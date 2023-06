Deebot T20 OMNI to najnowszy robot sprzątający od Ecovacs, który już na papierze robi piorunujące wrażenie. Zaawansowany technologicznie, wyposażony w funkcjonalną stację dokującą może stać się świetnym wyborem dla ludzi poszukujących najwyższej jakości i skuteczności.

Płatna współpraca z Ecovacs.

Co wyróżnia Ecovacs Deebot T20 OMNI?

Deebot T20 OMNI to robot sprzątający, który wyznacza pewne standardy wśród swojej autonomicznej konkurencji. Mamy tu automatyczne czyszczenie mopa gorącą wodą, podgrzaną do 55 stopni i osuszanie go gorącym powietrzem, mycie podłóg czystymi, a nawet i jeszcze ciepłymi nakładkami mopującymi oraz opcję podnoszenia tychże nakładek podczas sprzątania dywanów, a do tego moc ssania na poziomie 6000 Pa i pojemną baterię, liczącą sobie 5200 mAh.

Deebota T20 OMNI wyposażono w autorski system unikania przeszkód TrueDetect 3D 3.0, który sprawia, że robot zwinnie przemyka między przeszkodami oraz system OZMO Turbo 2.0 - Rotating Mopping System, który obraca krążki mopa do 160 razy na minutę, wywierając stały nacisk na podłogę. Robot pracuje w parze ze stacją dokującą wyposażoną w worek o pojemności 3 litrów oraz zbiorniki świeżej i brudnej wody - każdy o 4-litrowej pojemności.

Sprawdź Ecovacs Deebot T20 OMNI na naszym wideo!

Deebot T20 OMNI jest wygodny i funkcjonalny - to fakt!

Opis wygody obsługi zacznijmy od parowania robota z telefonem. W tym celu pobieramy aplikację na Androida lub iOS, włączamy ją, zakładamy konto, a już po chwili skanujemy kod QR znajdujący się pod pokrywą robota. Później łączymy go z Wi-Fi, z telefonem i to w sumie tyle. Żadna filozofia. Rzecz jasna przed sparowaniem robota rozkładamy sobie stację dokującą, wlewamy wodę i przygotowujemy się do wprowadzenia do swojego domu nowego członka rodziny.

Pracą robota zarządzamy z poziomu wygodnej, czytelnej, przemyślanej aplikacji. Możemy wybrać sobie w niej preferencje sprzątania: czy robot ma tylko odkurzać, tylko mopować, odkurzać i mopować lub odkurzać, a później mopować. W aplikacji ustawimy sobie również moc ssania w trybach: Cichym, Standardowym, Maks i Max+, ustawimy tryb mopowania na dokładny lub standardowy, włączymy opcję dokładnego sprzątania narożników i tak dalej. Opcji jest mnóstwo!

Możemy rzecz jasna ustalić harmonogram odkurzania i mopowania w trybie automatycznym lub osobno na dany obszar w mieszkaniu, a także harmonogram inteligentnego sprzątania, gdzie ustalimy wilgotność nakładek mopujących, czy częstotliwość ich czyszczenia w stacji dokującej.

W aplikacji Ecovacs Home skonfigurujemy również strategię czyszczenia dywanów - to, czy Deebot ma dostosowywać się do dywanu, omijać go, czy ignorować wjeżdżając na niego, ale go nie sprzątając. Oprogramowanie informuje nas o ilości wody w stacji dokującej, pozwala na wyczyszczenie nakładek mopujących czy wysuszenie ich gorącym powietrzem. Mamy tu też dostęp do dziennika sprzątania, możliwość włączenia blokady dostępu dla dzieci czy (mówiącego po angielsku) asystenta głosowego YIKO.

Wrażenia z użytkowania

Dlaczego Deebot T20 OMNI naprawdę skutecznie mopuje podłogi? Dlatego, że robi to zawsze czystym mopem! Nakładki mopujące są automatycznie czyszczone w stacji dokującej gorącą wodą - podgrzaną do 55 stopni, która rozpuszcza brud czy oleje zebrane podczas mopowania. Co więcej, nakładki te są nawet suszone gorącym powietrzem. To wszystko sprawia, że za każdym razem, gdy mopujemy podłogę korzystając z Deebota T20 OMNI, używa on do tego czystego mopa.

Testowany robot mopuje podłogi na poziomie klasycznego mopa z klasycznym płynem do mycia podłóg. I to jest coś! Czymś zasługującym na brawa jest również zmyślne dbanie o higienę Deebota T20 OMNI - po odkurzaniu czy mopowaniu, kiedy robot wróci do stacji dokującej ta włącza samoczyszczenie - myje mopa gorącą wodą, a jego nakładki są suszone gorącym powietrzem po zakończeniu procesu czyszczenia. Wiem, wspominałem już o tym, ale tę cechę warto podkreślać!

Co ciekawe, kiedy Deebot podczas mopowania wjedzie na dywan - podniesie mopy, które przestaną się obracać. W tym czasie powysysa sobie brud z dywanu, a kiedy wjedzie znowu na twardą podłogę - wznowi mopowanie. W domu, czy tam mieszkaniu, gdzie są dywany - ja mam dywany, bo mam psa, a pies ten lubi dywany - ta właśnie funkcja Deebota T20 OMNI to game changer.

U siebie w mieszkaniu poddałem tego gagatka testom ekstremalnym. Nie miał łatwo. Niejeden robot odmówiłby współpracy. Ba, niejeden faktycznie jej odmówił. Deebot jednak zasłużył sobie na mój szacunek, na pełne uznanie, bo genialnie radził sobie w środowisku systematycznie zanieczyszczanym przez psa oraz dwa króliki.

Ecovacs Deebot T20 OMNI - dobry wybór?

Czy Ecovacs Deebot T20 OMNI to dobry wybór? Cóż, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której byłby to zły wybór. Absolutnie doskonały sprzęt, który swoje kosztuje, ale dla kogoś, komu naprawdę zależy na czystym mieszkaniu, na czystych podłogach, dla kogoś, kto potrzebuje kompana, realnej pomocy w sprzątaniu, która ułatwi mu życie - Deebot T20 OMNI w sugerowanej cenie detalicznej rzędu 4999 zł będzie jednoznacznie dobrym wyborem.

Opinia o Ecovacs Deebot T20 OMNI:

Plusy:

dokładność odkurzania

dokładność mopowania

funkcjonalna stacja dokująca

mycie mopa gorącą wodą i suszenie gorącym powietrzem

rozbudowana aplikacja

doskonale autonomiczna praca

świetne unikanie przeszkód

Minusy:

do mnogości funkcji i możliwości trzeba się przyzwyczaić