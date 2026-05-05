Zegarek dla dziecka to obecnie dużo lepszy wybór od telefonu, ale to, co teraz oferuje Garett w modelu Kids ESSA 2 AI 4G, realnie przekracza moje wszelkie oczekiwania, jednocześnie nadal trzymając się racjonalnej ceny. Jest tu jednak pewna kwestia, która skłania do refleksji.

Zaczęło się niepozornie. Zegarek na testy dotarł w trzech wariantach kolorystycznych – uniwersalnym czarnym, radośniejszym niebieskim i urzekającym różowym. W zestawie z każdym zegarkiem Garett dostarcza dodatkowy, pasujący kolorystycznie pasek z ilustracjami przedstawiającymi astronautów oraz planety – takie kosmiczne klimaty. Jest też zestaw naklejek i magnetyczna stacja do ładowania, choć ta jest już uniwersalnie biała i sam przewód ma tylko 50 cm.

Proces uruchomienia i połączenia z aplikacją na telefonie rodzica okazał się bardzo prosty i cała konfiguracja zajęła dosłownie kilka minut, a przeprowadziłem ją dla wszystkich trzech zegarków, jako że w testach tym razem pomagały mi obie córki. Sześcioletnia Doriana sprawdzała model różowy z ilustrowanym paskiem, a dziewięcioletnia Dagmara wybrała bardziej stonowany czarny z paskiem bez ilustracji. Ich opinię, obok mojej obszernej recenzji, znajdziecie w filmie poniżej, ale jeżeli preferujecie czytanie zamiast oglądania, to uspokajam, że w dalszej części publikacji wszystkiego się dowiecie.

Wideorecenzja zegarka Garett Kids ESSA 2 AI 4G:

Solidne i przemyślane wykonanie idzie tu w parze ze stylem

Garett Kids ESSA 2 AI 4G został nieco odchudzony względem pierwszej wersji ESSA 4G. Jego koperta ma teraz wymiary 49 x 41 mm i tylko 13 mm wysokości, a mimo tego mieści ekran o przekątnej 1,78”, co udało się osiągnąć dzięki przejściu na technologię AMOLED. Dodatkowo oznacza to znacznie większy kontrast i lepsze zarządzanie energią, ale przede wszystkim niesamowicie nasycone kolory i brak smużenia przy niskich temperaturach (co jest zmorą zegarków z LCD). Całość z paskiem waży 48 g, co stawia urządzneie w samym środku stawki, ale jest to też jeden z najlżejszych zegarków z tak obszerną specyfikacją.

Paski są silikonowe z zakresem regulacji od 12 do 17 cm obwodu nadgarstka. Kopertę wykonano z solidnego tworzywa sztucznego, dodatkowo wzmocnionego przy ekranie, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia. Sam ekran korzysta ze szkła zabezpieczającego Gorilla Glass, na które fabrycznie nałożono jeszcze silikonową osłonkę amortyzującą uderzenia. Realnie ryzyko, że młodzież roztrzaska ekran, jest tu tak niskie, jak to tylko możliwe, bez znacznego podnoszenia wagi lub ceny zegarka. Co istotne, ten leży bardzo dobrze nawet na drobnych nadgarstkach i samoczynnie się na nich nie przekręca. Zegarek ma stopień ochrony IP68, co oznacza, że w teorii możliwe powinno być pływanie z nim, i to nawet z lekkim zanurzeniem, a do tego niestraszny będzie mu pył i kurz. W praktyce jednak na spodzie zegarka producent uprzejmie prosi, aby jednak nie pływać. Z mojej strony potwierdzam, że zegarek przetrwał kąpiele w wannie.

Od spodu zegarka mamy też komplet czujników mierzących parametry życiowe osoby, która go nosi. Jest pomiar ciśnienia i tętna, pomiar poziomu tlenu we krwi oraz temperatury, do czego jeszcze odniosę się nieco dalej. Prawy bok zegarka skrywa slot na kartę nanoSIM (całość z odpowiednią uszczelką) i niestety nie ma tu slotu na karty SD, aby rozszerzyć pamięć urządzenia. Tutaj też mamy koronę z przyciskiem, który aktywuje ekran i odpowiada za powrót do ekranu głównego. Jego przytrzymanie wywołuje panel, z którego można nawiązać połączenie awaryjne, choć do tego nadal trzeba korzystać z ekranu – trzeba zatem mieć nadzieję, że przetrwa on nawet najbardziej niebezpieczne sytuacje, po których konieczne może być wzywanie pomocy. Pomiędzy tymi dwoma elementami wyprowadzono jeszcze otwór mikrofonu, a po drugiej stronie zegarka jest perforacja obudowy dla głośnika.

Funkcjonalność idealnie skrojona do potrzeb dziecka

Zegarek pracuje na systemie Android 8.1 z nakładką OMNI AOS 1.7.6, a od strony sprzętowej mamy tu mocny, czterordzeniowy SOC (1.5 GHz taktowania) z 2 GB RAM. Pamięć użytkowa to 16 GB i mniej więcej połowa jest dostępna dla użytkownika. Producent przygotował pięć formatów prezentowania menu użytkownika, w tym jeden łudząco podobny do planszy aplikacji w zegarkach na systemie watchOS. Takich podobieństw jest więcej – chociażby panel sterowania, który ściągamy gestem w dół, jest wierną kopią tego z telefonów na systemie iOS. Obsługa zatem jest intuicyjna i dostajemy liczne opcje personalizacji. Można zmieniać nie tylko tarcze zegarka (dwadzieścia sześć animowanych wzorów), ale też tapetę w samym menu (czarne tło lub jedna z czterech animowanych tapet). Użytkownik może ponadto wybrać, jak ekran ma reagować na dotyk (np. może z miejsca dotyku roztaczać serduszka).

Lista aplikacji jest długa, jak na zegarek, ale trzeba mieć na uwadze, że jest to zamknięty system i dziecko nie zainstaluje sobie byle czego, jak w telefonie z Androidem, co akurat jest dużą zaletą. Oczywiście to rodzic (opiekun) ma pełną kontrolę nad tym, jakie aplikacje są zainstalowane i kiedy można z nich korzystać, ale trzeba uważać, jako że domyślnie nie ma żadnych limitów i zegarek od razu daje dostęp do aplikacji takich jak TikTok (Lite) i WhatsApp. Obie te aplikacje oczywiście są mile widziane na sprzęcie dla dziecka, ale dopiero po odpowiednim skonfigurowaniu ich przez rodzica, a tu ten etap domyślnie jest pomijany i młodzież może bez skrępowania scrollować całkiem losowe filmy na chińskiej platformie społecznościowej.

Dużym plusem jest obecność pełnoprawnego Spotify. Użytkownik może zalogować się na utworzone wcześniej konto i w pełni wykorzystać potencjał aplikacji. Do odtwarzania można wykorzystać wbudowany głośnik (brzmi lepiej niż się spodziewałem), słuchawki i głośniki na Bluetooth lub inne urządzenia w ramach Spotify Connect. Piosenki można też zapisywać na urządzeniu do słuchania np. podczas podróży samolotem. Jest też systemowa aplikacja do odtwarzania muzyki albo raczej nagrań wykonanych we własnym zakresie dyktafonem, jako że nie ma sposobu na wgranie utworów w formie plików - nie ma tu w ogóle menedżera plików.

Jest też galeria zdjęć – tych, które wykonamy wbudowaną w zegarek kamerą 5 Mpx (zaskakująco dobrze radzi sobie w słabym oświetleniu), takich które odbierzemy np. przez WhatsApp lub zapisanych z innych aplikacji. Kamerki można używać w innych celach, np. do odczytywania kodów QR albo do wideopołączeń pomiędzy zegarkami lub z telefonem opiekuna. Jeżeli na to pozwolimy, to również WhatsApp będzie mógł z niej korzystać. Jest ponadto funkcja odblokowywania zegarka twarzą, a na koniec zostaje jeszcze aplikacja Garett, w której z kamery korzysta AI, o czym za moment nieco więcej.

Garett Kids ESSA AI 4G to również zegarek sportowy – mierzy kroki, prędkość, dystans i oczywiście wszystkie nasze parametry życiowe, w tym temperaturę. Jest aplikacja do rejestrowania różnych typów treningów oraz osobna, która po prostu stale zlicza nasze kroki. Można wybrać cel treningu w postaci właśnie kroków, dystansu lub spalonych kalorii. Oczywiście wymaga to skonfigurowania biometryki użytkownika. Naturalnie nie zabrakło funkcji tak podstawowych w zegarku jak stoper. Parametry życiowe można sprawdzać niezależnie w osobnych aplikacjach – samemu lub zdalnie przez telefon opiekuna.

Do komunikacji, poza już wielokrotnie przywoływanym komunikatorem, można wykorzystać klasyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS lub komunikację wewnętrzną Garett. To ostatnie jest wyjątkowo ciekawe, bo raz, że jest bezpieczniejsze, a dwa, że nie zużywa “impulsów” (choć oczywiście wymaga internetu – przez Wi-Fi lub LTE). Możemy w ten sposób prowadzić klasyczne grupy dyskusyjne lub wykorzystać aplikację Walkie-Talkie, w której zasadniczo użytkownicy nagrywają sobie krótkie głosówki, ale te są na żywo odtwarzane u wszystkich członków grupy. Sympatyczne to.

Wiadomo, że nie mogło zabraknąć gier, choć tu trzeba Garett pochwalić, że nie są domyślnie zainstalowane. Rodzic może z poziomu aplikacji Garett Tracker na swoim telefonie pobrać paczkę gier mobilnych na wybrany zegarek. Do działania wymagają one jednak połączenia z internetem. Akurat ta aplikacja faktycznie mogłaby zostać nieco dopracowana. Sam początkowo mocno się jej nie przyglądałem, ale córki podczas testów wyłapały liczne problemy ze stabilnością i responsywnością tej aplikacji. Tu problem nie leży po stronie zegarka, tylko dostawcy aplikacji i trzeba mieć nadzieję, że kolejne aktualizacje poprawią sytuację. Grać się oczywiście da i to jeszcze jak, tylko że przy dłuższej sesji bywa, że aplikacja się zawiesi, a część gier po prostu się nie wczytuje. Z mojej strony jeszcze plus dla Garett, że wszystkie te gry są z kategorii “odpowiednie dla dzieci” – żadna nie uzależnia, a niektóre wręcz można uznać za rozwijające.

Aplikacje edukacyjne Garett, czyli spersonalizowani asystenci AI

Na koniec zostawiłem to, co wzbudza największy zachwyt i niepokój jednocześnie. Innymi słowy można to uznać za kontrowersyjne, ale to ten sam rodzaj kontrowersji, co wprowadzenie samochodów elektrycznych do codziennego użytku. Może i jest na to nieco wcześnie, ale korzyści są oczywiste. O czym mowa? Otóż o tym, co stoi za “AI” w nazwie zegarka. Garett przygotował specjalną aplikację z łącznie osiemnastoma funkcjami edukacyjnymi i jednym bardziej ogólnym asystentem. W istocie to po prostu atrakcyjnie dla młodego użytkownika opakowany czat GPT 3.5 od OpenAI, z podziałem na asystentów wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach. Ci mają wspierać dziecko w rozwoju i nauce, ale też zapewnić mu dodatkowe atrakcje oraz rozrywkę. Jak się to sprawdza?

Otóż zaskakująco dobrze. Przede wszystkim nie trzeba tu niczego konfigurować (poza językiem – ten domyślnie bierze się z ustawień systemowych i jeżeli te zostawimy na domyślnym angielskim, to asystenci też będą po angielsku), zwyczajnie od pierwszego uruchomienia wszystko jest już gotowe i przejrzyście opisane. Każdy asystent podpowiada, o czym można z nim porozmawiać i jak zacząć taką rozmowę. Pytania zadajemy nagrywając nasz głos i następnie zatwierdzając lub korygując to, co asystent rozpoznał z mowy. Odpowiedzi niestety są już tylko w formie tekstu, który użytkownik musi sam odczytać, ale generują się bardzo szybko. Jedynie najbardziej złożone zapytania potrafiły się przetwarzać kilka sekund, zanim zaczęła się generować odpowiedź. Co ważne, asystenci mają kontekst rozmowy, zatem pamiętają od czego dana rozmowa się rozpoczęła. Stety lub i niestety wyjście z danego asystenta zawsze czyści jego pamięć, zatem nie da się odwoływać np. do rozmowy z wczoraj.

Dziecko może wypytywać asystenta o co tylko chce, a ten wie, że rozmawia z dzieckiem i stosownie dobiera słowa oraz porównania, aby wiedzę przekazać w sposób łatwy do przyswojenia. Garett dopilnował, aby asystenci nie odpowiadali na pytania niestosowne, na tematy nieodpowiednie do wieku dziecka lub wprost nielegalne. Sprawdziłem dziesiątki takich scenariuszy i za każdym razem asystenci wychodzili z tej próby zwycięsko. Jeżeli boicie się usłyszeć od swoich dzieci pytanie o pszczółkach i kwiatkach, to teraz zegarek może im wszystko faktycznie dobrze i bezpiecznie wyjaśnić :)

Są też asystenci, którzy uraczą dziecko opowiadaniami (bajkami na dobranoc) na tematy, które sami zadadzą (tu najbardziej brakuje opcji syntetyzacji mowy), horoskopem albo wcielą się w rolę magicznego lustra, które “baśniowo” odpowie na równie specyficznie zadane pytanie.

Są też asystenci pomagający w nauce – to ta kontrowersyjna część. Zegarek Garett może podpowiedzieć dziecku, jak poprawnie zapisać jakieś słowo, zaproponować różne synonimy lub podpowiedzieć temat pracy. Asystenci mogą też przypomnieć, jak brzmią różne reguły matematyczne albo prawa fizyczne, a odpowiednio zapytani wskażą, jak krok po kroku narysować wykres wskazanej funkcji. To wszystko jeszcze brzmi wyśmienicie – taki darmowy i zawsze dostępny korepetytor z każdego przedmiotu na ręce waszego dziecka. Problem w tym, że asystenci nie muszą na tym poprzestawać.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poprosić asystenta “Esej”, aby ten napisał dla nas cały tekst na zadany temat, który potem tylko przepiszemy (o tyle dobrze, że dziecko nadal musi to przepisać, co jest formą nauki – na PC czy telefonie wystarczyłoby skopiować taką twórczość bota skrótem klawiszowym). Może do tego rozwiązać za nas całe równanie, a my tylko przepiszemy wynik do zeszytu (ale możemy też krok po kroku dowiedzieć się, jak do tego wyniku doszedł) – trochę jak spisywanie pracy od kolegów. Tu swoją drogą warto zaznaczyć, że asystenci radzą sobie nawet z działaniami prosto ze studiów. Obliczanie całki oznaczonej? Macierze? Równania różniczkowe? To żaden problem dla zegarka Garett. Ba! Pomoże nawet etatowemu programiście, przygotowując zoptymalizowane kawałki kodu realizujące zadaną przez nas funkcję.

Można to postrzegać jako zagrożenie, ale w istocie nasze życie nieubłaganie zmierza do tego, aby z tego typu asystentów korzystać w każdym sektorze codziennego funkcjonowania, zatem umiejętność optymalnego ich wykorzystywania staje się pożądaną zdolnością w rozwoju dziecka. Zwyczajnie, im szybciej i lepiej nauczą się korzystać z takich narzędzi, tym łatwiej będą miały w przyszłości. Nadal to jednak rodzic powinien przekazać, że asystenci nie zawsze mogą nas wyręczyć i że są tylko narzędziem, ale daleki jestem od odcinania dzieci od tego typu technologii, zwłaszcza gdy jest tak dobrze podana jak w przypadku zegarka Garett – intuicyjnie i bezpiecznie nawet dla zaledwie kilkuletnich dzieci.

Ostatecznie asystenci mają też dostęp do aparatu. Konkretnie dwóch asystentów może taki dostęp uzyskać i wtedy na podstawie zrobionych przez nas zdjęć mogą opisywać przedmioty lub rośliny – ciekawe rozwiązanie, choć brakuje tu opcji dodania pytania poza przesłaniem obrazka. Tak aby np. zapytać “który z tych mazaków jest niezmazywalny?” albo “czy ta żaba jest jadalna?” ;) Jest też jeden agent, który działa odwrotnie – generuje obrazy na podstawie zapytania głosowego/tekstowego i tu od razu uspokajam – ten ma chyba największe ograniczenia dotyczące generowanej treści spośród wszystkich.

Zasięg i czas pracy na baterii

Producent wyposażył ten model w ogromną (jak na zegarek) baterię o pojemności 800 mAh. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że taki zegarek musi w ciągu dnia robić ZNACZNIE więcej niż zegarki, które sami nosimy, to szybko okaże się, że nie ma tu przesady. W praktyce naładowany do pełna rozładował się po 40 godzinach samego czuwania – dodam, że w warunkach z bardzo słabym zasięgiem GSM, co też wpływa na szybkość drenowania baterii (producent podaje do 5 dni czuwania). Jeżeli jednak założymy go na rękę i wybierzemy najkrótsze interwały pomiarów z czujników i GPS, to baterii niewiele pozostanie już tego samego dnia wieczorem. Dodając do tego umiarkowane użytkowanie w formie słuchania muzyki, kilku partii gry na przystanku czy też szybkiej rozmowy z asystentem AI, sprawimy, że bateria rozładuje się całkiem, zanim przyjdzie czas na spanie (po około 12 godzinach).

Warto tu zaznaczyć, że cały czas mam na myśli używanie zegarka w trybie ręcznej aktywacji ekranu – wybierając tryb z zawsze włączonym ekranem rozładujemy baterię w 4-5 godzin i to przy niskim poziomie jasności. Jeżeli postanowimy kilka godzin scrollować albo grać, to też bateria dozna znacznego uszczerbku, analogicznie jak ma to miejsce w telefonach. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że asystenci AI działają online, zatem nie wpływają na zużycie baterii bardziej niż sam aktywny w tym czasie ekran. Ostatecznie proces ładowania jest tu bardzo szybki i już po 30 minutach mamy blisko 40% naładowania (od 0% do 100% zegarek ładuje się w 90-100 minut).

Zasięg sieci 4G nie jest wybitny, ale znacznie lepszy niż ten w pierwszych zegarkach, które testowałem 2-3 lata temu. Większe zarzuty mam wobec Wi-Fi. To co prawda (jak na sprzęt IoT przystało) łączy się tylko w zakresie 2,4 GHz, co pozytywnie wpływa na jego zasięg, ale kilkukrotnie zdarzyło się, że musiałem je ręcznie zresetować, aby przywrócić działanie, albo okazało się, że zegarek nie połączył się automatycznie. W takich sytuacjach nadal działało połączenie LTE, zatem nie ma mowy o zerwaniu łączności z opiekunem, ale oczekiwałbym, że tak podstawowa funkcja będzie działać bez żadnych problemów. Możliwe, że problem ten rozwiązano w kolejnych aktualizacjach oprogramowania, jako że zegarki testowałem dosłownie na premierę sklepową.

Garett Kids ESSA 2 AI 4G umożliwia nadzór w każdym zakresie

Wybierając dla dziecka zegarek zamiast telefonu, nie tylko zyskujemy spokój w kontekście potencjalnego zgubienia przez pociechę samego urządzenia, ale mamy większą kontrolę nad tym, co się dzieje z samym dzieckiem – przynajmniej w przypadku zegarków Garett. Nowy ESSA 2 AI 4G nie jest tu wyjątkiem i poprzez aplikację Garett Tracker (działa na każdym współczesnym smartfonie) możemy szybko sprawdzić praktycznie wszystko. Począwszy od lokalizacji każdego z zegarków objętych opieką, trasy, jaką urządzenie przebyło w danym przedziale czasowym, poziomu naładowania, typu połączenia z siecią oraz wszystkich informacji biometrycznych. Tętno i ciśnienie krwi są rejestrowane cyklicznie przez cały dzień, podobnie jak poziom tlenu we krwi i temperatura. Wiemy też, ile kroków zrobił użytkownik danego zegarka i w jakich aplikacjach na zegarku spędził najwięcej czasu.

Jeżeli coś nas niepokoi, ale nie na tyle, aby do dziecka wydzwaniać (albo próbowaliśmy, a ono nie odbiera), to można przechwycić obraz z kamery w zegarku (w formie zdjęć) lub aktywować podsłuch otoczenia (zegarek w tle wykonuje połączenie na wskazany numer). Oczywiście wszystkie te funkcje wymagają, aby zegarek miał dostęp do internetu (i był włączony), zatem kluczowe jest, aby do zegarka dołożyć kartę SIM z usługą u operatora, który w naszej okolic oferuje najlepszy zasięg. Jest też funkcja “znajdź zegarek”, co wymusza generowanie dźwięku i przydaje się, gdy rano przed wyjściem do szkoły urządzenie nagle zniknie.

Opiekun ma możliwość zarządzania zainstalowanymi aplikacjami. Można je odinstalować, zablokować całkowicie lub w określonych godzinach. Niestety w kwestii blokowania harmonogram jest wspólny dla wszystkich aplikacji, zatem aplikacje, których całkiem nie chcemy dopuszczać, trzeba po prostu odinstalować, aby pozostałe mogły działać wedle harmonogramu (np. można dezaktywować asystentów AI i gry w godzinach szkolnych). Można też zmieniać wszystkie ustawienia, w tym te dotyczące dźwięku i budzików. Tutaj też ustalamy do trzech numerów awaryjnych (kolejne numery są wybierane w przypadku nieudanego połączenia z poprzednimi na liście).

Opiekunów może być kilku. Można zatem połączyć niezależnie aplikację na telefonach obu rodziców, aby każdy mógł jednocześnie monitorować dzieci. Administrator zegarków jest tylko jeden i to on przyznaje (i odbiera) taki dostęp, jednocześnie zawsze widząc, którzy użytkownicy mają ten dostęp przyznany. Nie ma zatem obaw o to, że ktoś obcy będzie “śledzić” nasze dzieci.

Garett Kids ESSA 2 AI 4G jednocześnie uszczęśliwi dziecko i jego rodziców

Po tygodniu używania zegarka Garett Kids ESSA 2 AI 4G jestem z niego zadowolony. Przede wszystkim sprawdza się w roli, do jakiej go stworzono, czyli jako narzędzie do kontaktu z dzieckiem i niezawodnego monitorowania jego położenia i funkcji życiowych. Jest przy tym solidnie wykonany i atrakcyjnie się prezentuje, jednocześnie będąc wygodnym dla dzieci. Moje dziewczyny zwróciły uwagę na wagę, że mogłaby być niższa, ale zapytane, czy zrezygnowałyby z funkcjonalności, aby zegarek odchudzić, stanowczo zaprzeczyły, zatem trudno to chyba uznać za wadę.

W zasadzie to właśnie ta funkcjonalność tak mocno wyróżnia Garett Kids ESSA 2 AI 4G na tle konkurencji i jego tańszych odmian z oferty producenta. Pełen wachlarz funkcji nadzorujących dla rodziców, a dla dziecka dostęp do nowoczesnych asystentów AI, gier, streamingu muzyki i (za zgodą rodziców) wybranych mediów społecznościowych. Z drobnych mankamentów można by wskazać stabilność aplikacji z grami (ale to bardziej wina jej dostawcy) oraz łączności Wi-Fi. Naklejka ochronna na ekran, którą Garett dostarcza w zestawie, też bardzo szybko się rysuje (co widać na zdjęciach), ale to w zasadzie bonus, więc trudno się tego czepiać.

Zegarek obecnie wyceniono na 539 zł i niebawem powinien być dostępny w polskich sklepach. W tej cenie to bardzo dobra oferta i z pewnością dużo lepsza opcja niż wręczenie 6-10 letniemu dziecku pełnoprawnego smartfona, nad którym nie będziemy mieli żadnej kontroli. Zresztą trudno realnie wycenić bezpieczeństwo dziecka, jakie dodatkowo zapewnia taki sprzęt, podobnie jak nie da się wycenić radości, jaką sprawia samym dzieciom obcowanie z taką technologią (i jak potencjalnie pozytywnie może wpłynąć na ich rozwój).

Z mojej strony wystawiam Garett Kids ESSA 2 AI 4G bardzo wysoką notę i dodatkowe wyróżnienie za innowację, jaką wprowadza w formie edukacyjnych asystentów AI.





Zegarek Garett Kids ESSA 2 AI 4G warto kupić, jeżeli:

chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z dzieckiem;

a także możliwość kontaktu w każdej chwili, bez wręczania telefonu;

nie chcemy, aby dziecko miało swobodny dostęp do wszystkiego w sieci;

chcemy, aby dziecko już od najmłodszych lat uczyło się obsługi AI;

dziecku zależy na atrakcyjnym wyglądzie i funkcjonalności zegarka.

Natomiast nie warto kupować, jeżeli: