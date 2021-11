Vacos Baby Monitor to elektroniczna niania o dobrej funkcjonalności. Alarmuje o płaczu dziecka, zmianie temperatury i wykryciu ruchu w pokoju. Pozwala monitorować dziecko w nocy i w dzień na 5-calowym wyświetlaczu. Połączenie jest lokalne i bezpieczne. Test Vacos Baby Monitor.

Vacos Baby Monitor - elektroniczna niania dla dziecka

Bobasa warto mieć na oku, bo nigdy nie wiadomo co knuje. Niech cię nie zmyli jego słodki, niepozorny wygląd! To cwana bestia, która zrobi rzeczy o których ty nawet nie pomyślisz. Wie to każdy rodzic. Dlatego zakup elektronicznej niani na serio jest dobrym pomysłem. A jeśli nie macie dzieci, to możecie nagrywać w nocy wasze koty i wrzucać filmy do Internetu. Wiecie jak popularne są kompilacje filmów z kotami? Grube miliony odsłon! Na tym można zarobić wielokrotność wartości takiej kamerki. No, ale wróćmy do sedna sprawy.

Vacos Baby Monitor ma kilka ważnych zalet

Vacos Baby Monitor nagrywa filmy w dzień i w nocy (noktowizja). Ma termometr z alarmem, więc zawsze wiesz czy dziecku nie jest za ciepło lub za zimno. Ma też funkcję wykrywania ruchu i płaczu dziecka, może powiadamiać o czasie karmienia oraz odtwarzać usypiające kołysanki. Ma też funkcję głośnika - możemy mówić zdalnie do dziecka.

A wiecie co jest jeszcze lepsze?

Bardzo prosta obsługa i duży zasięg

Wkładasz kartę pamięci, podłączasz wyświetlacz i kamerę do zasilania i… to wszystko! Oba elementy łączą się ze sobą samoczynnie, bezprzewodowo, bez żadnej konfiguracji. Dosłownie - podłączasz kabel i używasz. Nie jest wymagane żadne połączenie z routerem. Teoretyczny zasięg to aż 300 metrów. Realnie nie ma problemu z siłą sygnału nawet w dużym domu. Jeśli chodzi o prostotę obsługi, to adekwatne jest jedno słowo: rewelacja.

Kamera i wyświetlacz - dla dziecka i rodzica

Zestaw składa się z dwóch podstawowych elementów: kamery umieszczanej w pokoju dziecka i panelu sterowania z wyświetlaczem, w pokoju rodziców (lub gdziekolwiek w zasięgu, bo wyświetlacz ma własny akumulator wystarczający na kilka godzin).

Kamera jest stylizowana na zabawkę. Ma zakładane uszy lub małe różowe rogi, ruchome oko obiektywu na twarzy oraz obrotową głowę.

Natomiast z tyłu ma dwa ogony - jeden to antena sygnału bezprzewodowego, a drugi to czujnik temperatury w pokoju dziecka. W zasadzie jest jeszcze jeden ogon - przewód USB-C do zasilania.

Na szafce albo na ścianie

Kamera ma na spodzie cztery nóżki, dzięki którym nie przesuwa się i nie spada ze stolika, półki lub szafy. Oprócz tego na środku umieszczono gwint do zamocowania elektronicznej niani na ścianie. W komplecie dostajemy uchwyt ścienny, wraz ze śrubami i kołkami. Przewód USB-C do zasilania kamery ma około 3 metry długości. Przewód do łądowania panelu sterowania ma około 1,2 m.

Szeroki zakres ruchu i cicha praca

Obiektyw kamery może obracać się w poziomie o 355 stopni, więc w praktyce zobaczymy i nagramy wszystko dookoła. Ruch w pionie wynosi 55 stopni. Producent nie podaje dokładnie jaki kąt widzenia ma kamera, ale moim zdaniem jest on w pełni wystarczający.

Jeszcze ważniejsze jest to, że ruch kamery w pionie i poziomie jest bardzo cichy. Na pewno nie obudzi dziecka, nawet jeśli kamera stoi bardzo blisko.

Panel sterowania - lekki i wygodny w obsłudze

Tutaj warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

5-calowy wyświetlacz LCD jest dość duży i wyraźny. Jego jasność można regulować - w dzień jest bardzo czytelny, a w nocy nie razi w oczy.

Panel sterowania można połączyć nawet z czterema kamerami jednocześnie. W ten sposób otrzymujemy podgląd kilku pomieszczeń. Po trzecie

Panel ma wbudowany akumulator 3000 mAh na około 8 godzin pracy. Dzięki temu możemy wziąć go ze sobą np. z sypialni do kuchni itp.

Na wyświetlaczu prezentowane są wszystkie najważniejsze informacje, w tym numer kamery z której nagrywa, głośność wykrytego dźwięku, temperaturę w pokoju dziecka, status nagrywania (ikona kamery miga na czerwono), siłę sygnału z kamery, godzinę, poziom baterii oraz alarmy - zarówno o wykryciu ruchu, jak i dźwięku.

Powiadomienia o dźwięku i ruchu na wyświetlaczu są również uzupełnione o alarm dźwiękowy. Innymi słowy jeśli śpimy, to zostaniemy obudzeni i wzrokowo poinformowani o tym co się dzieje. Nawet jeśli pokój dziecka jest daleko i nie słyszymy go bezpośrednio. To ważna cecha elektronicznej niani.

Po prawej stronie od wyświetlacza umieszczono przyciski do obsługi menu oraz włączania funkcji.

Za ich pomocą możemy np. wyregulować jasność ekranu, głośność dźwięku odbieranego przez kamerę, rozpocząć i zakończyć nagrywanie, włączyć “interkom” czyli funkcję mówienia do dziecka, sterować ruchem obiektywu kamery, a także wejść w opcje zaawansowane.

W menu znajdziemy takie elementy jak:

melodyjki (kołysanki), jest kilka do wyboru,

czułość alarmu po wykryciu dźwięku w pokoju dziecka,

zakres alarmu o temperaturze (poniżej lub powyżej ustalonej wartości),

alarm o czasie karmienia (predefiniowane lub własne odstępy czasowe)

czas wygaszania wyświetlacza w panelu sterowania (lub jego brak),

opcje odtwarzania nagrań z karty pamięci, wraz z podziałem na dni i miesiące),

wykrywanie ruchu (włączone lub wyłączone, bez regulacji czułości),

czas nagrywania wideo po wykryciu dźwięku lub ruchu (10, 20, 30 s),

formatowanie karty microSD,

opcje parowania kamer, aktualizacji firmware i wyboru języka (aktualnie brak polskiego).

Dodam, że panel sterowania ma rozkładaną podstawkę, dzięki której można go postawić na szafce nocnej i mieć widok na dziecko.

Czy połączenie jest bezpieczne?

Wszystko transmitowane jest lokalnie - z kamery prosto do panelu sterowania. Następnie dane mogą być zapisane na karcie pamięci, ale nie muszą. Vacos Baby Monitor może też pracować w trybie podglądu na żywo, bez nagrywania, jeśli tego nie chcemy. Żadne dane nie przechodzą przez Internet i nie są zapisywane w chmurze. Urządzenie nie łączy się z routerem i nie wymaga hasła do niego. Połączenie między kamerą i panelem jest szyfrowane (nie wiem jaki jest poziom i skuteczność tego szyfrowania, ale ważne, że szyfrowanie jest). Kamerą można sterować tylko lokalnie, w zasięgu sygnału anteny. Nie ma do niej dostępu przez Internet.

Jakość filmów

Elektroniczna niania Vacos Baby Monitor ma oświetlenie podczerwone, więc może nagrywać filmy w nocy. Oświetlenie włącza się automatycznie i działa na maksymalnie 5 metrów w głąb pokoju. Oczywiście podczas nagrywania w dzień dioda IR nie aktywuje się. Wideo nagrywane jest w rozdzielczości HD.

Jakość filmów w dzień i w nocy możecie ocenić sami poniżej.

Vacos Baby Monitor - opinia

Elektroniczna niania Vacos Baby Monitor kosztuje około 500 zł i w tej cenie moim zdaniem oferuje dobrą funkcjonalność. Alarmuje o temperaturze, dźwięku i ruchu w pokoju dziecka. Ma wyraźny podgląd na 5-calowym wyświetlaczu o regulowanej jasności, pozwala łączyć się z czterema kamerami na raz i może nagrywać wideo.

Owszem rozdzielczość to tylko HD, ale pamiętajmy, że to nie jest kamera “antywłamaniowa”, do monitoringu domu. Elektroniczna niania ma pozwolić na podgląd pokoju małego dziecka i informować za pomocą alarmów o płaczu i ruchu. Nagrywanie to tylko dodatek. Ważniejsze jest to, że podgląd na żywo jest szyfrowany i wykonywany lokalnie, tylko między kamerą i panelem sterowania (nie wymaga dostępu do Internetu).

Dla rodziców chcących mieć spokojniejszą głowę Vacos Baby Monitor jest opcją godną polecenia. To po prostu dobra elektroniczna niania za około 500 zł.

Kup Vacos Baby Monitor

Aktualną cenę niani elektronicznej Vacos Baby Monitor znajdziesz w poniższym sklepie. Kliknij przycisk.

Vacos Baby Monitor - ocena

5-calowy wyświetlacz z regulacją jasności

podgląd w dzień i w nocy (noktowizja)

alarmy o wykryciu dźwięku, ruchu i temperatury

nagrywanie wideo po wykryciu alarmu lub ręcznie

bardzo ciche działanie silników kamery

opcja montażu ściennego (uchwyt w zestawie)

możliwość sparowania do 4 kamer jednocześnie

bezpieczne, lokalne połączenie (bez Internetu)

panel sterowania z wyświetlaczem może działać na akumulatorze do 8 godzin

mocny sygnał (do 300 m zasięgu)

atrakcyjny wygląd



powierzchnia wyświetlacza jest plastikowa i szybko łapie rysy

rozdzielczość HD wystarcza do monitorowania na żywo, ale do nagrywania przydałoby się FHD