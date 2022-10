Początek roku szkolnego oraz akademickiego to zawsze wysyp wszelkiej maści „super ofert” na sprzęt, w tym laptopy. Niestety większość to zwykłe wietrzenie magazynów, więc jeżeli szukacie teraz wydajnego laptopa do nauki (i grania), to pomożemy Wam odsiać ziarna od plew.

Obecnie laptopy są już na tyle wydajne, że realnie mogą stanowić alternatywę dla zwykłego komputera, nawet w przypadku graczy oraz profesjonalistów. Przekonaliśmy się o tym niedawno na wydarzeniu poświęconemu platformie NVIDIA Studio, podczas którego dane było nam rozmówić się z licznymi zawodowcami, którzy bez skrępowania pracują właśnie z użyciem laptopów (wyposażonych w karty NVIDIA RTX). Nie oznacza to jednak, że każdy laptop będzie tak dobrym wyborem – tu właśnie wkraczamy my, aby doradzić Wam, które modele są obecnie realnie godne zainteresowania.

Czym kierować się przy wyborze dobrego laptopa na lata?

Przeglądając oferty dużych sklepów natknęliśmy się na dosyć interesującą akcję ze strony NVIDII. Otóż razem z tymi dużymi sklepami zorganizowała akcję Powrót do Szkoły, w której wyróżniane są laptopy z kartami NVIDIA RTX, a to już w zasadzie połowa sukcesu przy wyborze nowego laptopa :) Co prawda na ich stronie prezentowane są modele, którym daleko do statusu „polecany” (w szczególności Acer Nitro z RTX 3080 to proszenie się o problemy, nawet jeżeli kusi niską ceną), ale jeżeli już przejdziemy na strony sklepów biorących udział w akcji, to realnie ułatwia to wybór dobrego laptopa.

Oczywiście pozostałe podzespoły są również ważne, podobnie jak cechy fizyczne oraz oczywiście cena. Na tym etapie najlepiej zadać sobie 3 kluczowe pytania i skierować się tam, gdzie odpowiedź będzie najbardziej twierdząca:

Czy mocno ogranicza mnie budżet?

Czy wydajność w grach jest kluczowa?

Czy chcę się zajmować szeroko rozumianą grafiką?

Dla każdego z tych trzech przypadków przygotowaliśmy po dwie propozycje realnie solidnych laptopów. Zacznijmy od tych najczęściej wybieranych – laptopów, w których kluczową rolę odgrywa cena.

Jaki laptop wybrać, gdy budżet mocno nas ogranicza?

Można by pomyśleć, że w tym niskim budżecie nie będziemy mieć większego wyboru i że wszystkie laptopy oferują z grubsza to samo – nic bardziej mylnego. Przeglądając przykładowo ofertę promocyjną sklepu Media Expert, możemy trafić na cały wysyp kuszących ceną i specyfikacją modeli Lenovo IdeaPad Gaming 3 lub Acer Nitro 5. Są to laptopy słynące ze swojej kwestionowanej kultury pracy (która w przypadku laptopa używanego na wykładzie jest raczej dosyć istotnym kryterium wyboru) oraz niższej wydajności, niż pozornie sugeruje specyfikacja. Taki stan rzeczy wynika wprost z występowania równolegle kart NVIDIA GeForce RTX, różniących się od siebie limitem mocy i, jak łatwo się domyślić, te najtańsze konstrukcje korzystają z tych bardziej ograniczonych limitów, aby móc jeszcze bardziej oszczędzić na chłodzeniu…

Wybór dobrego laptopa w 2022 roku to droga przez pole minowe, nawet jeżeli już wiemy, że szukamy modelu z kartą NVIDIA GeForce RTX

Wystarczy jednak nieco głębiej przekopać się przez listę sprzętu, aby odszukać pierwszą z dzisiejszych perełek – Lenovo Legion 5 15ACH6, laptopa wyposażonego w kartę NVIDIA GeForce RTX 3050 z limitem mocy na poziomie aż 80 W. Kartę w tym przypadku wspiera kolejny z kluczowych punktów naszego poradnika – procesor AMD Ryzen 5, oferujący w tym segmencie najlepszy stosunek pobieranej energii do wydajności (co przekłada się na dłuższy czas pracy na baterii). Całość dopełnia 8 GB pamięci oraz dysk SSD NVMe 512 GB – pamięci faktycznie mogłoby być nieco więcej, ale to akurat jedna z niewielu rzeczy w laptopie, które można z czasem rozbudować. Całość za 3599 zł, ale w cenę nie wliczono systemu operacyjnego Windows.

Pewną alternatywą do tego modelu może być HP Victus 16-d0242nw, którego znaleźliśmy przeglądając ofertę promocyjną sklepu RTV Euro AGD i którego całkiem dobrze wspominamy z naszych własnych testów. Wyposażono go w teoretycznie szybszą kartę graficzną GeForce RTX 3050 Ti, choć w tym przypadku nałożono na nią nieco bardziej restrykcyjny limit 60 W. Towarzyszy jej procesor Intel Core i5-11400H, zatem podobnie jak w przypadku Ryzena w Legionie jednostka 6-rdzeniowa, ale o nieco większym apetycie na energię. Tym razem jednak w cenie mamy nie tylko 16 GB RAM, ale również system operacyjny Windows 11. Jednakże, jako że finalna cena to obecnie 4499 zł, to Legion nawet po dokupieniu RAM i systemu będzie ciut tańszy.

Obie te propozycje sprawdzą się wyśmienicie w roli laptopa zarówno dla młodszego ucznia, jak i starszego studenta. Za dnia dobrze spiszą się przy tworzeniu notatek albo w udziale w zajęciach zdalnych, a po nauce pozwolą zrelaksować się przy ulubionej grze przy wysokiej wydajności, jaką gwarantuje obecność karty NVIDIA GeForce RTX (nawet pomimo raczej skromnego budżetu). Oczywiście, nie nastawiajmy się na granie w najwyższych detalach i z podpiętym telewizorem 4K, ale praktycznie każdy tytuł e-sporotowy oraz hity, takie jak Minecraft czy też Roblox, będą na tych laptopach działać wyśmienicie.

Czasami dopłata kilkuset złotych stanowi o tym, czy kupimy rozczarowujące utrapienie, czy też porządnego laptopa – nie warto kupować pochopnie!

Wskazane laptopy to w naszej opinii takie absolutne minimum, aby być zadowolonym z wydanych pieniędzy. Da się znaleźć nieco tańsze propozycje, czasem nawet podstępnie przez sklep oznaczane jako laptopy dla gracza, ale tu musicie uwierzyć nam na słowo (albo zapoznać się z licznymi recenzjami laptopów na przestrzeni ostatnich lat, które wykonaliśmy), że te 3500 zł to granica, poniżej której nie warto schodzić szukając porządnego laptopa.

Jaki laptop wybrać, gdy potrzebujemy naprawdę wysokiej wydajności?

Kupić ekstremalnie szybkiego laptopa to nie problem – wystarczy tylko posiadać odpowiednio głęboki portfel. Dobrym przykładem może tu być niedawno testowany MSI Titan GT77 – laptop spektakularnie dobry, ale z ceną przekraczającą 20 tysięcy złotych raczej nie pasuje do obrazu polskiego ucznia lub studenta… Powstaje zatem pytanie, gdzie jest ta granica racjonalnego zakupu, powyżej której dopłacamy coraz więcej za coraz mniejsze przyrosty wydajności. Odpowiedzią będzie tu w naszym mniemaniu GeForce RTX 3070 Ti – a w zasadzie laptopy w niego wyposażone. Przeglądając pasaż promocyjny sklepu Komputronik.pl natrafiliśmy na dwie podobnie dobre propozycje.

Pierwsza z nich to bardzo barwny laptop od ASUS – ROG Strix G15 G513RW. Barwny w znaczeniu RGB, które wiemy, że części z Was stanowczo do gustu przypada. To, co w tym modelu jednak najważniejsze, poza wspomnianą już kartą GeForce RTX 3070 Ti z limitem aż 150 W, to procesor AMD Ryzen 7 najnowszej (mobilnej) generacji. Taki duet (za sprawą funkcji NVIDIA Optimus) sprawi, że laptop nadal pozwoli na wiele godzin pracy bez zasilania, co oczywiście jest kluczowe w zastosowaniach, jakie rozpatrujemy.

Odświeżony GeForce RTX 3070 Ti potrafi wycisnąć praktycznie wszystko z najmocniejszego mobilnego procesora AMD - do szybszych GeForce’ów trzeba już szukać laptopa z procesorem Intela

ASUSa trzeba pochwalić również za rewelacyjny system chłodzenia, korzystający z komory parowej. Pozwala to faktycznie wykorzystać pełen potencjał wspomnianego GeForce RTX 3070 Ti (w przeciwieństwie do tańszych modeli, które ze względu na oszczędności poczynione na chłodzeniu, musiały ograniczyć kartę, często nawet do wartości poniżej 100 W). Wisienką na torcie będzie tu matryca 1440p, zdolna pokryć 100% gamutu DCI-P3 i jednocześnie oferująca odświeżanie na poziomie 165 Hz – cud, miód i orzeszki. Wskazany model wyposażono również w 16 GB pamięci DDR5, system Windows oraz dysk SSD PCI-E 4.0 o optymalnej pojemności 1 TB – wszystko to za skromne 9000 zł bez złotówki.

Drugi z modeli, które tu chcemy wyróżnić, to MSI Vector GP76 12UGS – laptop, którego możecie kojarzyć z naszego testu, w którym również ten egzemplarz dedykowaliśmy właśnie bardziej wymagającym studentom. Nic się w sumie w tej kwestii nie zmieniło i to nadal wyśmienicie wyważona cenowo propozycja. GeForce RTX 3070 Ti w tym przypadku wspierany jest przez znacznie wydajniejszy procesor Intel Core i7-12700H, co pozwoli osiągnąć dodatkową przewagę np. w grach e-sportowych. Kosztem będzie nieco gorszy czas pracy na baterii, choć w tej kwestii 12. generacja procesorów Intela i tak poczyniła spory postęp (dzięki obecności specjalnych oszczędnych rdzeni).

Wraz z wyższą wydajnością przychodzi wyższa cena…

MSI swój model bez systemu operacyjnego wyceniło na ponad 9,5 tys. złotych, zatem jest to propozycja około 1000 zł droższa. W tym przypadku nie uświadczymy też żadnego RGB ponad to, które można (ale nie trzeba) ustawić na klawiaturze. To świetna propozycja dla osób wymagających nieco poważniej wyglądającego sprzętu o wysokiej wydajności (nie tylko graficznej). W tym modelu postawiono również na szybkość samej matrycy – panel FHD odświeżany jest z częstotliwością 360 Hz, co sprawia, że model ten można traktować również jako poważne narzędzie do zajmowania się e-sportem.

A może coś pomiędzy 4 a 9 tysięcy?

Naturalnie to nie jest tak, że pomiędzy tanimi laptopami opisanymi na początku a tymi przed chwilą nie ma nic godnego polecenia – wprost przeciwnie, jest tego całkiem sporo. Większość jednak w nazwie ma to samo, co powyżej wskazane modele i różnią się głównie podzespołami. Godnym rozważenia będzie dowolny z poleconych modeli w wariancie z kartą NVIDIA GeForce RTX 3060, limitowaną do 130-140 W. Warto tu jeszcze zauważyć, że jedna rzecz łączy wszystkie te laptopy – mianowicie dostęp do aplikacji NVIDIA Broadcast oraz enkodera NVENC. Oznacza to nie tylko znacznie wyższą wydajność podczas streamowania, ale również dużo lepiej, profesjonalnej wyglądające i brzmiące nagrania z naszej kamery i mikrofonu bez praktycznie żadnego wysiłku z naszej strony.

Laptop na studia graficzne? Jaki laptop dla przyszłego projektanta?

Gierki gierkami, ale czasami wydajny laptop faktycznie jest potrzebny do realizowania się w ramach zadań uczelnianych, rozwijania pasji, z której w przyszłości chcemy się utrzymywać albo nawet do faktycznego dorabiania w czasie studiowania. Tu już trzeba znacznie staranniej dobierać sprzęt, bo poza samą wysoką wydajnością ważne będą też inne aspekty jego konstrukcji – zwłaszcza sama matryca. W tym przypadku NVIDIA również wychodzi nam naprzeciw, oferując certyfikat platformy NVIDIA Studio, którym oznaczone są laptopy faktycznie nadające się do profesjonalnej pracy. Takie laptopy, jak się okazuje, wcale nie muszą kosztować majątku – co odkryliśmy przeglądając pasaż sklepu Morele.net.

Odnaleziony przez nas ASUS VivoBook Pro 14 OLED to połączenie mobilności, wydajności oraz rozsądnej ceny właśnie. Karta graficzna GeForce RTX 3050 Ti w tym przypadku dobrze balansuje pomiędzy wszystkimi tymi cechami (również za sprawą obniżonego do 50 W limitu mocy). Wspierający ją procesor AMD Ryzen 5800H oferuje 8 rdzeni i 16 wątków, jednocześnie pobierając również bardzo niewiele energii. To wszystko pozwoliło ASUSowi zmieścić się w obudowie z 14-calową matrycą, która w zasadzie skrada show reszcie podzespołów, gdyż jest to panel OLED!

Praca z grafiką na panelu OLED to czysta przyjemność, ale również wielkie ułatwienie – nie musimy się obawiać o różnice między kolorem na ekranie a na wydruku!

Certyfikat HDR True Black 600 w tym przypadku gwarantuje, że nawet mimo błyszczącej powłoki będziemy mogli z laptopa korzystać w bardzo jasnym otoczeniu, a sterowniki NVIDIA Studio zagwarantują idealną stabilność przy pracy nad krytycznymi projektami. Model z 16 GB RAM i z dyskiem o pojemności 1 TB wyceniono na 5280 zł – to bardzo przyzwoita suma jak za tak zgrabny i jednocześnie wydajny laptop dla początkującego grafika lub ucznia szkoły artystycznej/fotograficznej.

Na koniec, przeglądając jeszcze jeden z promocyjnych pasaży, natrafiliśmy na ciekawy laptop od ASUS, ukierunkowany właśnie do takich potrzeb - ASUS ProArt Studiobook 16. To już propozycja dla osób, które wiedzą, czego od sprzętu potrzebują i laptopa traktują jako narzędzie. Tu w szczególności patrzymy w stronę tego często pomijanego grona osób wracających do szkoły i tym bardziej na uczelnię – mowa oczywiście o nauczycielach i wykładowcach (szkół prywatnych). Co zatem takiego ma w sobie wskazany laptop, że warto za niego zapłacić blisko 17 tysięcy złotych? Oczywiście poza certyfikatem NVIDIA Studio…

Zacznijmy jak zwykle od karty graficznej – nieodzownej w dzisiejszych czasach przy poważnej pracy twórczej z komputerem – mamy tu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti z 16 GB pamięci graficznej, czyli obecnie najszybszy dostępny akcelerator w laptopach. Do tego mamy również niezwykle szybki procesor Intel Core i7-12700H, 32 GB DDR5 i szybki SSD PCI-E 4.0. To brzmi jak bardzo ciepły i głośny sprzęt, nieprawdaż? Otóż właśnie tutaj płacimy ekstra, aby tak wydajna praca odbywała się w nadal przyjaznych warunkach – procesor i karta dzielą się limitem 140 W, co pozwala utrzymać chłodzenie poniżej 40 dBA. Sam laptop jest również relatywnie lekki – mimo 16-calowego wyświetlacza i wydajnego chłodzenia waży 2,4 kg.

Laptopy takie jak ASUS PRO Art w odpowiednich rękach szybciutko same na siebie zarabiają – to inwestycja w swoją twórczość

Naturalnie tutaj również otrzymujemy panel OLED, zdolny odzwierciedlić wszystkie kolory, co zresztą robi już po fabrycznej kalibracji. Pod klawiaturą dodatkowo dostajemy pokrętło (nieodzowne przy pracy z aplikacjami graficznymi), a z boku wyprowadzono dwa najnowsze złącza Thunderbolt 4. To idealne narzędzie dla osób, które niebawem kończą naukę i już na tym ostatnim roku studiów chcą zacząć tworzyć na poważnie.

Artykuł powstał we współpracy z firmą NVIDIA.