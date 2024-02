Użyteczność stacji zasilania zależy od tego, jaką moc może dostarczyć. Jeśli o to chodzi, Ugreen PowerRoam 15054 SG1200 ma w rękawie asa. A jak wypada w innych kwestiach? Przedstawiamy nasze pierwsze wrażenia.

4,8/5

Ugreen PowerRoam 15054 GS1200 to stacja zasilania ze średniego zakresu, czyli o pojemności około 1000Wh - dokładniej, 1024Wh w tym przypadku. To stosunkowo nieduże urządzenie, które dużo waży: przy rozmiarach przypominających większą skrzynkę z narzędziami, powerstacja Ugreen to aż 12 kilogramów. No ale, to nie jest sprzęt, który zabiera się ze sobą na pieszą wycieczkę, a raczej zapas prądu na kamping, do garażu czy na działkę, mogący zasilać zarówno lampkę, jak i laptopa. I w tej roli PowerRoam 15054 GS1200 ma kilka solidnych przewag, które zamierzam sprawdzić w trakcie testów.

Producent podaje, że stacja ma moc 1200W, a więc nieco powyżej średniej w tej kategorii. I to już całkiem nieźle, bo różnica między 1000 a 1200W często stanowi różnicę między możliwością użycia różnych narzędzi, a brakiem takiej możliwości. 1200W pozwala myśleć o wyraźnie większej liczbie zasosowań. Ale tym, czym Ugreen chwali się szczególnie - i jeśli to rzeczywiście działa, to ma czym - jest tryb U-Turbo, w którym stacja może dostarczać 2500W mocy (!). Przez jak długo? W jakich warunkach? Fizyki nie da się oszukać, więc można się spodziewać, że maksymalnie przez mniej, niż pół godziny, ale znacznie bardziej niż o wyczerpywanie baterii martwię się o ich przegrzewanie przy tak szybkim rozładowywaniu. Będzie trzeba sprawdzić.

Możliwość krótkiego (prawdopodobnie bardzo krótkiego) zasilania nawet najbardziej wymagających odbiorników sprawia, że PowerRoam 15054 zapowiada się na świetnego pomocnika w garażu czy na działce, natomiast jeśli chodzi o kamping, to z całą pewnością przydadzą się dwa wyjścia USB-C, oba obsługujące PowerDelivery 100W, a więc nadające się nawet do ładowania notebooków. Do tego są dwa gniazdka USB A, gniazdko samochodowe 12V i dwa DC5521. Oczywiście są też dwa gniazdka 230V, umieszczone na boku obudowy i zakryte gumowymi zaślepkami. Amerykanie mają lepiej, ich wersja tej stacji ma 6 (!) gniazdek - no ale są i mniejsze fizycznie i dostarczają mniej mocy.

Moc 2500W w trybie U-Turbo pozwala zasilić z Ugreen PowerRoam 15054 praktycznie wszystkie domowe urządzenia elektryczne

Ładowanie PowerRoam 15054 GS1200 może się odbywać, jak zwykle, na trzy sposoby: z sieci energetycznej, przez gniazdko samochodowe i z paneli solarnych. Wsystkie gniazda wejściowe znajdują się na lewym boku stacji i są schowane pod plastikową klapką - fajnie, że są zasłonięte, zarówno ze względów estetycznych, jak i praktycznych, żeby nie dopuścić różnego rodzaju śmieci do środka, ale... Ale sama klapka niestety zdecydowanie nie wbudza zaufania. Jest delikatna i otwiera się niezbyt pewnie. Zobaczymy, jak wyjdzie w czasie testów - czy nie okaże się, że sprzęt wróci z nich w stanie bezklapkowym...

Specyfikacja produktu Ugreen PowerRoam GS1200 1024Wh Złącza 2x USB 3.2 typu A gen 1, 2x USB-A 2x gniazdo elektryczne, 3x DC

Waga 12.00 kg

Wymiary (wys/sz/gł) 340 x 220 x 270 mm

Inne cechy akcesoriów Maksymalna moc wyjściowa do: 1200 W

Typ komunikacji Wi-Fi, Bluetooth rozwiń

Z pewnością chcę też sprawdzić deklarację producenta, że PowerRoam 15054 GS1200 ładuje się z gniazdka do 80% w ciągu 50 minut, a także lepiej ocenić ergonomię stacji, bo to ważna rzecz, która tak naprawdę wychodzi dopiero w trakcie używania. Póki co wiem, że nie jestem zachwycony stałą rączką do przenoszenia stacji - wolałbym, żeby była składana. Łatwiej wtedy na kampingu wpasować stację z całe wyposażenie no i zajmuje mniej miejsca w transporcie.

