80%. Crucial P5 Plus znosi to całkiem nieźle, co można zobaczyć na poniższym wykresie. Spadki prędkości działania odczujemy głównie przy kopiowaniu lub zapisie bardzo dużych plików lub archiwów o rozmiarze przekraczającym 30-40 GB.

Trochę słabo dysk wypada pod względem temperatur. W spoczynku, na otwartym test benchu, osiąga średnio 58 stopni Celsjusza. Po uruchomieniu benchmark Crystal Disk wartość ta skacze do 76 stopni. Natomiast, jeśli idzie o normalne użytkowanie, podczas kopiowania dużej ilości danych (różne rozmiary plików, czas 25 min) dysk utrzymywał temperaturę między 73 a 76 stopni. Na szczęście do thermal throttlingu jeszcze daleka droga. Producent nie daje do swojego dysku fabrycznego radiatora – a ten bardzo by się przydał – acz po prawdzie większość porządnych płyt głównych takowy już oferuje na głównym gnieździe M.2.

Czy warto kupić SSD Crucial P5 Plus?

Podczas premiery dysk Crucial P5 Plus o pojemności 1 TB startował z poziomu cenowego wynoszącego nieco ponad 600 zł. Dziś za ten nośnik przyjdzie nam zapłacić około 530 zł. W tej cenie bohater tego testu zapewnia bardzo przyzwoitą sprawność. Całkiem często zdarza mu się doganiać topowe SSD-eki PCI-Express 4.0.

P5 Plus ma dwie słabości. Pierwszą jest spadek wydajności po przekroczeniu 80% zapełnienia. Może to dokuczać głównie osób kreatywnych, pracujących z profesjonalnymi aplikacjami. Dla graczy i hobbystów to raczej problem pomijalny. Drugą słabością testowanej konstrukcji jest temperatura pracy. Niezależnie czy dysk będzie waszym głównym (systemowym) czy tylko dodatkowym dyskiem – zalecam pamiętać o stosownym radiatorze w komputerze stacjonarnym. Niestety laptop będzie mieć jednak pod tym względem pod górkę. Na koniec nie przejmowałbym się wartością 600 TBW. Przy normalnym użytkowaniu trudno będzie przekroczyć tą wartość przed upływem pięcioletniej gwarancji.

Reasumując, jeśli szukacie solidnego a przy tym dobrze wycenianego dysku do gamingowego/streamingowego PC, a także dla półprofesjonalisty na budżecie to spokojnie polecamy Crucial P5 Plus.

Plusy

Dobrze wyceniony dysk

Pokazuje pazur w testach rzeczywistych

Pięć lat gwarancji dla spokoju ducha

Minusy

Miejscami znaczący spadek sprawności przy 80% zapełnienia

Ewidentnie potrzebuje radiator