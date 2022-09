Mija tydzień, od kiedy mieliśmy okazję uczestniczyć w pokazie możliwości technologicznych NVIDIA Studio, który odbył się w Warszawie jako zwieńczenie konkursu organizowanego przez firmę Komputronik. Ostatecznie nie tylko wyróżnione prace zrobiły na nas ogromne wrażenie!

Relacja ze spotkania z artystami i twórcami

O konkursie dotyczącym NVIDIA Canvas organizowanym przez NVIDIA razem ze sklepem Komputronik.pl oraz Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) pisaliśmy już w sierpniu, zapraszając również Was do wzięcia udziału. Teraz mogliśmy na własne oczy, w wielkim formacie, podziwiać wszystkie 15 wyróżnionych prac. Poniżej możecie się z nimi wszystkimi zapoznać (a także wziąć udział w naszej ankiecie – sprawdzimy, czy czytelnicy Benchmark.pl zgadzają się z jury konkursowym). Jednak na tym nie koniec niespodzianek, jakie spotkały nas na miejscu i stanowczo polecamy zapoznać się również z dalszą relacją z tego wspaniałego wydarzenia!

Nagrodzone prace w konkursie NVIDIA Canvas



Zwycięska praca (autorstwa Mateusza U.) w konkursie NVIDIA Canvas.



Po lewej praca z drugiego miejsca (autorstwa Katarzyny K.), a po prawej praca z trzeciego miejsca (autorstwa Jakuba K.).



Po lewej praca z czwartego miejsca (autorstwa Ryszarda B.), a po prawej praca z piątego miejsca (autorstwa Katarzyny K.)

Pozostałe prace wyróżnione w konkursie (kolejność nadsyłania zgłoszeń):



Wyróżnione prace odpowiadające kolejno (od lewej) numerom 6, 7, 8, 9 oraz 10 w naszej ankiecie - kliknij, aby powiększyć.



Wyróżnione prace odpowiadające kolejno (od lewej) numerom 11, 12, 13, 14 oraz 15 w naszej ankiecie - kliknij, aby powiększyć.

Przy okazji dane było nam spróbować własnych sił. NVIDIA wystawiła dwa (zupełnie zwyczajne) laptopy z uruchomionym NVIDIA Canvas, tak aby każdy mógł podejść i coś samemu „nabazgrać”. Oczywiście my również nie omieszkaliśmy i poniżej efekty naszej pracy (przez skromność nie uwzględnimy jej w ankiecie :P). To zaiste fascynujące, jaką moc dają twórcom takie niepozorne urządzenia, jak karta graficzna NVIDIA korzystająca z dedykowanych do tego rdzeni Tensor!



Po lewej to, co nakreśliliśmy, a po prawej to, co na tej podstawie wygenerował NVIDIA Canvas.

NVIDIA Canvas to tylko jedna z aplikacji platformy NVIDIA Studio

Zgadza się, NVIDIA Studio to cała platforma dla twórców i artystów oraz ogólnie profesjonalistów. Często mylnie kojarzona tylko ze sterownikiem NVIDIA Studio, który faktycznie jest jej istotną częścią, ale stanowczo na nim się benefity platformy nie kończą. NVIDIA Studio to swoisty certyfikat jakości i kupując sprzęt z takim oznaczeniem możemy mieć pewność, że realnie dobrze spisze się w twórczych zastosowaniach. Określa nie tylko poziom wydajności, zapewniany przez obecność karty graficznej NVIDIA, ale również jakości wyświetlacza oraz ogólny poziom pozostałych podzespołów.



Co miesiąc nowa wersja sterownika z optymalizacjami i łatkami - to dopiero gwarancja spokoju.

Platforma ta okazuje się być niezwykle kusząca nie tylko dla weteranów branży, ale również dla początkujących artystów. Ku naszemu zaskoczeniu NVIDIA postanowiła tych pierwszych zaprosić na spotkanie, aby mogli pokazać nam na żywo, jak wiele w ich pracy daje korzystanie ze sprzętu (tak mobilnego, jak i stacjonarnego) wyposażonego w sprzęt NVIDII oraz często również certyfikowany właśnie znaczkiem NVIDIA Studio. Teraz my możemy Wam przekazać, jak wielkie wrażenie zrobiły na nas praktycznie wszystkie te postaci oraz ich praca.

Realistyczna animacja w kilka godzin? Takie rzeczy tylko z kartą NVIDIA RTX!

Pierwszym stanowiskiem, jakie odwiedziliśmy, było to, przy którym przesiadywał Dawid ‘Graffit’ Herda – jednoosobowe studio animacji, tworzonych bezpośrednio na prawdziwych nagraniach. Taka trochę rozszerzona rzeczywistość :) O ile w kwestii samych prac raczej nikogo nie trzeba przekonywać, że robią świetne wrażenie, tak nam zaimponowało, z jaką łatwością ta praca jest wykonywana na zwykłym domowym PC (wolniejszym nawet od naszej redakcyjnej konfiguracji testowej!). Obserwowanie pracy w Blenderze z generowaniem odszumionych podglądów w zaledwie sekundę to była czysta przyjemność. Poniżej możecie zobaczyć animację, która OD ZERA powstała podczas wydarzenia:

Dawid w swoim komputerze (w betonowej obudowie!) trzyma pojedynczego RTX 3090 i to właśnie piękny przykład tego, jak karta na siebie bardzo szybko zarabia. Warto przy tym zauważyć, że komputer renderując z pomocą GPU jest nieporównywalnie cichszy, niż robiąc to samo z użyciem nawet topowego CPU (abstrahując już od tego, że taki render z użyciem karty NVIDIA RTX jest rząd wielkości szybszy…).



To niesamowite oglądać profesjonalistę podczas pracy na profesjonalnym sprzęcie.

Nie zawsze potrzeba zaawansowanego sprzętu i kostiumów do przechwytywania ruchu

Kolejne stanowisko należało do dużej marki Motiv Studio. Tutaj mogliśmy się przekonać, jak karty graficzne NVIDII dobrze się sprawdzają, niezależnie od wybranych aplikacji, jednocześnie w każdej z nich oferując idealną przewidywalność i stabilność pracy. Sami artyści byli również pod wrażeniem tego, że obecnie lekki laptop pozwala nie tylko pokazywać gotowy projekt klientowi, ale również na miejscu przy nim wprowadzać edycję – przyznamy, że to faktycznie użyteczne!



Grafika 3D przydaje się również w architekturze - tu też laptopy z NVIDIA Studio są nieodzowne.

Od strony technologicznej jednak bardziej zaintrygowało nas użycie kamery i mocy obliczeniowej laptopa do wykonywania całkiem dobrze działającego mapowania ruchów, które następnie można było przenosić do projektu jako gotowe animacje. Oczywiście to jeszcze nie jest poziom precyzji, jaki oferują używane w przemyśle filmowym kostiumy z setkami sensorów, ale do wykonywania prostszych animacji wystarcza to w zupełności!



Robocik na ekranie odwzorowywał ruchy osoby stojącej przed telewizorem - bez żadnej konfiguracji lub nakładania czujników!

Praca z grafiką w terenie – laptopy NVIDIA Studio są do tego stworzone

Swój kącik na wystawie dostał również znany artysta Łukasz ‘NAWER’ Habiera, słynący ze swoich murali oraz innych wielkoformatowych prac. Jak sam to opisał, nie wyobraża sobie obecnie już pracy bez wydajnego laptopa ASUS Zenbook Pro Duo z kartą graficzną NVIDIA RTX, którego może zawsze zabrać ze sobą. Pracując zwykle z dala od biura, to faktycznie istotna zaleta, aby wydajny i solidny sprzęt do pracy był również mobilny.



Pozostaje Wam uwierzyć na słowo, że kolory faktycznie wyglądały niemal identycznie na żywo...

Łukasz na miejscu przy nas finalizował jeden ze swoich projektów i na żywo mogliśmy się przekonać, jak dobre jest odwzorowanie barw na ekranach laptopów oznaczonych logo NVIDIA Studio. To, co wcześniej opracował w PhotoShopie, wyglądało 1:1 (na żywo, bo jednak aparat ma problem z różnicą jasności ekranu i ściany) jak to, co następnie malował na ścianie.



Bez wydajnego laptopa taka praca nie byłaby mozliwa.

Edycja wideo 4K na laptopie to obecnie standard

Po drugiej stronie sali odwiedziliśmy stanowisko filmowców z Filmcloud, wyposażonych w laptopy z Gigabyte z, a jakże, kartami NVIDIA RTX. Ku naszemu zaskoczeniu, praca na tak profesjonalnym poziomie może odbywać się właśnie na takim sprzęcie z mobilnym RTX 3070! Krótka pogawędka na miejscu pozwoliła nam wywnioskować, że do montażu nawet bardzo złożonych filmów w rozdzielczości 4K wystarczy właśnie laptop certyfikowany przez NVIDIA Studio, choć stanowczo zaleca się tu wybrać model z kartą wyposażoną w przynajmniej 8 GB pamięci vRAM.



Redaktor słucha w skupieniu o tym, jak płynna jest praca przy edycji wideo z odpowiednio szybkim laptopem, właśnie dzięki kartom NVIDIA RTX.

Tutaj również przez cały czas trwania wydarzenia powstawał (był montowany) w tle film. O ile dosyć groteskowo wyglądała pajęczyna dysków podpiętych do laptopa, tak co do samej wydajności absolutnie nie możemy się przyczepić – podglądy i tzw. timeline produkcji generowane były błyskawicznie, a sam render finalnego ujęcia trwał kilkukrotnie krócej dzięki wsparciu karty graficznej, niż miałoby to miejsce na laptopie bez rdzeni CUDA.



Podzielność uwagi ekipy z Filmcloud była równie imponująca, co ich laptopy z kartami NVIDIA RTX.

Render 3D zamiast zielonego ekranu – czyli nowy poziom immersji w filmach

Kolejne stanowisko należało do PixelRace. To, co tutaj zobaczyliśmy, dosłownie nas zszokowało. Teoretycznie mieliśmy świadomość istnienia takich technik już wcześniej, ale kojarzyły nam się z używaniem wielkich serwerowni, wyposażonych w dziesiątki kart graficznych. Tymczasem prezentacja w studio korzystała z komputera wyposażonego w jedną kartę RTX 6000 (odpowiednik RTX 2080 Ti, wyposażony w 24 GB vRAM i z nieco większą liczbą rdzeni CUDA).



Cały widoczny plan filmowy był obsługiwany przez 2 komputery i jedną kartę NVIDIA RTX 6000.

Na czym polega ten patent? Otóż na ekranie wyświetlamy obraz renderowany w czasie rzeczywistym (silnik Unreal Engine 5), który reaguje na ruchy kamery, tak aby faktycznie to, co jest wyświetlane, zawsze było pod odpowiednim kątem do pozycji kamery. Wykorzystywane były tutaj czujniki ruchu od HTC i całością (poza renderem oczywiście) zarządzał zwyczajny laptop.



Przez chwilę czuliśmy się jak na targach CES w Vegas - takie innowacje!

To niesamowite, że przy użyciu sprzętu dostępnego w detalicznej sprzedaży, można teraz tworzyć rzeczy, które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla największych studiów w Hollywood. Ekipa PixelRace, co prawda, przyznała, że do faktycznej pracy używają serwera, który korzysta z 4-5 kart tej klasy, ale pamiętajmy, że to obecnie już dosyć leciwy sprzęt i możliwe, że nadchodzące (w nieokreślonej przyszłości) karty Quadro oparte o architekturę ADA Lovelace pozwolą uzyskać ten sam efekt na faktycznie jednej tylko karcie!

Studio fotograficzne zawsze pod ręką

Ostatnie, choć stanowczo nie najmniej interesujące, było stanowisko Jakuba Kaźmierczyka – znanego fotografa, który wraz ze swoją małżonką Amelią przez cały czas trwania wydarzenia pokazywał, o ile prostsza stała się praca fotografa w przypadku pracy w plenerze (lub ogólnie poza swoim studio), od kiedy doposażył się w laptopa (Acer ConceptD) z certyfikatem NVIDIA Studio.



Niesamowicie sympatyczna para – możliwe, że to również zasługa NVIDIA Studio!

Mogliśmy obserwować cały proces pozyskiwania cudownych zdjęć rodem z bilbordów reklamujących damskie perfumy. Jakub mógł od razu podglądać zdjęcia na laptopie i błyskawicznie nakładać różne filtry, aby od razu wiedzieć, czy musi dane ujęcie powtarzać, czy „już to ma”. To niesamowite ułatwienie w takiej pracy, pozwalające oszczędzić również mnóstwo czasu (który jest tu dosłownie na wagę złota). Laptop nawet bez dodatkowej kalibracji okazuje się praktycznie idealnie odwzorowywać barwy zdjęć idących do druku, zatem dosłownie niczego więcej do takiej pracy nie potrzebujemy (w kwestii obróbki oczywiście).



Profesjonalizm z każdej strony – modelki, fotografa oraz sprzętu!

Platforma NVIDIA Studio jest cenna również dla twórców treści "na żywo"

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o zastosowaniach, których w ramach wydarzenia nie ukazano – konkretnie o pakiecie NVIDIA Broadcast. To aplikacja, która pozwala wykorzystać kartę graficzną do znacznej poprawy jakości prowadzonych przez nas transmisji. Począwszy od cudów, jakie możemy robić z obrazem z kamery (znacznie precyzyjniej, niż robią to programy korzystające z mocy obliczeniowej procesora, a do tego mniej obciążając przy tym sam komputer), poprzez odszumianie lub modulację naszego własnego głosu, a skończywszy na często niedocenianym odszumianiu dźwięku w naszych głośnikach. To ostatnie może wydawać się zbędne, ale pamiętajmy, że strumieniując rozgrywkę, transmitujemy również głosy nadawane przez innych graczy i dobrze, jeżeli one również zostaną odpowiednio oczyszczone :)



Wystawa sztuki tak pięknej, że miejscami trudno było uwierzyć, że nie tworzyli jej światowej klasy artyści - a może jednak oni też brali udział w tym konkursie?

Bardzo podoba nam się kierunek, w którym NVIDIA podąża ze wspieraniem twórców i artystów, również tych, którzy dopiero taką przygodę ze sztuką zaczynają. Nie ukrywamy też wrażenia, pod jakim jesteśmy wobec wydajności oferowanej przez sprzęt wyposażony w karty NVIDIA RTX - zarówno ten mobilny, jak i stacjonarny. Jeżeli akurat tego typu urządzeń poszukujecie albo właśnie odkryliście, że ich potrzebujecie, to warto odwiedzić przygotowany przez Komputronik pasaż z promocjami właśnie na laptopy certyfikowane przez NVIDIA Studio. Obecnych i przyszłych posiadaczy sprzętu z kartą NVIDIA RTX - to niestety jest warunek konieczny - zachęcamy do wypróbowania darmowej aplikacji NVIDIA Canvas. Nie zapomnijcie też o wzięciu udziału w naszej ankiecie poniżej.

Dziękujemy firmie NVIDIA za zaproszenie na wydarzenie.